Саммит в Давосе: Фон дер Ляйен обсудила с Конгрессом США мир в Украине

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время встречи с делегацией Конгресса США в Давосе обсудила координацию усилий для достижения мира в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в ее посте в социальной сети X.

Переговоры состоялись в рамках Всемирного экономического форума и были посвящены вопросам безопасности, трансатлантическому взаимодействию и экономическому сотрудничеству.

Координация ЕС и США относительно Украины

По словам фон дер Ляйен, в Давосе она провела встречу с двухпартийной делегацией Конгресса Соединенных Штатов. Стороны обсудили общие подходы к установлению справедливого и устойчивого мира в Украине.

"Мы обсудили наши совместные усилия для достижения справедливого и прочного мира в Украине. Этот процесс выиграет от тесной координации между ЕС и США, от гарантий безопасности до пути к процветанию", - заявила глава Еврокомиссии.

Она подчеркнула, что эффективное сотрудничество между Европейским Союзом и США остается ключевым условием для укрепления безопасности на европейском континенте.

Вопрос Гренландии и трансатлантические отношения

Отдельно Урсула фон дер Ляйен подчеркнула важность безусловного уважения к суверенитету Гренландии и Дании. По ее словам, этот вопрос имеет принципиальное значение для стабильности трансатлантических отношений.

Председатель Еврокомиссии также подтвердила готовность ЕС и в дальнейшем сотрудничать с США, НАТО и другими партнерами в тесной координации с Данией для защиты общих интересов безопасности.

Кроме того, во время встречи стороны обсудили трансатлантическую торговлю и инвестиции. Фон дер Ляйен подчеркнула, что эти направления важны для экономик обеих сторон и предостерегла от введения тарифов, которые противоречат общим интересам.

Вопрос гарантий безопасности для Украины, который должен был обсуждаться на форуме в Давосе, отодвинули на второй план из-за Гренландии.

Ранее президент США Дональд Трамп призвал европейские страны сосредоточиться на войне между Россией и Украиной, а не на вопросе Гренландии.

