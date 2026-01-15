Президент Чехии Павел прибыл с визитом в Украину
Президент Чехии Петр Павел начал свой третий визит в Украину со Львова, где провел встречи с представителями украинской власти и обсудил вопросы оборонного сотрудничества.
Об этом сообщает Radio Prague International, пишет Цензор.НЕТ.
Во Львове Павел встретился с представителями местной власти. В частности, он провел рабочий обед с главой Львовской областной военной администрации Максимом Козицким, а также с министром по делам ветеранов Украины Натальей Калмыковой.
Кроме того, чешский президент обсудил с заместителем министра иностранных дел Украины Александром Мищенко возможные формы взаимной оборонной помощи, в частности в сфере защиты от беспилотников.
Во время визита в Украину Павел также планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.
