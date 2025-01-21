У другому турі Зеленський розгромно програв би Залужному: 68% проти 31%, - опитування. ІНФОГРАФІКА
Більшість українців готові підтримати у другому турі виборів президента, якщо такі відбудуться, ексголовкома ЗСУ Валерія Залужного.
Про це свідчать дані опитування "Социс", передає Цензор.НЕТ.
Якби вибори президента України відбулися найближчим часом, то 36,1% серед тих, хто визначився та піде на вибори, підтримали б Валерія Залужного, а 24,3% - чинного главу держави Володимира Зеленського.
А якби до другого туру пройшли Залужний та Зеленський, то ексголовкома ЗСУ готові підтримати 68,4% громадян, а 31,6% - чинного президента.
Всього було опитано 2 тис. респондентів. Вибірка дослідження наближена до репрезентативної на рівні всієї країни за показниками віку (старші 18 років), статі, типу поселення (місто/село) та поділу на області.
Опитування не проводилось в АР Крим, на території Луганської області, на тимчасово окупованих територіях та на територіях, де проходять активні бойові дії (значна частина Донецької, Херсонської, Запорізької та Харківської областей).
Статистична похибка вибірки (довірчий інтервал): +/- 2,6%.
Коли були вибори президента в 2010, був сюжет в новинах де журналісти запитали одну бабуську - чого вона голосувала за яника? Відповідь була: "бо красивий мужчина".
Сьогодні підхід до вибору кандидата в перзидента в українців, на жаль, не змінився - про кого більше розказують ЗМІ - за того й проголосують.
Хоча історія вчить тому що ніkого вона не вчить.
За дурниці -пробачте- ми всі зараз стали агресивніше реагувати на пости інших людей.
Ще є поняття "артирейтингу". Він, очевидно, в хєрограя 75% зараз.
Вибори в них. І це ж гарантовано ті ж олігофрени проплатили, що в пабєду вєрят та за 2÷3 тижні на кордони 1991го вийдуть.
Бабло крутиться, вибори мутяться! Пір на крові.
Сподіваюся, що оберуть військового з гарною репутацією, а не шепочучого популіста Арестовича.
Крім зеленського і залужного в списку рейтингу разумков, гончаренко, порошенко. Вони б ще шмигаля і ахметова помістили туди. Та навіть Безугла краща за їх всіх. А взагалі я за те, щоб балотуватись мали право тільки ті, хто особисто воював і пішов добровольцем, бо саме вони і є аристократія, еліта
Ню- ню.