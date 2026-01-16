Делегація України вирушила до США для зустрічей з представниками Трампа, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський повідомив, що українська делегація зараз прямує до США, де протягом наступних днів відбудуться переговори з представниками президента Дональда Трампа щодо гарантій безпеки, пакету відновлення та фінансової підтримки України.

Зеленський заявив, що українська команда активно працює з американською стороною над документами, які стосуються гарантій безпеки та пакету з відновлення.

"Цими днями будуть заплановані зустрічі наших українських представників у Сполучених Штатах", - зазначив президент. За його словами, після цих переговорів очікується більше ясності як щодо підготовлених документів, так і щодо реакції Росії на дипломатичну роботу України.

Президент додав, що важливо допрацювати всі матеріали, щоб забезпечити Україні реальну фінансову підтримку після війни. Якщо все буде готово, можливе підписання угод під час Всесвітнього економічного форуму у Давосі наступного тижня.

Зеленський підкреслив: "Питання не в терміновості підписання. Важливо, щоб були враховані всі аспекти, щоб Україна не залишилась 'гола і боса' після війни".

За інформацією, під час форуму у Давосі очікується зустріч президентів України та США і фіналізація угоди про "план процвітання" України. Цей пакет передбачає залучення близько $800 млрд протягом десяти років для відновлення країни та запуску економіки, включно з позиками, грантами та інвестиційними можливостями від приватного сектору.