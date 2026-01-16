РУС
1 452 16

Украина и США стремятся к миру, но в некоторых вопросах мы - не на одной стороне, - Зеленский

Трамп и Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина и США стремятся к скорейшему завершению российской войны, однако имеют разные позиции по некоторым вопросам мирного соглашения. В то же время именно Кремль тормозит заключение мира.

Об этом он заявил во время пресс-конференции с президентом Чехии Петром Павелом, информирует Цензор.НЕТ.

"Не на одной стороне"

Зеленский отметил, что у Украины есть инициатива в переговорах и украинская делегация очень хорошо работала с американской стороной.

"Мы просто находимся в некоторых вопросах не на одной стороне. Все понятно, я защищаю интересы нашего государства. И ультиматумы, на мой взгляд, — не рабочая модель демократических отношений между странами. Мы должны четко знать, что война не возобновится снова сразу через месяц, два, три или после того, как не будет или закончится срок президента Трампа. Гарантии безопасности должны быть действенными", - пояснил президент.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Делегация Украины отправилась в США для встреч с представителями Трампа, - Зеленский

"США хотят закончить войну завтра"

  • Он также подчеркнул, что как Украина, так и США заинтересованы в скорейшем достижении мира, однако процесс затягивает Россия, в частности в гуманитарных вопросах.

"Понятно, что Соединенные Штаты Америки хотят завтра закончить войну, а мы хотим сделать это уже сегодня. Мы заинтересованы, обе стороны, сделать это быстрее. И понимаем, что об отсрочке подписания и окончании войны идет речь со стороны России", - отметил Зеленский.

Он также напомнил, что Россия затягивает обмен пленными, о котором договаривались еще в конце 2025 года.

"В конце прошлого года были договоренности об обмене наших людей, военнопленных, обменять тысячу человек. Почему они не меняются? Ну, есть ли у США ответ на этот вопрос? Нет. Потому что есть некоторые вопросы, которые являются некомфортными, а они абсолютно справедливы. Россия затягивает все процессы, начиная с гуманитарного трека. Поменяем тысячу человек. Отложили. Обменяем хотя бы 500. Отложили. Обменяем всех на всех. Это часть 20 пунктов. Откладывается. Так кто откладывает? Кто не хочет заканчивать войну?", - сказал президент.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина должна пойти на болезненные уступки для достижения мира, - Павел

Украина сделала многое для подготовки мирного соглашения

По словам Зеленского, нужно достаточное давление на Россию, и тогда война закончится. В то же время он отметил, что без США не будет решения для войны в Украине.

"Ключевую роль играют США. Но это не значит, что Европа и европейские страны должны быть в стороне от этих усилий. Речь идет о европейской безопасности и будущем. И Европа должна взять на себя большую ответственность за европейскую безопасность, включая решение ситуации в Украине", - резюмировал глава государства.

Читайте также: До сегодняшнего дня несколько систем ПВО в Украине были без ракет. Помощь приходится "выбивать", - Зеленский. ВИДЕО

Топ комментарии
+7
Ми не на боці , а у сраці. Трамп здав нас ***** вже давно, а зараз просто вичікує, коли ми всі замерзнемо та подохнемо.
16.01.2026 16:08 Ответить
+4
При перемовинах треба враховувати зміну системи ПРАВА в США.
По новій доктрині Трампа за збитки плате постраждалий, за вбивство несуть відповідальність родичі жертви, жертва відмовляється від всіх претензій, бо у неї нема карт перед терористом !
16.01.2026 16:25 Ответить
+2
Тромб не хоче Україні миру і не хотів ніколи. Тромб хоче здати Україну ***** і отримати за це премію міру, корисні копалини і гроші від *****. Тромб кине українців як кинув іранців і всіх інших кому сша обіцяли захист і гарантії. Даже в Венесуелі Тромб так і не скинув режим Мадуро а просто взяв самого Мадуро в заручники і режим Мадуро платить Тромбу нафтою. Самі ж венесуельці ніяких змін не отримали
16.01.2026 16:58 Ответить
Ми не на боці , а у сраці. Трамп здав нас ***** вже давно, а зараз просто вичікує, коли ми всі замерзнемо та подохнемо.
16.01.2026 16:08 Ответить
Пока ещё не в означенном вами месте полностью-Но судя по всему к этому идёт.
16.01.2026 16:12 Ответить
4 год слышу это скиглення от хохловаты,голі босі и тд... скиглення жлобство єто в крові так сказать скрепа)+26 в квартире в киеве, выкусите зубожілі,нийте далі.
16.01.2026 16:31 Ответить
Ти звідки вилізло, лапоть обісцяний смердючий!? Пішло
16.01.2026 17:12 Ответить
хто ж нашим ідіотам винен, що в 2019 наобирали тупоголового ватного ******??? Чи може Трамп гнав підсрачниками на дільниці голосувати за ЗЕлупу???
16.01.2026 17:21 Ответить
Ті, хто обирав зелупу вже давно у Європах.
Трамп дійсно гнав підсрачниками своїх американських ідіотів, які обрали собі шахрая, ґвалтівника, сексиста, гомофоба, расиста та фашиста.
16.01.2026 17:33 Ответить
ПЕРЕКЛАД. США хоче миру який дозволить їм брати наші ресурси, а що там буде з украми ТА ЧИСТО ПОФІГУ, хоч всіх в Сибір
показать весь комментарий
Саме така доля колоній по світу. Українці не захотіли будувати свою державу та вирішили, що величний пан прийде і зробить одразу все добре.
показать весь комментарий
При перемовинах треба враховувати зміну системи ПРАВА в США.
По новій доктрині Трампа за збитки плате постраждалий, за вбивство несуть відповідальність родичі жертви, жертва відмовляється від всіх претензій, бо у неї нема карт перед терористом !
16.01.2026 16:25 Ответить
Так и про русню можно то же самое сказать. Они тоже мира хотят. Но взгляды на этот мир разные. То что одним пофигу на других это было понятно давно. Это всегда так было. Не новость. У тебя было 4 года времени и куча денег, пока тебе это все давали, построить свой впк, перестроить экономику и создать армию хоть с нуля. Ты что сделал *******? Если бы ракеты летели на города рахи так же как сейчас на наши, может и переговоры шли бы как-то иначе. Тебе трамбон на понятном тебе быдячем языке сказал, что у тебя ничерта нету инструментов чтобы как-то на переговоры влиять. А вписываться да тебя уже не хотят. Что тебе ещё не ясно? Мы будем или получать в нос или договариваться на тех условиях что предложат. Других вариантов ты этой стране не оставил. Хотя может оно так и задумывалось. ...
16.01.2026 16:32 Ответить
Мабуть не зовсім так, як пишуть знатаки, вава з дє доларові міліардери, так що досягнення потужні. А народ України - так он єму нічєво нє должєн
показать весь комментарий
Не на одному боці у деяких питаннях, так і кажи, що трампонутий хоче подарувати Україну ху...лу, а ти згоден тільки частково і то за гроші.
показать весь комментарий
Тромб не хоче Україні миру і не хотів ніколи. Тромб хоче здати Україну ***** і отримати за це премію міру, корисні копалини і гроші від *****. Тромб кине українців як кинув іранців і всіх інших кому сша обіцяли захист і гарантії. Даже в Венесуелі Тромб так і не скинув режим Мадуро а просто взяв самого Мадуро в заручники і режим Мадуро платить Тромбу нафтою. Самі ж венесуельці ніяких змін не отримали
16.01.2026 16:58 Ответить
Вся політика Тромба побудована на залякуванні і вимаганні грошей і ресурсів. Про що Тромб даже не приховував ніколи. Ще до обрання його на другий термін він вже погрожував Європі що віддасть її ***** якщо Європа не піде на якісь поступки територій і мит. Так же само як він зробив з Тайванем, пригрозивши що не буде його захищати від Китаю якщо Тайвань не заплатить сша $250млрд. Україну тим більше він готовий завжди віддати рашистам якщо ті будуть допомагати і підтримувати Тромба в усіх його захопленнях інших країн. І не факт що Тайвань віддавши гроші отримає допомогу від Тромба. Бо Тромб такий же гопнік-кидала як і *****
16.01.2026 17:06 Ответить
Та Трамп на боці Путлера -Це ми знаємо !
16.01.2026 17:30 Ответить
Не плутайте Трампа та США. США потребує миру, Трампу
потрібно гроші. Він може продати мир як Україну.
16.01.2026 17:38 Ответить
 
 