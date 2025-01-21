ЄС продовжуватиме підтримувати Україну, що б не трапилося, - фон дер Ляєн
Європа продовжуватиме підтримувати Україну, як би не розвивалася ситуація у світі.
Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"На цей час є дуже очевидним, що ми будемо продовжувати підтримувати Україну. Ми підтримали Україну, на цей час, із майже €140 мільярдами, але ми будемо продовжувати підтримувати Україну, без жодних питань.
Що б не трапилося далі, для нас є важливим, щоб Україна вистояла як незалежна країна, і що це Україна має приймати рішення щодо власних територій. Таким чином, це речення залишається чинним - ми стоятимемо поряд з Україною так довго, як буде потрібно", - зазначила вона.
Топ коментарі
+7 Алекс Скела
показати весь коментар21.01.2025 13:26 Відповісти Посилання
+5 Бандерівець
показати весь коментар21.01.2025 13:29 Відповісти Посилання
+3 Dmitriy Prudko
показати весь коментар21.01.2025 13:27 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Навіть те, що б вам не хотілося.
Може пора в США купувати?! Чи це інше?
Слава Україні! Смерть рашистам!
=========================================
І газ продовжуєте купувати.
Ви більше путіна підтримуєте ніж Україну!