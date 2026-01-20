Трамп їде на форум у Давосі із рекордно великою делегацією

Рекордна делегація США буде на саміті в Давосі

Президент США Дональд Трамп, який особисто прибуде на Всесвітній економічний форум у Давосі, везе із собою найбільшу делегацію Штатів за всю історію.

Про це пише CNBC, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

Зазначається, що Трамп вперше із 2020 року особисто відвідає форум.

Цього разу, за даними ВЕФ, він приведе "найбільшу" делегацію США.

Лідера Китаю Сі Цзіньпіна немає у списку учасників ВЕФ, як і лідерів Бразилії та Індії.

Читайте також: Трамп запросив 48 країн до "Ради миру" щодо Гази, зокрема Україну, - Bloomberg

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та лідерка Італії Джорджія Мелоні відсутні у списку ВЕФ, хоча, як повідомляється, обидва будуть присутні.

"До складу делегації Трампа увійдуть державний секретар США Марко Рубіо та міністр фінансів Скот Бессент, а також спеціальний представник з питань Близького Сходу Стів Віткофф та його радник Джаред Кушнер. Президент має виступити у Давосі в середу", - пише видання.

Читайте: Форум у Давосі: Сибіга озвучив завдання української делегації

Що передувало?

Читайте також: Данія пропустить форум у Давосі на тлі зазіхань США щодо Гренландії, - Bloomberg

Всесвітній економічний форум (36) Давос (277) США (26370) Трамп Дональд (8741)
Це нове дно
20.01.2026 11:11 Відповісти
Везе кодло сраколизів і шавок щоб по команді дзявкали.
20.01.2026 11:12 Відповісти
За царем идет свита и толпы благодарных холопов)
20.01.2026 11:10 Відповісти
Можно конечно потешаться. Да только на наших глазах происходит новый передел мира. Который ничего хорошего в Украине не сулит.
20.01.2026 11:57 Відповісти
Вы правы - грядут огромные перемены! Но они затронули не только Украину а весь мир. И не факт, что Украине достанется больше всего.
20.01.2026 12:14 Відповісти
И нам от этого станет легче? Ну разве что утешать себя тем что кому-то ещё хуже
20.01.2026 12:22 Відповісти
Всю сім"ю підтягує?
20.01.2026 11:10 Відповісти
чому нове? звичайне гниле зелене дно...
20.01.2026 11:44 Відповісти
Стрєлку забив з європейцями...будуть киздитись
20.01.2026 11:11 Відповісти
Може не долетять? В оточенні рудого нарциса, схоже, адекватних людей вже не лишилося, тому їх не шкода.
20.01.2026 11:36 Відповісти
Буде великий банкет. Але не зрозуміло за чий рахунок. Швейцарії?
20.01.2026 11:13 Відповісти
павич тягне хвоста
20.01.2026 11:16 Відповісти
Це просто охорона...Фокус з правим вухом вже не пройде...
20.01.2026 11:23 Відповісти
Збірна США з гольфу - це команда найкращих американських гравців, яка представляє країну на міжнародних змаганнях, таких як Кубок Райдера та Президентський кубок; хоча окремої постійної збірної немає, як у футболі, але це зібрані зірки PGA Tour, як-от Скотті Шефлер, Колін Морікава та інші, які змагаються проти команд Європи та світу, демонструючи високий рівень індивідуального майстерності та патріотизм
20.01.2026 11:17 Відповісти
Крутий перець,та ще й з бандою
20.01.2026 11:17 Відповісти
З тітушками?
20.01.2026 11:19 Відповісти
Колоду карт взяв !?
20.01.2026 11:23 Відповісти
Ноші з балдахіном важкі, треба комусь постійно тримати.
20.01.2026 11:29 Відповісти
Буде неодмінно намагатись маніпулювати всіма процесами на форумі.
20.01.2026 11:29 Відповісти
Сподівання , шо нарешті цей рижий пд , якнайшвидше зустрінеться з Кеннеді
20.01.2026 11:33 Відповісти
В складі делегації мабуть будуть авіаносці і F35. Ще президента Данії можуть викрасти.
20.01.2026 11:43 Відповісти
Свита грає короля... Грама має бути настільки переконлива щоб ніхто і не подумав що король голий. Але то не про Трампа...
«Свита играет короля»* - оточення, підлеглі або команда формують образ, впливають на рішення та успіх лідера/короля; певного генезису правитель не може бути сильним без підтримки, а його реальна влада залежить від його свити, яка може як підтримати, так і «зробити» його або ж навпаки - зруйнувати, якщо вони бачать, що скарбниця порожня. (по мотивах ШІ )

Так ТРАМП справді кандидат у пацієнти палати № 6, чи прикидається ?

Тайны дипломатии…

Гонка вооружений между США и СССР, в годы холодной войны, все больше истощала ресурсы и подрывала потенциал СССР.

На вопрос: «А что ДЕЛАТЬ ДАЛЬШЕ», министр обороны СССР Устинов Д.Ф. ответил: «Опять догонять!

То, что мы отстаем от США и НАТО, в целом, Шмидт (канцлер ФРГ) знает. Другое дело, что мы представляемся Западу людьми менее уравновешенными и более авантюрными, чем они сами.

А вот в этом разубеждать западников ни в коем случае не следует.

Пусть думают, что мы более сумасшедшие, чем они.

Это, пожалуй, единственное преимущество, которое у нас остается.» цитата от Коверкова, книга «Тайный канал».

Полная сарказма мысль, о том что в большой политике иногда прикидываются не вполне нормальными… и получают преимущества… А иногда и то что хотят….

Как история повторяется!

Публікація ФБ Николай Нестор Нагорняк
****************************************************************************************************

Примітка. «Свита играет короля»* Символічне значення: Свита (охорона, радники, підлабузники, шнурки, посіпаки, корисні ідіоти зі ЗМІ) є вирішальною для сприйняття та влади правителя. Практичний зміст: Без потужної та лояльної підтримки, лідер не має реальної сили, оскільки саме оточення формує його образ і забезпечує функціонування системи. Двоякість: Свита може як створювати велич короля, так і, відчувши його слабкість, легко його підвести або замінити.
20.01.2026 12:02 Відповісти
А де ваша армія, срані еврогеї? Якщо на оборону забить болт, то крім Путіна зпереду, іззаду може пристроїться скажений ковбоєць. А чо такого, ну надо так.
20.01.2026 13:00 Відповісти
А якби зненацька літак трішки зіпсувався в польоті...
20.01.2026 13:13 Відповісти
 
 