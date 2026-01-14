Вадефуль і конгресмени США обговорили підтримку України

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль під час візиту до США зустрівся із членами Сенату та Палати представників Конгресу США, з якими обговорив, серед іншого, подальшу підтримку України.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ ФРН, передає Цензор.НЕТ.

Відносини зі США

"Відносини Німеччини зі США є історично сформованими та настільки багатогранними, як майже з жодною іншою країною. У Вашингтоні міністр закордонних справ Німеччини сьогодні зустрівся з парламентаріями Сенату та Палати представників США", - йдеться у повідомленні.

Допомога Україні

Наголошується, що для збереження тісної співпраці між Берліном і Вашингтоном, зокрема у питанні допомоги Україні, необхідні "широкий консенсус і широка політична підтримка".

"Для того, щоб і надалі мати змогу так тісно співпрацювати, зокрема у питанні підтримки України, потрібен широкий консенсус і широка політична підтримка – у тому числі в парламенті", - додали в міністерстві.

