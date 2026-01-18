РУС
Визит делегации Украины в США
2 479 32

Умеров раскрыл подробности двух дней переговоров в США: договорились продолжить работу в Давосе

Умеров подвел итоги двухдневных переговоров в США

Украинская и американская переговорные команды договорились продолжить работу на уровне команд во время следующего этапа консультаций в Давосе.

Об этом рассказал секретарь СНБО Рустем Умеров по итогам двух дней консультаций в США, информирует Цензор.НЕТ.

Какие вопросы обсудили

"Предметно обсудили экономическое развитие и prosperity plan, а также гарантии безопасности для Украины – с фокусом на практические механизмы их реализации и имплементации", - отметил Умеров.

Кроме этого, украинская делегация проинформировала американских партнеров о недавних атаках России на энергетическую инфраструктуру Украины.

По итогам консультаций стороны договорились продолжить работу на уровне команд во время следующего этапа консультаций в Давосе.

Читайте также: Делегация Украины 17 января проведет в Майами переговоры с США о гарантиях безопасности

Кто участвовал в консультациях

  • Отмечается, что в консультациях принимали участие руководитель Офиса президента Кирилл Буданов, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров.
  • С американской стороны в консультациях приняли участие Стивен Виткофф, Джаред Кушнер, министр армии США Дэниел Дрисколл и сотрудник Белого дома Джош Груэнбаум.

Читайте также: Буданов с украинской делегацией прибыл в США на переговоры по мирному соглашению

Автор: 

Буданов Кирилл (534) переговоры (5517) США (28999) Умеров Рустем (743)
Топ комментарии
+24
два дні домовлялися продовжувати домовлятися?
Це вже потужно, чи тільки незламно?
показать весь комментарий
18.01.2026 21:38 Ответить
+23
чєбурєк домовився домовлятися. уйопок.
показать весь комментарий
18.01.2026 21:37 Ответить
+20
Домовилися домовлятися. Що йому, він в теплому і ситому кабінеті, не в сирому окопі і не під КАБами.
показать весь комментарий
18.01.2026 21:37 Ответить
чєбурєк домовився домовлятися. уйопок.
показать весь комментарий
18.01.2026 21:37 Ответить
😏 Як мінімум, Чебурек домовився про власну зарплатню на найближчих півроку. А от про гарантії Зєлєнскому від європейців - не домовився. Тому про це будуть домовлятися вже у європейському Далласі. Щодо гарантій Зєлєнскому від Трампа - схоже вони будуть, чкщо Зєлєнскій ляже під пуцинські хотєлки. Але Зєлєнскій Трампу не вірить і має страх перед розгніваними українцями у випадку явної зради. Зєлєнскому треба гарантій від ЄС, де схоже він і думає кинути якір. Виїхати з баблом у Штати для нього - повторити шлях Лазаренка. Фірташ не виїхав - залишився у Австрії. Тому на волі і при баблі.
показать весь комментарий
18.01.2026 23:24 Ответить
Домовилися домовлятися. Що йому, він в теплому і ситому кабінеті, не в сирому окопі і не під КАБами.
показать весь комментарий
18.01.2026 21:37 Ответить
два дні домовлялися продовжувати домовлятися?
Це вже потужно, чи тільки незламно?
показать весь комментарий
18.01.2026 21:38 Ответить
Потужно та незламно-безтолково.
показать весь комментарий
18.01.2026 21:40 Ответить
Хоть родичам з Філадельфії, якісь гроші передав від КабМіндічів, для вижавання без пересилання та вирахування податків!!!
Бо з цими зобов'язаннями щодо пересилання «двушечок» з шлахбаумів до деркачів-мертвечуків-сівковичів, геть замотався….
показать весь комментарий
18.01.2026 22:54 Ответить
разговори разговарівали.
показать весь комментарий
18.01.2026 21:40 Ответить
а в давосі домовляться продовжити роботу в стокгольмі- а в стокгольмі---
показать весь комментарий
18.01.2026 21:40 Ответить
Це ж навіть для зебілів не годиться
показать весь комментарий
18.01.2026 21:42 Ответить
Для того, щоб погодитись на всі умови русні, Давос не потрібен.
показать весь комментарий
18.01.2026 21:42 Ответить
А що з Потужним? Він сьогодні відосик не постив, чи не зіграв він в ящик, часом?
показать весь комментарий
18.01.2026 21:44 Ответить
Ти пропустив, бо неуважний. Треба уважніше за своїм кумиром слідкувати.
показать весь комментарий
18.01.2026 21:47 Ответить
Курва, як далі жити?
показать весь комментарий
18.01.2026 21:57 Ответить
Повернутись в Україну то йти до ТЦК.
показать весь комментарий
18.01.2026 22:58 Ответить
Короче, домовились далі домовлятися, поки ***** ракетами та шахедами до кінця зруйнує інфраструктуру та енергосистему. На жаль...
показать весь комментарий
18.01.2026 21:44 Ответить
Бекання про червоні лінії знову виявилося не цікавим нікому ,скоріше за все.
показать весь комментарий
18.01.2026 21:47 Ответить
Грандіозний успіх. Два дні домовлялись продовжити домовлятись.
показать весь комментарий
18.01.2026 21:47 Ответить
Доки це чмо буде ховатись поза межами країни.
показать весь комментарий
18.01.2026 21:56 Ответить
Яка роль Арахамії в перемовинах?Вже їздив в Білорусь і Стамбул.Що він там на підписував але пуйло все робить натяк на підписи в Стамбулі.
показать весь комментарий
18.01.2026 21:59 Ответить
Коротше,домовилися домовлятися. Ну рустємчик хоч у родні побував.
показать весь комментарий
18.01.2026 22:00 Ответить
В переговорну групу срочно буде включено Ванюшу Баканова. Так треба, у Лідора визрів новий план
показать весь комментарий
18.01.2026 22:01 Ответить
Робочий в чорній робі уже два дні, та де - понад два місяці продовжує робити роботу, під пекельним сонцем Майамі. І кінця-краю ще не видно.
показать весь комментарий
18.01.2026 22:03 Ответить
У кого з цих "переговорників" будинок у Давосі?
показать весь комментарий
18.01.2026 22:23 Ответить
Ну Умеров вибивав гарантії для себе і своєї сім'ї щоб не депортували зі сша. Хламідія просто хотів грошей і коксу. Буданов поки що не зрозуміло чого там з ними вошкався, надіюсь шукав підступи щоб знищити ************** Віткофа і Кушнера.
показать весь комментарий
18.01.2026 22:23 Ответить
відпрацювали три тисячі слів і двісті сорок усмішок, тридцять три долонестискувань і вісімдесят дружніх поплескувань

гарно виконана робота !
показать весь комментарий
18.01.2026 22:29 Ответить
этот "братик" уже бесит....
показать весь комментарий
18.01.2026 22:48 Ответить
Порох би розрулив з США на раз-два. Хоча, про що я говорю, при Пороху, 99,99% що повномасштабної війни і не було б. Все це пекло з геноцидом і холодомором - заслуга гундосого клопа, який поліз заглядати в очко КДБшнику в Омані.
показать весь комментарий
18.01.2026 22:52 Ответить
Секта свідків чубатого месії
показать весь комментарий
18.01.2026 23:04 Ответить
Покізділи та розійшлися - це більш інформативне лунає
показать весь комментарий
18.01.2026 23:03 Ответить
Дивний склад цієї мереговоної групи, де між її преставниками немає нічого спільного, і точно не має довіри, а може і поваги.
Я хотіла б думати, що такий склад делегації не чиясь насмішка на заздалегідь відомий «здобуток», але вигалядає, це не так.
показать весь комментарий
18.01.2026 23:06 Ответить
Не спішіть, бережіть себе
показать весь комментарий
18.01.2026 23:13 Ответить
Бла-бла-бла, де результати?? Нова партія довбаний туристів за гроші платників податків
показать весь комментарий
18.01.2026 23:29 Ответить
 
 