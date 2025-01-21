Зеленський закликав Європу збільшити оборонні витрати: якщо на це треба 5% ВВП – це має бути 5%

Президент Володимир Зеленський заявив, що країнам Європи не можна економити на своїй безпеці. Він підтримав заклик нової адміністрації США збільшити оборонні витрати країн НАТО.

Про це глава держави заявив, виступаючи на Всесвітньому економічному форумі у Давосі, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Усі європейські країни мають бути готові витрачати на свою безпеку стільки, скільки справді потрібно – не стільки, як звикли у роки, коли це питання ігнорувалося. Якщо на покриття цих оборонних потреб треба 5% ВВП – отже це 5%. І не потрібно грати на емоціях людей, що оборонні витрати досягаються за рахунок охорони здоров’я чи пенсій – це не чесно",- сказав президент.

Також під час виступу Зеленський наголосив, що для захисту від Росії європейським країнам необхідно об'єднатися.

