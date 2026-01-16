Делегация Украины 17 января проведет в Майами переговоры с США о гарантиях безопасности
В субботу, 17 января, украинская делегация обсудит с американской стороной в Майами гарантии безопасности и экономическую помощь до 800 миллиардов долларов.
Об этом сообщила посол Украины в США Ольга Стефанишина, информирует Цензор.НЕТ.
Кто представляет Украину
- По словам посла, завтра от Киева на переговорах во Флориде будут присутствовать руководитель Офиса президента Кирилл Буданов, секретарь СНБО Рустем Умеров и глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
Темы переговоров
Основная цель визита - доработка двух ключевых документов, о которых ранее заявлял президент Владимир Зеленский: соглашение о гарантиях безопасности и пакет экономического процветания Украины объемом до 800 миллиардов долларов.
Стефанишина добавила, что ключевой целью визита украинской делегации является "доработка этих договоренностей с американскими партнерами с тем, чтобы они максимально соответствовали национальным интересам Украины".
у мене в квартирі (Київ) 13 градусів - хочу в Маямі!
делегация: спасибо за возможность это обсудить
як проведете переговори, опохмеліться і за роботу
Україну представляють - завгосп преЗедента, якийсь координаційний орган і абхазська бібізяна !
Не предстаники Кабміну, МЗС, МО, ЗСУ, ВР, а особи, які приближені до ортодоксального ухилянта!
Це вже кінець чи ще агонія здорового глузду ???
Буданов, Умєров і Агрохамія. Джерело: https://censor.net/ua/n3595852
Якими придурками потрібно бути щоб вірити що Тромб дасть хоча б копійкц. Да він скоріше з вас три шкури здере а потом облуплених продасть ***** на м'ясо
Тільки злий, який ще й ненавидить людей
А. Хто дасть 800 Потужнярдів, коли трумпіс сам давно казав що гроші розкрадаються ❓ яка держава ... 😂
Б. Хто вкладе 800 Потужнярдів в країну з самим ризикованим бізнесом: тцк, поліцаї, "суди", ВРУ, інвестНяні, татарови, риги, шахеди, ракети, наступи, ждуни, контробанда, корупція, рекет + новий рекет ГУР..... ❓
П.S. мені згадався роман "населений острів" Стругацьких. Там була відчайдушна спроба звільнити начелення від диктатури і зомбування - т.зв. знищення Башт-Випромінювачів.
Тобто для порятунку Країни треба невідкладно знищити the,'марафон , любою ціною позбавити населення цієї зарази !!!!!
Вони не знають як назвати ті 800 млрд - то допомога, то інвестиції 🤣🤣🤣🤣🤣😂
Я в шоці ... В шоковому шоці..
Питання з логіки:
