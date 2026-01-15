Туск о кибератаках: Вероятна причастность России к атакам на энергетику
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что некоторые признаки указывают на возможную причастность российских спецслужб к кибератакам на энергетическую инфраструктуру страны, однако твердых доказательств нет.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой наOnet.
По его словам, критическая инфраструктура ни на мгновение не была под угрозой, угрозы блэкаута также не возникло.
"Были атакованы отдельные объекты, в частности две теплоэлектростанции. Атаки были направлены на систему, которая позволяет управлять электроэнергией, полученной из возобновляемых источников энергии. Мы отнеслись к этому очень серьезно", - подчеркнул Туск.
Последствия кибератаки
Он добавил, что в случае успешной атаки полмиллиона человек могли бы остаться без тепла. Однако кибератака не имела негативных последствий, потому что польская система защищена от такого рода вмешательств, и государство быстро отреагировало.
Туск отметил, что игнорировать сигналы об угрозе нельзя. "Нет твердых доказательств, но многое указывает на то, что эти атаки были подготовлены группами, связанными с российскими спецслужбами. Я не хочу спекулировать, но мы, пожалуй, не имеем сомнений относительно источников вдохновения", - добавил премьер.
