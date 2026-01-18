Умєров розкрив подробиці двох днів переговорів у США: Домовилися продовжити роботу у Давосі

Українська та американська переговорні команди димовились продовжити роботу на рівні команд під час наступного етапу консультацій у Давосі.

Про це розповів секретар РНБО Рустем Умєров за підсумками двох днів консультацій у США, інформує Цензор.НЕТ.

Які питання обговорили

"Предметно обговорили економічний розвиток та prosperity plan, а також безпекові гарантії для України – з фокусом на практичні механізми їх реалізації та імплементації", - зазначив Умєров.

Крім цього, українська делегація поінформувала американських партнерів про нещодавні атаки Росії на енергетичну інфраструктуру України.

Хто брав участь у консультаціях

Зазначається, що у консультаціях брали керівник Офісу президента Кирило Буданов, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія та секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров.

З американського боку в консультаціях взяли участь Стівен Віткофф, Джаред Кушнер, міністр армії США Даніел Дрісколл та співробітник Білого дому Джош Груенбаум.

