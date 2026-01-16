Зеленський і президент Чехії Павел ушанували пам’ять загиблих українських воїнів у Києві. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що разом із президентом Чехії Петром Павелом у Києві ушанував памʼять загиблих українських воїнів біля Стіни памʼяті.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук глави держави.

"Сьогодні в Києві разом із Президентом Чехії Петром Павелом ушанували памʼять наших загиблих захисників і захисниць. Біля Стіни памʼяті віддали шану полеглим героям", - написав Зеленський.

Він наголосив на вдячності всім, хто став на захист України та боровся з ворогом.

"Ми завжди будемо вдячні кожному й кожній за все, що вони зробили, щоб зберегти Україну, за те, що стали на захист нашої держави й боролися з ворогом", - зазначив президент.

Що передувало?

Президент Чехії Петр Павел розпочав свій третій візит до України зі Львова, де провів зустрічі з представниками української влади та обговорив питання оборонної співпраці.

Сьогодні, 16 січня, він прибув до Києва для зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

