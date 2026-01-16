Новости Видео Петр Павел прибыл в Одессу
1 584 10

Зеленский и президент Чехии Павел почтили память погибших украинских воинов в Киеве. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что вместе с президентом Чехии Петром Павелом в Киеве почтил память погибших украинских воинов у Стены памяти.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук главы государства.

"Сегодня в Киеве вместе с президентом Чехии Петром Павелом почтили память наших погибших защитников и защитниц. У Стены памяти отдали дань уважения павшим героям", - написал Зеленский.

Он подчеркнул благодарность всем, кто встал на защиту Украины и боролся с врагом.

"Мы всегда будем благодарны каждому и каждой за все, что они сделали, чтобы сохранить Украину, за то, что встали на защиту нашего государства и боролись с врагом", - отметил президент.

Что предшествовало?

  • Президент Чехии Петр Павел начал свой третий визит в Украину со Львова, где провел встречи с представителями украинской власти и обсудил вопросы оборонного сотрудничества.
  • Сегодня, 16 января, он прибыл в Киев для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Зеленский Владимир (24024) Павел Петр (189)
Топ комментарии
Зеленський вкотре осквернив пам'ять полеглих героїв! Гнида...
16.01.2026 13:24 Ответить
Петр Павел - очень достойный президент.
16.01.2026 14:33 Ответить
Навіщо? Щоб осквернити пам'ять воїнів? Неодноразовий ухилянт, мародер і вбивця, вбивця масовий, має хоч якесь право з'являтися навіть близько біля портретів Героїв? Президент Чехії, військовий, людина честі, має повне право віддати шану воїнам, дякую йому за це. Але смердюча обдовбана падлюка, чмо квартальне! Його справа і рівень, того паяца, у лосинах і на підборах! Там він виглядає гармонійно.
16.01.2026 14:59 Ответить
Хоч хтось туди привів Зеленського.
16.01.2026 13:19 Ответить
16.01.2026 14:59 Ответить
Його головна роль в житті стояти на колінах перед Путлером і грати своїм інструментом на сцені. 73%-ні заслуговують на такого президента блазня. Це сумно але Зелене чмо вже домовилось з ВВХ про капітуляцію десь посередині України. А какая разніца. (((
17.01.2026 01:16 Ответить
А не 73%-ні теж заслуговують? Але ж страждаємо, навіть більше, ніж те тупе стадо.
17.01.2026 14:05 Ответить
16.01.2026 13:24 Ответить
Так його ********* палички запамятаються надовго. (((
17.01.2026 01:10 Ответить
не поспішайте, пане Петер, в Києві ще багато місць, які треба обов'язково відвідати...
а може Ви і на вихідні залишитеся?
ну, будь ласочка, зробіть киянам вихідні без обстрілів 🙏

PS от би він Зе ще і до Кличка зводив...
хоч би раз вони побалакали...
може і світло, і тепло швидше з'явилося
16.01.2026 13:27 Ответить
16.01.2026 14:33 Ответить
Президент Чехії Павел: Україна повинна зважитися на важкі компроміси заради миру.

Достойний.
16.01.2026 14:55 Ответить
а ви вважали що він скажє пішліть накуй руде опудало!?
16.01.2026 15:15 Ответить
 
 