Делегація України 17 січня проведе в Маямі переговори зі США щодо гарантій безпеки

У суботу, 17 січня, українська делегація обговорить з американською стороною у Маямі гарантії безпеки та економічну допомогу до 800 мільярдів доларів.

Про це повідомила посол України в США Ольга Стефанішина, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Хто представляє Україну

За словами посла, завтра від Києва на переговорах у Флориді будуть присутні керівник Офісу президента Кирило Буданов, секретар РНБО Рустем Умєров і глава фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія.

Теми перемовин

Основна мета візиту — доопрацювання двох ключових документів, про які раніше заявляв президент Володимир Зеленський: угода про гарантії безпеки та пакет економічного процвітання України обсягом до 800 мільярдів доларів.

Стефанішина додала, що ключовою ціллю візиту української делегації є "доопрацювання цих домовленостей із американськими партнерами з тим, щоб вони максимально відповідали національним інтересам України".

