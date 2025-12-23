Израиль никогда полностью не выведет свои войска из Сектора Газа, - министр обороны Кац

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что военные страны никогда полностью не выйдут из Сектора Газа. В палестинском анклаве создадут гражданско-военное подразделение.

Заявление Израиля

Выступая в поселении на оккупированном Израилем Западном берегу реки Иордан, Кац заявил, что военные никогда не покинут весь Сектор Газа и планируют разместить там подразделение типа "Нахаль", которое исторически играло определенную роль в создании израильских общин, в частности поселений.

"Мы находимся в глубине Сектора Газа и никогда не покинем весь Сектор Газа. Такого никогда не будет. Мы там, чтобы защищать, чтобы предотвратить то, что произошло. Мы не доверяем никому другому защищать наших граждан", - сказал Кац, имея в виду нападение ХАМАСа на Израиль 7 октября 2023 года.

Согласно мирному плану, поддержанному США и подписанному Израилем и боевиками ХАМАС в октябре, израильские военные постепенно выйдут из анклава, а Израиль не будет восстанавливать гражданские поселения на прибрежной территории.

Однако план предусматривает израильское присутствие "до тех пор, пока Сектор Газа не будет должным образом защищен от любой новой террористической угрозы".

"Когда придет время, на севере Сектора Газа... мы создадим подразделения "Нахаль" вместо (израильских. – Ред.) общин, которые были выселены. Мы сделаем это правильно и в нужное время. Мы не доверяем никому другому защиту наших граждан", – заявил Кац.

Реакция ХАМАСа

Представитель ХАМАСа Хазем Кассем отметил, что заявление Каца является "явным нарушением соглашения о прекращении огня" и "полностью противоречит" мирному плану Трампа.

