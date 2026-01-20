Глава Минфина Швеции об угрозах Трампа: Это новое дно

В Швеции ответили на новые угрозы Трампа в отношении Гренландии.

Об этом заявила министр финансов Швеции Элизабет Свантессон.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно

"Я считаю это печальным и абсолютно абсурдным - американский президент шантажирует остальных из нас, пытаясь получить участок земли или купить его с помощью угроз", - отметила она.

Свантессон назвала угрозы Трампа "новым дном".

Министр отметила, что ее послание на сегодняшней встрече глав Минфина в Брюсселе будет таким: "Оставайтесь едиными, оказывайте давление на США в ответ. Мы никогда не отступим".

Что предшествовало?

Напомним, что президент США Дональд Трамп анонсировал введение с 1 февраля пошлин против ряда европейских стран, которые не согласны с его позицией по Гренландии.

Депутаты Европарламента уже заявили о готовности приостановить одобрение торгового соглашения между ЕС и США. Кроме того, президент Европейского совета Антониу Кошта объявил о созыве внеочередного заседания Европейского совета для координации дальнейших действий.

Трамп заявил, что Гренландия является чрезвычайно важной для национальной и мировой безопасности.

