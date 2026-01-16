Новини Відео Петр Павел прибув до України
Зеленський і президент Чехії Павел ушанували пам’ять загиблих українських воїнів у Києві. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що разом із президентом Чехії Петром Павелом у Києві ушанував памʼять загиблих українських воїнів біля Стіни памʼяті.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук глави держави.

"Сьогодні в Києві разом із Президентом Чехії Петром Павелом ушанували памʼять наших загиблих захисників і захисниць. Біля Стіни памʼяті віддали шану полеглим героям", - написав Зеленський.

Він наголосив на вдячності всім, хто став на захист України та боровся з ворогом.

"Ми завжди будемо вдячні кожному й кожній за все, що вони зробили, щоб зберегти Україну, за те, що стали на захист нашої держави й боролися з ворогом", - зазначив президент.

Що передувало?

  • Президент Чехії Петр Павел розпочав свій третій візит до України зі Львова, де провів зустрічі з представниками української влади та обговорив питання оборонної співпраці.
  • Сьогодні, 16 січня, він прибув до Києва для зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

Зеленський Володимир (27545) Павел Петр (221)
Топ коментарі
+6
Зеленський вкотре осквернив пам'ять полеглих героїв! Гнида...
16.01.2026 13:24 Відповісти
+4
Петр Павел - очень достойный президент.
16.01.2026 14:33 Відповісти
+1
Навіщо? Щоб осквернити пам'ять воїнів? Неодноразовий ухилянт, мародер і вбивця, вбивця масовий, має хоч якесь право з'являтися навіть близько біля портретів Героїв? Президент Чехії, військовий, людина честі, має повне право віддати шану воїнам, дякую йому за це. Але смердюча обдовбана падлюка, чмо квартальне! Його справа і рівень, того паяца, у лосинах і на підборах! Там він виглядає гармонійно.
16.01.2026 14:59 Відповісти
Хоч хтось туди привів Зеленського.
16.01.2026 13:19 Відповісти
Навіщо? Щоб осквернити пам'ять воїнів? Неодноразовий ухилянт, мародер і вбивця, вбивця масовий, має хоч якесь право з'являтися навіть близько біля портретів Героїв? Президент Чехії, військовий, людина честі, має повне право віддати шану воїнам, дякую йому за це. Але смердюча обдовбана падлюка, чмо квартальне! Його справа і рівень, того паяца, у лосинах і на підборах! Там він виглядає гармонійно.
16.01.2026 14:59 Відповісти
Його головна роль в житті стояти на колінах перед Путлером і грати своїм інструментом на сцені. 73%-ні заслуговують на такого президента блазня. Це сумно але Зелене чмо вже домовилось з ВВХ про капітуляцію десь посередині України. А какая разніца. (((
17.01.2026 01:16 Відповісти
А не 73%-ні теж заслуговують? Але ж страждаємо, навіть більше, ніж те тупе стадо.
17.01.2026 14:05 Відповісти
Так його ********* палички запамятаються надовго. (((
17.01.2026 01:10 Відповісти
не поспішайте, пане Петер, в Києві ще багато місць, які треба обов'язково відвідати...
а може Ви і на вихідні залишитеся?
ну, будь ласочка, зробіть киянам вихідні без обстрілів 🙏

PS от би він Зе ще і до Кличка зводив...
хоч би раз вони побалакали...
може і світло, і тепло швидше з'явилося
16.01.2026 13:27 Відповісти
Президент Чехії Павел: Україна повинна зважитися на важкі компроміси заради миру.

Достойний.
16.01.2026 14:55 Відповісти
а ви вважали що він скажє пішліть накуй руде опудало!?
16.01.2026 15:15 Відповісти
 
 