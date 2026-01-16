УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
20189 відвідувачів онлайн
Новини Мирні перемовини
2 067 21

Делегація України вирушила до США для зустрічей з представниками Трампа, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський повідомив, що українська делегація зараз прямує до США, де протягом наступних днів відбудуться переговори з представниками президента Дональда Трампа щодо гарантій безпеки, пакету відновлення та фінансової підтримки України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Зеленський заявив, що українська команда активно працює з американською стороною над документами, які стосуються гарантій безпеки та пакету з відновлення.

"Цими днями будуть заплановані зустрічі наших українських представників у Сполучених Штатах", - зазначив президент. За його словами, після цих переговорів очікується більше ясності як щодо підготовлених документів, так і щодо реакції Росії на дипломатичну роботу України.

Президент додав, що важливо допрацювати всі матеріали, щоб забезпечити Україні реальну фінансову підтримку після війни. Якщо все буде готово, можливе підписання угод під час Всесвітнього економічного форуму у Давосі наступного тижня.

Зеленський підкреслив: "Питання не в терміновості підписання. Важливо, щоб були враховані всі аспекти, щоб Україна не залишилась 'гола і боса' після війни".

За інформацією, під час форуму у Давосі очікується зустріч президентів України та США і фіналізація угоди про "план процвітання" України. Цей пакет передбачає залучення близько $800 млрд протягом десяти років для відновлення країни та запуску економіки, включно з позиками, грантами та інвестиційними можливостями від приватного сектору.

Автор: 

Зеленський Володимир (27545) перемовини (3721) США (26339)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+7
"Президент додав, що важливо ... забезпечити Україні реальну фінансову підтримку після війни"
А що путін уже здох?
показати весь коментар
16.01.2026 15:39 Відповісти
+7
В Україні, військовий стан!
В столиці, надзвичайний стан!
Китайся кончена зелена гундоса істота. Катайся за наш рахунок.
Шукай собі притулок схованку.
Бо в перший же день після відміни військового стану тобі тринда!!!
показати весь коментар
16.01.2026 15:43 Відповісти
+6
Головний зрадник ухилянт Держави розповідає нам про якусь "гарантію безпеки" від агента "краснова". Нормально? Він вже віддав надра за гарантії... Тепер у нас цих "гарантій", як у дурня махорки.
показати весь коментар
16.01.2026 15:38 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
" ... під час форуму у Давосі очікується зустріч президентів України та США ....".

Як добре, що в Давосі немає блекауту та обстрілів ... ЛІДОРУ та його свиті там буде дуже комфортно - гарні готелі, смачна їжа, чудовий шопінг , цікаві зустрічі з політичними панами, інтерв'ю , відосики - ТАКА КРАСА!

Маю надію , що кияни будуть в захваті ?!
показати весь коментар
16.01.2026 15:36 Відповісти
Чосу одні тільки кияни? Чи ти хочеш усю аровину за вибір 19-го поку на нас покласти?
показати весь коментар
16.01.2026 15:57 Відповісти
Воно тупе, тільки і шукає як народ посварити. З моїх друзів ніхто не голосував за цю владу.
показати весь коментар
16.01.2026 16:53 Відповісти
Це щоб гроші на після війни дали вже зараз.
показати весь коментар
16.01.2026 15:44 Відповісти
Бо вони їх вже списати встигли
показати весь коментар
16.01.2026 16:50 Відповісти
цікаво чи відправляв Лінкольн двушку в столицю Конфедерації з якою він воював? Ні! Чи крали друзі Лінкольна мільйонами доларів у американців? Ні! Чи називав Лінкольн США порноактрисою чи повією? Ні! Чи можна уявити Лінкольна, який служив у війську та приймав участь у боях, чотириразовим ухилянтом? Ні! То ж який з того Лінкольна найвеличніший лідер? Він навіть на піанінє хєром не зміг би зіграти... Не повезло американцям, не дотягують їхні лідери нації до найвеличнішого лідОра ********** - зеленського... Ніколи американцям так чудово та потужно не жити, як живуть українці останні 7 років на чолі з яйцесяйним члєнограєм...
показати весь коментар
16.01.2026 15:42 Відповісти
Ты его сметёшь?
показати весь коментар
16.01.2026 21:51 Відповісти
с патужным планом перемоги
показати весь коментар
16.01.2026 15:59 Відповісти
"щоб Україна не залишилась 'гола і боса' після війни".
Не тільки "гола і боса", а і зруйнована. Натомість із золотим унітазом на цьому тлі, як символом вашого, пане президент керівництва до війни і зараз.!
показати весь коментар
16.01.2026 16:01 Відповісти
Менше пафосу! Умєров сів в машину і поїхав з Майамі на віллу до Вітька.
показати весь коментар
16.01.2026 16:08 Відповісти
А тебя не пускают?
показати весь коментар
16.01.2026 16:17 Відповісти
Туристів прибуло, не одному ж йому кататися, ось і друзі проїдуться, світ побачать за рахунок держави
показати весь коментар
16.01.2026 16:47 Відповісти
КАЖДОМУ УКРАИНЦУ ПО 1000000 ДОЛЛАРОВ США И МЫ ВЫКУПИМ ДОЛГ США И БУДЕМ ИМ КОЛЛЕКТОРАМИ !)
показати весь коментар
16.01.2026 17:03 Відповісти
Може пора припирити турпоїзкиА ЗАХИЩАТИ УКРАЇНУ на полі бою.Бо через "мир" ми вже забуваємо про потреби ЗСУ
показати весь коментар
16.01.2026 17:05 Відповісти
У складі делігації помітили здоровену, лисовату, не бриту тьотку.
показати весь коментар
16.01.2026 17:20 Відповісти
Дебіл млять. До чого призвели твої минулі делегації і поїздки до Тромба крім того що Тромб тебе виставив дурнем і не дав жодного патрона чи ракети? Як би ти придурку не вилизував Тромбу все одно воно буде тебе ненавидити як і ненавидити Україну. На відміну від ***** якого Тромб обожнює як собі подібного даже якщо ***** насере Тромбу на голову
показати весь коментар
16.01.2026 17:29 Відповісти
полетіли узгоджувати зраду
показати весь коментар
16.01.2026 19:28 Відповісти
А Арахамію нащо взяли? Гарно поступки росіянам робить?
показати весь коментар
17.01.2026 13:44 Відповісти
 
 