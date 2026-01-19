Туск предостерег Навроцкого от участия в Совете мира Трампа
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что участие президента страны Кароля Навроцкого в Совете мира, инициированном бывшим президентом США Дональдом Трампом, требует согласования с правительством и парламентом.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в посте Туска на платформе X.
Глава польского правительства отреагировал на информацию о возможном привлечении президента к новой международной инициативе, подчеркнув необходимость соблюдения конституционных процедур.
Позиция правительства Польши в отношении Совета мира
По словам Туска, решение о членстве Польши в любых международных структурах не может приниматься единолично. Такие шаги, по его словам, должны согласовываться Советом министров и проходить ратификацию в Сейме.
"Правительство будет руководствоваться исключительно интересами и безопасностью Польского государства. И мы не позволим никому нас обмануть", - подчеркнул премьер-министр Польши.
Он подчеркнул, что внешнеполитические инициативы должны соответствовать национальным интересам и не создавать рисков для безопасности страны.
Что известно об инициативе Дональда Трампа
О приглашении Кароля Навроцкого в члены Совета мира Дональда Трампа ранее сообщил польский портал Onet. Какой ответ даст президент Польши, пока неизвестно.
В то же время сообщалось, что к участию в этой структуре были приглашены также российский диктатор Владимир Путин и самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко. По данным источников, Дональд Трамп рассматривает Совет мира как альтернативу Организации Объединенных Наций.
Кроме того, речь шла о возможном требовании взносов в размере до одного миллиарда долларов от государств, которые будут стремиться получить постоянное место в новой организации. Также создается отдельная группа Совета мира по Сектору Газа, в которую уже пригласили Аргентину, Канаду и ряд европейских стран.
О получении приглашений публично заявили премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и глава правительства Италии Джорджа Мелони.
- Накануне Соединенные Штаты заявили о начале второго этапа 20-пунктного плана президента Дональда Трампа по прекращению войны в Секторе Газа. Предполагается создание переходной технократической палестинской администрации в Секторе Газа — Национального комитета по управлению Сектором Газа (NCAG). Также начинается полная демилитаризация региона, в частности разоружение несанкционированных вооруженных формирований.
"Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що участь президента країни Кароля Навроцького у Раді миру, ініційованій колишнім президентом США Дональдом Трампом, потребує погодження з урядом та парламентом." Джерело: https://censor.net/ua/n3596223
