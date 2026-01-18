Украина рассчитывает подписать с США рамочное соглашение о гарантиях безопасности, - FT

Украина рассчитывает в скором времени подписать соглашение о гарантиях безопасности с США.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Financial Times со ссылкой на украинских чиновников.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Документ станет отдельной договоренностью от экономического пакета на $800 млрд, который планируют обсудить во время Всемирного экономического форума в Давосе. По словам украинских высокопоставленных чиновников, стороны рассчитывают согласовать общий "список условий", который может быть подписан в Вашингтоне после завершения форума.

Также читайте: США передали Кремлю согласованный с Украиной план завершения войны, - Axios

Следующие этапы переговоров

Посол Украины в США Ольга Стефанишина сообщила FT, что Киев и Вашингтон планируют заключить в Давосе другой ключевой документ, касающийся экономического процветания Украины на 800 млрд долларов. Тогда как работа над соглашением о гарантиях безопасности продолжается отдельно.

Сейчас переговоры между украинской и американской сторонами по вопросам безопасности продолжаются.

Читайте также: Поручил финализировать документ "исторического уровня" о гарантиях безопасности Украины от США, - Зеленский. ФОТО

Умеров раскрыл подробности двух дней переговоров в США

Украинская и американская переговорные команды договорились продолжить работу на уровне команд во время следующего этапа консультаций в Давосе.

Об этом рассказал секретарь СНБО Рустем Умеров по итогам двух дней консультаций в США.

"Предметно обсудили экономическое развитие и prosperity plan, а также гарантии безопасности для Украины – с фокусом на практические механизмы их реализации и имплементации", - отметил Умеров.

Кроме этого, украинская делегация проинформировала американских партнеров о недавних атаках России на энергетическую инфраструктуру Украины.

По итогам консультаций стороны договорились продолжить работу на уровне команд во время следующего этапа консультаций в Давосе.

Читайте также: Делегация Украины 17 января проведет в Майами переговоры с США о гарантиях безопасности

Кто участвовал в консультациях

Отмечается, что в консультациях принимали участие руководитель Офиса президента Кирилл Буданов, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров.

С американской стороны в консультациях приняли участие Стивен Виткофф, Джаред Кушнер, министр армии США Дэниел Дрисколл и сотрудник Белого дома Джош Груэнбаум.

Читайте также: Буданов с украинской делегацией прибыл в США на переговоры по мирному соглашению