Делегація України вирушила до США для зустрічей з представниками Трампа, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський повідомив, що українська делегація зараз прямує до США, де протягом наступних днів відбудуться переговори з представниками президента Дональда Трампа щодо гарантій безпеки, пакету відновлення та фінансової підтримки України.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.
Зеленський заявив, що українська команда активно працює з американською стороною над документами, які стосуються гарантій безпеки та пакету з відновлення.
"Цими днями будуть заплановані зустрічі наших українських представників у Сполучених Штатах", - зазначив президент. За його словами, після цих переговорів очікується більше ясності як щодо підготовлених документів, так і щодо реакції Росії на дипломатичну роботу України.
Президент додав, що важливо допрацювати всі матеріали, щоб забезпечити Україні реальну фінансову підтримку після війни. Якщо все буде готово, можливе підписання угод під час Всесвітнього економічного форуму у Давосі наступного тижня.
Зеленський підкреслив: "Питання не в терміновості підписання. Важливо, щоб були враховані всі аспекти, щоб Україна не залишилась 'гола і боса' після війни".
За інформацією, під час форуму у Давосі очікується зустріч президентів України та США і фіналізація угоди про "план процвітання" України. Цей пакет передбачає залучення близько $800 млрд протягом десяти років для відновлення країни та запуску економіки, включно з позиками, грантами та інвестиційними можливостями від приватного сектору.
Як добре, що в Давосі немає блекауту та обстрілів ... ЛІДОРУ та його свиті там буде дуже комфортно - гарні готелі, смачна їжа, чудовий шопінг , цікаві зустрічі з політичними панами, інтерв'ю , відосики - ТАКА КРАСА!
Маю надію , що кияни будуть в захваті ?!
зрадникухилянт Держави розповідає нам про якусь "гарантію безпеки" від агента "краснова". Нормально? Він вже віддав надра за гарантії... Тепер у нас цих "гарантій", як у дурня махорки.
А що путін уже здох?
В столиці, надзвичайний стан!
Китайся кончена зелена гундоса істота. Катайся за наш рахунок.
Шукай собі притулок схованку.
Бо в перший же день після відміни військового стану тобі тринда!!!
Не тільки "гола і боса", а і зруйнована. Натомість із золотим унітазом на цьому тлі, як символом вашого, пане президент керівництва до війни і зараз.!