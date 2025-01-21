УКР
ЄС продовжуватиме підтримувати Україну, що б не трапилося, - фон дер Ляєн

Європа продовжуватиме підтримувати Україну

Європа продовжуватиме підтримувати Україну, як би не розвивалася ситуація у світі.

Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"На цей час є дуже очевидним, що ми будемо продовжувати підтримувати Україну. Ми підтримали Україну, на цей час, із майже €140 мільярдами, але ми будемо продовжувати підтримувати Україну, без жодних питань.

Що б не трапилося далі, для нас є важливим, щоб Україна вистояла як незалежна країна, і що це Україна має приймати рішення щодо власних територій. Таким чином, це речення залишається чинним - ми стоятимемо поряд з Україною так довго, як буде потрібно", - зазначила вона.

+7
Та ми усе розуміємо.
Навіть те, що б вам не хотілося.
показати весь коментар
21.01.2025 13:26 Відповісти
+5
ЄС купує нафту в путіна на 6 млрд доларі у рік цим самим фінансує путіна.
Може пора в США купувати?! Чи це інше?
показати весь коментар
21.01.2025 13:29 Відповісти
+3
ЄС має прийти до тями, об'єднатися, та поставити на місце США, разом з китаєм та парашею.
показати весь коментар
21.01.2025 13:27 Відповісти
