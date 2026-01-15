УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9494 відвідувача онлайн
1 494 8

Президент Чехії Павел прибув з візитом до України

Президент Чехії Петр Павел розпочав свій третій візит до України зі Львова, де провів зустрічі з представниками української влади та обговорив питання оборонної співпраці.

Про це повідомляє Radio Prague International, пише Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

У Львові Павел зустрівся з представниками місцевої влади. Зокрема, він провів робочий обід з головою Львівської обласної військової адміністрації Максимом Козицьким, а також з міністеркою у справах ветеранів України Наталією Калмиковою.

Крім того, чеський президент обговорив із заступником міністра закордонних справ України Олександром Міщенком можливі форми взаємної оборонної допомоги, зокрема у сфері захисту від безпілотників.

Під час візиту до України  Павел також планує зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським.

Автор: 

візит (1742) Павел Петр (221)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Респект пане Президент !!))
показати весь коментар
15.01.2026 17:01 Відповісти
Повага та ЧЕСТЬ Генералу та Президенту.
показати весь коментар
15.01.2026 17:04 Відповісти
Вітаємо, пане Президенте .
показати весь коментар
15.01.2026 17:04 Відповісти
показати весь коментар
15.01.2026 17:07 Відповісти
Уважуха Президенту Павелу!

Україні би такого...
показати весь коментар
15.01.2026 17:35 Відповісти
Як нам не вистачає такого Президента.....
показати весь коментар
15.01.2026 18:28 Відповісти
Проведіть йому ексурсію по підприємствам які виробляють ракети.
показати весь коментар
15.01.2026 18:55 Відповісти
Видно що людина військова і відповідальна, а не якийсь сцикун...
показати весь коментар
15.01.2026 19:11 Відповісти
 
 