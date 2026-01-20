Трамп їде на форум у Давосі із рекордно великою делегацією

Президент США Дональд Трамп, який особисто прибуде на Всесвітній економічний форум у Давосі, везе із собою найбільшу делегацію Штатів за всю історію.

Про це пише CNBC, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

Зазначається, що Трамп вперше із 2020 року особисто відвідає форум.

Цього разу, за даними ВЕФ, він приведе "найбільшу" делегацію США.

Лідера Китаю Сі Цзіньпіна немає у списку учасників ВЕФ, як і лідерів Бразилії та Індії.

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та лідерка Італії Джорджія Мелоні відсутні у списку ВЕФ, хоча, як повідомляється, обидва будуть присутні.

"До складу делегації Трампа увійдуть державний секретар США Марко Рубіо та міністр фінансів Скот Бессент, а також спеціальний представник з питань Близького Сходу Стів Віткофф та його радник Джаред Кушнер. Президент має виступити у Давосі в середу", - пише видання.

Що передувало?

Раніше Трамп заявив, що у Давосі планує провести зустрічі для обговорення питання щодо Гренландії.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц сподівається на зустріч з президентом США Дональдом Трампом у Давосі, щоб переконати Вашингтон дотримуватися територіальної цілісності й суверенітету Гренландії та Данії.

