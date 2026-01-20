Форум в Давосе: Сибига озвучил задачи украинской делегации

Украинская делегация на Всемирном экономическом форуме в Давосе сосредоточится на трех ключевых направлениях работы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги, обнародованном на его странице в Instagram.

По словам главы МИД, главной задачей украинских дипломатов станет привлечение международной поддержки в условиях продолжающейся войны и постоянных российских атак.

Поддержка энергетики и обороноспособности

В первую очередь в Давосе Украина будет работать над усилением помощи энергетическому сектору. Сибига подчеркнул, что ежедневные удары РФ по инфраструктуре требуют быстрых и скоординированных решений со стороны партнеров.

Министр напомнил о призыве к международному сообществу присоединяться к благотворительным инициативам. По его словам, партнеры получат четкий и конкретный перечень потребностей, необходимых для стабилизации энергосистемы.

Вторым важным направлением работы станет усиление обороноспособности Украины. Речь идет прежде всего о поставках систем противовоздушной обороны и дополнительного вооружения для защиты от российских атак.

Мирные усилия и международная дипломатия

Третьей ключевой задачей украинской делегации определена работа над мирными инициативами. Сибига подчеркнул, что Украина активно взаимодействует с партнерами, в частности с США, для консолидации международных усилий.

"Наша стойкость не является оправданием для продолжения этой войны. Мы консолидируем усилия мировой дипломатии, и чрезвычайно важно, чтобы Украина оставалась в фокусе", - заявил министр иностранных дел.

Он также отметил, что такая координация особенно важна в период глобальной геополитической турбулентности. Украина рассчитывает, что встречи на полях форума в Давосе будут способствовать продвижению как решений в области безопасности, так и экономических решений.

Напомним, вопрос гарантий безопасности для Украины, который должен был обсуждаться на форуме в Давосе, отодвинули на второй план из-за Гренландии.

