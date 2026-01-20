УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10344 відвідувача онлайн
Новини
4 236 12

Глава Мінфіну Швеції про погрози Трампа: Це нове дно

У Швеції відповіли на погрози Трампа: що відомо?

У Швеції відповіли на нові погрози Трампа щодо Гренландії.

Про це заявила міністерка фінансів Швеції Елізабет Свантессон, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

"Я вважаю це сумним і абсолютно абсурдним - американський президент шантажує решту з нас, намагаючись отримати ділянку землі або купити її за допомогою погроз", - зазначила вона.

Свантессон назвала погрози Трампа "новим дном".

Міністерка зазначила, що її послання на сьогоднішній зустрічі глав Мінфіну у Брюсселі буде таким: "Залишаймося єдиними, чинімо тиск на США у відповідь. Ми ніколи не відступимо".

Читайте: Трамп опублікував повідомлення Макрона: Я не розумію, що ти робиш з Гренландією

Що передувало?

  • Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп анонсував запровадження з 1 лютого мит проти низки європейських країн, які не згодні з його позицією щодо Гренландії.
  • Депутати Європарламенту вже заявили про готовність призупинити схвалення торговельної угоди між ЄС та США. Крім того, президент Європейської ради Антоніу Кошта оголосив про скликання позачергового засідання Європейської ради для координації подальших дій.
  • Трамп заявив, що Гренландія є надзвичайно важливою для національної та світової безпеки.

Читайте також: Макрон відмовився увійти до "Ради миру" Трампа: лідер США пригрозив тарифами

Автор: 

Гренландія Швеція Трамп Дональд
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+12
кремлівське пуйло у захваті
показати весь коментар
20.01.2026 10:41 Відповісти
+7
знизу постукали
показати весь коментар
20.01.2026 10:41 Відповісти
+6
ДНО - це коли пацієнт його відчуває. А у людей як Трамп чи Путін нема дна - вони думають що вони одні на планеті а інші лише персонажі у їхньому кіно
показати весь коментар
20.01.2026 10:46 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
20.01.2026 10:40 Відповісти
показати весь коментар
20.01.2026 10:41 Відповісти
показати весь коментар
20.01.2026 10:41 Відповісти
- Чувствуете ли вы уверенность в завтрашнем дне?
- Зачем мне завтрашнее дно?
Дно станет лучше, дно станет веселей.
показати весь коментар
20.01.2026 10:44 Відповісти
Так ТРАМП справді кандидат у пацієнти палати № 6, чи прикидається ?

Тайны дипломатии…



Гонка вооружений между США и СССР, в годы холодной войны, все больше истощала ресурсы и подрывала потенциал СССР.



На вопрос: «А что ДЕЛАТЬ ДАЛЬШЕ», министр обороны СССР Устинов Д.Ф. ответил: «Опять догонять!



То, что мы отстаем от США и НАТО, в целом, Шмидт (канцлер ФРГ) знает. Другое дело, что мы представляемся Западу людьми менее уравновешенными и более авантюрными, чем они сами.



А вот в этом разубеждать западников ни в коем случае не следует.



Пусть думают, что мы более сумасшедшие, чем они.



Это, пожалуй, единственное преимущество, которое у нас остается.» цитата от Коверкова, книга «Тайный канал».



Полная сарказма мысль, о том что в большой политике иногда прикидываются не вполне нормальными… и получают преимущества… А иногда и то что хотят….

Как история повторяется!

Публікація ФБ Николай Нестор Нагорняк

20 январь 2016 г. ·
показати весь коментар
20.01.2026 10:44 Відповісти
показати весь коментар
20.01.2026 10:46 Відповісти
ASML - це нідерланська компанія, а виготовляє вона кристали для чіпів, коли Нідерланди перестануть продавати кристали в США, Трампона самі повісять десь на першому зустрічному дереві.
показати весь коментар
20.01.2026 10:49 Відповісти
чинімо тиск на США у відповідь. Ми ніколи не відступимо

Рилі?!! Як на московію чи більш потужно? Замість 3х французів та 5 німців відправите ціле відділення з 10 стрільців?!!
показати весь коментар
20.01.2026 10:51 Відповісти
Коли вже лікарі з білого дому оголосять діда недієздатним?
Чи так і триматимуть хворого на голову в кріслі президента сша?
показати весь коментар
20.01.2026 10:51 Відповісти
Елізабет розуміє, що має справу з класичним випадком шизофренії.
показати весь коментар
20.01.2026 10:57 Відповісти
Трамп 8 воєн зупинив
В процесі дно 100 раз пробив
Та Трампа вже не зупинити
Бо мізки у нього відбиті ... 🙄
показати весь коментар
20.01.2026 10:58 Відповісти
Однозначно, Трампа пора уже відправляти на пенсію, хай на дачі вирощує квіти.
показати весь коментар
20.01.2026 13:09 Відповісти
 
 