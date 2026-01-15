Премьер-министр Польши Дональд Туск напомнил, что Россия отклонила мирный план урегулирования войны в Украине, предложенный США, а не президент Владимир Зеленский.

Заявление польского премьера прозвучало на фоне комментариев президента США Дональда Трампа, который выразил убеждение, что заключение мирного соглашения тормозит Зеленский, а не диктатор Кремля Владимир Путин.

"Именно Россия отклонила мирный план, подготовленный США, а не Владимир Зеленский", - подчеркнул Туск.

Он добавил, что ответом России на мирные инициативы США стали новые ракетные удары по украинским городам.

"Поэтому единственное решение - усилить давление на Россию. И вы все это знаете", - резюмировал глава польского правительства.

Что предшествовало?

По данным СМИ, 7 января Уиткофф и Кушнер встретились в Париже с посланцем российского диктатора Кириллом Дмитриевым, чтобы обсудить американский мирный план для Украины.

Также сообщалось, что спецпосланник Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер планируют в ближайшее время посетить Москву для встречи с российским диктатором Владимиром Путиным.

Президент США Дональд Трамп заявил, что президент Владимир Зеленский, а не российский диктатор Владимир Путин тормозит заключение потенциального мирного соглашения.

