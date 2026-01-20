Глава Мінфіну Швеції про погрози Трампа: Це нове дно
У Швеції відповіли на нові погрози Трампа щодо Гренландії.
Про це заявила міністерка фінансів Швеції Елізабет Свантессон, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Що відомо?
"Я вважаю це сумним і абсолютно абсурдним - американський президент шантажує решту з нас, намагаючись отримати ділянку землі або купити її за допомогою погроз", - зазначила вона.
Свантессон назвала погрози Трампа "новим дном".
Міністерка зазначила, що її послання на сьогоднішній зустрічі глав Мінфіну у Брюсселі буде таким: "Залишаймося єдиними, чинімо тиск на США у відповідь. Ми ніколи не відступимо".
Що передувало?
- Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп анонсував запровадження з 1 лютого мит проти низки європейських країн, які не згодні з його позицією щодо Гренландії.
- Депутати Європарламенту вже заявили про готовність призупинити схвалення торговельної угоди між ЄС та США. Крім того, президент Європейської ради Антоніу Кошта оголосив про скликання позачергового засідання Європейської ради для координації подальших дій.
- Трамп заявив, що Гренландія є надзвичайно важливою для національної та світової безпеки.
Топ коментарі
+12 Alex Hood
показати весь коментар20.01.2026 10:41 Відповісти Посилання
+7 Fox Fox #573921
показати весь коментар20.01.2026 10:41 Відповісти Посилання
+6 Михайло Иляш
показати весь коментар20.01.2026 10:46 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
- Зачем мне завтрашнее дно?
Дно станет лучше, дно станет веселей.
Тайны дипломатии…
Гонка вооружений между США и СССР, в годы холодной войны, все больше истощала ресурсы и подрывала потенциал СССР.
На вопрос: «А что ДЕЛАТЬ ДАЛЬШЕ», министр обороны СССР Устинов Д.Ф. ответил: «Опять догонять!
То, что мы отстаем от США и НАТО, в целом, Шмидт (канцлер ФРГ) знает. Другое дело, что мы представляемся Западу людьми менее уравновешенными и более авантюрными, чем они сами.
А вот в этом разубеждать западников ни в коем случае не следует.
Пусть думают, что мы более сумасшедшие, чем они.
Это, пожалуй, единственное преимущество, которое у нас остается.» цитата от Коверкова, книга «Тайный канал».
Полная сарказма мысль, о том что в большой политике иногда прикидываются не вполне нормальными… и получают преимущества… А иногда и то что хотят….
Как история повторяется!
Публікація ФБ Николай Нестор Нагорняк
20 январь 2016 г. ·
Рилі?!! Як на московію чи більш потужно? Замість 3х французів та 5 німців відправите ціле відділення з 10 стрільців?!!
Чи так і триматимуть хворого на голову в кріслі президента сша?
В процесі дно 100 раз пробив
Та Трампа вже не зупинити
Бо мізки у нього відбиті ... 🙄