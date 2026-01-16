До сьогодні кілька систем ППО в Україні були без ракет. Допомогу доводиться "вибивати", - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україні надали ракети до систем ППО. До сьогоднішнього ранку кілька систем були без них.

Про це глава держави заявив під час пресконференції, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

"До сьогоднішнього ранку у нас були кілька систем без ракет. На сьогодні є ці ракети", - сказав він.

Допомогу доводиться вибивати

"Для чого потрібен енергетичний "Рамштайн", якщо я кожен пакет ракет "вибиваю" з країн Європи та Америки. Не можна тут звинувачувати тільки Америку, тому що ми говоримо про всі інші системи, що захищають нашу енергетику", - додав глава держави.

За словами Зеленського, питання не лише в системах Patriot, яких ніколи не буде вистачати.

"Дуже багато різних систем, завезених за час війни, потрібні постійні пакети ракет. Сьогодні, слава Богу, вранці ми отримали серйозний пакет. Але це дається такими силами, кров'ю, життям людей тощо. Коли ти розумієш, скільки на складах, у якої країни, скільки всього цього є, що воно лежить, але є внутрішнє законодавство, яке обмежує видавати...", - пояснив президент.

Іноду думаю, краще б було якщо б Зеля втік
16.01.2026 14:15 Відповісти
А з Міндича вибити бабло слабо, чи це "святоє"?
16.01.2026 14:18 Відповісти
Своє треба робити а не красти,падло ти квартальне.
показати весь коментар
16.01.2026 14:18 Відповісти
а нікто нікому нє должен... чи як там ))
16.01.2026 14:14 Відповісти
Іноду думаю, краще б було якщо б Зеля втік
16.01.2026 14:15 Відповісти
Так він і так втік від будь якої відповідальності!
16.01.2026 14:20 Відповісти
звичайно, легше було б окупувати, правда, товарісч кгбшний крот?
16.01.2026 15:09 Відповісти
Розмінуваня Чонгару привело до здачі пвідня ворогу.
16.01.2026 16:36 Відповісти
Так, це правда. А потім відбили північ, Харківщину, Херсон.
16.01.2026 17:58 Відповісти
всупереч діям земразей
17.01.2026 08:10 Відповісти
Гончярєнку передивився?
17.01.2026 10:00 Відповісти
марафету передивився?
вимкни телевізор нарешті
17.01.2026 10:03 Відповісти
Тільки іноді? Тоді мало гундосе біди наробило. Давай ще, бо до багатьох туго доходить.
16.01.2026 16:45 Відповісти
Гніда оманська, щось там "вибиває"
16.01.2026 14:16 Відповісти
Що поробиш, артист розмовного жанру, це як професіональна деградація.
16.01.2026 14:21 Відповісти
біда в утому що мудрий нарід вважає що президент може встановлювати тарифі на комуналку, регулювати зарплату вчителям (4000$) , може керувати судами кого саджати а кого ні, при цьому їздячи на лесопеді на работу
16.01.2026 14:29 Відповісти
Вы абсолютно правы и эжто так печально
Не понимаю- для чего люди учатся в школе...
В институте..
Если в итоге они остаются - уж простите за грубость
Такими тупыми
16.01.2026 14:40 Відповісти
по ниркам чи по печінці ?
16.01.2026 14:18 Відповісти
А з Міндича вибити бабло слабо, чи це "святоє"?
16.01.2026 14:18 Відповісти
Неможна бо це ж кум , брат, сват ( ненужне вичеркни)
16.01.2026 14:32 Відповісти
Не викреслювати потрібно, а ще добавити, що міндіч це гаманець і криптогаманець.
16.01.2026 14:45 Відповісти
Великий "вибиватель"
16.01.2026 14:18 Відповісти
потужний ,,вибиватель"
16.01.2026 15:58 Відповісти
почему вам гнидам ничего не дают? почему вы зелёные гниды не купили ракеты?
16.01.2026 14:18 Відповісти
Своє треба робити а не красти,падло ти квартальне.
16.01.2026 14:18 Відповісти
Якраз «своє» він і робе.
16.01.2026 14:20 Відповісти
"Своє" чи "собі"?
16.01.2026 16:46 Відповісти
Так есть же эти, Фламинги животворящие. Или на юга улетели, наверное, гнезда там свили на виллах. Чего же не улететь, когда столько к крыльям прилипло
16.01.2026 14:58 Відповісти
Блд, цук, щож воно таке дебільне!!!! Мамаріма папасаша, якого ви презерватимами не користувались??? Тварі тупі..
16.01.2026 14:21 Відповісти
Вони користувалися... Кошерними... тобто обрізаними
16.01.2026 17:38 Відповісти
Вкотре провокує масовану атаку!
16.01.2026 14:21 Відповісти
А ракет шоб втулити по москві ні своїх ні чужих
16.01.2026 14:22 Відповісти
На думку ЗЕ на москві живуть люди, які не повинні виходити з зони комфорту. Тому на удари у відповідь можно навіть не чекати.
16.01.2026 16:59 Відповісти
Це виправдання за провали в захисті енергетики. Але хто винен у тому, що Москва не має блекауту? Теж Америка з європою, це ж Трамп з Макроном обіцяли блекаут москвабаду.
16.01.2026 14:23 Відповісти
ІАга, а винуватий в оцьому всьому Кличко.
16.01.2026 14:26 Відповісти
Или Кличко или европейцы. Выбирайте.
16.01.2026 16:09 Відповісти
А чим вам Кличко не європеєць?
16.01.2026 16:21 Відповісти
порох
16.01.2026 16:27 Відповісти
Ой, і знову шмигаль?
У нас же міністр оборони забеспечує зброєю?
Чи хто?
А, нє.
Шмигаль енергетик.
Хфьодоров паскуда?

Винні всі! Кличко, порох, жюля, залужний, і звісно буржуї.
А зе!поц не лох вам какойто!!!
16.01.2026 14:26 Відповісти
Як ловко юлю втулив...
16.01.2026 14:31 Відповісти
Шмигаль вже був міністром всіх міністерств?
16.01.2026 16:48 Відповісти
То назнач вибивайла, якщо сам не можеш вчасно це робити! А набридло самому - то йди у відставку, ніхто не заперечуватиме, ще й пару баянів порвуть, проводжаючи!
16.01.2026 14:32 Відповісти
Ти ж ви який вибивач. А чому за 7 років не побудував свою систему ППО, тим більше, що ''барига'' залишив проекти і навіть підписні договори.
16.01.2026 14:48 Відповісти
буратінка, давай краще про асфальтові шляхи; про відсутність ракет--сумно дуже.
16.01.2026 14:53 Відповісти
Це тебе,зелену наволоч,потрібно вибивати!!!
аж допоки все лайно не висипеиься…разом з нікчемною душею…
16.01.2026 14:59 Відповісти
Ладімір Ляксандровіч, то тобі може не сказали, що в нас тих ракет, хоч дупою жуй?
А ті "Фламінго", котрі ти обіцяв аж цілих 3 000 шт. до кінця 2026 року, а цілі зграї "Довгих Нептунів", "Пекло", "Паляниця" і ряд других, де вони?
16.01.2026 14:59 Відповісти
Ну вы совсем глупые вопросы задаете. В исраиле конечно же, им они нужнее были вот зеля и подсобил соплеменникам-миндичам.
16.01.2026 15:01 Відповісти
То були риторичні питання
16.01.2026 15:02 Відповісти
І як ти далі збираєшься вести війну коли все "доводится вибивати"?!!
16.01.2026 14:59 Відповісти
Ей Богу заткните ему уже кто-нибудь рот. Он же каждый день гостайны раздает врагам.
16.01.2026 14:59 Відповісти
Важливо не що сказав, а що зробив. Я сам можу багато чого правильного і красівого сказати - кому від того краще стане?
16.01.2026 15:16 Відповісти
А якщо нам не дадуть ракети, то що Зеленський зробить у відповідь?
16.01.2026 15:10 Відповісти
Гундосне усе украло все для того щоб виконати османські домовленості
16.01.2026 15:31 Відповісти
але 73% знали шо мищебраття нас хочуть ,тому і вибрали свого 🤡, вони думали шо просто хочуть ,а вийшло хочуть грабувати ,вбивати ,гвалтувати ...і зеленському тепер пох...на ці 73% ...в нього право зради ,отриманне на виборах...
16.01.2026 15:54 Відповісти
Так ты не выбивай, ты сам что-то за 4 года войны сделал кроме фламинго? А теперь получается в отсутвти света виновата Европа потому, что вовремя не подвезли ракет. Ну вот как тут президентом работать. Никаких условий.
16.01.2026 16:05 Відповісти
Хреновым менеджер
16.01.2026 16:20 Відповісти
А може потрібно просто НЕ КРАСТИ,щоб не потрібно було "вибивати"?
Таке зє навіть не розглядє.
16.01.2026 16:52 Відповісти
ну хоть двушка пішла на мацкву?
16.01.2026 20:06 Відповісти
Яке ж воно безтолкове!
16.01.2026 20:40 Відповісти
підар ти гнойний тухлодирий
це я про нашого *********** якщо що
17.01.2026 08:12 Відповісти
Доречі - препіздент, то я перша написала..ще у 2022..за що отримала купу банів..обережніше..
17.01.2026 09:34 Відповісти
оформюйте патент
17.01.2026 09:58 Відповісти
На бани?))

На препіздента й ще купу слів не оформити))) якщо Цензор не допоможе))
17.01.2026 10:00 Відповісти
Так і бачу боневтіка всього в крові і рівні. Так старається наступні вибори сфальшувати.
17.01.2026 09:50 Відповісти
Нашо нам ракети, українці і багатоповерхівками з ТЕЦ нормально відбивають. А ото все Европі самой прігадіцца. Як казав один кіноперсонаж - главноє шоб своя жопа в теплє.
17.01.2026 10:39 Відповісти
Хоча справедливості раді - українці такі самі. За 4 роки не "народити" нормального захиста навіть від задрипаних шахедів це треба бути унікалами.
17.01.2026 10:40 Відповісти
 
 