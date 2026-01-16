Україна мусить піти на болючі поступки для досягнення миру, - Павел
Президент Чехії Петр Павел вважає, що для досягнення миру у війні з Росією Україні доведеться піти на болючі поступки.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це він сказав під час зустрічі президентом України Володимиром Зеленським у Києві.
Чеський президент визнав, що без США не буде вирішення для війни в Україні.
"Це болюче для Європи, що все-таки ключову роль відіграють Сполучені Штати. Але це не означає, що Європа і європейські країни мають бути осторонь цих зусиль", – зазначив він.
Водночас він зазначив, що у питанні потенційної мирної угоди у російсько-українській війні Києву доведеться піти на "низку болючих поступок".
Я вважаю, що там (у "мирному плані". – Ред.) є і низка болючих поступок, на які Україна має піти й готова це зробити за умови, що це приведе до миру", – сказав Павел.
Водночас президент Чехії наголосив, що Європа має докласти "всіх зусиль" для того, щоб вся робота, яка була зроблена під час підготовки документів щодо мирної угоди, "не була марною".
"Я вважаю, що Україна зробила дуже багато на шляху до того, щоб запропоноване рішення було прийнятним", – підсумував Павел.
Що передувало?
- Президент Чехії Петр Павел розпочав свій третій візит до України зі Львова, де провів зустрічі з представниками української влади та обговорив питання оборонної співпраці.
- Сьогодні, 16 січня, він прибув до Києва для зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.
- Президент України Володимир Зеленський повідомив, що разом із президентом Чехії Петром Павелом у Києві ушанував памʼять загиблих українських воїнів біля Стіни памʼяті.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Просто багато років миру породили КРЕТИНІВ.
Добре пан Павел віддаємо 20 областей - фіг з ним з тим що це незаконно, де людей дівати, окупація, це зрада людей і тд і тд.
Головне питання - ВИ ТОЧНО ВПЕВНЕНІ ЩО РУЗКІЕ ЗУПИНЯТЬСЯ ПІСЛЯ ЦЬОГО НАЗАВЖДИ?))) РІЛІ??
Що за дебіли
але снага ЄС,
щоб трумп дістав премію дарвіна,
звичайно є ..
"цивілізований захід" - імпотентні сцикливі дебіли..
черга кацапів "йти на болючі поступки"
Знову це - потрібно домовлятись .. ! З ким домовлятись ?? З тигром у якого в пащі ваша голова . !? Ви ж любите цитувати Черчилля .!
Домовляння - до миру не призведуть ,, вони призведуть до знищення України як держави , і до винищення цілого народу - українців .!! ***** ніяких домовленостей притримуватись не збирається , як і зупинятися на Україні . Коли він проковтне Україну , в нього з'явиться ейфорія , як у іржавого зараз , і на куражі він полізе далі .. Вглиб Європи . Тоді армія з - близько пари мільйонів українців , вже буде воювати проти вас . Ну невже ви ще й досі там цього не зрозуміли .?
Замість того щоб об'єднатись і разом , усім ЄС , разом з Україною зламати хребет країні - вбивці , ви знову хочете з домовлятись з уйопками .!! Та ще й за рахунок України .
Не вийде у вас нічого , хлопці . І не мрійте !! Скажену собаку - пристрілюють , а не лізуть її гладити .
В якому з мирних планів? В тому, який підготував Зеленський, чи у капітуляційному плані, який проросійські дописувачі називають "мирним" і який підготувала росія?
Павлуша, якщо ти висловився за капітуляційний план #уйла, то нащо ти сюди припхався? Міг це сказати прямо з москви.
Зе, готуйся - будемо тебе, як найвеличнішого лідера **********, національне українське надбання і т.д. і т.п. міняти на мир...🤡🤡🤡
Не забудь побритися, піаніно і 95 квартал...🍆🍆🍆
***** будет воевать пока не захватит 4 области Украины которые оно вписало в свою конституцию, это минимум.
***** закончить войну не может без победы, с проигравшим никто не захочет вести дела. Ему нужна победа, для того чтобы другие республики вернулись в империю под угрозой боязни войны!!!
Фактично Петр Павел озвучив те, на що вже погодився Зеленський, але боїться це визнати. Тим не менше Зе посилає свою "переговорну групу" узгоджувати капітуляцію з емісарами ***** Вітьковим і Кушнером.