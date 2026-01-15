США объявили о втором этапе плана Трампа по Газе

Соединенные Штаты объявили о начале второго этапа 20-пунктного плана президента Дональда Трампа по прекращению войны в секторе Газа.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа, обнародованном в соцсети X.

Новый этап предусматривает переход от режима прекращения огня к демилитаризации, технократическому управлению и восстановлению разрушенной территории.

"Сегодня от имени президента Трампа мы объявляем о запуске второго этапа 20-пунктного плана президента по прекращению конфликта в Газе", – заявил Уиткофф.

Переход к демилитаризации и управлению

В рамках второго этапа плана предусматривается создание переходной технократической палестинской администрации в Газе – Национального комитета по управлению Газой (NCAG). Также начинается полная демилитаризация региона, в частности разоружение несанкционированных вооруженных формирований.

Уиткофф подчеркнул, что США ожидают полного выполнения обязательств со стороны ХАМАС, включая немедленную передачу Израилю тела последнего погибшего заложника. В случае невыполнения этого требования, по его словам, наступит серьезные последствия.

Итоги первого этапа и роль посредников

Спецпредставитель Трампа отметил, что первый этап плана обеспечил беспрецедентный уровень гуманитарной помощи. Он также позволил сохранить режим прекращения огня, вернуть всех живых заложников и останки 27 из 28 погибших.

Отдельно Уиткофф выразил благодарность Египту, Турции и Катару за посреднические усилия, которые, по его словам, стали ключевыми для достигнутого прогресса.

Напомним, ранее министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что военные страны никогда полностью не выйдут из Сектора Газы. В палестинском анклаве создадут гражданско-военное подразделение.

