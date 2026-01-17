Буданов з українською делегацією прибув до США на перемовини щодо мирної угоди

Голова Офісу Президента Кирило Буданов вже прибув до США на перемовини з американською делегацією.

Що розповів Буданов?

"Разом з Рустемом Умєровим та Давидом Арахамією матимемо важливу розмову з американськими партнерами стосовно деталей мирної угоди. Запланована спільна зустріч зі Стівеном Віткоффом, Джаредом Кушнером та Деніелом Дрісколлом.

Україні потрібен справедливий мир. Працюємо на результат", - інформує він.

Що передувало?

  • Раніше повідомлялося, що делегація України 17 січня проведе в Маямі переговори зі США щодо гарантій безпеки.
  • Основна мета візиту - доопрацювання двох ключових документів, про які раніше заявляв президент Володимир Зеленський: угода про гарантії безпеки та пакет економічного процвітання України обсягом до 800 мільярдів доларів.

Топ коментарі
+28
Хіба Україна воює з США , що треба постійно вештатись в теплу Флоріду та інші місця для перемовин про "мирну угоду" ... з ким?
17.01.2026 11:57 Відповісти
+28
Питання: навіщо нам в такому випадку, ціле міністерство закордонних справ?
17.01.2026 12:19 Відповісти
+24
Пока триває цей цирк ,ворог знищує нашу енергетику і продовжує просуватись на фронті ,а вони граются в мирні домовленості ,до речі сім я чебурека живе в Флориді.
17.01.2026 11:59 Відповісти
А, що ж чебурєк?
17.01.2026 11:52 Відповісти
невже НАБУ встигло стриножити?
17.01.2026 11:55 Відповісти
кто все эти люди????
17.01.2026 11:52 Відповісти
Масовка. Такі ж численні і безликі. Ан ютураж для двох нарциисів- нероб.
17.01.2026 11:58 Відповісти
Стамбул 2022
17.01.2026 12:50 Відповісти
Ось це і були головні під...и, котрим зеленский-дерьмак наказав здати Україну. Всі передумови зеленский зробив - знищив Армію, ВПК, СБУ, ГРУ - там де керував Василь Бурба..... Шоб вам,73% виборцям зеленского не було ні дня, ні покривала.
17.01.2026 17:07 Відповісти
не українці . "Україно , Україно , подивись на себе ……В твоїй хаті сидить ВОРОГ і сміеться з тебє "
17.01.2026 16:05 Відповісти
Там жеж Арахам - він все й порішає
17.01.2026 11:54 Відповісти
Думаю, для себе вже порішав.
17.01.2026 12:00 Відповісти
https://www.youtube.com/@o.bryhynets/shorts @o.bryhynets
https://www.youtube.com/shorts/bBd_VjWRXDA

Якщо відкинути емоції й гучні заяви, зараз відбувається дуже проста річ: шукаючи спосіб зупинити війну в Україні, повертаються до пропозицій Банкової у Стамбулі у 2022. Навіть якщо це означає, що Україна втратить частину свободи рішень.
ПОДЯКУЙТЕ ЗЕЛЕНСЬКОМУ І АРАХАМІЇ
17.01.2026 13:01 Відповісти
"дякую, ……… дужє дякую " , 73% ……… самогубцям , " лишь-би не Порошенко" , шашличків , ще не наїлись , " холодомором " ненавтішились, ……… далі будє
17.01.2026 16:09 Відповісти
Там ще помітили дуже здоровенного ******..., не голеного,не бритого, лисоватого - але тьотку. Кажуть шо то дівчинка, років 16-60 - краща розвідниця(к) сзр України. Поступила прям перед Новим Роком. Головне - зеленский нічого не знає. Як і з міндичем і всіма іншими.
17.01.2026 17:12 Відповісти
І що в цей раз запропонуєте Тромбу? Ресурсів в України вже немає. Тепер українських рабів?Придурки. Замість того щоб радіти що Тромб почав забувати про Україну дебіли знову поїхали підписувати капітуляцію і просити переговорів з ******. Скоро Тромб воще скаже що тепер він виконуючий обов'язки президента України і він вирішив віддати Україну *****. А українцям пообіцяє що рашисти будуть їх кормити і даже давати світло.
17.01.2026 12:03 Відповісти
Якщо б мали гідність - давно зробили б ядерну зброю, а не катались туди принижуватись, холуї
17.01.2026 12:12 Відповісти
Цікаво які такі повноваження має новий єрмак?
17.01.2026 12:15 Відповісти
Ті ж, що й хламідія.
17.01.2026 12:51 Відповісти
Ну він все таки голова фракції сн.Його громадяни до вру обрали.
17.01.2026 16:17 Відповісти
Один з голів фракцій, яких громадяни вибрали у ВР .
Лідер опозиційної партії, п'ятий Президент України, Петро Порошенко, будучи професійним дипломатом, найвищої кваліфікації, з досвідом роботи під час війни, з незрівнянно більшими міжнародними зв'язками на найвищих рівнях та бездоганною репутацією у світі, який нічого не вартим папірцем зупинив навалу кацапів у 2015-му, чомусь не увійшов до переговорної групи. Чому? (риторичне питання)
17.01.2026 16:46 Відповісти
Питання: навіщо нам в такому випадку, ціле міністерство закордонних справ?
17.01.2026 12:19 Відповісти
Ну і верховна рада докупи. Ну не має голова ОП таких повноважень. Не має. Конституцію поставили на паузу і вмикають лише тоді, коли треба посполитим нагадати про їхні обовязки, отака ви ікона конституція. Чому жоден з народних депутатів не подав заяву до Конституційного суду про відповідність конституції цих мегаповноважепь єлдака, а тепер вже і Буданова?
17.01.2026 12:50 Відповісти
Може бояться репресій?
17.01.2026 13:04 Відповісти
Для отримання великих зарплат та премій
17.01.2026 12:22 Відповісти
У всьому світі такими справами займається МЗС.І тільки у нас цим займається завгосп з друзями преза.навіщо нам МЗС ?
17.01.2026 12:23 Відповісти
Шобла-й@бла. Який толок буде з переговорів з подібними учасниками ?
17.01.2026 12:26 Відповісти
Як і раніше,МЗС віддихає,або на побігеньках.Раніше на переговори прилітав ермак,та він був настільки ідіозною особою,що його попросту уникали: один погляд його що вартував,який важко пронизував негативом присутніх,не кажучи вже про приналежність до рос.служби.
До речі,це він посилав на Буду підрозділ оперативників через чільника служби,якого надто хвалили і не хотіли звільняти.А Буда терміново викликав підрозділ з фронту для свого захисту і це вдача,що оперативники не перестрілялись із-за інтриг ермака за вплив на зе.
17.01.2026 12:28 Відповісти
гідранта треба тягти, щоб він одразу заявляв що незгодний ні зчим.
17.01.2026 12:29 Відповісти
Путя тоже.
17.01.2026 12:31 Відповісти
Думка зеленого ішака нікого не цікавить
17.01.2026 12:53 Відповісти
Трумп тут нині заявив, що НЕгарантує ненапад на країну-партнера по НАТО (Данію).

Буданофф, і його патрон Зеленський, не бажають щось прокоментувати з цього приводу?
17.01.2026 12:35 Відповісти
Вони цілком підтримують, анексія Гренландії, также як і анексія Криму Московією, це цілком справедлива операція цих країн .
17.01.2026 13:23 Відповісти
Перемога ЗЕбілів капітулянтів! На переговорах російська сторона кремлівські окупанти
зажадали повного виведення ЗСУ з Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської облас.
"У конституції росії немає механізму для виходу регіонів зі складу Росії. Нам потрібні всі ці
області" )(уйло. А на питання про Українську Конституцію та її статтю- 2. Суверенітет
України поширюється на всю її територію. Територія України у межах існуючої межі ЦІЛІСТНА
та НЕДОТОРКАНА!. УКРАЇНА-унітарна суверенна держава, адміністративно-територіальними
одиницями першого рівня якої є 24 області, 1 українська автономна республіка (АР Крим) та 2
міста, які мають особливий статус: Київ та Севастополь. Області та автономна республіка
розділені на 490 районів та 176 міст обласного та республіканського підпорядкування. Так
тепер російська сторона за допомогою ТРУмПА вимагає повного знищення її заміни на
зовсім нову колоніальну Конституцію і таку яку москалі - кацапи підкажуть українцям.
17.01.2026 12:35 Відповісти
Пане Кирило - ти там нишком фоточки "бурної молодості" Трампа під столом роздай - бо те дурило вічно вярнякає про карти. Підкинь, будь-ласка прям колоду.
17.01.2026 12:38 Відповісти
Пане Кириле?))) щось від цього аж тягне зеленим лайном.
17.01.2026 13:50 Відповісти
Якого ,цікаво хера не парламентарі чи міністри, а працівники канцеляріїї їздять на перемовини. Якого питається хера?
17.01.2026 12:56 Відповісти
буданов(біографії батьків приховані), умєров, арахамія, на додаток зєлєнскій. Де тут Україна? Зебарани, справді надієтесь, що про вас згадають на цих договорняках ?
17.01.2026 12:57 Відповісти
Кава в Ялте заменена на каву в Вашингтоне,пророк совсем неплохо изменил себе будущее.
17.01.2026 13:06 Відповісти
Навіщо він туди приїхав, тільки ганбитися ?
17.01.2026 13:19 Відповісти
Україна передала перелік об*єктів, які не можна атакувати, - Зеленський. Зє дав чіткі координати і перелік для ***********
17.01.2026 13:19 Відповісти
Пока вы все не поймете, что коррупция убила все шансы на победу и какой-либо почетный мир, пока вы все не поймете, что Зеленский и Ермак еще в Омане договорились о сдаче Юга и не погоните грязной метлой зеленых кровопийцев народа, ничего хорошего с Украиной не будет!
17.01.2026 13:21 Відповісти
Буданов ззовні в 10 раз ліпше виглядає за тупого й зарозумілого Єрмака (чи зарозумілого, але нікчемного Зеленського). Але до справжнього дипломата йому ще страшенно далеко. Звідси й слабкі надії на якийсь добрий результат.
17.01.2026 13:41 Відповісти
Особисто він заперечував ванергей , так що думайте як гундосив лідор
17.01.2026 13:43 Відповісти
Будьонов знову форму наппяле? Тут постає питання, якого буя цивільний , в обов'язках якого закупка туалетного паперу в офіс,заміняє собою міністра закордонних справ?
17.01.2026 13:56 Відповісти
...просто треба окреслити інституціональні функції і повноваження ОП, які по факту не про скрепки: голова ОП - це держ.секретар...віце през на самом ділі... але в Конституції інше...
Механизм розподілу функцій влади має бути приведений до реального стану речей, а також має бути усунене дублювання функцій... взаємоконтроль, взаємозалежність гілок влади - це важливий запобіжник зловживань.
17.01.2026 16:52 Відповісти
Стівеном Віткофф, Джаред Кушнер та Деніел Дрісколл

Так писали ж, що ніби третього придурка https://www.pravda.com.ua/news/2025/12/12/8011572/ усунули від переговорів. Це ж воно сказало: "We need to end this shit" ("Ми маємо покінчити з цим лайном")
17.01.2026 14:00 Відповісти
Ара-хімік має довіру від ЗЕ... Мабуть він від ЗЕ отримав команду ,рознести по світу ,що іменно Джонсон ЗЕ відвадив від Стамбульської капітуляції у 22 році
17.01.2026 14:37 Відповісти
згадалося як колись Ющенка дорікали "любими друзями"

а оці всі хіба не "любі друзі", що з американського боку що з українського ?

"12 друзів оушена" ("ocean's twelve")
17.01.2026 15:43 Відповісти
В росію треба їхать доїздяться пестунчики смазливі
17.01.2026 15:49 Відповісти
Буданов, це така ж шльондра зеленского, як і дерьмак. Та ви хоч пригадайте - який поц, у травні 22 року казав - у росії вже скінчились всі запаси ракет - ще максімум на два-три пуски. А потім побіданосна армія зеленского знищить все і на весні я(тоб то він,буданов, буду пити каву у криму. Цеж якою треба бути твариною і не бачити шо, несподівано, відбувається через, майже, чотири роки, майже кожноденного обстрілу ракетами України. Українці, мать вашу, схамениться, кому ви, ідіоти, даєте третьє місце у опросниках. буданов=зеленский. Ідіоти - це ж ми сидемо у морози без тепла, світла, води... - у цих зелених піда...ів все є. Вони щей всі кошти Европи розікрали - ті шо Европа дала на захист енергоносіїв.
17.01.2026 17:23 Відповісти
Война войной а кушать хочется!позорище!!!
18.01.2026 10:57 Відповісти
 
 