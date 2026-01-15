РУС
Россия, а не Зеленский, отклонила мирный план США, - Туск

Туск

Премьер-министр Польши Дональд Туск напомнил, что Россия отклонила мирный план урегулирования войны в Украине, предложенный США, а не президент Владимир Зеленский.

Об этом он написал в соцсети X, сообщает Цензор.НЕТ.

Заявление польского премьера прозвучало на фоне комментариев президента США Дональда Трампа, который выразил убеждение, что заключение мирного соглашения тормозит Зеленский, а не диктатор Кремля Владимир Путин.

"Именно Россия отклонила мирный план, подготовленный США, а не Владимир Зеленский", - подчеркнул Туск.

Он добавил, что ответом России на мирные инициативы США стали новые ракетные удары по украинским городам.

"Поэтому единственное решение - усилить давление на Россию. И вы все это знаете", - резюмировал глава польского правительства.

Что предшествовало?

  • По данным СМИ, 7 января Уиткофф и Кушнер встретились в Париже с посланцем российского диктатора Кириллом Дмитриевым, чтобы обсудить американский мирный план для Украины.
  • Также сообщалось, что спецпосланник Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер планируют в ближайшее время посетить Москву для встречи с российским диктатором Владимиром Путиным.

  • Президент США Дональд Трамп заявил, что президент Владимир Зеленский, а не российский диктатор Владимир Путин тормозит заключение потенциального мирного соглашения.

Зеленский Владимир (23374) США (28981) Туск Дональд (868)
Пану Туску респект за те , що виправив чергову брехню Краснова 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
15.01.2026 12:59 Ответить
Навіщо таке казати. Трампонутому ху...ло все розтлумачило. Він одразу зрозумів, що ху....ло правий та то, що Україна хотіла розбити важливу валізу ху....ла, яку він ще даже використати не встиг
15.01.2026 13:02 Ответить
При абсолютно негативному ставленні до ЗЕленського,Трамп працює на пуйла.Туску подяка за підтримку
15.01.2026 13:10 Ответить
Ну так Європка обожнює смарагдового, йому лиже де тільки можна (головне щоб Миколи воювали а не європейці)
15.01.2026 13:12 Ответить
А що, по твоєму, мала би зараз зробити Європа?
15.01.2026 13:18 Ответить
Тупе питання. Що може зробити Європа, яка споживає російські добрива? Що може зробити Європа, під носом якої шастають танкери з роснафтою? Що мала б ще три роки назад зробити Європа, маючи на депозитаріях 300 млрд арештованих активів? Відповіді настільки очевидні, що навіть лінь розписувати.
15.01.2026 13:23 Ответить
Трамп проросійський політик а його виборці тупі люди.
15.01.2026 13:31 Ответить
Дональд здорової людини
15.01.2026 13:46 Ответить
Дякуємо за підтримку, але старий маразматик не приймає ліків та верзе дурню щодня і вважає себе абсолютно здоровим. Було б гарно не звертати уваги на ці припадки, але американці довірили йому найсильнішу країну Світу. Світ завмер, дивлячись на цей дурдом - шапіто.
15.01.2026 13:52 Ответить
 
 