До сьогодні кілька систем ППО в Україні були без ракет. Допомогу доводиться "вибивати", - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україні надали ракети до систем ППО. До сьогоднішнього ранку кілька систем були без них.

Про це глава держави заявив під час пресконференції, передає Цензор.НЕТ.

"До сьогоднішнього ранку у нас були кілька систем без ракет. На сьогодні є ці ракети", - сказав він.

Допомогу доводиться вибивати

"Для чого потрібен енергетичний "Рамштайн", якщо я кожен пакет ракет "вибиваю" з країн Європи та Америки. Не можна тут звинувачувати тільки Америку, тому що ми говоримо про всі інші системи, що захищають нашу енергетику", - додав глава держави.

За словами Зеленського, питання не лише в системах Patriot, яких ніколи не буде вистачати.

"Дуже багато різних систем, завезених за час війни, потрібні постійні пакети ракет. Сьогодні, слава Богу, вранці ми отримали серйозний пакет. Але це дається такими силами, кров'ю, життям людей тощо. Коли ти розумієш, скільки на складах, у якої країни, скільки всього цього є, що воно лежить, але є внутрішнє законодавство, яке обмежує видавати...", - пояснив президент.

