Украина должна пойти на болезненные уступки для достижения мира, - Павел

Петр Павел о войне в Украине

Президент Чехии Петр Павел считает, что для достижения мира в войне с Россией Украине придется пойти на болезненные уступки. 

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом он сказал во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

Чешский президент признал, что без США не будет решения для войны в Украине.

"Это болезненно для Европы, что все-таки ключевую роль играют Соединенные Штаты. Но это не означает, что Европа и европейские страны должны оставаться в стороне от этих усилий", – отметил он.

В то же время он отметил, что в вопросе потенциального мирного соглашения в российско-украинской войне Киеву придется пойти на "ряд болезненных уступок".

Я считаю, что там (в "мирном плане". – Ред.) есть и ряд болезненных уступок, на которые Украина должна пойти и готова это сделать при условии, что это приведет к миру", – сказал Павел.

В то же время президент Чехии подчеркнул, что Европа должна приложить "все усилия" для того, чтобы вся работа, которая была проделана при подготовке документов по мирному соглашению, "не была напрасной".

"Я считаю, что Украина сделала очень много на пути к тому, чтобы предложенное решение было приемлемым", - подытожил Павел.

Что предшествовало?

Заохочення агресора ніколи не приводило до миру. Приводило лише до ще більшої війни.
16.01.2026 15:07 Ответить
Яка болюча поступка, віддати "судетську область" і буде мир?
16.01.2026 15:07 Ответить
Ви вже йшли на поступки у 1938-39 рр. Так і війни ж ще не було. І чим все скінчилось? Тож не вчіть батька і баста!
16.01.2026 15:09 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
це він задля цього приїхав ?
16.01.2026 15:06 Ответить
Можливо Бабіш вкусив, притомна ж людина була.
16.01.2026 15:26 Ответить
Рудий Тампон😡🤮 всіх покусав.
16.01.2026 15:46 Ответить
Заохочення агресора ніколи не приводило до миру. Приводило лише до ще більшої війни.
16.01.2026 15:07 Ответить
16.01.2026 15:20 Ответить
Да бросьте рассказывать сказки. Как империи и большие страны завоевывали свои огромные территории. Потому что все сосали и заохочували агрессоров. Опять этот детсад.
16.01.2026 15:36 Ответить
іди у ср.ку віктор чи павлік чи як там тебе.
16.01.2026 15:07 Ответить
Яка болюча поступка, віддати "судетську область" і буде мир?
16.01.2026 15:07 Ответить
А розвал Чехословаччини це плохо ілі харашо?
16.01.2026 15:08 Ответить
Брехня. Ми в одному кроці до перемоги. Жодних поступок. Як зруйнуємо москву тоді і буде мир. Не можна зупинятися на кордонах 91 року. Вони нас не залишать в спокої ніколи.
16.01.2026 15:08 Ответить
Це ви звідки бачите ту перемогу?
16.01.2026 15:13 Ответить
З продавленого дивана
16.01.2026 15:20 Ответить
Я з іронією написав . А мені вже наставили лайки. До того ж всі з іноземними прапорцями біля ніків. При зелі тільки здача територій і поразка нас чекає. Просто цікаво було побачити хто підтримує ці кордони 91 року. Переконався, що це в більшості ті, хто за кордоном сидить, подалі від України.
16.01.2026 15:33 Ответить
а ти, що не підтримуєш? ти пропонуєш кацапам віддати окуповане?
16.01.2026 15:47 Ответить
Віддавати чи не віддавати окуповане вирішується не на референдумах та не в опитуваннях кміс. Це вирішується наявністю або відсутністю черг до тцк. А черги до тцк лише для продовження броні стоять.
16.01.2026 15:55 Ответить
то беріть шампура,... та відбивайтесь..(це іронія)
а то примушуєте мого президента говорити такі неприємні речі..
16.01.2026 16:08 Ответить
Де ти чув про черги на мобілізацію на 5 році війни? В якій країні?
16.01.2026 16:12 Ответить
В кацапії
16.01.2026 16:18 Ответить
Пораженєц?
16.01.2026 16:10 Ответить
Дурня то все.
16.01.2026 15:08 Ответить
Украина создала игрушечные войска. бомберы по 6 кг нагрузку несут. посмотрите сколько тонн во вторую мировую несли бомберы.

Во Второй мировой войне производство бомбардировщиков исчислялось десятками тысяч у каждой из сторон, а бомбовая нагрузка сильно зависела от типа самолета и миссии: например, британский «Ланкастер» мог нести до 6,3 тонн бомб, а американские B-29 - до 9 тонн, но сбрасывали их в зависимости от цели; суммарно на Германию союзники сбросили около 2,7 млн тонн бомб, а на Японию - 1,4 млн тонн.
Производство бомбардировщиков (примерные данные):

США наращивали производство от ~5.8 тыс. в 1939 г. до ~47.8 тыс. в 1942 г..СССР производил около 10-25 тыс. в год.Великобритания выпускала порядка 8-28 тыс. в год.Германия (Люфтваффе) также имела мощные производственные мощности до 1945 года.
Бомбовая нагрузка и сброшенные бомбы:

https://www.google.com/search?q=Avro+Lancaster&oq=%D0%B2%D0%BE+%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%8E+%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%83%D1%8E+%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%83+%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D0%B8+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B+%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2+%D0%B8+%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE+%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%B1+%D0%BE%D0%BD%D0%B8+%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B8&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOdIBCTI5MzY3ajBqN6gCALACAA&sourceid=chrome&ie=UTF-8&mstk=AUtExfAj8aiuWyW_mH1AayULFRcJw6e_p27Y5_YbQypdyp4CmRWci3Yri1i8nDKj-CNJzSi0lKAS9lyHzszVteNK9yMTToftQufB7-6zEj3wP-AmVkeRJmsMdfShtutYsWSLjNIyULwhec6662s0aZ2xk326rvACPfLgPcnmN7MnlTY5cGE&csui=3&ved=2ahUKEwjp1O_uipCSAxUcAtsEHe2TFuwQgK4QegQIBhAB Avro Lancaster (Великобритания): до 6,3 т (14000 фунтов) бомб.https://www.google.com/search?q=B-29+Superfortress&oq=%D0%B2%D0%BE+%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%8E+%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%83%D1%8E+%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%83+%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D0%B8+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B+%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2+%D0%B8+%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE+%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%B1+%D0%BE%D0%BD%D0%B8+%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B8&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOdIBCTI5MzY3ajBqN6gCALACAA&sourceid=chrome&ie=UTF-8&mstk=AUtExfAj8aiuWyW_mH1AayULFRcJw6e_p27Y5_YbQypdyp4CmRWci3Yri1i8nDKj-CNJzSi0lKAS9lyHzszVteNK9yMTToftQufB7-6zEj3wP-AmVkeRJmsMdfShtutYsWSLjNIyULwhec6662s0aZ2xk326rvACPfLgPcnmN7MnlTY5cGE&csui=3&ved=2ahUKEwjp1O_uipCSAxUcAtsEHe2TFuwQgK4QegQIBhAD B-29 Superfortress (США): мог нести до 9 тонн бомб.Общие объемы: Союзники сбросили примерно 1,4 млн тонн бомб на Германию и еще 1,4 млн тонн на Японию.Количество вылетов: Только 8-я воздушная армия США в 1944 году сбросила 389 119 тонн бомб.
Производство и сброс бомб были колоссальными, особенно во второй половине войны, когда союзники получили превосходство в воздухе.
16.01.2026 15:09 Ответить
"из 7377 построенных самолетов было потеряно 3349, при этом экипажи несли тяжелые потери, средняя продолжительность жизни новобранца в экипаже "Ланкастера" составляла всего две недели, особенно в 1944 году. "
16.01.2026 15:27 Ответить
Прирівняв пісюн до пальця.
16.01.2026 15:29 Ответить
По 6 кг нагрузку несут малые фронтовые бомберы ближнего радиуса действия а-ля Мавик, а ты их сравнило со стратегическими бомбардировщиками второй мировой. Вот на сколько ты неадекватное.
16.01.2026 15:35 Ответить
Кацап ,проснись ,ти береш😡🤮🤮🤮😀
16.01.2026 15:48 Ответить
війська України вже боронять українців від московських фашистів більше часу,
ніж тривала вєлікая атєчєствєнная...
хоча у ******** кремлівських дідів
є і бомби,.. і літаки..
16.01.2026 16:01 Ответить
Ви вже йшли на поступки у 1938-39 рр. Так і війни ж ще не було. І чим все скінчилось? Тож не вчіть батька і баста!
16.01.2026 15:09 Ответить
Так і нам дядя з-за океану розказує що треба віддати, щоб його друг, який дуже хоче миру, заспокоївся. Нічого не змінилось за 87 років.
16.01.2026 15:34 Ответить
ради справедливості потрібно сказати,
що ці поступки зробили «партньори» за Чехословакію за неї..

і без неї...

а потім додавили її разом з гітлером заради «миру»..
як зараз трумп-хло давлять Україну..
16.01.2026 15:41 Ответить
На той час армія Чехословаччини була більш співставна з армією Німеччини, аніж армія України з російською на 2022 р. Тож звідси мораль - ніхто і ніщо не змусить тебе відмовитись від боротьби, якщо ти її бажаєш. І не дозволяйте іншим вирішувати за вас вашу долю.
16.01.2026 15:45 Ответить
так,
і армія була готова боротись з нацистами...
але прийшов приказ капітулювати..
та не всі здались..
і що цікаво,
тих, хто воював з гітлером,
вже потім добивав сталін..
16.01.2026 15:54 Ответить
Звичайно, якби армія Чехословаччини обрала шлях боротьби - можливо це надихнуло б інші держави і історія пішла б іншим шляхом. Бо одне діло організований опір армії, а інша справа поодинокі партизанські дії. А так, Гітлер поодинці захоплював країну за країною, аж поки не зіткнувся з таким самим тираном.
16.01.2026 16:08 Ответить
пропаганда та відверта брехня гітлера-сталіна зробили свою справу..
16.01.2026 16:19 Ответить
Це не призведе до миру дядя павел!!!Ти шо долбойо..?!!Маньяк не може зупинити війну навіть якщо і хоче,бо це його смерть і розвал країни,куди підуть орки дурню???або у вашу європу або грабувати рубльовку...
16.01.2026 15:10 Ответить
А не пішов би ти добрий чоловіче за "русскім воєнним корабльом» зі своїми порадами
16.01.2026 15:12 Ответить
Кому кому, а чехам не потрібно забувати аналогічні "болючі поступки" в 1938 році в Мюнхені, які в Чехії називають "Мюнхенський диктат", коли зробили поступки чеськими територіями, а вийшло, що потім камрад гітлер з'їв всю Чехословаччину, а потім майже всю Європу.
16.01.2026 15:12 Ответить
Ми за 12 рокіа війни так і не навчилися в пропаганду ! Це ж повний провал !🫣
Хтось може уявити , аби ***** , перед журналістами , хтось сказав що йому "доведеться піти на болючі поступки"..?!
16.01.2026 15:14 Ответить
Ізраїль мусить піти на болючі поступки для досягнення миру?
16.01.2026 15:14 Ответить
і він також..
і тайвань..
і іран..
от тільки забули про рф..
16.01.2026 15:47 Ответить
От і павела поплавило, навздогін за окамурою.
Хоч передав нам оті обіцяні млн снарядів?
16.01.2026 15:17 Ответить
Може, продати Павела людоїдам?! Дуже болюча буде поступка. Але ж хоч якісь гроші.
16.01.2026 15:17 Ответить
З огляду на теми українських соцопитувань, виступи європеців і задовлене гиготіння кацапів, очевидно, що вже є якийсь договорняк по здачі інтересів України.
16.01.2026 15:17 Ответить
Україна ніколи не піде на болючі поступки. Вона буде чекати, коли Росія розвалится. А вже потім піде на дуже болючі поступки. Країна, населення якої виховано Единим марафоном, немає іншого шляху.
16.01.2026 15:20 Ответить
До Петра і Павла ніяких поступок
16.01.2026 15:22 Ответить
Тобто до 12 липня.
16.01.2026 15:31 Ответить
До 29 червня ))
16.01.2026 16:18 Ответить
Зеленський відповів на закиди Трампа про мирну угоду: Не хоче підписувати саме РФ
16.01.2026 15:24 Ответить
Петя,на що ти намікаєш?Чому Україна повинна йти на якісь поступки?Хочуть благо кацапи для тих хто їх чекає, хай забирають.Території в паРаші хоч з Китаєм можна поділитись,всім хвате.
Чи ви,європейці теж подібно заокеанському нарцису,згодні прибор положити на міжнародне право? Є агресор,є жертва,з цього виходьте.Будуть поступки,хєр миру буде,через 5-10років знову війна.А ще Чехія,по вимозі *****,має вийти з НАТО, бо його хотєлки-північно-атлантичний блок в кордонах 1997 року. Згоден ти на це?
16.01.2026 15:26 Ответить
Чехословаччині тоді не пощастило - союзники її не підтримали, і в результаті вона втратила 2,3% населення у Другій світовій війні. Україні ж пощастило - ті самі союзники зробили висновки, Україну тепер підтримуватимуть до кінця, і тому втрати в України будуть зовсім іншими.
16.01.2026 15:26 Ответить
це він про що ,весь донбас ,і вся Запоріжська і Херсонська обл ?
16.01.2026 15:27 Ответить
Езжай и рассказывай это Дании
16.01.2026 15:28 Ответить
та я впевнений що вони Данії уже втирають місяць що - "ну подумаєш 98% вашої території віддайте та й"
16.01.2026 15:35 Ответить
Дания это другое.
16.01.2026 15:38 Ответить
поступки тікі розігріють росію ,вона піде далі
16.01.2026 15:29 Ответить
Болісно чути таке від ще недавно поважного політика...
16.01.2026 15:32 Ответить
Він меле це із дня вступу на посаду президента.
16.01.2026 15:37 Ответить
ВОНИ ІДІОТИ)))))

Просто багато років миру породили КРЕТИНІВ.

Добре пан Павел віддаємо 20 областей - фіг з ним з тим що це незаконно, де людей дівати, окупація, це зрада людей і тд і тд.

Головне питання - ВИ ТОЧНО ВПЕВНЕНІ ЩО РУЗКІЕ ЗУПИНЯТЬСЯ ПІСЛЯ ЦЬОГО НАЗАВЖДИ?))) РІЛІ??

Що за дебіли
16.01.2026 15:34 Ответить
не знаю про які поступки він говорив,
але снага ЄС,
щоб трумп дістав премію дарвіна,
звичайно є ..
16.01.2026 15:46 Ответить
Послан на кол
16.01.2026 15:53 Ответить
От генерал здорової людини з реалістичним адекватним світосприйняттям.
16.01.2026 15:54 Ответить
якщо порушення міжнародного права і міжнародно визнаних кордонів - це "болючі поступки" - то нехай заспана Еуропа не ображається і не дивується подальшим наслідкам від людожерських дій подихаючої Московії підсиленої ресурсами окупованої України..
"цивілізований захід" - імпотентні сцикливі дебіли..
16.01.2026 16:00 Ответить
Я завжди з повагою ставився до президента Чехії ,але тут він наговорив зовсім дурного ,він думаю знає що таке рашиська імперія ,територіальні поступки ? це буде те що Чехія мала в 1938 році, віддали судетську область ну а німці через декілька місяців окупували всю Чехословачину.Рашистам не потрібна зруйнована Донецька область їм потрібна вся Україна.
16.01.2026 16:03 Ответить
Ну, це саме він говорив в 2023ому році, що зараз повоюєте до кінця року в контрнаступі, а потім будете домовлятися. Так що нічого нового.
16.01.2026 16:10 Ответить
Пішов найух!
16.01.2026 16:11 Ответить
коли там ЄС піде на болючі поступки з Гренландією?
16.01.2026 16:21 Ответить
с такими союзничками придётся
16.01.2026 16:23 Ответить
 
 