Буданов с украинской делегацией прибыл в США на переговоры относительно мирного соглашения
Глава Офиса Президента Кирилл Буданов уже прибыл в США на переговоры с американской делегацией.
Об этом он сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.
Что рассказал Буданов?
"Вместе с Рустемом Умеровым и Давидом Арахамией проведем важную беседу с американскими партнерами о деталях мирного соглашения. Запланирована совместная встреча со Стивеном Уиткоффом, Джаредом Кушнером и Дэниелом Дрисколлом.
Украине нужен справедливый мир. Работаем на результат", - сообщает он.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что делегация Украины 17 января проведет в Майами переговоры с США о гарантиях безопасности.
- Основная цель визита - доработка двух ключевых документов, о которых ранее заявлял президент Владимир Зеленский: соглашение о гарантиях безопасности и пакет экономического процветания Украины объемом до 800 миллиардов долларов.
Якщо відкинути емоції й гучні заяви, зараз відбувається дуже проста річ: шукаючи спосіб зупинити війну в Україні, повертаються до пропозицій Банкової у Стамбулі у 2022. Навіть якщо це означає, що Україна втратить частину свободи рішень.
ПОДЯКУЙТЕ ЗЕЛЕНСЬКОМУ І АРАХАМІЇ
До речі,це він посилав на Буду підрозділ оперативників через чільника служби,якого надто хвалили і не хотіли звільняти.А Буда терміново викликав підрозділ з фронту для свого захисту і це вдача,що оперативники не перестрілялись із-за інтриг ермака за вплив на зе.
Буданофф, і його патрон Зеленський, не бажають щось прокоментувати з цього приводу?
зажадали повного виведення ЗСУ з Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської облас.
"У конституції росії немає механізму для виходу регіонів зі складу Росії. Нам потрібні всі ці
області" )(уйло. А на питання про Українську Конституцію та її статтю- 2. Суверенітет
України поширюється на всю її територію. Територія України у межах існуючої межі ЦІЛІСТНА
та НЕДОТОРКАНА!. УКРАЇНА-унітарна суверенна держава, адміністративно-територіальними
одиницями першого рівня якої є 24 області, 1 українська автономна республіка (АР Крим) та 2
міста, які мають особливий статус: Київ та Севастополь. Області та автономна республіка
розділені на 490 районів та 176 міст обласного та республіканського підпорядкування. Так
тепер російська сторона за допомогою ТРУмПА вимагає повного знищення її заміни на
зовсім нову колоніальну Конституцію і таку яку москалі - кацапи підкажуть українцям.