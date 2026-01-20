Трамп їде на форум у Давосі із рекордно великою делегацією
Президент США Дональд Трамп, який особисто прибуде на Всесвітній економічний форум у Давосі, везе із собою найбільшу делегацію Штатів за всю історію.
Про це пише CNBC, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Зазначається, що Трамп вперше із 2020 року особисто відвідає форум.
Цього разу, за даними ВЕФ, він приведе "найбільшу" делегацію США.
Лідера Китаю Сі Цзіньпіна немає у списку учасників ВЕФ, як і лідерів Бразилії та Індії.
Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та лідерка Італії Джорджія Мелоні відсутні у списку ВЕФ, хоча, як повідомляється, обидва будуть присутні.
"До складу делегації Трампа увійдуть державний секретар США Марко Рубіо та міністр фінансів Скот Бессент, а також спеціальний представник з питань Близького Сходу Стів Віткофф та його радник Джаред Кушнер. Президент має виступити у Давосі в середу", - пише видання.
Що передувало?
- Раніше Трамп заявив, що у Давосі планує провести зустрічі для обговорення питання щодо Гренландії.
- Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц сподівається на зустріч з президентом США Дональдом Трампом у Давосі, щоб переконати Вашингтон дотримуватися територіальної цілісності й суверенітету Гренландії та Данії.
«Свита играет короля»* - оточення, підлеглі або команда формують образ, впливають на рішення та успіх лідера/короля; певного генезису правитель не може бути сильним без підтримки, а його реальна влада залежить від його свити, яка може як підтримати, так і «зробити» його або ж навпаки - зруйнувати, якщо вони бачать, що скарбниця порожня. (по мотивах ШІ )
Так ТРАМП справді кандидат у пацієнти палати № 6, чи прикидається ?
Тайны дипломатии…
Гонка вооружений между США и СССР, в годы холодной войны, все больше истощала ресурсы и подрывала потенциал СССР.
На вопрос: «А что ДЕЛАТЬ ДАЛЬШЕ», министр обороны СССР Устинов Д.Ф. ответил: «Опять догонять!
То, что мы отстаем от США и НАТО, в целом, Шмидт (канцлер ФРГ) знает. Другое дело, что мы представляемся Западу людьми менее уравновешенными и более авантюрными, чем они сами.
А вот в этом разубеждать западников ни в коем случае не следует.
Пусть думают, что мы более сумасшедшие, чем они.
Это, пожалуй, единственное преимущество, которое у нас остается.» цитата от Коверкова, книга «Тайный канал».
Полная сарказма мысль, о том что в большой политике иногда прикидываются не вполне нормальными… и получают преимущества… А иногда и то что хотят….
Как история повторяется!
Публікація ФБ Николай Нестор Нагорняк
Примітка. «Свита играет короля»* Символічне значення: Свита (охорона, радники, підлабузники, шнурки, посіпаки, корисні ідіоти зі ЗМІ) є вирішальною для сприйняття та влади правителя. Практичний зміст: Без потужної та лояльної підтримки, лідер не має реальної сили, оскільки саме оточення формує його образ і забезпечує функціонування системи. Двоякість: Свита може як створювати велич короля, так і, відчувши його слабкість, легко його підвести або замінити.