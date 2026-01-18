Умєров розкрив подробиці двох днів переговорів у США: Домовилися продовжити роботу у Давосі
Українська та американська переговорні команди димовились продовжити роботу на рівні команд під час наступного етапу консультацій у Давосі.
Про це розповів секретар РНБО Рустем Умєров за підсумками двох днів консультацій у США, інформує Цензор.НЕТ.
Які питання обговорили
"Предметно обговорили економічний розвиток та prosperity plan, а також безпекові гарантії для України – з фокусом на практичні механізми їх реалізації та імплементації", - зазначив Умєров.
Крім цього, українська делегація поінформувала американських партнерів про нещодавні атаки Росії на енергетичну інфраструктуру України.
За підсумками консультацій, сторони домовилися продовжити роботу на рівні команд під час наступного етапу консультацій у Давосі.
Хто брав участь у консультаціях
- Зазначається, що у консультаціях брали керівник Офісу президента Кирило Буданов, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія та секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров.
- З американського боку в консультаціях взяли участь Стівен Віткофф, Джаред Кушнер, міністр армії США Даніел Дрісколл та співробітник Білого дому Джош Груенбаум.
