Україна мусить піти на болючі поступки для досягнення миру, - Павел

Президент Чехії Петр Павел вважає, що для досягнення миру у війні з Росією Україні доведеться піти на болючі поступки.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це він сказав під час зустрічі президентом України Володимиром Зеленським у Києві.

Чеський президент визнав, що без США не буде вирішення для війни в Україні.

"Це болюче для Європи, що все-таки ключову роль відіграють Сполучені Штати. Але це не означає, що Європа і європейські країни мають бути осторонь цих зусиль", – зазначив він.

Дивіться також: Зеленський і президент Чехії Павел ушанували пам’ять загиблих українських воїнів у Києві. ВIДЕО

Водночас він зазначив, що у питанні потенційної мирної угоди у російсько-українській війні Києву доведеться піти на "низку болючих поступок".

Я вважаю, що там (у "мирному плані". – Ред.) є і низка болючих поступок, на які Україна має піти й готова це зробити за умови, що це приведе до миру", – сказав Павел.

Водночас президент Чехії наголосив, що Європа має докласти "всіх зусиль" для того, щоб вся робота, яка була зроблена під час підготовки документів щодо мирної угоди, "не була марною".

Також читайте: 87% українців підтримують мир, водночас 85% - проти виходу з Донбасу, - Зеленський

"Я вважаю, що Україна зробила дуже багато на шляху до того, щоб запропоноване рішення було прийнятним", – підсумував Павел.

