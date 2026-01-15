Президент Чехії Павел прибув з візитом до України
Президент Чехії Петр Павел розпочав свій третій візит до України зі Львова, де провів зустрічі з представниками української влади та обговорив питання оборонної співпраці.
Про це повідомляє Radio Prague International, пише Цензор.НЕТ.
У Львові Павел зустрівся з представниками місцевої влади. Зокрема, він провів робочий обід з головою Львівської обласної військової адміністрації Максимом Козицьким, а також з міністеркою у справах ветеранів України Наталією Калмиковою.
Крім того, чеський президент обговорив із заступником міністра закордонних справ України Олександром Міщенком можливі форми взаємної оборонної допомоги, зокрема у сфері захисту від безпілотників.
Під час візиту до України Павел також планує зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Україні би такого...