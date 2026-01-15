Туск про кібератаки: Ймовірна причетність Росії до атак на енергетику

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що деякі ознаки вказують на можливу причетність російських спецслужб до кібератак на енергетичну інфраструктуру країни, проте твердих доказів немає.

За його словами, критична інфраструктура жодної миті не була під загрозою, загрози блекауту також не виникло.

"Були атаковані окремі об'єкти, зокрема дві теплоелектростанції. Атаки були спрямовані на систему, яка дозволяє управляти електроенергією, що походить з відновлюваних джерел енергії. Ми поставилися до цього дуже серйозно", - наголосив Туск.

Наслідки кібератаки

Він додав, що у разі успішної атаки пів мільйона людей могли б залишитися без тепла. Проте кібератака не мала негативних наслідків, бо польська система захищена від такого роду втручань, і держава швидко відреагувала.

Туск зазначив, що ігнорувати сигнали про загрозу не можна. "Немає твердих доказів, але багато що вказує на те, що ці атаки були підготовлені групами, пов'язаними з російськими спецслужбами. Я не хочу спекулювати, але ми, мабуть, не маємо сумнівів щодо джерел натхнення", - додав прем’єр.

