695 15

Израиль никогда полностью не выведет свои войска из Сектора Газа, - министр обороны Кац

газа,израиль

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что военные страны никогда полностью не выйдут из Сектора Газа. В палестинском анклаве создадут гражданско-военное подразделение.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Заявление Израиля

Выступая в поселении на оккупированном Израилем Западном берегу реки Иордан, Кац заявил, что военные никогда не покинут весь Сектор Газа и планируют разместить там подразделение типа "Нахаль", которое исторически играло определенную роль в создании израильских общин, в частности поселений.

"Мы находимся в глубине Сектора Газа и никогда не покинем весь Сектор Газа. Такого никогда не будет. Мы там, чтобы защищать, чтобы предотвратить то, что произошло. Мы не доверяем никому другому защищать наших граждан", - сказал Кац, имея в виду нападение ХАМАСа на Израиль 7 октября 2023 года.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мир в Газе: Израиль ожидает начала второго этапа плана Трампа

  • Согласно мирному плану, поддержанному США и подписанному Израилем и боевиками ХАМАС в октябре, израильские военные постепенно выйдут из анклава, а Израиль не будет восстанавливать гражданские поселения на прибрежной территории.
  • Однако план предусматривает израильское присутствие "до тех пор, пока Сектор Газа не будет должным образом защищен от любой новой террористической угрозы".

"Когда придет время, на севере Сектора Газа... мы создадим подразделения "Нахаль" вместо (израильских. – Ред.) общин, которые были выселены. Мы сделаем это правильно и в нужное время. Мы не доверяем никому другому защиту наших граждан", – заявил Кац.

Реакция ХАМАСа

Представитель ХАМАСа Хазем Кассем отметил, что заявление Каца является "явным нарушением соглашения о прекращении огня" и "полностью противоречит" мирному плану Трампа.

Читайте также: США предлагают создать международные стабилизационные силы в Газе

Газа (80) Израиль (2136) Сектор Газа (194) Хамас (224)
Топ комментарии
+5
Если задать вопрос, чем же Исраэль отличается от кацапстана, то вы увидите как сразу дивно возбудятся миндичи цукерманы вместе с ними и художник Малевич.
показать весь комментарий
23.12.2025 21:59 Ответить
+2
І які можуть бути перемовини? Дипломат від бога....
показать весь комментарий
23.12.2025 21:51 Ответить
+2
Речник ХАМАСу Хазем Кассем зазначив, що заява Каца є "явним порушенням угоди про припинення вогню" та "повністю суперечить" мирному плану Трампа.
показать весь комментарий
23.12.2025 22:01 Ответить
І які можуть бути перемовини? Дипломат від бога....
показать весь комментарий
23.12.2025 21:51 Ответить
Если задать вопрос, чем же Исраэль отличается от кацапстана, то вы увидите как сразу дивно возбудятся миндичи цукерманы вместе с ними и художник Малевич.
показать весь комментарий
23.12.2025 21:59 Ответить
Такі да. Відрізняється. На Ізраіль напали. Після того ця держава почала відрізати руки-ноги нападникам на території нападників же. Хто напав на Кацапстан?
показать весь комментарий
23.12.2025 22:18 Ответить
Коли? В 1948 році?
показать весь комментарий
23.12.2025 22:25 Ответить
в 2023
показать весь комментарий
23.12.2025 22:28 Ответить
То була відповідь на відповідь.
показать весь комментарий
23.12.2025 22:29 Ответить
рашка теж так само каже що Україна на неї напала. це правда?
показать весь комментарий
23.12.2025 22:40 Ответить
Речник ХАМАСу Хазем Кассем зазначив, що заява Каца є "явним порушенням угоди про припинення вогню" та "повністю суперечить" мирному плану Трампа.
показать весь комментарий
23.12.2025 22:01 Ответить
А ХАМАС заявив ніколи не здасть зброю. Ось і надоговарювались. Зате Тромб вже записав собі що він закінчив вісім воєн
показать весь комментарий
23.12.2025 22:11 Ответить
а Україні треба здавати зброю? як думаєш?
показать весь комментарий
23.12.2025 22:41 Ответить
А як щодо Мєндіча - невже будуть його приховувати не глядачи на те, що він робив бабло зерном з Іраном?
показать весь комментарий
23.12.2025 22:16 Ответить
Оце молодець. Захопили чуже - і тепер ніколи навічно.
Прямо весь у фуйла. Може вони родичі. Фуйло і Кац.
показать весь комментарий
23.12.2025 22:17 Ответить
Газа була під контролем Єгипту. Але вони відмовились і від території, і від людей які там жили. І зараз брати не хочуть. Цікаво чому нікому не потрібні такі брати по вірі?
показать весь комментарий
23.12.2025 22:31 Ответить
Воно тобі треба, чужа країна чужі звичаї? Чи потрібно лізти щось вкрасти, забрати тому що за спиною стоїть здоровий дядько?
Дядько дасть дуба - а слідом і його протеже.
Дядько дасть дуба - а слідом і його протеже.
показать весь комментарий
23.12.2025 22:37 Ответить
Кац, верни Украине бандита Мендича. Зачем ты прячешь его у себя?? У нас есть маленький разговор с ним. Потом дальше будешь воевать с Хамасом.
показать весь комментарий
23.12.2025 22:57 Ответить
 
 