Контроль США над Сектором Газа
США объявили о втором этапе плана Трампа по Газе

Вашингтон переходит к демилитаризации и восстановлению Сектора Газа

Соединенные Штаты объявили о начале второго этапа 20-пунктного плана президента Дональда Трампа по прекращению войны в секторе Газа.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа, обнародованном в соцсети X.

  • Новый этап предусматривает переход от режима прекращения огня к демилитаризации, технократическому управлению и восстановлению разрушенной территории.

"Сегодня от имени президента Трампа мы объявляем о запуске второго этапа 20-пунктного плана президента по прекращению конфликта в Газе", – заявил Уиткофф. 

Переход к демилитаризации и управлению

В рамках второго этапа плана предусматривается создание переходной технократической палестинской администрации в Газе – Национального комитета по управлению Газой (NCAG). Также начинается полная демилитаризация региона, в частности разоружение несанкционированных вооруженных формирований.

Уиткофф подчеркнул, что США ожидают полного выполнения обязательств со стороны ХАМАС, включая немедленную передачу Израилю тела последнего погибшего заложника. В случае невыполнения этого требования, по его словам, наступит серьезные последствия.

Итоги первого этапа и роль посредников

Спецпредставитель Трампа отметил, что первый этап плана обеспечил беспрецедентный уровень гуманитарной помощи. Он также позволил сохранить режим прекращения огня, вернуть всех живых заложников и останки 27 из 28 погибших.

Отдельно Уиткофф выразил благодарность Египту, Турции и Катару за посреднические усилия, которые, по его словам, стали ключевыми для достигнутого прогресса.

Напомним, ранее министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что военные страны никогда полностью не выйдут из Сектора Газы. В палестинском анклаве создадут гражданско-военное подразделение.

+5
Ясно. Поки Трамп буде страждати фіігнею іранцям *****....
15.01.2026 01:57 Ответить
+4
Викупив би ту Газу замість Гренландії , а жителям дав громадянство США (( Дивися отримав би номінацію на нобелівку від арабів ((
15.01.2026 02:08 Ответить
+2
Деменціо згадало про Газу. Коло з грабель сформоване. Можна бігати.
15.01.2026 03:25 Ответить
P.S. А економія бюджету яка - тоді відпадає потреба у інших американських військових базах у цьому регіоні і можна контролювати китайські перевезення ((
15.01.2026 02:12 Ответить
Сомаліленду громадянство дасть..
15.01.2026 08:17 Ответить
Трам казіно і голі баби?
15.01.2026 02:21 Ответить
От тільки Хамас клав на ці плани з прибором.
15.01.2026 04:01 Ответить
Забористый план
15.01.2026 05:35 Ответить
Забористый план
15.01.2026 05:36 Ответить
15.01.2026 05:51 Ответить
Ну ООН вже "відбудовувало" той сектор. Гроші виділяли, з інспекціями їздили... А на ті гроші було побудовано сотні км тунелів, закуплена зброя...
Чи це буде "афганський" сценарій?
15.01.2026 07:02 Ответить
Клінічна картина у діда ускладнюється: до деменції тепер ще гази . Ні голова, ні дупа нормально не функціонують, діду нічим думати. Треба терміново скликати консіліум
15.01.2026 07:52 Ответить
 
 