Делегація України 17 січня проведе в Маямі переговори зі США щодо гарантій безпеки

У суботу, 17 січня, українська делегація обговорить з американською стороною у Маямі гарантії безпеки та економічну допомогу до 800 мільярдів доларів. 

Про це повідомила посол України в США Ольга Стефанішина, інформує Цензор.НЕТ.

Хто представляє Україну

  • За словами посла, завтра від Києва на переговорах у Флориді будуть присутні керівник Офісу президента Кирило Буданов, секретар РНБО Рустем Умєров і глава фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія.

Теми перемовин

Основна мета візиту — доопрацювання двох ключових документів, про які раніше заявляв президент Володимир Зеленський: угода про гарантії безпеки та пакет економічного процвітання України обсягом до 800 мільярдів доларів.

Стефанішина додала, що ключовою ціллю візиту української делегації є "доопрацювання цих домовленостей із американськими партнерами з тим, щоб вони максимально відповідали національним інтересам України".

Топ коментарі
"...глава фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія..."

Україну представляють - завгосп преЗедента, якийсь координаційний орган і абхазська бібізяна !
Не предстаники Кабміну, МЗС, МО, ЗСУ, ВР, а особи, які приближені до ортодоксального ухилянта!
Це вже кінець чи ще агонія здорового глузду ???
16.01.2026 20:13 Відповісти
а можна мені до складу делегації?
у мене в квартирі (Київ) 13 градусів - хочу в Маямі!
16.01.2026 20:04 Відповісти
У тебе не має будинку у Маямі, тому не візьмуть
16.01.2026 20:11 Відповісти
американская сторона: абырвалг!
делегация: спасибо за возможность это обсудить
16.01.2026 20:05 Відповісти
Порожняк.
16.01.2026 20:06 Відповісти
о... Буданов і Агрохімія поїхали Умєрова додому забирати, бо щось він трохи загуляв...

як проведете переговори, опохмеліться і за роботу
16.01.2026 20:08 Відповісти
Арахам нагуя?- для кучності?
16.01.2026 20:09 Відповісти
Умєров вже схоже під домашнім арештом.
16.01.2026 20:10 Відповісти
Клоуну такий зброд і потрібен
16.01.2026 21:10 Відповісти
Арахамію впхнули в переговорники,про всяк випадок,щоб теж сховати від можливої підозри, як Умерова і Єрмака.?
16.01.2026 20:13 Відповісти
завтра від Києва на переговорах у Флориді будуть :
Буданов, Умєров і Агрохамія. Джерело: https://censor.net/ua/n3595852
16.01.2026 20:14 Відповісти
Боже як цікаво
16.01.2026 20:16 Відповісти
Ага. Такі ж гарантії безпеки як іранцям Тромб дав, а перед тим афганцям а перед тим ще з десятку народів. Які ще друг ***** може дати для вас гарантії безпеки?
16.01.2026 20:22 Відповісти
українська делегація обговорить з американською стороною у Маямі гарантії безпеки та економічну допомогу до 800 мільярдів доларів.
Якими придурками потрібно бути щоб вірити що Тромб дасть хоча б копійкц. Да він скоріше з вас три шкури здере а потом облуплених продасть ***** на м'ясо
16.01.2026 20:27 Відповісти
Вже немає шо драть... Вже борги правнуки ще віддаватимуть.. Землю і надра вже продали
16.01.2026 20:38 Відповісти
Остап Бендер.
Тільки злий, який ще й ненавидить людей
16.01.2026 21:45 Відповісти
Питання з логіки:
А. Хто дасть 800 Потужнярдів, коли трумпіс сам давно казав що гроші розкрадаються ❓ яка держава ... 😂
Б. Хто вкладе 800 Потужнярдів в країну з самим ризикованим бізнесом: тцк, поліцаї, "суди", ВРУ, інвестНяні, татарови, риги, шахеди, ракети, наступи, ждуни, контробанда, корупція, рекет + новий рекет ГУР..... ❓

П.S. мені згадався роман "населений острів" Стругацьких. Там була відчайдушна спроба звільнити начелення від диктатури і зомбування - т.зв. знищення Башт-Випромінювачів.
Тобто для порятунку Країни треба невідкладно знищити the,'марафон , любою ціною позбавити населення цієї зарази !!!!!
16.01.2026 21:46 Відповісти
Я даже не розумію про які 800 лярдів воно мріє? Нам єлі-єлі за 4 роки нашкребли 90 лярдів на підтримку штанів і ЗСУ. І то це не подарунок а кредит під заставу розійських заморожених активів. А звідки Мрійнику дадуть ще 800 лярдів на процвітання, при тому що нам і зараз не дуже сильно спішать допомагати а якщо припустити що активні бойові дії закінчаться то нам і спаленого сірника не дадуть, особливо коли уже орбани, фіци і до них вже добавилась Чехія вже заявили що заблокують всі фінанси Україні
16.01.2026 21:56 Відповісти
Нє ну він знущається, росія нах послала, а ви як недоколихані все лізете...
16.01.2026 20:32 Відповісти
Чергова маячня які гарантії безпеки від адміністрації Трампа ? він хоче окупувати Гренландію ну а далі Канаду, що презведе до розвалу НАТО,він або агент Краснов ,або відморожений долбень ,який взагалі не розуміє нічого в політиці ,то для кого цей цирк в той час як ворог знищує нашу енергетику ?
16.01.2026 20:46 Відповісти
Навіщо взагалі говорити про те, що буде після закінчення війни, коли невідомо, як вона закінчиться? А якщо Росія нас захопить і посадіть свого намісника накшталт Лукашеннка? Як вони будуть ці гарантії реалізовувати? Чи просто, як завжди, про все забудуть? Витратити рік на узгодження того, що може і не трапитися.
16.01.2026 21:01 Відповісти
Вони не знають як назвати ті 800 млрд - то допомога, то інвестиції 🤣🤣🤣🤣🤣😂
Я в шоці ... В шоковому шоці..

Хорошо во Флориде кстати! С порта Форт Лодердейл крузники в 15-18 палуб отправляются в круизы на Багамы, Карибы, Антильские о-ва. Ананасы все жрут, ром пьют ,Капитан Морган, ликёр ,,Голубой Кюрасао, рыбу вкусную системы ,палтус, итд. А тут вот ночью ждём -20*---момент истинны для народа и страны. Братаны северные тварюки тоже ждут этого.
16.01.2026 21:38 Відповісти
агрохімія теж буде прохати притулку
16.01.2026 21:41 Відповісти
В бюджеті США для України на цей рік передбачено 800 мільйонів.
16.01.2026 21:41 Відповісти
Делегація - повний *******. Збіговисько негідників, ворюг та людських екскриментів.
17.01.2026 09:46 Відповісти
 
 