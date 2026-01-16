Делегация Украины отправилась в США для встреч с представителями Трампа, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский сообщил, что украинская делегация сейчас направляется в США, где в течение следующих дней состоятся переговоры с представителями президента Дональда Трампа о гарантиях безопасности, пакете восстановления и финансовой поддержки Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.
Зеленский заявил, что украинская команда активно работает с американской стороной над документами, касающимися гарантий безопасности и пакета по восстановлению.
"В эти дни будут запланированы встречи наших украинских представителей в Соединенных Штатах", - отметил президент. По его словам, после этих переговоров ожидается больше ясности как в отношении подготовленных документов, так и в отношении реакции России на дипломатическую работу Украины.
Президент добавил, что важно доработать все материалы, чтобы обеспечить Украине реальную финансовую поддержку после войны. Если все будет готово, возможно подписание соглашений во время Всемирного экономического форума в Давосе на следующей неделе.
Зеленский подчеркнул: "Вопрос не в срочности подписания. Важно, чтобы были учтены все аспекты, чтобы Украина не осталась 'голой и босой' после войны".
По информации, во время форума в Давосе ожидается встреча президентов Украины и США и финализация соглашения о "плане процветания" Украины. Этот пакет предусматривает привлечение около $800 млрд в течение десяти лет для восстановления страны и запуска экономики, включая займы, гранты и инвестиционные возможности от частного сектора.
Як добре, що в Давосі немає блекауту та обстрілів ... ЛІДОРУ та його свиті там буде дуже комфортно - гарні готелі, смачна їжа, чудовий шопінг , цікаві зустрічі з політичними панами, інтерв'ю , відосики - ТАКА КРАСА!
Маю надію , що кияни будуть в захваті ?!
зрадникухилянт Держави розповідає нам про якусь "гарантію безпеки" від агента "краснова". Нормально? Він вже віддав надра за гарантії... Тепер у нас цих "гарантій", як у дурня махорки.
А що путін уже здох?
В столиці, надзвичайний стан!
Китайся кончена зелена гундоса істота. Катайся за наш рахунок.
Шукай собі притулок схованку.
Бо в перший же день після відміни військового стану тобі тринда!!!
Не тільки "гола і боса", а і зруйнована. Натомість із золотим унітазом на цьому тлі, як символом вашого, пане президент керівництва до війни і зараз.!