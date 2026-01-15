Туск о кибератаках: Вероятна причастность России к атакам на энергетику

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что некоторые признаки указывают на возможную причастность российских спецслужб к кибератакам на энергетическую инфраструктуру страны, однако твердых доказательств нет.

По его словам, критическая инфраструктура ни на мгновение не была под угрозой, угрозы блэкаута также не возникло.

"Были атакованы отдельные объекты, в частности две теплоэлектростанции. Атаки были направлены на систему, которая позволяет управлять электроэнергией, полученной из возобновляемых источников энергии. Мы отнеслись к этому очень серьезно", - подчеркнул Туск.

Последствия кибератаки

Он добавил, что в случае успешной атаки полмиллиона человек могли бы остаться без тепла. Однако кибератака не имела негативных последствий, потому что польская система защищена от такого рода вмешательств, и государство быстро отреагировало.

Туск отметил, что игнорировать сигналы об угрозе нельзя. "Нет твердых доказательств, но многое указывает на то, что эти атаки были подготовлены группами, связанными с российскими спецслужбами. Я не хочу спекулировать, но мы, пожалуй, не имеем сомнений относительно источников вдохновения", - добавил премьер.

