УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13192 відвідувача онлайн
Новини Війна Ізраїлю проти ХАМАС Перемир’я Ізраїлю та ХАМАС
1 708 33

Ізраїль ніколи повністю не виведе свої війська із Сектора Гази, - міністр оборони Кац

газа,ізраїль

Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац заявив, що військові країни ніколи повністю не вийдуть із Сектора Гази. У палестинському анклаві створять цивільно-військовий підрозділ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Заява Ізраїлю

Виступаючи в поселенні на окупованому Ізраїлем Західному березі річки Йордан, Кац заявив, що військові ніколи не покинуть всю Газу та планують розмістити там підрозділ типу "Нахаль", який історично відігравав певну роль у створенні ізраїльських громад, зокрема поселень.

"Ми перебуваємо в глибині Гази й ніколи не покинемо всю Газу. Такого ніколи не буде. Ми там, щоб захищати, щоб запобігти тому, що сталося. Ми не довіряємо нікому іншому захищати наших громадян", - сказав Кац, маючи на увазі напад ХАМАСу на Ізраїль 7 жовтня 2023 року.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Мир у Газі: Ізраїль очікує на початок другого етапу плану Трампа

  • Згідно з мирним планом, підтриманим США і підписаним Ізраїлем та бойовиками ХАМАС у жовтні, ізраїльські військові поступово вийдуть з анклаву, а Ізраїль не відновлюватиме цивільні поселення на прибережній території.
  • Однак план передбачає ізраїльську присутність "доки Газа не буде належним чином захищена від будь-якої нової терористичної загрози".

"Коли настане час, на півночі Гази... ми створимо підрозділи "Нахаль", замість (ізраїльських, – ред.) громад, які були виселені. Ми зробимо це правильно і в потрібний час. Ми не довіряємо нікому іншому захист наших громадян", - заявив Кац.

Реакція ХАМАСу

Речник ХАМАСу Хазем Кассем зазначив, що заява Каца є "явним порушенням угоди про припинення вогню" та "повністю суперечить" мирному плану Трампа.

Також читайте: США пропонують створити міжнародні стабілізаційні сили у Газі

Автор: 

Газа (61) Ізраїль (1998) Сектор Гази (205) Хамас (226)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+5
Речник ХАМАСу Хазем Кассем зазначив, що заява Каца є "явним порушенням угоди про припинення вогню" та "повністю суперечить" мирному плану Трампа.
показати весь коментар
23.12.2025 22:01 Відповісти
+4
рашка теж так само каже що Україна на неї напала. це правда?
показати весь коментар
23.12.2025 22:40 Відповісти
+4
Кац, верни Украине бандита Мендича. Зачем ты прячешь его у себя?? У нас есть маленький разговор с ним. Потом дальше будешь воевать с Хамасом.
показати весь коментар
23.12.2025 22:57 Відповісти

Завантаження...

 
 