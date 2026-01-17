РУС
2 121 35

Буданов с украинской делегацией прибыл в США на переговоры относительно мирного соглашения

Зеленский и Буданов

Глава Офиса Президента Кирилл Буданов уже прибыл в США на переговоры с американской делегацией.

Об этом он сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

Что рассказал Буданов?

"Вместе с Рустемом Умеровым и Давидом Арахамией проведем важную беседу с американскими партнерами о деталях мирного соглашения. Запланирована совместная встреча со Стивеном Уиткоффом, Джаредом Кушнером и Дэниелом Дрисколлом.

Украине нужен справедливый мир. Работаем на результат", - сообщает он.

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что делегация Украины 17 января проведет в Майами переговоры с США о гарантиях безопасности.
  • Основная цель визита - доработка двух ключевых документов, о которых ранее заявлял президент Владимир Зеленский: соглашение о гарантиях безопасности и пакет экономического процветания Украины объемом до 800 миллиардов долларов.

+15
Хіба Україна воює з США , що треба постійно вештатись в теплу Флоріду та інші місця для перемовин про "мирну угоду" ... з ким?
17.01.2026 11:57 Ответить
+13
Питання: навіщо нам в такому випадку, ціле міністерство закордонних справ?
17.01.2026 12:19 Ответить
+11
Пока триває цей цирк ,ворог знищує нашу енергетику і продовжує просуватись на фронті ,а вони граются в мирні домовленості ,до речі сім я чебурека живе в Флориді.
17.01.2026 11:59 Ответить
А, що ж чебурєк?
17.01.2026 11:52 Ответить
невже НАБУ встигло стриножити?
17.01.2026 11:55 Ответить
кто все эти люди????
17.01.2026 11:52 Ответить
Масовка. Такі ж численні і безликі. Ан ютураж для двох нарциисів- нероб.
17.01.2026 11:58 Ответить
Стамбул 2022
17.01.2026 12:50 Ответить
Там жеж Арахам - він все й порішає
17.01.2026 11:54 Ответить
Думаю, для себе вже порішав.
17.01.2026 12:00 Ответить
https://www.youtube.com/@o.bryhynets/shorts @o.bryhynets
https://www.youtube.com/shorts/bBd_VjWRXDA

Якщо відкинути емоції й гучні заяви, зараз відбувається дуже проста річ: шукаючи спосіб зупинити війну в Україні, повертаються до пропозицій Банкової у Стамбулі у 2022. Навіть якщо це означає, що Україна втратить частину свободи рішень.
ПОДЯКУЙТЕ ЗЕЛЕНСЬКОМУ І АРАХАМІЇ
17.01.2026 13:01 Ответить
І що в цей раз запропонуєте Тромбу? Ресурсів в України вже немає. Тепер українських рабів?Придурки. Замість того щоб радіти що Тромб почав забувати про Україну дебіли знову поїхали підписувати капітуляцію і просити переговорів з ******. Скоро Тромб воще скаже що тепер він виконуючий обов'язки президента України і він вирішив віддати Україну *****. А українцям пообіцяє що рашисти будуть їх кормити і даже давати світло.
17.01.2026 12:03 Ответить
Якщо б мали гідність - давно зробили б ядерну зброю, а не катались туди принижуватись, холуї
17.01.2026 12:12 Ответить
Цікаво які такі повноваження має новий єрмак?
17.01.2026 12:15 Ответить
Ті ж, що й хламідія.
17.01.2026 12:51 Ответить
Питання: навіщо нам в такому випадку, ціле міністерство закордонних справ?
17.01.2026 12:19 Ответить
Ну і верховна рада докупи. Ну не має голова ОП таких повноважень. Не має. Конституцію поставили на паузу і вмикають лише тоді, коли треба посполитим нагадати про їхні обовязки, отака ви ікона конституція. Чому жоден з народних депутатів не подав заяву до Конституційного суду про відповідність конституції цих мегаповноважепь єлдака, а тепер вже і Буданова?
17.01.2026 12:50 Ответить
Може бояться репресій?
17.01.2026 13:04 Ответить
Для отримання великих зарплат та премій
17.01.2026 12:22 Ответить
У всьому світі такими справами займається МЗС.І тільки у нас цим займається завгосп з друзями преза.навіщо нам МЗС ?
17.01.2026 12:23 Ответить
Шобла-й@бла. Який толок буде з переговорів з подібними учасниками ?
17.01.2026 12:26 Ответить
Як і раніше,МЗС віддихає,або на побігеньках.Раніше на переговори прилітав ермак,та він був настільки ідіозною особою,що його попросту уникали: один погляд його що вартував,який важко пронизував негативом присутніх,не кажучи вже про приналежність до рос.служби.
До речі,це він посилав на Буду підрозділ оперативників через чільника служби,якого надто хвалили і не хотіли звільняти.А Буда терміново викликав підрозділ з фронту для свого захисту і це вдача,що оперативники не перестрілялись із-за інтриг ермака за вплив на зе.
17.01.2026 12:28 Ответить
гідранта треба тягти, щоб він одразу заявляв що незгодний ні зчим.
17.01.2026 12:29 Ответить
Путя тоже.
17.01.2026 12:31 Ответить
Думка зеленого ішака нікого не цікавить
17.01.2026 12:53 Ответить
Трумп тут нині заявив, що НЕгарантує ненапад на країну-партнера по НАТО (Данію).

Буданофф, і його патрон Зеленський, не бажають щось прокоментувати з цього приводу?
17.01.2026 12:35 Ответить
Вони цілком підтримують, анексія Гренландії, также як і анексія Криму Московією, це цілком справедлива операція цих країн .
17.01.2026 13:23 Ответить
Перемога ЗЕбілів капітулянтів! На переговорах російська сторона кремлівські окупанти
зажадали повного виведення ЗСУ з Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської облас.
"У конституції росії немає механізму для виходу регіонів зі складу Росії. Нам потрібні всі ці
області" )(уйло. А на питання про Українську Конституцію та її статтю- 2. Суверенітет
України поширюється на всю її територію. Територія України у межах існуючої межі ЦІЛІСТНА
та НЕДОТОРКАНА!. УКРАЇНА-унітарна суверенна держава, адміністративно-територіальними
одиницями першого рівня якої є 24 області, 1 українська автономна республіка (АР Крим) та 2
міста, які мають особливий статус: Київ та Севастополь. Області та автономна республіка
розділені на 490 районів та 176 міст обласного та республіканського підпорядкування. Так
тепер російська сторона за допомогою ТРУмПА вимагає повного знищення її заміни на
зовсім нову колоніальну Конституцію і таку яку москалі - кацапи підкажуть українцям.
17.01.2026 12:35 Ответить
Пане Кирило - ти там нишком фоточки "бурної молодості" Трампа під столом роздай - бо те дурило вічно вярнякає про карти. Підкинь, будь-ласка прям колоду.
17.01.2026 12:38 Ответить
Якого ,цікаво хера не парламентарі чи міністри, а працівники канцеляріїї їздять на перемовини. Якого питається хера?
17.01.2026 12:56 Ответить
буданов(біографії батьків приховані), умєров, арахамія, на додаток зєлєнскій. Де тут Україна? Зебарани, справді надієтесь, що про вас згадають на цих договорняках ?
17.01.2026 12:57 Ответить
Кава в Ялте заменена на каву в Вашингтоне,пророк совсем неплохо изменил себе будущее.
17.01.2026 13:06 Ответить
Навіщо він туди приїхав, тільки ганбитися ?
17.01.2026 13:19 Ответить
Україна передала перелік об*єктів, які не можна атакувати, - Зеленський. Зє дав чіткі координати і перелік для ***********
17.01.2026 13:19 Ответить
Пока вы все не поймете, что коррупция убила все шансы на победу и какой-либо почетный мир, пока вы все не поймете, что Зеленский и Ермак еще в Омане договорились о сдаче Юга и не погоните грязной метлой зеленых кровопийцев народа, ничего хорошего с Украиной не будет!
17.01.2026 13:21 Ответить
 
 