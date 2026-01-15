Росія, а не Зеленський, відхилила мирний план США, - Туск

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск нагадав, що Росія відхилила мирний план врегулювання війни в Україні, запропонований США, а не президент Володимир Зеленський.

Заява польського прем’єра пролунала на тлі коментарів президента США Дональда Трампа, який висловив переконання, що укладання мирної угоди гальмує Зеленський, а не диктатор Кремля Володимир Путін.

"Саме Росія відхилила мирний план, підготовлений США, а не Володимир Зеленський", - наголосив Туск.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Доручив фіналізувати документ "історичного рівня" про гарантії безпеки Україні від США, - Зеленський. ФОТО

Він додав, що відповіддю Росії на мирні ініціативи США стали нові ракетні удари по українських містах.

"Тому єдине рішення - посилити тиск на Росію. І ви всі це знаєте", - резюмував глава польського уряду.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський про вільну економічну зону на Донбасі: "Формат складний, але справедливий"

Що передувало?

За даними ЗМІ, 7 січня Віткофф та Кушнер зустрілися в Парижі з посланцем російського диктатора Кирилом Дмитрієвим, щоб обговорити американський мирний план для України.

Також повідомлялося, що спецпосланець Стів Віткофф і зять президента США Джаред Кушнер планують найближчим часом відвідати Москву для зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним.

Президент США Дональд Трамп заявив, що президент Володимир Зеленський, а не російський диктатор Володимир Путін гальмує укладення потенційної мирної угоди.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Навроцький та Туск поділили ролі у підтримці Польщі для України