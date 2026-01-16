Зеленский и президент Чехии Павел почтили память погибших украинских воинов в Киеве. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что вместе с президентом Чехии Петром Павелом в Киеве почтил память погибших украинских воинов у Стены памяти.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук главы государства.

"Сегодня в Киеве вместе с президентом Чехии Петром Павелом почтили память наших погибших защитников и защитниц. У Стены памяти отдали дань уважения павшим героям", - написал Зеленский.

Он подчеркнул благодарность всем, кто встал на защиту Украины и боролся с врагом.

"Мы всегда будем благодарны каждому и каждой за все, что они сделали, чтобы сохранить Украину, за то, что встали на защиту нашего государства и боролись с врагом", - отметил президент.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В антиукраинской партии Чехии опровергли поездку министра обороны в Киев

Что предшествовало?

Президент Чехии Петр Павел начал свой третий визит в Украину со Львова, где провел встречи с представителями украинской власти и обсудил вопросы оборонного сотрудничества.

Сегодня, 16 января, он прибыл в Киев для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский провел беседу с Павелом: Есть потенциал, чтобы обеспечить Украину снарядами в 2026 году