Умеров раскрыл подробности двух дней переговоров в США: договорились продолжить работу в Давосе

Украинская и американская переговорные команды договорились продолжить работу на уровне команд во время следующего этапа консультаций в Давосе.

Об этом рассказал секретарь СНБО Рустем Умеров по итогам двух дней консультаций в США, информирует Цензор.НЕТ.

Какие вопросы обсудили

"Предметно обсудили экономическое развитие и prosperity plan, а также гарантии безопасности для Украины – с фокусом на практические механизмы их реализации и имплементации", - отметил Умеров.

Кроме этого, украинская делегация проинформировала американских партнеров о недавних атаках России на энергетическую инфраструктуру Украины.

По итогам консультаций стороны договорились продолжить работу на уровне команд во время следующего этапа консультаций в Давосе.

Кто участвовал в консультациях

Отмечается, что в консультациях принимали участие руководитель Офиса президента Кирилл Буданов, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров.

С американской стороны в консультациях приняли участие Стивен Виткофф, Джаред Кушнер, министр армии США Дэниел Дрисколл и сотрудник Белого дома Джош Груэнбаум.

