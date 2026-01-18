Умеров раскрыл подробности двух дней переговоров в США: договорились продолжить работу в Давосе
Украинская и американская переговорные команды договорились продолжить работу на уровне команд во время следующего этапа консультаций в Давосе.
Об этом рассказал секретарь СНБО Рустем Умеров по итогам двух дней консультаций в США, информирует Цензор.НЕТ.
Какие вопросы обсудили
"Предметно обсудили экономическое развитие и prosperity plan, а также гарантии безопасности для Украины – с фокусом на практические механизмы их реализации и имплементации", - отметил Умеров.
Кроме этого, украинская делегация проинформировала американских партнеров о недавних атаках России на энергетическую инфраструктуру Украины.
По итогам консультаций стороны договорились продолжить работу на уровне команд во время следующего этапа консультаций в Давосе.
Кто участвовал в консультациях
- Отмечается, что в консультациях принимали участие руководитель Офиса президента Кирилл Буданов, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров.
- С американской стороны в консультациях приняли участие Стивен Виткофф, Джаред Кушнер, министр армии США Дэниел Дрисколл и сотрудник Белого дома Джош Груэнбаум.
Це вже потужно, чи тільки незламно?
Бо з цими зобов'язаннями щодо пересилання «двушечок» з шлахбаумів до деркачів-мертвечуків-сівковичів, геть замотався….
гарно виконана робота !
Я хотіла б думати, що такий склад делегації не чиясь насмішка на заздалегідь відомий «здобуток», але вигалядає, це не так.