Делегация Украины 17 января проведет в Майами переговоры с США о гарантиях безопасности

В субботу, 17 января, украинская делегация обсудит с американской стороной в Майами гарантии безопасности и экономическую помощь до 800 миллиардов долларов.

Об этом сообщила посол Украины в США Ольга Стефанишина, информирует Цензор.НЕТ.

Кто представляет Украину

По словам посла, завтра от Киева на переговорах во Флориде будут присутствовать руководитель Офиса президента Кирилл Буданов, секретарь СНБО Рустем Умеров и глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Темы переговоров

Основная цель визита - доработка двух ключевых документов, о которых ранее заявлял президент Владимир Зеленский: соглашение о гарантиях безопасности и пакет экономического процветания Украины объемом до 800 миллиардов долларов.

Стефанишина добавила, что ключевой целью визита украинской делегации является "доработка этих договоренностей с американскими партнерами с тем, чтобы они максимально соответствовали национальным интересам Украины".

