Глава Минфина Швеции об угрозах Трампа: Это новое дно

В Швеции ответили на угрозы Трампа: что известно?

В Швеции ответили на новые угрозы Трампа в отношении Гренландии.

Об этом заявила министр финансов Швеции Элизабет Свантессон, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Что известно

"Я считаю это печальным и абсолютно абсурдным - американский президент шантажирует остальных из нас, пытаясь получить участок земли или купить его с помощью угроз", - отметила она.

Свантессон назвала угрозы Трампа "новым дном".

Министр отметила, что ее послание на сегодняшней встрече глав Минфина в Брюсселе будет таким: "Оставайтесь едиными, оказывайте давление на США в ответ. Мы никогда не отступим".

Читайте: Трамп опубликовал сообщение Макрона: Я не понимаю, что ты делаешь с Гренландией

Что предшествовало?

  • Напомним, что президент США Дональд Трамп анонсировал введение с 1 февраля пошлин против ряда европейских стран, которые не согласны с его позицией по Гренландии.
  • Депутаты Европарламента уже заявили о готовности приостановить одобрение торгового соглашения между ЕС и США. Кроме того, президент Европейского совета Антониу Кошта объявил о созыве внеочередного заседания Европейского совета для координации дальнейших действий.
  • Трамп заявил, что Гренландия является чрезвычайно важной для национальной и мировой безопасности.

Читайте также: Макрон отказался войти в "Совет мира" Трампа: лидер США пригрозил тарифами

Топ комментарии
кремлівське пуйло у захваті
20.01.2026 10:41 Ответить
знизу постукали
20.01.2026 10:41 Ответить
+6
ДНО - це коли пацієнт його відчуває. А у людей як Трамп чи Путін нема дна - вони думають що вони одні на планеті а інші лише персонажі у їхньому кіно
20.01.2026 10:46 Ответить
20.01.2026 10:40 Ответить
знизу постукали
20.01.2026 10:41 Ответить
кремлівське пуйло у захваті
20.01.2026 10:41 Ответить
- Чувствуете ли вы уверенность в завтрашнем дне?
- Зачем мне завтрашнее дно?
Дно станет лучше, дно станет веселей.
20.01.2026 10:44 Ответить
Так ТРАМП справді кандидат у пацієнти палати № 6, чи прикидається ?

Тайны дипломатии…



Гонка вооружений между США и СССР, в годы холодной войны, все больше истощала ресурсы и подрывала потенциал СССР.



На вопрос: «А что ДЕЛАТЬ ДАЛЬШЕ», министр обороны СССР Устинов Д.Ф. ответил: «Опять догонять!



То, что мы отстаем от США и НАТО, в целом, Шмидт (канцлер ФРГ) знает. Другое дело, что мы представляемся Западу людьми менее уравновешенными и более авантюрными, чем они сами.



А вот в этом разубеждать западников ни в коем случае не следует.



Пусть думают, что мы более сумасшедшие, чем они.



Это, пожалуй, единственное преимущество, которое у нас остается.» цитата от Коверкова, книга «Тайный канал».



Полная сарказма мысль, о том что в большой политике иногда прикидываются не вполне нормальными… и получают преимущества… А иногда и то что хотят….

Как история повторяется!

Публікація ФБ Николай Нестор Нагорняк

20 январь 2016 г. ·
20.01.2026 10:44 Ответить
20.01.2026 10:46 Ответить
ASML - це нідерланська компанія, а виготовляє вона кристали для чіпів, коли Нідерланди перестануть продавати кристали в США, Трампона самі повісять десь на першому зустрічному дереві.
20.01.2026 10:49 Ответить
чинімо тиск на США у відповідь. Ми ніколи не відступимо Джерело: https://censor.net/ua/n3596289

Рилі?!! Як на московію чи більш потужно? Замість 3х французів та 5 німців відправите ціле відділення з 10 стрільців?!!
20.01.2026 10:51 Ответить
Коли вже лікарі з білого дому оголосять діда недієздатним?
Чи так і триматимуть хворого на голову в кріслі президента сша?
20.01.2026 10:51 Ответить
Елізабет розуміє, що має справу з класичним випадком шизофренії.
20.01.2026 10:57 Ответить
Трамп 8 воєн зупинив
В процесі дно 100 раз пробив
Та Трампа вже не зупинити
Бо мізки у нього відбиті ... 🙄
20.01.2026 10:58 Ответить
Однозначно, Трампа пора уже відправляти на пенсію, хай на дачі вирощує квіти.
