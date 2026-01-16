Украина должна пойти на болезненные уступки для достижения мира, - Павел

Президент Чехии Петр Павел считает, что для достижения мира в войне с Россией Украине придется пойти на болезненные уступки.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом он сказал во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

Чешский президент признал, что без США не будет решения для войны в Украине.

"Это болезненно для Европы, что все-таки ключевую роль играют Соединенные Штаты. Но это не означает, что Европа и европейские страны должны оставаться в стороне от этих усилий", – отметил он.

В то же время он отметил, что в вопросе потенциального мирного соглашения в российско-украинской войне Киеву придется пойти на "ряд болезненных уступок".

Я считаю, что там (в "мирном плане". – Ред.) есть и ряд болезненных уступок, на которые Украина должна пойти и готова это сделать при условии, что это приведет к миру", – сказал Павел.

В то же время президент Чехии подчеркнул, что Европа должна приложить "все усилия" для того, чтобы вся работа, которая была проделана при подготовке документов по мирному соглашению, "не была напрасной".

"Я считаю, что Украина сделала очень много на пути к тому, чтобы предложенное решение было приемлемым", - подытожил Павел.

Что предшествовало?