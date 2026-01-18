Україна розраховує підписати зі США рамкову угоду про гарантії безпеки, - FT

Україна планує підписати угоду про безпеку зі США після Давоса

Україна розраховує незабаром підписати угоду про гарантії безпеки зі США.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі Financial Times з посиланням на українських посадовців.

  • Документ стане окремою домовленістю від економічного пакета на $800 млрд, який планують обговорити під час Всесвітнього економічного форуму у Давосі. За словами українських високопосадовців, сторони розраховують погодити загальний "лист умов", який може бути підписаний у Вашингтоні після завершення форуму.

Наступні етапи переговорів

Посол України у США Ольга Стефанішина повідомила FT, що Київ і Вашингтон планують укласти в Давосі інший ключовий документ, який стосується економічного процвітання України на 800 млрд доларів. Тоді як робота над угодою про гарантії безпеки триває окремо.

Нині переговори між українською та американською сторонами щодо безпекових домовленостей продовжуються.

Умєров розкрив подробиці двох днів переговорів у США

Українська та американська переговорні команди домовились продовжити роботу на рівні команд під час наступного етапу консультацій у Давосі.

Про це розповів секретар РНБО Рустем Умєров за підсумками двох днів консультацій у США.

"Предметно обговорили економічний розвиток та prosperity plan, а також безпекові гарантії для України – з фокусом на практичні механізми їх реалізації та імплементації", - зазначив Умєров.

Крім цього, українська делегація поінформувала американських партнерів про нещодавні атаки Росії на енергетичну інфраструктуру України.

За підсумками консультацій, сторони домовилися продовжити роботу на рівні команд під час наступного етапу консультацій у Давосі.

Хто брав участь у консультаціях

  • Зазначається, що у консультаціях брали керівник Офісу президента Кирило Буданов, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія та секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров.
  • З американського боку в консультаціях взяли участь Стівен Віткофф, Джаред Кушнер, міністр армії США Даніел Дрісколл та співробітник Білого дому Джош Груенбаум.

Топ коментарі
+15
До сортиру цi угоди всi
18.01.2026 23:40 Відповісти
+15
Шо, опять? А что делать с остальными договорами и гарантиями? Как уже задолбал этот треп.
18.01.2026 23:44 Відповісти
+4
РАМКОВА безпекова угода це ні про що. Справжню безпеку може забезпечити лише документ з дуже конкретними пунктами (якщо вони це, то ми це), причому ці конкретні пункти мають бути ще й такими, щоб від них фізично не можна було потім відмовитися (наприклад, розміщення на нашій території ядерної зброї, чи американської авіації в перемішку з нашою на аеродромах, щоб у випадку атаки США вимушені були відповідати).
19.01.2026 00:13 Відповісти
У нас війна з Америкою?Імбєцили,що голосували за ЗЕ,ви ж на одній хвилі з ним ,то поясніть як ці угоди впливають на перебіг війни????
18.01.2026 23:45 Відповісти
Ні з францією.Найбільше мирних угод підписано з макроном.
19.01.2026 05:22 Відповісти
Якщо народ України для тебе імбєцили, то вони не мають бути на фронті, тоді ти їди воювати в окопи, а не на дивані.
19.01.2026 08:41 Відповісти
Київ і Вашингтон планують укласти в Давосі інший ключовий документ, який стосується економічного процвітання України на 800 млрд доларів.

Чи є у людей совість? Ні, не так. Чи є серед них люди?
18.01.2026 23:51 Відповісти
Цікаво - А ЦЕ ТІ САМІ ГАРАНТІЇ ЩО ДАЛИ КОЛИСЬ ДАНІЇ? Чи це більш свіжі?
18.01.2026 23:53 Відповісти
локшина не закінчується
18.01.2026 23:58 Відповісти
Лучше дайте эти 800 млрд на вооружение ВСУ...
19.01.2026 00:11 Відповісти
Або на депортації патріотів із-за кордонів, щоб воювали тим озброєнням.
19.01.2026 01:19 Відповісти
воеваь есть кому а вот оружия недостаёт нашим солдатам
19.01.2026 04:09 Відповісти
Це точно, воювати повинні патріоти, а таки як ти потім будуть героями.
19.01.2026 08:44 Відповісти
19.01.2026 00:13 Відповісти
Вже не раз американці давали зрозуміти, що останнє слово по договорняку за росіянами. Відкинули потужну трампівську ідею з негайним припиненням вогню, далі почався тиск на Україну з тими ж самими вимогами з 2022. Яка може угода з ядеркою чи відправкою військ, якщо росіяни на таке завідомо не підуть? Кожен раз дивуюсь, коли заходжу в коменти на цьому сайті, люди ніби десь в хмарах літають.
19.01.2026 01:28 Відповісти
Нащо тоді наші всю цю макулатуру зараз підписують? Таке враження, що ми зі штатами воюємо (або вони з нами), а кацапи просто стоять з боку дивляться і хихотять у валянок...
19.01.2026 08:51 Відповісти
Так от воно в чому весь цимес: 800 млрд.
19.01.2026 00:18 Відповісти
Ну дебіли. Ти їм кажи що це гівно а вони ложки побрали і все одно хлебчуть
19.01.2026 00:33 Відповісти
Тромб налапшав Зелі і Хламідії що дасть 800млрд доларів якщо Україна капітулює а ти вже слюні пустили і вже нічого не чують і нічого не бачать крім того як вони вже ділять ці бабки. Дебіли, коли це Тромб давав комусь гроші тим більше такі величезні суми? Тромб навпаки забирає або вимагає у всіх гроші або землю якщо не має грошей. Якщо немає землі то Тромб з вас шкуру здере і продасть.
19.01.2026 00:41 Відповісти
19.01.2026 00:43 Відповісти
Драфт рамки, чи рамка драфта?? От у чому питання.
19.01.2026 00:52 Відповісти
Так уже є одна угода підписана Байденом 2024го року. Хай Трамп її спочатку виконає, а потім можна буде дивитися за нову.
19.01.2026 03:01 Відповісти
Давайте домовимось, що колись ми домовимось щоб зібратись і домовитись про певну домовленість.
19.01.2026 05:19 Відповісти
Наша надія тільки на Господа Бога.
Решта від лукавого
Будапешт 2 нам ні до чого
19.01.2026 06:14 Відповісти
Так текст угоди оприлюдніть.Навіщо приховуєте?
19.01.2026 07:42 Відповісти
Бо там дуже складний фінансовий розрахунок, ми не зрозуміємо
19.01.2026 08:49 Відповісти
Угода зі штатами це як Будапештський меморандум, сьогодні діє, а завтра ні. Якщо США готовий воювати з членом НАТО, то що вони зроблять з нами. Домовлятися можна тільки про зброю
19.01.2026 08:48 Відповісти
Потужно. Але занадто багато непотрібних дій. Можна було просто ще раз будапештський меморандум підписати і не паритися. А так тільки гроші бюджетні проїздили задарма, які на снаряди, міни чи дрони можна було витратити...
19.01.2026 08:49 Відповісти
 
 