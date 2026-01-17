Буданов з українською делегацією прибув до США на перемовини щодо мирної угоди

Голова Офісу Президента Кирило Буданов вже прибув до США на перемовини з американською делегацією.

Про це він повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що розповів Буданов?

"Разом з Рустемом Умєровим та Давидом Арахамією матимемо важливу розмову з американськими партнерами стосовно деталей мирної угоди. Запланована спільна зустріч зі Стівеном Віткоффом, Джаредом Кушнером та Деніелом Дрісколлом.

Україні потрібен справедливий мир. Працюємо на результат", - інформує він.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що делегація України 17 січня проведе в Маямі переговори зі США щодо гарантій безпеки.

Основна мета візиту - доопрацювання двох ключових документів, про які раніше заявляв президент Володимир Зеленський: угода про гарантії безпеки та пакет економічного процвітання України обсягом до 800 мільярдів доларів.

