Сполучені Штати не вірять, що Європа може принести їм щось значуще, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Сполучені Штати не вірять, що Європа може принести їм щось значуще, тому для захисту від Росії європейським країнам необхідно об'єднатися.

Про це він сказав на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, інформує Цензор.НЕТ.

"Європа не може бути другою чи третьої для своїх союзників. Європа повинна змагатися за значуще місце у пріоритетах та союзах", - заявив глава держави.

"Росія може виставити 1,5 мільйона військовослужбовців. У наших збройних силах понад 800 тисяч осіб. На другому місці Франція - понад 200 тисяч. Потім Німеччина, Італія та Велика Британія. У всіх інших менше. Це не та ситуація, коли одна країна може захистити себе поодинці. Потрібно, щоб усі ми об'єдналися і щось значили", - зазначив Зеленський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У другому турі Зеленський розгромно програв би Залужному: 68% проти 31%, - опитування. ІНФОГРАФІКА

Президент нагадав європейським лідерам про те, що "бої за участю північнокорейських солдатів наразі відбуваються в місцях, географічно ближчих до Давосу, ніж до Пхеньяну".

За словами президента України, Росія перетворюється на різновид Північної Кореї - "країну, де людське життя нічого не значить, але в них є ядерна зброя і пекуче бажання зробити життя сусідів нещасним".

Зеленський зазначив, що, попри те, що загальний російський економічний потенціал набагато менший за європейський, Росія виробляє в кілька разів більше боєприпасів і військової техніки, ніж уся Європа.

"Путін підписав нову стратегічну угоду з Іраном. У нього вже є договір із Північною Кореєю. Проти кого вони укладають такі угоди? Проти вас, проти всіх нас. Проти Європи, проти Америки. Ми не маємо забувати про це. Це не випадково. Це їх стратегічні пріоритети, і наші пріоритети мають відповідати цьому виклику - і в політиці, і в обороні, і в економіці. Протистояти таким загрозам можна тільки спільно", - додав Зеленський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЄС продовжуватиме підтримувати Україну, що б не трапилося, - фон дер Ляєн