ЄС продовжуватиме підтримувати Україну, що б не трапилося, - фон дер Ляєн

Європа продовжуватиме підтримувати Україну, як би не розвивалася ситуація у світі.

Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"На цей час є дуже очевидним, що ми будемо продовжувати підтримувати Україну. Ми підтримали Україну, на цей час, із майже €140 мільярдами, але ми будемо продовжувати підтримувати Україну, без жодних питань.

Що б не трапилося далі, для нас є важливим, щоб Україна вистояла як незалежна країна, і що це Україна має приймати рішення щодо власних територій. Таким чином, це речення залишається чинним - ми стоятимемо поряд з Україною так довго, як буде потрібно", - зазначила вона.

Також читайте: Фіцо поскаржився лідерам ЄС на Зеленського через припинення транзиту газу