РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13538 посетителей онлайн
Новости Кибератаки РФ
230 0

Туск о кибератаках: Вероятна причастность России к атакам на энергетику

туск

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что некоторые признаки указывают на возможную причастность российских спецслужб к кибератакам на энергетическую инфраструктуру страны, однако твердых доказательств нет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой наOnet.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По его словам, критическая инфраструктура ни на мгновение не была под угрозой, угрозы блэкаута также не возникло.

"Были атакованы отдельные объекты, в частности две теплоэлектростанции. Атаки были направлены на систему, которая позволяет управлять электроэнергией, полученной из возобновляемых источников энергии. Мы отнеслись к этому очень серьезно", - подчеркнул Туск.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия, а не Зеленский, отклонила мирный план США, - Туск

Последствия кибератаки

Он добавил, что в случае успешной атаки полмиллиона человек могли бы остаться без тепла. Однако кибератака не имела негативных последствий, потому что польская система защищена от такого рода вмешательств, и государство быстро отреагировало.

Туск отметил, что игнорировать сигналы об угрозе нельзя. "Нет твердых доказательств, но многое указывает на то, что эти атаки были подготовлены группами, связанными с российскими спецслужбами. Я не хочу спекулировать, но мы, пожалуй, не имеем сомнений относительно источников вдохновения", - добавил премьер.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Навроцкий и Туск разделили роли в поддержке Польши для Украины

Автор: 

россия (98682) Туск Дональд (868) кибератака (204)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 