Буданов з українською делегацією прибув до США на перемовини щодо мирної угоди
Голова Офісу Президента Кирило Буданов вже прибув до США на перемовини з американською делегацією.
Про це він повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
Що розповів Буданов?
"Разом з Рустемом Умєровим та Давидом Арахамією матимемо важливу розмову з американськими партнерами стосовно деталей мирної угоди. Запланована спільна зустріч зі Стівеном Віткоффом, Джаредом Кушнером та Деніелом Дрісколлом.
Україні потрібен справедливий мир. Працюємо на результат", - інформує він.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що делегація України 17 січня проведе в Маямі переговори зі США щодо гарантій безпеки.
- Основна мета візиту - доопрацювання двох ключових документів, про які раніше заявляв президент Володимир Зеленський: угода про гарантії безпеки та пакет економічного процвітання України обсягом до 800 мільярдів доларів.
Якщо відкинути емоції й гучні заяви, зараз відбувається дуже проста річ: шукаючи спосіб зупинити війну в Україні, повертаються до пропозицій Банкової у Стамбулі у 2022. Навіть якщо це означає, що Україна втратить частину свободи рішень.
ПОДЯКУЙТЕ ЗЕЛЕНСЬКОМУ І АРАХАМІЇ
Лідер опозиційної партії, п'ятий Президент України, Петро Порошенко, будучи професійним дипломатом, найвищої кваліфікації, з досвідом роботи під час війни, з незрівнянно більшими міжнародними зв'язками на найвищих рівнях та бездоганною репутацією у світі, який нічого не вартим папірцем зупинив навалу кацапів у 2015-му, чомусь не увійшов до переговорної групи. Чому? (риторичне питання)
До речі,це він посилав на Буду підрозділ оперативників через чільника служби,якого надто хвалили і не хотіли звільняти.А Буда терміново викликав підрозділ з фронту для свого захисту і це вдача,що оперативники не перестрілялись із-за інтриг ермака за вплив на зе.
Буданофф, і його патрон Зеленський, не бажають щось прокоментувати з цього приводу?
зажадали повного виведення ЗСУ з Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської облас.
"У конституції росії немає механізму для виходу регіонів зі складу Росії. Нам потрібні всі ці
області" )(уйло. А на питання про Українську Конституцію та її статтю- 2. Суверенітет
України поширюється на всю її територію. Територія України у межах існуючої межі ЦІЛІСТНА
та НЕДОТОРКАНА!. УКРАЇНА-унітарна суверенна держава, адміністративно-територіальними
одиницями першого рівня якої є 24 області, 1 українська автономна республіка (АР Крим) та 2
міста, які мають особливий статус: Київ та Севастополь. Області та автономна республіка
розділені на 490 районів та 176 міст обласного та республіканського підпорядкування. Так
тепер російська сторона за допомогою ТРУмПА вимагає повного знищення її заміни на
зовсім нову колоніальну Конституцію і таку яку москалі - кацапи підкажуть українцям.
Механизм розподілу функцій влади має бути приведений до реального стану речей, а також має бути усунене дублювання функцій... взаємоконтроль, взаємозалежність гілок влади - це важливий запобіжник зловживань.
Так писали ж, що ніби третього придурка https://www.pravda.com.ua/news/2025/12/12/8011572/ усунули від переговорів. Це ж воно сказало: "We need to end this shit" ("Ми маємо покінчити з цим лайном")
а оці всі хіба не "любі друзі", що з американського боку що з українського ?
"12 друзів оушена" ("ocean's twelve")