УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
20189 відвідувачів онлайн
Новини Мирні перемовини Мирна угода щодо припинення війни
12 104 140

Україна мусить піти на болючі поступки для досягнення миру, - Павел

Петр Павел про війну в Україні

Президент Чехії Петр Павел вважає, що для досягнення миру у війні з Росією Україні доведеться піти на болючі поступки. 

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це він сказав під час зустрічі президентом України Володимиром Зеленським у Києві.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Чеський президент визнав, що без США не буде вирішення для війни в Україні.

"Це болюче для Європи, що все-таки ключову роль відіграють Сполучені Штати. Але це не означає, що Європа і європейські країни мають бути осторонь цих зусиль", – зазначив він.

Водночас він зазначив, що у питанні потенційної мирної угоди у російсько-українській війні Києву доведеться піти на "низку болючих поступок".

Я вважаю, що там (у "мирному плані". – Ред.) є і низка болючих поступок, на які Україна має піти й готова це зробити за умови, що це приведе до миру", – сказав Павел.

Водночас президент Чехії наголосив, що Європа має докласти "всіх зусиль" для того, щоб вся робота, яка була зроблена під час підготовки документів щодо мирної угоди, "не була марною".

"Я вважаю, що Україна зробила дуже багато на шляху до того, щоб запропоноване рішення було прийнятним", – підсумував Павел.

Що передувало?

Автор: 

Європа (2399) Павел Петр (221)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+49
Заохочення агресора ніколи не приводило до миру. Приводило лише до ще більшої війни.
показати весь коментар
16.01.2026 15:07 Відповісти
+44
Яка болюча поступка, віддати "судетську область" і буде мир?
показати весь коментар
16.01.2026 15:07 Відповісти
+34
це він задля цього приїхав ?
показати весь коментар
16.01.2026 15:06 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Болісно чути таке від ще недавно поважного політика...
показати весь коментар
16.01.2026 15:32 Відповісти
Він меле це із дня вступу на посаду президента.
показати весь коментар
16.01.2026 15:37 Відповісти
ВОНИ ІДІОТИ)))))

Просто багато років миру породили КРЕТИНІВ.

Добре пан Павел віддаємо 20 областей - фіг з ним з тим що це незаконно, де людей дівати, окупація, це зрада людей і тд і тд.

Головне питання - ВИ ТОЧНО ВПЕВНЕНІ ЩО РУЗКІЕ ЗУПИНЯТЬСЯ ПІСЛЯ ЦЬОГО НАЗАВЖДИ?))) РІЛІ??

Що за дебіли
показати весь коментар
16.01.2026 15:34 Відповісти
Всі навколо кретини, а глядачі марафону самі розумні. Тільки чомусь сотні тисяч українців валять в Чехію, а не навпаки.
показати весь коментар
16.01.2026 17:16 Відповісти
Куди будуть валити після здачі України ***** та початку окупації вже Чехії?
показати весь коментар
17.01.2026 14:38 Відповісти
не знаю про які поступки він говорив,
але снага ЄС,
щоб трумп дістав премію дарвіна,
звичайно є ..
показати весь коментар
16.01.2026 15:46 Відповісти
Послан на кол
показати весь коментар
16.01.2026 15:53 Відповісти
От генерал здорової людини з реалістичним адекватним світосприйняттям.
показати весь коментар
16.01.2026 15:54 Відповісти
якщо порушення міжнародного права і міжнародно визнаних кордонів - це "болючі поступки" - то нехай заспана Еуропа не ображається і не дивується подальшим наслідкам від людожерських дій подихаючої Московії підсиленої ресурсами окупованої України..
"цивілізований захід" - імпотентні сцикливі дебіли..
показати весь коментар
16.01.2026 16:00 Відповісти
Я завжди з повагою ставився до президента Чехії ,але тут він наговорив зовсім дурного ,він думаю знає що таке рашиська імперія ,територіальні поступки ? це буде те що Чехія мала в 1938 році, віддали судетську область ну а німці через декілька місяців окупували всю Чехословачину.Рашистам не потрібна зруйнована Донецька область їм потрібна вся Україна.
показати весь коментар
16.01.2026 16:03 Відповісти
Ну, це саме він говорив в 2023ому році, що зараз повоюєте до кінця року в контрнаступі, а потім будете домовлятися. Так що нічого нового.
показати весь коментар
16.01.2026 16:10 Відповісти
Пішов найух!
показати весь коментар
16.01.2026 16:11 Відповісти
коли там ЄС піде на болючі поступки з Гренландією?
показати весь коментар
16.01.2026 16:21 Відповісти
с такими союзничками придётся
показати весь коментар
16.01.2026 16:23 Відповісти
чех забув 1938
показати весь коментар
16.01.2026 16:36 Відповісти
Это он теперь вызывает к себе европейцев чтоб они вместо него горькую правду нам озвучивали, про то что он там понаподписывал, а он постоит рядом и печально соболезнуя покивает как ослик? А потом пойдет на выборы.
показати весь коментар
16.01.2026 16:50 Відповісти
не дякую, не треба! чомусь це Україна завжди має "йти на болючі поступки"? Україна вже достатньо кацапам уступила за останні 500 років....
черга кацапів "йти на болючі поступки"
показати весь коментар
16.01.2026 16:58 Відповісти
А ЧТО ГОСДЕЯТЕЛИ ДУМАЛИ В 2019 ГОДУ !!!???
показати весь коментар
16.01.2026 17:05 Відповісти
ДАВАЙТЕ ПРОВЕДЕМ РЕФЕРЕНДУМ ПО ПОВОДУ ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ !)
показати весь коментар
16.01.2026 17:06 Відповісти
Ну так, після наших поступок кацапи залижуть рани і через кілька місяців попруть далі, на Київ.
показати весь коментар
16.01.2026 17:07 Відповісти
І це окупацію і капітуляцію називає миром? Я думав хоч ти розумніший. А ти як і всі дебіл. Всі хто триндить про поступки, переговори і про задобрення московського людоїда підтримують війну. Якби не ви тварі підтримували наративи ***** то рашистам вже не було б стимулу ні лізти далі ні воювати
показати весь коментар
16.01.2026 17:25 Відповісти
Як ви вже дістали , довбані європейські рожеві поні !!!
Знову це - потрібно домовлятись .. ! З ким домовлятись ?? З тигром у якого в пащі ваша голова . !? Ви ж любите цитувати Черчилля .!
Домовляння - до миру не призведуть ,, вони призведуть до знищення України як держави , і до винищення цілого народу - українців .!! ***** ніяких домовленостей притримуватись не збирається , як і зупинятися на Україні . Коли він проковтне Україну , в нього з'явиться ейфорія , як у іржавого зараз , і на куражі він полізе далі .. Вглиб Європи . Тоді армія з - близько пари мільйонів українців , вже буде воювати проти вас . Ну невже ви ще й досі там цього не зрозуміли .?
Замість того щоб об'єднатись і разом , усім ЄС , разом з Україною зламати хребет країні - вбивці , ви знову хочете з домовлятись з уйопками .!! Та ще й за рахунок України .
Не вийде у вас нічого , хлопці . І не мрійте !! Скажену собаку - пристрілюють , а не лізуть її гладити .
показати весь коментар
16.01.2026 17:28 Відповісти
шось Павлу поробленне стало , чи трамп покусав ?!!! Павло зруйнував всі мої ілюзії до того ,шо ЄС адекватні політики є !!!...
показати весь коментар
16.01.2026 17:32 Відповісти
Спробуйте йще раз прочитати що вiн сказав.
показати весь коментар
16.01.2026 18:16 Відповісти
Якщо військовий да ще й генерал каже що потрібно здатися то це вже не військовий і тим більше не генерал. Військовий повинен битися до кінця і підказувати що і як потрібно зробити для перемоги. А соплі пускати йди на вокзал з таблиякою ''памагітє я нє местний, дайтє на хлєб і білєти дамой''
показати весь коментар
16.01.2026 17:43 Відповісти
Він дід)
показати весь коментар
16.01.2026 18:24 Відповісти
А колись було що винагорода агресору призводила до тривалого миру? Ось пам"ятається Чехословаччина у 38 році пішла на болючі поступки заради миру.....
показати весь коментар
16.01.2026 17:58 Відповісти
Я вважаю, що там (у "мирному плані". - Ред.) є і низка болючих поступок, на які Україна має піти й готова це зробити за умови, що це приведе до миру

В якому з мирних планів? В тому, який підготував Зеленський, чи у капітуляційному плані, який проросійські дописувачі називають "мирним" і який підготувала росія?

Павлуша, якщо ти висловився за капітуляційний план #уйла, то нащо ти сюди припхався? Міг це сказати прямо з москви.
показати весь коментар
16.01.2026 18:17 Відповісти
треба, то треба...😏
Зе, готуйся - будемо тебе, як найвеличнішого лідера **********, національне українське надбання і т.д. і т.п. міняти на мир...🤡🤡🤡
Не забудь побритися, піаніно і 95 квартал...🍆🍆🍆
показати весь коментар
16.01.2026 18:33 Відповісти
Нашепотіли слуги(А які саме?Чому не скажеш?((Якщо це позаблоковий статус,без іноземних військ на території,без ЄС,то болючіших вже й бути не може((
показати весь коментар
16.01.2026 18:20 Відповісти
А что это даст, оно думает что путину ***** нужен разрушенный кусок Донбаса?!🤪🤣🤡😆 ********** 😊😅😂
***** будет воевать пока не захватит 4 области Украины которые оно вписало в свою конституцию, это минимум.
***** закончить войну не может без победы, с проигравшим никто не захочет вести дела. Ему нужна победа, для того чтобы другие республики вернулись в империю под угрозой боязни войны!!!
показати весь коментар
16.01.2026 18:33 Відповісти
Наголосували, тепер ниєте!
показати весь коментар
16.01.2026 19:18 Відповісти
Петр Павел достатньо чітко константував, що касапстан відкидатиме будь-які домовленості, будь-які мирні плани (окрім нашої капітуляції; заодно Європи та НАТО) поки не відчує достатнього тиску. А Трамп "не поспішає" тиснути на агресора та окупанта..

Фактично Петр Павел озвучив те, на що вже погодився Зеленський, але боїться це визнати. Тим не менше Зе посилає свою "переговорну групу" узгоджувати капітуляцію з емісарами ***** Вітьковим і Кушнером.
показати весь коментар
16.01.2026 19:47 Відповісти
У кацапів на підсосі.
показати весь коментар
17.01.2026 10:28 Відповісти
На "поступки" мають піти всі країни колишнього Варшавського договору. Чехія також. Повний контроль рашистів над територіями східної Європи. Як тобі таке, Павел?
показати весь коментар
17.01.2026 12:25 Відповісти
Пока вы все не поймете, что коррупция убила все шансы на победу и какой-либо почетный мир, пока вы все не поймете, что Зеленский и Ермак еще в Омане договорились о сдаче Юга и не погоните грязной метлой зеленых кровопийцев народа, ничего хорошего с Украиной не будет!
показати весь коментар
17.01.2026 13:53 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 