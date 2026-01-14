Вадефуль и конгрессмены США обсудили поддержку Украины

Министр иностранных дел Германии Йоганн Вадефуль во время визита в США встретился с членами Сената и Палаты представителей Конгресса США, с которыми обсудил, среди прочего, дальнейшую поддержку Украины.

Об этом сообщило Министерство иностранных дел ФРГ, передает Цензор.НЕТ.

Отношения с США

"Отношения Германии с США являются исторически сложившимися и настолько многогранными, как почти ни с одной другой страной. В Вашингтоне министр иностранных дел Германии сегодня встретился с парламентариями Сената и Палаты представителей США", - говорится в сообщении.

Помощь Украине

Отмечается, что для сохранения тесного сотрудничества между Берлином и Вашингтоном, в частности в вопросе помощи Украине, необходимы "широкий консенсус и широкая политическая поддержка".

