У другому турі Зеленський розгромно програв би Залужному: 68% проти 31%, - опитування. ІНФОГРАФІКА

Більшість українців готові підтримати у другому турі виборів президента, якщо такі відбудуться, ексголовкома ЗСУ Валерія Залужного.

Про це свідчать дані опитування "Социс", передає Цензор.НЕТ.

Якби вибори президента України відбулися найближчим часом, то 36,1% серед тих, хто визначився та піде на вибори, підтримали б Валерія Залужного, а 24,3% - чинного главу держави Володимира Зеленського.

А якби до другого туру пройшли Залужний та Зеленський, то ексголовкома ЗСУ готові підтримати 68,4% громадян, а 31,6% - чинного президента.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Майже 60% поляків не бачать Україну в ЄС і НАТО до розв’язання питання щодо Волинської трагедії, - опитування

Всього було опитано 2 тис. респондентів. Вибірка дослідження наближена до репрезентативної на рівні всієї країни за показниками віку (старші 18 років), статі, типу поселення (місто/село) та поділу на області.

Опитування не проводилось в АР Крим, на території Луганської області, на тимчасово окупованих територіях та на територіях, де проходять активні бойові дії (значна частина Донецької, Херсонської, Запорізької та Харківської областей).

Статистична похибка вибірки (довірчий інтервал): +/- 2,6%.

Читайте: 41% українців вважає, що операція ЗСУ у Курській області посилить позиції на переговорах з РФ, - опитування