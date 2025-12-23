Ізраїль ніколи повністю не виведе свої війська із Сектора Гази, - міністр оборони Кац

Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац заявив, що військові країни ніколи повністю не вийдуть із Сектора Гази. У палестинському анклаві створять цивільно-військовий підрозділ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

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Заява Ізраїлю

Виступаючи в поселенні на окупованому Ізраїлем Західному березі річки Йордан, Кац заявив, що військові ніколи не покинуть всю Газу та планують розмістити там підрозділ типу "Нахаль", який історично відігравав певну роль у створенні ізраїльських громад, зокрема поселень.

"Ми перебуваємо в глибині Гази й ніколи не покинемо всю Газу. Такого ніколи не буде. Ми там, щоб захищати, щоб запобігти тому, що сталося. Ми не довіряємо нікому іншому захищати наших громадян", - сказав Кац, маючи на увазі напад ХАМАСу на Ізраїль 7 жовтня 2023 року.

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Згідно з мирним планом, підтриманим США і підписаним Ізраїлем та бойовиками ХАМАС у жовтні, ізраїльські військові поступово вийдуть з анклаву, а Ізраїль не відновлюватиме цивільні поселення на прибережній території.

Однак план передбачає ізраїльську присутність "доки Газа не буде належним чином захищена від будь-якої нової терористичної загрози".

"Коли настане час, на півночі Гази... ми створимо підрозділи "Нахаль", замість (ізраїльських, – ред.) громад, які були виселені. Ми зробимо це правильно і в потрібний час. Ми не довіряємо нікому іншому захист наших громадян", - заявив Кац.

Реакція ХАМАСу

Речник ХАМАСу Хазем Кассем зазначив, що заява Каца є "явним порушенням угоди про припинення вогню" та "повністю суперечить" мирному плану Трампа.

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