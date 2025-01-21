УКР
Новини
Зеленський закликав Європу збільшити оборонні витрати: якщо на це треба 5% ВВП – це має бути 5%

Зеленський про витрати на оборону країн НАТО

Президент Володимир Зеленський заявив, що країнам Європи не можна економити на своїй безпеці. Він підтримав заклик нової адміністрації США збільшити оборонні витрати країн НАТО.

Про це глава держави заявив, виступаючи на Всесвітньому економічному форумі у Давосі, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Усі європейські країни мають бути готові витрачати на свою безпеку стільки, скільки справді потрібно – не стільки, як звикли у роки, коли це питання ігнорувалося. Якщо на покриття цих оборонних потреб треба 5% ВВП – отже це 5%. І не потрібно грати на емоціях людей, що оборонні витрати досягаються за рахунок охорони здоров’я чи пенсій – це не чесно",- сказав президент.

Також під час виступу Зеленський наголосив, що для захисту від Росії європейським країнам необхідно об'єднатися.

Читайте також: Путін вимагатиме значне скорочення української армії та гарантії відсутності України у НАТО, - Зеленський

ВВП (1398) Всесвітній економічний форум (33) Давос (238) Зеленський Володимир (25267) НАТО (6730) оборона (4881)
+13
Може краще шашлики?
21.01.2025 16:59 Відповісти
+13
А ми будемо фінансувати Телемарафон та фуфлові проєкти Галущенка.
21.01.2025 16:59 Відповісти
+9
А раптом вони захочуть, наслідуючи одного ідіота, витратити ці кошти на ремонт доріг?
21.01.2025 17:00 Відповісти
І мільярд дерев.
21.01.2025 17:05 Відповісти
потрібно на 6% збільшити, але 1% перераховувати одразу в ОПу дЄрмака.... Всім!
21.01.2025 17:09 Відповісти
Скиньтесь по 5% лідору і він буде захищати весь світ не тільки європу
21.01.2025 16:59 Відповісти
Йому вистачить і Мівіни !
21.01.2025 18:25 Відповісти
А не до* ялі цей " пан" на себе бере? Захід забирайте біженців, захід дайте грошей/зброї, захід збільшить ВВП, а я весь такий класний...
21.01.2025 17:00 Відповісти
А як вони дороги будуть будувати ?
21.01.2025 17:01 Відповісти
Вони не крадуть, тому можуть обійтися і 3%
21.01.2025 17:02 Відповісти
Це говорить той персонаж, що всі оборонні кошти держави за шість років закатав в неякісний асфальт для танків ворога.
21.01.2025 17:04 Відповісти
Ось тут не потрібно, асвальт якраз норм, в Запорізькій області наприклад, турки робили. По ньому й досі кацапня з задоволенням роз'їжджає.
21.01.2025 17:06 Відповісти
Ми військовий збір збір підвищили, а їм слабо?
21.01.2025 17:08 Відповісти
Лідор європи містечкового розливу, Макрон нервово палить у куточку
21.01.2025 17:17 Відповісти
Зеленський: Ми можемо збільшити армію в два-три рази, але тоді, наприклад, не зможемо будувати дороги

https://images.cnscdn.com/8/c/c/4/8cc41054e665a87da4541f0ce5ed354d/original.jpg

Президент Володимир Зеленський вважає, що Україна не може дозволити собі збільшення армії, бо тоді доведеться відмовитися від інфраструктурних проєктів. Джерело: https://censor.net/ua/n3317208
21.01.2025 17:18 Відповісти
Володя ти для Європи ніхто!
21.01.2025 17:57 Відповісти
який ВУМНИЙ, тільки і знає що вчить Європу, а Україну розграбив і привів вже практично до катастрофи.
21.01.2025 18:07 Відповісти
Хто б казав про чесність ? ! Скільки СТИБЗИВ з міжнародної допомоги ЗА ДОПОМОГОЮ ЗАВГОСПА сказав би ЧЕСНО !!
21.01.2025 18:23 Відповісти
 
 