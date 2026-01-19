Форум у Давосі: Фон дер Ляєн обговорила з Конгресом США мир в Україні

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час зустрічі з делегацією Конгресу США у Давосі обговорила координацію зусиль для досягнення миру в Україні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у її дописі в соціальній мережі X.

Перемовини відбулися в межах Всесвітнього економічного форуму та були присвячені безпековим питанням, трансатлантичній взаємодії та економічній співпраці.

Також читайте: Данія пропустить форум у Давосі на тлі зазіхань США щодо Гренландії, - Bloomberg

Координація ЄС і США щодо України

За словами фон дер Ляєн, у Давосі вона провела зустріч із двопартійною делегацією Конгресу Сполучених Штатів. Сторони обговорили спільні підходи до встановлення справедливого та сталого миру в Україні.

"Ми обговорили наші спільні зусилля для досягнення справедливого та міцного миру в Україні. Цей процес виграє від тісної координації між ЄС та США, від гарантій безпеки до шляху до процвітання", — заявила голова Єврокомісії.

Вона наголосила, що ефективна співпраця між Європейським Союзом і США залишається ключовою умовою для посилення безпеки на європейському континенті.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дмитрієв поїде на форум у Давосі, де зустрінеться із членами делегації США, - Reuters

Питання Гренландії та трансатлантичні відносини

Окремо Урсула фон дер Ляєн підкреслила важливість безумовної поваги до суверенітету Гренландії та Данії. За її словами, це питання має принципове значення для стабільності трансатлантичних відносин.

Голова Єврокомісії також підтвердила готовність ЄС і надалі співпрацювати зі США, НАТО та іншими партнерами у тісній координації з Данією для захисту спільних інтересів безпеки.

Крім того, під час зустрічі сторони обговорили трансатлантичну торгівлю та інвестиції. Фон дер Ляєн наголосила, що ці напрями є важливими для економік обох сторін і застерегла від запровадження тарифів, які суперечать спільним інтересам.

Питання гарантій безпеки для України, що мало обговорюватися на форумі у Давосі, відсунули на другий план через Гренландію.

Раніше президент США Дональд Трамп закликав європейські країни зосередитися на війні між Росією та Україною, а не на питанні Гренландії.

Читайте: Трамп "увійде в історію" у разі контролю США над Гренландією, - Пєсков