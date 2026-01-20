Глава Мінфіну Швеції про погрози Трампа: Це нове дно

У Швеції відповіли на нові погрози Трампа щодо Гренландії.

Про це заявила міністерка фінансів Швеції Елізабет Свантессон, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Що відомо?

"Я вважаю це сумним і абсолютно абсурдним - американський президент шантажує решту з нас, намагаючись отримати ділянку землі або купити її за допомогою погроз", - зазначила вона.

Свантессон назвала погрози Трампа "новим дном".

Міністерка зазначила, що її послання на сьогоднішній зустрічі глав Мінфіну у Брюсселі буде таким: "Залишаймося єдиними, чинімо тиск на США у відповідь. Ми ніколи не відступимо".

Читайте: Трамп опублікував повідомлення Макрона: Я не розумію, що ти робиш з Гренландією

Що передувало?

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп анонсував запровадження з 1 лютого мит проти низки європейських країн, які не згодні з його позицією щодо Гренландії.

Депутати Європарламенту вже заявили про готовність призупинити схвалення торговельної угоди між ЄС та США. Крім того, президент Європейської ради Антоніу Кошта оголосив про скликання позачергового засідання Європейської ради для координації подальших дій.

Трамп заявив, що Гренландія є надзвичайно важливою для національної та світової безпеки.

Читайте також: Макрон відмовився увійти до "Ради миру" Трампа: лідер США пригрозив тарифами