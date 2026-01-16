Украина и США стремятся к миру, но в некоторых вопросах мы - не на одной стороне, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина и США стремятся к скорейшему завершению российской войны, однако имеют разные позиции по некоторым вопросам мирного соглашения. В то же время именно Кремль тормозит заключение мира.

Об этом он заявил во время пресс-конференции с президентом Чехии Петром Павелом.

"Не на одной стороне"

Зеленский отметил, что у Украины есть инициатива в переговорах и украинская делегация очень хорошо работала с американской стороной.

"Мы просто находимся в некоторых вопросах не на одной стороне. Все понятно, я защищаю интересы нашего государства. И ультиматумы, на мой взгляд, — не рабочая модель демократических отношений между странами. Мы должны четко знать, что война не возобновится снова сразу через месяц, два, три или после того, как не будет или закончится срок президента Трампа. Гарантии безопасности должны быть действенными", - пояснил президент.

"США хотят закончить войну завтра"

Он также подчеркнул, что как Украина, так и США заинтересованы в скорейшем достижении мира, однако процесс затягивает Россия, в частности в гуманитарных вопросах.

"Понятно, что Соединенные Штаты Америки хотят завтра закончить войну, а мы хотим сделать это уже сегодня. Мы заинтересованы, обе стороны, сделать это быстрее. И понимаем, что об отсрочке подписания и окончании войны идет речь со стороны России", - отметил Зеленский.

Он также напомнил, что Россия затягивает обмен пленными, о котором договаривались еще в конце 2025 года.

"В конце прошлого года были договоренности об обмене наших людей, военнопленных, обменять тысячу человек. Почему они не меняются? Ну, есть ли у США ответ на этот вопрос? Нет. Потому что есть некоторые вопросы, которые являются некомфортными, а они абсолютно справедливы. Россия затягивает все процессы, начиная с гуманитарного трека. Поменяем тысячу человек. Отложили. Обменяем хотя бы 500. Отложили. Обменяем всех на всех. Это часть 20 пунктов. Откладывается. Так кто откладывает? Кто не хочет заканчивать войну?", - сказал президент.

Украина сделала многое для подготовки мирного соглашения

По словам Зеленского, нужно достаточное давление на Россию, и тогда война закончится. В то же время он отметил, что без США не будет решения для войны в Украине.

"Ключевую роль играют США. Но это не значит, что Европа и европейские страны должны быть в стороне от этих усилий. Речь идет о европейской безопасности и будущем. И Европа должна взять на себя большую ответственность за европейскую безопасность, включая решение ситуации в Украине", - резюмировал глава государства.

