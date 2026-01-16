Зеленський і президент Чехії Павел ушанували пам’ять загиблих українських воїнів у Києві. ВIДЕО
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що разом із президентом Чехії Петром Павелом у Києві ушанував памʼять загиблих українських воїнів біля Стіни памʼяті.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук глави держави.
"Сьогодні в Києві разом із Президентом Чехії Петром Павелом ушанували памʼять наших загиблих захисників і захисниць. Біля Стіни памʼяті віддали шану полеглим героям", - написав Зеленський.
Він наголосив на вдячності всім, хто став на захист України та боровся з ворогом.
"Ми завжди будемо вдячні кожному й кожній за все, що вони зробили, щоб зберегти Україну, за те, що стали на захист нашої держави й боролися з ворогом", - зазначив президент.
Що передувало?
- Президент Чехії Петр Павел розпочав свій третій візит до України зі Львова, де провів зустрічі з представниками української влади та обговорив питання оборонної співпраці.
- Сьогодні, 16 січня, він прибув до Києва для зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.
а може Ви і на вихідні залишитеся?
ну, будь ласочка, зробіть киянам вихідні без обстрілів 🙏
PS от би він Зе ще і до Кличка зводив...
хоч би раз вони побалакали...
може і світло, і тепло швидше з'явилося
Достойний.