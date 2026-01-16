Україна та США прагнуть миру, але у деяких питаннях ми не на одному боці, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна та США прагнуть якнайшвидшого завершення російської війни, однак мають різні позиції в деяких питаннях щодо мирної угоди. Водночас саме Кремль гальмує укладення миру.
Про це він заявив під час пресконференції з президентом Чехії Петром Павелом, інформує Цензор.НЕТ.
"Не на одному боці"
Зеленський зазначив, що в України є ініціатива в переговорах і українська делегація дуже добре працювала з американською стороною.
"Ми просто знаходимось у деяких питаннях не на одному боці. Все зрозуміло, я захищаю інтереси нашої держави. І ультиматуми, на мій погляд, — не робоча модель демократичних відносин між країнами. Ми повинні чітко знати, що війна не відновиться знову одразу через місяць, два, три або після того, як не буде, або закінчиться термін президента Трампа. Гарантії безпеки повинні бути дієві", - пояснив президент.
"США хочуть закінчити війну завтра"
- Він також наголосив, що як Україна, так і США зацікавлені у якнайшвидшому досягненні миру, однак процес затягує Росія, зокрема в гуманітарних питаннях.
"Зрозуміло, що Сполучені Штати Америки хочуть завтра закінчити війну, а ми хочемо зробити це вже сьогодні. Ми зацікавлені, обидві сторони, зробити це швидше. І розуміємо, що про відтермінування підписання і закінчення війни йдеться з боку Росії", - зауважив Зеленський.
Він також нагадав, що Росія затягує обмін полоненими про який домовлялися ще наприкінці 2025 року.
"Наприкінці минулого року були домовленості щодо обміну наших людей, військовополонених, тисячу людей обміняти. Чому вони не міняються? Ну, є у США відповідь на це питання? Ні. Тому що є деякі питання, які є некомфортні, а вони абсолютно справедливі. Росія затягує всі процеси, починаючи з гуманітарного треку. Поміняймо тисячу людей. Відтермінували. Обміняймо хоча б 500. Відтермінували. Обміняймо всіх на всіх. Це частина 20 пунктів. Відтерміновується. Так хто відтерміновує? Хто не хоче закінчувати війну?", - сказав президент.
Україна зробила багато для підготовки мирної угоди
За словами Зеленського, потрібен достатній тиск на Росію і тоді війна закінчиться. Водночас він зазначив, що без США не буде вирішення для війни в Україні.
"Ключову роль відіграють США. Але це не означає, що Європа і європейські країни мають бути на узбіччі цих зусиль. Йдеться про європейську безпеку і майбутнє. І Європа має взяти більшу відповідальність за європейську безпеку, включно з вирішенням ситуації в Україні", - резюмував глава держави.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Трамп дійсно гнав підсрачниками своїх американських ідіотів, які обрали собі шахрая, ґвалтівника, сексиста, гомофоба, расиста та фашиста.
По новій доктрині Трампа за збитки плате постраждалий, за вбивство несуть відповідальність родичі жертви, жертва відмовляється від всіх претензій, бо у неї нема карт перед терористом !
потрібно гроші. Він може продати мир як Україну.
США обрали цього покидька з велизеним відривом від Гарріс.
А до того США обрали цього покидька замість Нікі Гейлі на праймеріз.
Цікаво - то сексизм заважає голосувати за жінку, чи вони просто тупе лайно, яке купилось на тупий популізм. Напевно, і те, і друге.
А от про 73% прошу замкнути пельку. Тут народ не вчили думати, за нього все життя думала совєцкая власть, вони і дітей таких же настругали, які думати не вміють. А в США демократія вже давно. І все одно думати не вміють.
Так, знаю - їм похєр на Україну. Та питання не в Україні, а в риториці Трампа, якою він відомий давно - риториці мовчазної згоди на дії терористів з ядерною зброєю. Трамп ще у перший свій термін закликав повернути росію до міжнародних організацій і різних G8. Ще тоді було відомо, що він смокче плєшивому. А з 2022 року він знову почав публічно смоктати. Найсильніша країна світу обрала собі керманичем того, хто смокче всесвітньому терористу. Як так?
По факту П.Павел озвучив те, на що вже погодився Зе, але публічно не визнає цього, боїться. Тим часом Зе посилає переговорну групу в США узгоджувати капітуляцію з емісарми ***** Вітьковим та Кушнером