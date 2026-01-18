Умєров розкрив подробиці двох днів переговорів у США: Домовилися продовжити роботу у Давосі

Українська та американська переговорні команди димовились продовжити роботу на рівні команд під час наступного етапу консультацій у Давосі.

Про це розповів секретар РНБО Рустем Умєров за підсумками двох днів консультацій у США, інформує Цензор.НЕТ.

Які питання обговорили

"Предметно обговорили економічний розвиток та prosperity plan, а також безпекові гарантії для України – з фокусом на практичні механізми їх реалізації та імплементації", - зазначив Умєров.

Крім цього, українська делегація поінформувала американських партнерів про нещодавні атаки Росії на енергетичну інфраструктуру України.

За підсумками консультацій, сторони домовилися продовжити роботу на рівні команд під час наступного етапу консультацій у Давосі.

Хто брав участь у консультаціях

  • Зазначається, що у консультаціях брали керівник Офісу президента Кирило Буданов, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія та секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров.
  • З американського боку в консультаціях взяли участь Стівен Віткофф, Джаред Кушнер, міністр армії США Даніел Дрісколл та співробітник Білого дому Джош Груенбаум.

Топ коментарі
+34
два дні домовлялися продовжувати домовлятися?
Це вже потужно, чи тільки незламно?
18.01.2026 21:38 Відповісти
чєбурєк домовився домовлятися. уйопок.
18.01.2026 21:37 Відповісти
+31
Домовилися домовлятися. Що йому, він в теплому і ситому кабінеті, не в сирому окопі і не під КАБами.
18.01.2026 21:37 Відповісти
😏 Як мінімум, Чебурек домовився про власну зарплатню на найближчих півроку. А от про гарантії Зєлєнскому від європейців - не домовився. Тому про це будуть домовлятися вже у європейському Далласі. Щодо гарантій Зєлєнскому від Трампа - схоже вони будуть, чкщо Зєлєнскій ляже під пуцинські хотєлки. Але Зєлєнскій Трампу не вірить і має страх перед розгніваними українцями у випадку явної зради. Зєлєнскому треба гарантій від ЄС, де схоже він і думає кинути якір. Виїхати з баблом у Штати для нього - повторити шлях Лазаренка. Фірташ не виїхав - залишився у Австрії. Тому на волі і при баблі.
18.01.2026 23:24 Відповісти
Потужно та незламно-безтолково.
18.01.2026 21:40 Відповісти
Хоть родичам з Філадельфії, якісь гроші передав від КабМіндічів, для вижавання без пересилання та вирахування податків!!!
Бо з цими зобов'язаннями щодо пересилання «двушечок» з шлахбаумів до деркачів-мертвечуків-сівковичів, геть замотався….
18.01.2026 22:54 Відповісти
разговори разговарівали.
18.01.2026 21:40 Відповісти
а в давосі домовляться продовжити роботу в стокгольмі- а в стокгольмі---
18.01.2026 21:40 Відповісти
Це ж навіть для зебілів не годиться
18.01.2026 21:42 Відповісти
Для того, щоб погодитись на всі умови русні, Давос не потрібен.
18.01.2026 21:42 Відповісти
А що з Потужним? Він сьогодні відосик не постив, чи не зіграв він в ящик, часом?
18.01.2026 21:44 Відповісти
Ти пропустив, бо неуважний. Треба уважніше за своїм кумиром слідкувати.
18.01.2026 21:47 Відповісти
Курва, як далі жити?
18.01.2026 21:57 Відповісти
Повернутись в Україну то йти до ТЦК.
18.01.2026 22:58 Відповісти
Короче, домовились далі домовлятися, поки ***** ракетами та шахедами до кінця зруйнує інфраструктуру та енергосистему. На жаль...
18.01.2026 21:44 Відповісти
Бекання про червоні лінії знову виявилося не цікавим нікому ,скоріше за все.
18.01.2026 21:47 Відповісти
Грандіозний успіх. Два дні домовлялись продовжити домовлятись.
18.01.2026 21:47 Відповісти
Доки це чмо буде ховатись поза межами країни.
18.01.2026 21:56 Відповісти
Яка роль Арахамії в перемовинах?Вже їздив в Білорусь і Стамбул.Що він там на підписував але пуйло все робить натяк на підписи в Стамбулі.
18.01.2026 21:59 Відповісти
Коротше,домовилися домовлятися. Ну рустємчик хоч у родні побував.
18.01.2026 22:00 Відповісти
В переговорну групу срочно буде включено Ванюшу Баканова. Так треба, у Лідора визрів новий план
18.01.2026 22:01 Відповісти
Це по плану, зірвати його з успішного місця роботи
19.01.2026 06:22 Відповісти
Робочий в чорній робі уже два дні, та де - понад два місяці продовжує робити роботу, під пекельним сонцем Майамі. І кінця-краю ще не видно.
18.01.2026 22:03 Відповісти
У кого з цих "переговорників" будинок у Давосі?
18.01.2026 22:23 Відповісти
Ну Умеров вибивав гарантії для себе і своєї сім'ї щоб не депортували зі сша. Хламідія просто хотів грошей і коксу. Буданов поки що не зрозуміло чого там з ними вошкався, надіюсь шукав підступи щоб знищити ************** Віткофа і Кушнера.
18.01.2026 22:23 Відповісти
відпрацювали три тисячі слів і двісті сорок усмішок, тридцять три долонестискувань і вісімдесят дружніх поплескувань

гарно виконана робота !
18.01.2026 22:29 Відповісти
этот "братик" уже бесит....
18.01.2026 22:48 Відповісти
Порох би розрулив з США на раз-два. Хоча, про що я говорю, при Пороху, 99,99% що повномасштабної війни і не було б. Все це пекло з геноцидом і холодомором - заслуга гундосого клопа, який поліз заглядати в очко КДБшнику в Омані.
18.01.2026 22:52 Відповісти
Секта свідків чубатого месії
18.01.2026 23:04 Відповісти
Покізділи та розійшлися - це більш інформативне лунає
18.01.2026 23:03 Відповісти
Дивний склад цієї мереговоної групи, де між її преставниками немає нічого спільного, і точно не має довіри, а може і поваги.
Я хотіла б думати, що такий склад делегації не чиясь насмішка на заздалегідь відомий «здобуток», але вигалядає, це не так.
18.01.2026 23:06 Відповісти
Не спішіть, бережіть себе
18.01.2026 23:13 Відповісти
Бла-бла-бла, де результати?? Нова партія довбаний туристів за гроші платників податків
18.01.2026 23:29 Відповісти
Не пора ли уже окончательно убедится в реальном положении в которое мы все попали? Ну только прямые переговоры двух делегаций высокого уровня возможно остановят войну для начала!?
19.01.2026 00:32 Відповісти
Нормас, тягнуть час. Головне щоб ракети продавалися вчасно.
19.01.2026 03:02 Відповісти
Узбек-татарин, єврей і мегрел це переговорники з якої країни?
Якийсь сюр.
19.01.2026 05:33 Відповісти
Випили пивка і рішили організувати барбекю в Каліфорнії.
19.01.2026 05:47 Відповісти
Вернуть Буданова на попередню роботу!
19.01.2026 06:19 Відповісти
 
 