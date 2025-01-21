УКР
Сполучені Штати не вірять, що Європа може принести їм щось значуще, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський у Польщі

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Сполучені Штати не вірять, що Європа може принести їм щось значуще, тому для захисту від Росії європейським країнам необхідно об'єднатися. 

Про це він сказав на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, інформує Цензор.НЕТ.

"Європа не може бути другою чи третьої для своїх союзників. Європа повинна змагатися за значуще місце у пріоритетах та союзах", - заявив глава держави.

"Росія може виставити 1,5 мільйона військовослужбовців. У наших збройних силах понад 800 тисяч осіб. На другому місці Франція - понад 200 тисяч. Потім Німеччина, Італія та Велика Британія. У всіх інших менше. Це не та ситуація, коли одна країна може захистити себе поодинці. Потрібно, щоб усі ми об'єдналися і щось значили", - зазначив Зеленський. 

Президент нагадав європейським лідерам про те, що "бої за участю північнокорейських солдатів наразі відбуваються в місцях, географічно ближчих до Давосу, ніж до Пхеньяну".

За словами президента України, Росія перетворюється на різновид Північної Кореї - "країну, де людське життя нічого не значить, але в них є ядерна зброя і пекуче бажання зробити життя сусідів нещасним".

Зеленський зазначив, що, попри те, що загальний російський економічний потенціал набагато менший за європейський, Росія виробляє в кілька разів більше боєприпасів і військової техніки, ніж уся Європа.

"Путін підписав нову стратегічну угоду з Іраном. У нього вже є договір із Північною Кореєю. Проти кого вони укладають такі угоди? Проти вас, проти всіх нас. Проти Європи, проти Америки. Ми не маємо забувати про це. Це не випадково. Це їх стратегічні пріоритети, і наші пріоритети мають відповідати цьому виклику - і в політиці, і в обороні, і в економіці. Протистояти таким загрозам можна тільки спільно", - додав Зеленський.

+5
Падло робить все, щоб Україні перестали допомагати!
21.01.2025 16:30 Відповісти
+2
Говорит то он все правильно. Только не делает того что нужно. А речи ему явно спичрайтер пишет.
21.01.2025 16:24 Відповісти
+1
Хєрня! Данія он наприклад може Гренландію принести. Гренландія - щось дуже значуще
21.01.2025 16:14 Відповісти
Хєрня! Данія он наприклад може Гренландію принести. Гренландія - щось дуже значуще
21.01.2025 16:14 Відповісти
Трамп подякував раші за допомогу США у II Світовій Війні...??!
+ Непрямі людські та матеріальні втрати, які поніс український народ у період Другої світової війни.
В зв'язку з 30-річчям звільнення України від гітлерівських загарбників тодішнім першим секретарем ЦК Компартії України Володимира Щербицького була названа цифра 6750 тис. осіб.
Пізніше людські військові втрати були визначені в 2,5 млн осіб і 5,5 млн. - загиблих військовополонених і мирного населення. По відношенню до загальних втрат СРСР це становить 40-44 %. З врахуванням вторинних демографічних втрат (померлі від хвороб і голоду, депортовані, емігранти, втрати у природному прирості населення), то втрати складуть приблизно 14,5 млн осіб
Було також зруйновано майже 700 міст (40 % усіх міст СРСР, знищених війною) і 28000 сіл. Оцінка матеріальних збитків становила 285 млрд рублів (в цінах 1941 року) - понад 40 % усього збитку СРСР.
У війні загинув кожен п'ятий українець. Серед військовослужбовців призову на літо 1941 року уціліли тільки 3 % з загальної кількості.
Спалено 319 000 господарств, на Лівобережній Україні був зруйнований кожен четвертий будинок.
Виведено з ладу 5600 мостів, зруйновано 33 000 шкіл, технікумів, 18 000 медичних установ[2].
В матеріалах Прес-служби Президента України В. Януковича, поширених до Дня Перемоги в Німецько-радянській війні, втрати України в Другій Світовій війні визначаються як такі, що перевищили 10 млн осіб[.
АА скільки десятків мільйонів українців знищила раша під час Гулагів, Голодоморів, виселень...?
Просвітіть Трампа і К...!
22.01.2025 19:48 Відповісти
Kloun budet uchit nas kak dela delat , vot zhe savsem abarzel ....🤡
21.01.2025 16:18 Відповісти
Якщо ЄС цього не зрозуміє то скоро вас буде вчити не Зеленський, а *****.
показати весь коментар
21.01.2025 16:31 Відповісти
Говорит то он все правильно. Только не делает того что нужно. А речи ему явно спичрайтер пишет.
21.01.2025 16:24 Відповісти
Сьогодні черговий приплив бадьорої маячні? Маск посилку передав Новою поштою?
21.01.2025 16:26 Відповісти
21.01.2025 16:30 Відповісти
Падло робить все, щоб Україні перестали допомагати!
21.01.2025 16:30 Відповісти
Хто тебе за язик тягне, ти вже опустив країну нижче некуда
21.01.2025 16:57 Відповісти
 
 