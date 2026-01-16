РУС
Новости Мирные переговоры
Делегация Украины отправилась в США для встреч с представителями Трампа, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский

Президент Владимир Зеленский сообщил, что украинская делегация сейчас направляется в США, где в течение следующих дней состоятся переговоры с представителями президента Дональда Трампа о гарантиях безопасности, пакете восстановления и финансовой поддержки Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

Зеленский заявил, что украинская команда активно работает с американской стороной над документами, касающимися гарантий безопасности и пакета по восстановлению.

"В эти дни будут запланированы встречи наших украинских представителей в Соединенных Штатах", - отметил президент. По его словам, после этих переговоров ожидается больше ясности как в отношении подготовленных документов, так и в отношении реакции России на дипломатическую работу Украины.

Президент добавил, что важно доработать все материалы, чтобы обеспечить Украине реальную финансовую поддержку после войны. Если все будет готово, возможно подписание соглашений во время Всемирного экономического форума в Давосе на следующей неделе.

Зеленский подчеркнул: "Вопрос не в срочности подписания. Важно, чтобы были учтены все аспекты, чтобы Украина не осталась 'голой и босой' после войны".

По информации, во время форума в Давосе ожидается встреча президентов Украины и США и финализация соглашения о "плане процветания" Украины. Этот пакет предусматривает привлечение около $800 млрд в течение десяти лет для восстановления страны и запуска экономики, включая займы, гранты и инвестиционные возможности от частного сектора.

Зеленский Владимир (23383) переговоры (5509) США (28987)
Топ комментарии
+4
В Україні, військовий стан!
В столиці, надзвичайний стан!
Китайся кончена зелена гундоса істота. Катайся за наш рахунок.
Шукай собі притулок схованку.
Бо в перший же день після відміни військового стану тобі тринда!!!
16.01.2026 15:43 Ответить
+3
"Президент додав, що важливо ... забезпечити Україні реальну фінансову підтримку після війни"
А що путін уже здох?
16.01.2026 15:39 Ответить
+1
" ... під час форуму у Давосі очікується зустріч президентів України та США ....".

Як добре, що в Давосі немає блекауту та обстрілів ... ЛІДОРУ та його свиті там буде дуже комфортно - гарні готелі, смачна їжа, чудовий шопінг , цікаві зустрічі з політичними панами, інтерв'ю , відосики - ТАКА КРАСА!

Маю надію , що кияни будуть в захваті ?!
16.01.2026 15:36 Ответить
16.01.2026 15:36 Ответить
Чосу одні тільки кияни? Чи ти хочеш усю аровину за вибір 19-го поку на нас покласти?
16.01.2026 15:57 Ответить
Головний зрадник ухилянт Держави розповідає нам про якусь "гарантію безпеки" від агента "краснова". Нормально? Він вже віддав надра за гарантії... Тепер у нас цих "гарантій", як у дурня махорки.
16.01.2026 15:38 Ответить
16.01.2026 15:39 Ответить
Це щоб гроші на після війни дали вже зараз.
16.01.2026 15:44 Ответить
цікаво чи відправляв Лінкольн двушку в столицю Конфедерації з якою він воював? Ні! Чи крали друзі Лінкольна мільйонами доларів у американців? Ні! Чи називав Лінкольн США порноактрисою чи повією? Ні! Чи можна уявити Лінкольна, який служив у війську та приймав участь у боях, чотириразовим ухилянтом? Ні! То ж який з того Лінкольна найвеличніший лідер? Він навіть на піанінє хєром не зміг би зіграти... Не повезло американцям, не дотягують їхні лідери нації до найвеличнішого лідОра ********** - зеленського... Ніколи американцям так чудово та потужно не жити, як живуть українці останні 7 років на чолі з яйцесяйним члєнограєм...
16.01.2026 15:42 Ответить
16.01.2026 15:43 Ответить
с патужным планом перемоги
16.01.2026 15:59 Ответить
"щоб Україна не залишилась 'гола і боса' після війни".
Не тільки "гола і боса", а і зруйнована. Натомість із золотим унітазом на цьому тлі, як символом вашого, пане президент керівництва до війни і зараз.!
16.01.2026 16:01 Ответить
Менше пафосу! Умєров сів в машину і поїхав з Майамі на віллу до Вітька.
16.01.2026 16:08 Ответить
А тебя не пускают?
16.01.2026 16:17 Ответить
 
 