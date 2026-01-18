Україна розраховує підписати зі США рамкову угоду про гарантії безпеки, - FT

Україна розраховує незабаром підписати угоду про гарантії безпеки зі США.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі Financial Times з посиланням на українських посадовців.

Документ стане окремою домовленістю від економічного пакета на $800 млрд, який планують обговорити під час Всесвітнього економічного форуму у Давосі. За словами українських високопосадовців, сторони розраховують погодити загальний "лист умов", який може бути підписаний у Вашингтоні після завершення форуму.

Наступні етапи переговорів

Посол України у США Ольга Стефанішина повідомила FT, що Київ і Вашингтон планують укласти в Давосі інший ключовий документ, який стосується економічного процвітання України на 800 млрд доларів. Тоді як робота над угодою про гарантії безпеки триває окремо.

Нині переговори між українською та американською сторонами щодо безпекових домовленостей продовжуються.

Умєров розкрив подробиці двох днів переговорів у США

Українська та американська переговорні команди домовились продовжити роботу на рівні команд під час наступного етапу консультацій у Давосі.

Про це розповів секретар РНБО Рустем Умєров за підсумками двох днів консультацій у США.

"Предметно обговорили економічний розвиток та prosperity plan, а також безпекові гарантії для України – з фокусом на практичні механізми їх реалізації та імплементації", - зазначив Умєров.

Крім цього, українська делегація поінформувала американських партнерів про нещодавні атаки Росії на енергетичну інфраструктуру України.

Хто брав участь у консультаціях

Зазначається, що у консультаціях брали керівник Офісу президента Кирило Буданов, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія та секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров.

З американського боку в консультаціях взяли участь Стівен Віткофф, Джаред Кушнер, міністр армії США Даніел Дрісколл та співробітник Білого дому Джош Груенбаум.

