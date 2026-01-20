Форум у Давосі: Сибіга озвучив завдання української делегації

Українська делегація на Всесвітньому економічному форумі в Давосі зосередиться на трьох ключових напрямах роботи.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві міністра закордонних справ України Андрія Сибіги, оприлюдненій на його сторінці в Instagram.

За словами очільника МЗС, головним завданням українських дипломатів стане залучення міжнародної підтримки в умовах триваючої війни та постійних російських атак.

Підтримка енергетики та обороноздатності

Першочергово в Давосі Україна працюватиме над посиленням допомоги енергетичному сектору. Сибіга наголосив, що щоденні удари РФ по інфраструктурі вимагають швидких і скоординованих рішень з боку партнерів.

Міністр нагадав про заклик до міжнародної спільноти долучатися до благодійних ініціатив. За його словами, партнери отримають чіткий і конкретний перелік потреб, необхідних для стабілізації енергосистеми.

Другим важливим напрямом роботи стане посилення обороноздатності України. Йдеться насамперед про постачання систем протиповітряної оборони та додаткового озброєння для захисту від російських атак.

Мирні зусилля та міжнародна дипломатія

Третім ключовим завданням української делегації визначено роботу над мирними ініціативами. Сибіга підкреслив, що Україна активно взаємодіє з партнерами, зокрема зі США, для консолідації міжнародних зусиль.

"Наша стійкість не є виправданням, аби ця війна тривала. Ми консолідуємо зусилля світової дипломатії, і надзвичайно важливо, щоб Україна залишалася у фокусі", – заявив міністр закордонних справ.

Він також зазначив, що така координація особливо важлива в період глобальної геополітичної турбулентності. Україна розраховує, що зустрічі на полях форуму в Давосі сприятимуть просуванню як безпекових, так і економічних рішень.

Нагадаємо, питання гарантій безпеки для України, що мало обговорюватися на форумі у Давосі, відсунули на другий план через Гренландію.

