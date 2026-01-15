Росія, а не Зеленський, відхилила мирний план США, - Туск

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск нагадав, що Росія відхилила мирний план врегулювання війни в Україні, запропонований США, а не президент Володимир Зеленський.

Заява польського прем’єра пролунала на тлі коментарів президента США Дональда Трампа, який висловив переконання, що укладання мирної угоди гальмує Зеленський, а не диктатор Кремля Володимир Путін.

"Саме Росія відхилила мирний план, підготовлений США, а не Володимир Зеленський", - наголосив Туск.

Він додав, що відповіддю Росії на мирні ініціативи США стали нові ракетні удари по українських містах.

"Тому єдине рішення - посилити тиск на Росію. І ви всі це знаєте", - резюмував глава польського уряду.

Що передувало?

  • За даними ЗМІ, 7 січня Віткофф та Кушнер зустрілися в Парижі з посланцем російського диктатора Кирилом Дмитрієвим, щоб обговорити американський мирний план для України.
  • Також повідомлялося, що спецпосланець Стів Віткофф і зять президента США Джаред Кушнер планують найближчим часом відвідати Москву для зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним.

  • Президент США Дональд Трамп заявив, що президент Володимир Зеленський, а не російський диктатор Володимир Путін гальмує укладення потенційної мирної угоди.

Пану Туску респект за те , що виправив чергову брехню Краснова 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
показати весь коментар
15.01.2026 12:59 Відповісти
Навіщо таке казати. Трампонутому ху...ло все розтлумачило. Він одразу зрозумів, що ху....ло правий та то, що Україна хотіла розбити важливу валізу ху....ла, яку він ще даже використати не встиг
показати весь коментар
15.01.2026 13:02 Відповісти
При абсолютно негативному ставленні до ЗЕленського,Трамп працює на пуйла.Туску подяка за підтримку
показати весь коментар
15.01.2026 13:10 Відповісти
Ну так Європка обожнює смарагдового, йому лиже де тільки можна (головне щоб Миколи воювали а не європейці)
показати весь коментар
15.01.2026 13:12 Відповісти
А що, по твоєму, мала би зараз зробити Європа?
показати весь коментар
15.01.2026 13:18 Відповісти
Тупе питання. Що може зробити Європа, яка споживає російські добрива? Що може зробити Європа, під носом якої шастають танкери з роснафтою? Що мала б ще три роки назад зробити Європа, маючи на депозитаріях 300 млрд арештованих активів? Відповіді настільки очевидні, що навіть лінь розписувати.
показати весь коментар
15.01.2026 13:23 Відповісти
Хоча б перекрити датські проливи для проходах мацковитських танкерів, та ще й надавити на Орбана, щоб він відмовився від мацковитської нафти, що справно перекачується ЗЕвладою по Дружбі через територію України і при цьому ніякі блекаути в українських містах не заважають працювати насосам Дружби.
показати весь коментар
15.01.2026 15:22 Відповісти
Трамп проросійський політик а його виборці тупі люди.
показати весь коментар
15.01.2026 13:31 Відповісти
Дональд здорової людини
показати весь коментар
15.01.2026 13:46 Відповісти
Дякуємо за підтримку, але старий маразматик не приймає ліків та верзе дурню щодня і вважає себе абсолютно здоровим. Було б гарно не звертати уваги на ці припадки, але американці довірили йому найсильнішу країну Світу. Світ завмер, дивлячись на цей дурдом - шапіто.
показати весь коментар
15.01.2026 13:52 Відповісти
- Швеція направила військових до Гренландії для масштабних міжнародних
- Франція, Швеція, Німеччина та Норвегія розгорнуть військовий персонал у рамках розвідувальної місії до столиці Гренландії

- Віткофф і Кушнер знову йдуть до Москви
- Трамп заявив, що Зеленський, а не Путін гальмує мирну угоду
показати весь коментар
15.01.2026 14:07 Відповісти
Два Дональди. У Туска є мізки.У Трампа - їх немає.
показати весь коментар
15.01.2026 15:01 Відповісти
 
 