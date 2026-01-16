Делегація України 17 січня проведе в Маямі переговори зі США щодо гарантій безпеки
У суботу, 17 січня, українська делегація обговорить з американською стороною у Маямі гарантії безпеки та економічну допомогу до 800 мільярдів доларів.
Про це повідомила посол України в США Ольга Стефанішина, інформує Цензор.НЕТ.
Хто представляє Україну
- За словами посла, завтра від Києва на переговорах у Флориді будуть присутні керівник Офісу президента Кирило Буданов, секретар РНБО Рустем Умєров і глава фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія.
Теми перемовин
Основна мета візиту — доопрацювання двох ключових документів, про які раніше заявляв президент Володимир Зеленський: угода про гарантії безпеки та пакет економічного процвітання України обсягом до 800 мільярдів доларів.
Стефанішина додала, що ключовою ціллю візиту української делегації є "доопрацювання цих домовленостей із американськими партнерами з тим, щоб вони максимально відповідали національним інтересам України".
у мене в квартирі (Київ) 13 градусів - хочу в Маямі!
делегация: спасибо за возможность это обсудить
як проведете переговори, опохмеліться і за роботу
Україну представляють - завгосп преЗедента, якийсь координаційний орган і абхазська бібізяна !
Не предстаники Кабміну, МЗС, МО, ЗСУ, ВР, а особи, які приближені до ортодоксального ухилянта!
Це вже кінець чи ще агонія здорового глузду ???
Буданов, Умєров і Агрохамія. Джерело: https://censor.net/ua/n3595852
Якими придурками потрібно бути щоб вірити що Тромб дасть хоча б копійкц. Да він скоріше з вас три шкури здере а потом облуплених продасть ***** на м'ясо
Тільки злий, який ще й ненавидить людей
А. Хто дасть 800 Потужнярдів, коли трумпіс сам давно казав що гроші розкрадаються ❓ яка держава ... 😂
Б. Хто вкладе 800 Потужнярдів в країну з самим ризикованим бізнесом: тцк, поліцаї, "суди", ВРУ, інвестНяні, татарови, риги, шахеди, ракети, наступи, ждуни, контробанда, корупція, рекет + новий рекет ГУР..... ❓
П.S. мені згадався роман "населений острів" Стругацьких. Там була відчайдушна спроба звільнити начелення від диктатури і зомбування - т.зв. знищення Башт-Випромінювачів.
Тобто для порятунку Країни треба невідкладно знищити the,'марафон , любою ціною позбавити населення цієї зарази !!!!!
Вони не знають як назвати ті 800 млрд - то допомога, то інвестиції 🤣🤣🤣🤣🤣😂
Я в шоці ... В шоковому шоці..
