Росія, а не Зеленський, відхилила мирний план США, - Туск
Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск нагадав, що Росія відхилила мирний план врегулювання війни в Україні, запропонований США, а не президент Володимир Зеленський.
Про це він написав у соцмережі X, повідомляє Цензор.НЕТ.
Заява польського прем’єра пролунала на тлі коментарів президента США Дональда Трампа, який висловив переконання, що укладання мирної угоди гальмує Зеленський, а не диктатор Кремля Володимир Путін.
"Саме Росія відхилила мирний план, підготовлений США, а не Володимир Зеленський", - наголосив Туск.
Він додав, що відповіддю Росії на мирні ініціативи США стали нові ракетні удари по українських містах.
"Тому єдине рішення - посилити тиск на Росію. І ви всі це знаєте", - резюмував глава польського уряду.
Що передувало?
- За даними ЗМІ, 7 січня Віткофф та Кушнер зустрілися в Парижі з посланцем російського диктатора Кирилом Дмитрієвим, щоб обговорити американський мирний план для України.
- Також повідомлялося, що спецпосланець Стів Віткофф і зять президента США Джаред Кушнер планують найближчим часом відвідати Москву для зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним.
Президент США Дональд Трамп заявив, що президент Володимир Зеленський, а не російський диктатор Володимир Путін гальмує укладення потенційної мирної угоди.
- Франція, Швеція, Німеччина та Норвегія розгорнуть військовий персонал у рамках розвідувальної місії до столиці Гренландії
- Віткофф і Кушнер знову йдуть до Москви
- Трамп заявив, що Зеленський, а не Путін гальмує мирну угоду