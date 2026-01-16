УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
20189 відвідувачів онлайн
Новини Мирний план США Мирні перемовини
2 468 20

Україна та США прагнуть миру, але у деяких питаннях ми не на одному боці, - Зеленський

Трамп та Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна та США прагнуть якнайшвидшого завершення російської війни, однак мають різні позиції в деяких питаннях щодо мирної угоди. Водночас саме Кремль гальмує укладення миру.

Про це він заявив під час пресконференції з президентом Чехії Петром Павелом, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

"Не на одному боці"

Зеленський зазначив, що в України є ініціатива в переговорах і українська делегація дуже добре працювала з американською стороною.

"Ми просто знаходимось у деяких питаннях не на одному боці. Все зрозуміло, я захищаю інтереси нашої держави. І ультиматуми, на мій погляд, — не робоча модель демократичних відносин між країнами. Ми повинні чітко знати, що війна не відновиться знову одразу через місяць, два, три або після того, як не буде, або закінчиться термін президента Трампа. Гарантії безпеки повинні бути дієві", - пояснив президент.

"США хочуть закінчити війну завтра"

  • Він також наголосив, що як Україна, так і США зацікавлені у якнайшвидшому досягненні миру, однак процес затягує Росія, зокрема в гуманітарних питаннях.

"Зрозуміло, що Сполучені Штати Америки хочуть завтра закінчити війну, а ми хочемо зробити це вже сьогодні. Ми зацікавлені, обидві сторони, зробити це швидше. І розуміємо, що про відтермінування підписання і закінчення війни йдеться з боку Росії", - зауважив Зеленський.

Він також нагадав, що Росія затягує обмін полоненими про який домовлялися ще наприкінці 2025 року.

"Наприкінці минулого року були домовленості щодо обміну наших людей, військовополонених, тисячу людей обміняти. Чому вони не міняються? Ну, є у США відповідь на це питання? Ні. Тому що є деякі питання, які є некомфортні, а вони абсолютно справедливі. Росія затягує всі процеси, починаючи з гуманітарного треку. Поміняймо тисячу людей. Відтермінували. Обміняймо хоча б 500. Відтермінували. Обміняймо всіх на всіх. Це частина 20 пунктів. Відтерміновується. Так хто відтерміновує? Хто не хоче закінчувати війну?", - сказав президент.

Україна зробила багато для підготовки мирної угоди

За словами Зеленського, потрібен достатній тиск на Росію і тоді війна закінчиться. Водночас він зазначив, що без США не буде вирішення для війни в Україні.

"Ключову роль відіграють США. Але це не означає, що Європа і європейські країни мають бути на узбіччі цих зусиль. Йдеться про європейську безпеку і майбутнє. І Європа має взяти більшу відповідальність за європейську безпеку, включно з вирішенням ситуації в Україні", - резюмував глава держави.

Автор: 

Зеленський Володимир (27545) перемовини (3721) США (26339) Трамп Дональд (8717) війна в Україні (8150)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+10
Ми не на боці , а у сраці. Трамп здав нас ***** вже давно, а зараз просто вичікує, коли ми всі замерзнемо та подохнемо.
показати весь коментар
16.01.2026 16:08 Відповісти
+7
При перемовинах треба враховувати зміну системи ПРАВА в США.
По новій доктрині Трампа за збитки плате постраждалий, за вбивство несуть відповідальність родичі жертви, жертва відмовляється від всіх претензій, бо у неї нема карт перед терористом !
показати весь коментар
16.01.2026 16:25 Відповісти
+4
Вся політика Тромба побудована на залякуванні і вимаганні грошей і ресурсів. Про що Тромб даже не приховував ніколи. Ще до обрання його на другий термін він вже погрожував Європі що віддасть її ***** якщо Європа не піде на якісь поступки територій і мит. Так же само як він зробив з Тайванем, пригрозивши що не буде його захищати від Китаю якщо Тайвань не заплатить сша $250млрд. Україну тим більше він готовий завжди віддати рашистам якщо ті будуть допомагати і підтримувати Тромба в усіх його захопленнях інших країн. І не факт що Тайвань віддавши гроші отримає допомогу від Тромба. Бо Тромб такий же гопнік-кидала як і *****
показати весь коментар
16.01.2026 17:06 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
16.01.2026 16:08 Відповісти
Пока ещё не в означенном вами месте полностью-Но судя по всему к этому идёт.
показати весь коментар
16.01.2026 16:12 Відповісти
4 год слышу это скиглення от хохловаты,голі босі и тд... скиглення жлобство єто в крові так сказать скрепа)+26 в квартире в киеве, выкусите зубожілі,нийте далі.
показати весь коментар
16.01.2026 16:31 Відповісти
Ти звідки вилізло, лапоть обісцяний смердючий!? Пішло
показати весь коментар
16.01.2026 17:12 Відповісти
хто ж нашим ідіотам винен, що в 2019 наобирали тупоголового ватного ******??? Чи може Трамп гнав підсрачниками на дільниці голосувати за ЗЕлупу???
показати весь коментар
16.01.2026 17:21 Відповісти
Ті, хто обирав зелупу вже давно у Європах.
Трамп дійсно гнав підсрачниками своїх американських ідіотів, які обрали собі шахрая, ґвалтівника, сексиста, гомофоба, расиста та фашиста.
показати весь коментар
16.01.2026 17:33 Відповісти
ПЕРЕКЛАД. США хоче миру який дозволить їм брати наші ресурси, а що там буде з украми ТА ЧИСТО ПОФІГУ, хоч всіх в Сибір
показати весь коментар
16.01.2026 16:17 Відповісти
Саме така доля колоній по світу. Українці не захотіли будувати свою державу та вирішили, що величний пан прийде і зробить одразу все добре.
показати весь коментар
16.01.2026 17:02 Відповісти
При перемовинах треба враховувати зміну системи ПРАВА в США.
По новій доктрині Трампа за збитки плате постраждалий, за вбивство несуть відповідальність родичі жертви, жертва відмовляється від всіх претензій, бо у неї нема карт перед терористом !
показати весь коментар
16.01.2026 16:25 Відповісти
Так и про русню можно то же самое сказать. Они тоже мира хотят. Но взгляды на этот мир разные. То что одним пофигу на других это было понятно давно. Это всегда так было. Не новость. У тебя было 4 года времени и куча денег, пока тебе это все давали, построить свой впк, перестроить экономику и создать армию хоть с нуля. Ты что сделал *******? Если бы ракеты летели на города рахи так же как сейчас на наши, может и переговоры шли бы как-то иначе. Тебе трамбон на понятном тебе быдячем языке сказал, что у тебя ничерта нету инструментов чтобы как-то на переговоры влиять. А вписываться да тебя уже не хотят. Что тебе ещё не ясно? Мы будем или получать в нос или договариваться на тех условиях что предложат. Других вариантов ты этой стране не оставил. Хотя может оно так и задумывалось. ...
показати весь коментар
16.01.2026 16:32 Відповісти
Мабуть не зовсім так, як пишуть знатаки, вава з дє доларові міліардери, так що досягнення потужні. А народ України - так он єму нічєво нє должєн
показати весь коментар
16.01.2026 16:43 Відповісти
Не на одному боці у деяких питаннях, так і кажи, що трампонутий хоче подарувати Україну ху...лу, а ти згоден тільки частково і то за гроші.
показати весь коментар
16.01.2026 16:36 Відповісти
Тромб не хоче Україні миру і не хотів ніколи. Тромб хоче здати Україну ***** і отримати за це премію міру, корисні копалини і гроші від *****. Тромб кине українців як кинув іранців і всіх інших кому сша обіцяли захист і гарантії. Даже в Венесуелі Тромб так і не скинув режим Мадуро а просто взяв самого Мадуро в заручники і режим Мадуро платить Тромбу нафтою. Самі ж венесуельці ніяких змін не отримали
показати весь коментар
16.01.2026 16:58 Відповісти
показати весь коментар
16.01.2026 17:06 Відповісти
Та Трамп на боці Путлера -Це ми знаємо !
показати весь коментар
16.01.2026 17:30 Відповісти
Не плутайте Трампа та США. США потребує миру, Трампу
потрібно гроші. Він може продати мир як Україну.
показати весь коментар
16.01.2026 17:38 Відповісти
США = трамп.
США обрали цього покидька з велизеним відривом від Гарріс.
А до того США обрали цього покидька замість Нікі Гейлі на праймеріз.
Цікаво - то сексизм заважає голосувати за жінку, чи вони просто тупе лайно, яке купилось на тупий популізм. Напевно, і те, і друге.

А от про 73% прошу замкнути пельку. Тут народ не вчили думати, за нього все життя думала совєцкая власть, вони і дітей таких же настругали, які думати не вміють. А в США демократія вже давно. І все одно думати не вміють.
Так, знаю - їм похєр на Україну. Та питання не в Україні, а в риториці Трампа, якою він відомий давно - риториці мовчазної згоди на дії терористів з ядерною зброєю. Трамп ще у перший свій термін закликав повернути росію до міжнародних організацій і різних G8. Ще тоді було відомо, що він смокче плєшивому. А з 2022 року він знову почав публічно смоктати. Найсильніша країна світу обрала собі керманичем того, хто смокче всесвітньому терористу. Як так?
показати весь коментар
16.01.2026 18:13 Відповісти
Ішак найбільш зацікавлений у продовженні війни, оскільки лише в такий спосіб воно може втриматись ще трохи при владі та уникнути покарання.
показати весь коментар
16.01.2026 20:19 Відповісти
​​Петр Павел достатньо чітко константував, що касапстан відкидатиме будь-які домовленості, будь-які мирні плани (окрім нашої капітуляції; заодно Європи та НАТО) поки не відчує достатнього тиску.​​ А Трамп "не поспішає" тиснути на ворога.
По факту П.Павел озвучив те, на що вже погодився Зе, але публічно не визнає цього, боїться. Тим часом Зе посилає переговорну групу в США узгоджувати капітуляцію з емісарми ***** Вітьковим та Кушнером
показати весь коментар
16.01.2026 20:30 Відповісти
Пердёж Зе
показати весь коментар
16.01.2026 23:34 Відповісти
 
 