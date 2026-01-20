Глава Минфина Швеции об угрозах Трампа: Это новое дно
В Швеции ответили на новые угрозы Трампа в отношении Гренландии.
Об этом заявила министр финансов Швеции Элизабет Свантессон, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Что известно
"Я считаю это печальным и абсолютно абсурдным - американский президент шантажирует остальных из нас, пытаясь получить участок земли или купить его с помощью угроз", - отметила она.
Свантессон назвала угрозы Трампа "новым дном".
Министр отметила, что ее послание на сегодняшней встрече глав Минфина в Брюсселе будет таким: "Оставайтесь едиными, оказывайте давление на США в ответ. Мы никогда не отступим".
Что предшествовало?
- Напомним, что президент США Дональд Трамп анонсировал введение с 1 февраля пошлин против ряда европейских стран, которые не согласны с его позицией по Гренландии.
- Депутаты Европарламента уже заявили о готовности приостановить одобрение торгового соглашения между ЕС и США. Кроме того, президент Европейского совета Антониу Кошта объявил о созыве внеочередного заседания Европейского совета для координации дальнейших действий.
- Трамп заявил, что Гренландия является чрезвычайно важной для национальной и мировой безопасности.
Топ комментарии
+12 Alex Hood
показать весь комментарий20.01.2026 10:41 Ответить Ссылка
+7 Fox Fox #573921
показать весь комментарий20.01.2026 10:41 Ответить Ссылка
+6 Михайло Иляш
показать весь комментарий20.01.2026 10:46 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
- Зачем мне завтрашнее дно?
Дно станет лучше, дно станет веселей.
Тайны дипломатии…
Гонка вооружений между США и СССР, в годы холодной войны, все больше истощала ресурсы и подрывала потенциал СССР.
На вопрос: «А что ДЕЛАТЬ ДАЛЬШЕ», министр обороны СССР Устинов Д.Ф. ответил: «Опять догонять!
То, что мы отстаем от США и НАТО, в целом, Шмидт (канцлер ФРГ) знает. Другое дело, что мы представляемся Западу людьми менее уравновешенными и более авантюрными, чем они сами.
А вот в этом разубеждать западников ни в коем случае не следует.
Пусть думают, что мы более сумасшедшие, чем они.
Это, пожалуй, единственное преимущество, которое у нас остается.» цитата от Коверкова, книга «Тайный канал».
Полная сарказма мысль, о том что в большой политике иногда прикидываются не вполне нормальными… и получают преимущества… А иногда и то что хотят….
Как история повторяется!
Рилі?!! Як на московію чи більш потужно? Замість 3х французів та 5 німців відправите ціле відділення з 10 стрільців?!!
Чи так і триматимуть хворого на голову в кріслі президента сша?
В процесі дно 100 раз пробив
Та Трампа вже не зупинити
Бо мізки у нього відбиті ... 🙄