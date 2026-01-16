РУС
1 005 27

Делегация Украины 17 января проведет в Майами переговоры с США о гарантиях безопасности

буданов

В субботу, 17 января, украинская делегация обсудит с американской стороной в Майами гарантии безопасности и экономическую помощь до 800 миллиардов долларов. 

Об этом сообщила посол Украины в США Ольга Стефанишина, информирует Цензор.НЕТ.

Кто представляет Украину

  • По словам посла, завтра от Киева на переговорах во Флориде будут присутствовать руководитель Офиса президента Кирилл Буданов, секретарь СНБО Рустем Умеров и глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Темы переговоров

Основная цель визита - доработка двух ключевых документов, о которых ранее заявлял президент Владимир Зеленский: соглашение о гарантиях безопасности и пакет экономического процветания Украины объемом до 800 миллиардов долларов.

Стефанишина добавила, что ключевой целью визита украинской делегации является "доработка этих договоренностей с американскими партнерами с тем, чтобы они максимально соответствовали национальным интересам Украины".

+11
"...глава фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія..."

Україну представляють - завгосп преЗедента, якийсь координаційний орган і абхазська бібізяна !
Не предстаники Кабміну, МЗС, МО, ЗСУ, ВР, а особи, які приближені до ортодоксального ухилянта!
Це вже кінець чи ще агонія здорового глузду ???
16.01.2026 20:13 Ответить
+9
а можна мені до складу делегації?
у мене в квартирі (Київ) 13 градусів - хочу в Маямі!
16.01.2026 20:04 Ответить
+7
У тебе не має будинку у Маямі, тому не візьмуть
16.01.2026 20:11 Ответить
американская сторона: абырвалг!
делегация: спасибо за возможность это обсудить
16.01.2026 20:05 Ответить
Порожняк.
16.01.2026 20:06 Ответить
о... Буданов і Агрохімія поїхали Умєрова додому забирати, бо щось він трохи загуляв...

як проведете переговори, опохмеліться і за роботу
16.01.2026 20:08 Ответить
Арахам нагуя?- для кучності?
16.01.2026 20:09 Ответить
Умєров вже схоже під домашнім арештом.
16.01.2026 20:10 Ответить
"...глава фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія..."

Україну представляють - завгосп преЗедента, якийсь координаційний орган і абхазська бібізяна !
Не предстаники Кабміну, МЗС, МО, ЗСУ, ВР, а особи, які приближені до ортодоксального ухилянта!
Це вже кінець чи ще агонія здорового глузду ???
16.01.2026 20:13 Ответить
Клоуну такий зброд і потрібен
16.01.2026 21:10 Ответить
Арахамію впхнули в переговорники,про всяк випадок,щоб теж сховати від можливої підозри, як Умерова і Єрмака.?
16.01.2026 20:13 Ответить
завтра від Києва на переговорах у Флориді будуть :
Буданов, Умєров і Агрохамія. Джерело: https://censor.net/ua/n3595852
16.01.2026 20:14 Ответить
Боже як цікаво
16.01.2026 20:16 Ответить
Ага. Такі ж гарантії безпеки як іранцям Тромб дав, а перед тим афганцям а перед тим ще з десятку народів. Які ще друг ***** може дати для вас гарантії безпеки?
16.01.2026 20:22 Ответить
українська делегація обговорить з американською стороною у Маямі гарантії безпеки та економічну допомогу до 800 мільярдів доларів.
Якими придурками потрібно бути щоб вірити що Тромб дасть хоча б копійкц. Да він скоріше з вас три шкури здере а потом облуплених продасть ***** на м'ясо
16.01.2026 20:27 Ответить
Вже немає шо драть... Вже борги правнуки ще віддаватимуть.. Землю і надра вже продали
16.01.2026 20:38 Ответить
Остап Бендер.
Тільки злий, який ще й ненавидить людей
16.01.2026 21:45 Ответить
Питання з логіки:
А. Хто дасть 800 Потужнярдів, коли трумпіс сам давно казав що гроші розкрадаються ❓ яка держава ... 😂
Б. Хто вкладе 800 Потужнярдів в країну з самим ризикованим бізнесом: тцк, поліцаї, "суди", ВРУ, інвестНяні, татарови, риги, шахеди, ракети, наступи, ждуни, контробанда, корупція, рекет + новий рекет ГУР..... ❓

П.S. мені згадався роман "населений острів" Стругацьких. Там була відчайдушна спроба звільнити начелення від диктатури і зомбування - т.зв. знищення Башт-Випромінювачів.
Тобто для порятунку Країни треба невідкладно знищити the,'марафон , любою ціною позбавити населення цієї зарази !!!!!
16.01.2026 21:46 Ответить
Я даже не розумію про які 800 лярдів воно мріє? Нам єлі-єлі за 4 роки нашкребли 90 лярдів на підтримку штанів і ЗСУ. І то це не подарунок а кредит під заставу розійських заморожених активів. А звідки Мрійнику дадуть ще 800 лярдів на процвітання, при тому що нам і зараз не дуже сильно спішать допомагати а якщо припустити що активні бойові дії закінчаться то нам і спаленого сірника не дадуть, особливо коли уже орбани, фіци і до них вже добавилась Чехія вже заявили що заблокують всі фінанси Україні
16.01.2026 21:56 Ответить
Нє ну він знущається, росія нах послала, а ви як недоколихані все лізете...
16.01.2026 20:32 Ответить
Чергова маячня які гарантії безпеки від адміністрації Трампа ? він хоче окупувати Гренландію ну а далі Канаду, що презведе до розвалу НАТО,він або агент Краснов ,або відморожений долбень ,який взагалі не розуміє нічого в політиці ,то для кого цей цирк в той час як ворог знищує нашу енергетику ?
16.01.2026 20:46 Ответить
Навіщо взагалі говорити про те, що буде після закінчення війни, коли невідомо, як вона закінчиться? А якщо Росія нас захопить і посадіть свого намісника накшталт Лукашеннка? Як вони будуть ці гарантії реалізовувати? Чи просто, як завжди, про все забудуть? Витратити рік на узгодження того, що може і не трапитися.
16.01.2026 21:01 Ответить
ЗЕлена сцянина з екрану
Вони не знають як назвати ті 800 млрд - то допомога, то інвестиції 🤣🤣🤣🤣🤣😂
Я в шоці ... В шоковому шоці..

Питання з логіки:
А. Хто дасть 800 Потужнярдів, коли трумпіс сам давно казав що гроші розкрадаються ❓ яка держава ... 😂
Б. Хто вкладе 800 Потужнярдів в країну з самим ризикованим бізнесом: тцк, поліцаї, "суди", ВРУ, інвестНяні, татарови, риги, шахеди, ракети, наступи, ждуни, контробанда, корупція, рекет + новий рекет ГУР..... ❓

П.S. мені згадався роман "населений острів" Стругацьких. Там була відчайдушна спроба звільнити начелення від диктатури і зомбування - т.зв. знищення Башт-Випромінювачів.
Тобто для порятунку Країни треба невідкладно знищити the,'марафон , любою ціною позбавити населення цієї зарази !!!!!
16.01.2026 21:37 Ответить
Хорошо во Флориде кстати! С порта Форт Лодердейл крузники в 15-18 палуб отправляются в круизы на Багамы, Карибы, Антильские о-ва. Ананасы все жрут, ром пьют ,Капитан Морган, ликёр ,,Голубой Кюрасао, рыбу вкусную системы ,палтус, итд. А тут вот ночью ждём -20*---момент истинны для народа и страны. Братаны северные тварюки тоже ждут этого.
16.01.2026 21:38 Ответить
агрохімія теж буде прохати притулку
16.01.2026 21:41 Ответить
В бюджеті США для України на цей рік передбачено 800 мільйонів.
16.01.2026 21:41 Ответить
Чебурека на цю сторону так і не пускаєш , Янелох? Хоч би склад делегації підсвітив. Чи вони теж вбивали чеченців у Києві,нехай сидять у Маямі?
16.01.2026 21:47 Ответить
 
 