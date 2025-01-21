УКР
У другому турі Зеленський розгромно програв би Залужному: 68% проти 31%, - опитування. ІНФОГРАФІКА

Більшість українців готові підтримати у другому турі виборів президента, якщо такі відбудуться, ексголовкома ЗСУ Валерія Залужного.

Про це свідчать дані опитування "Социс", передає Цензор.НЕТ.

Якби вибори президента України відбулися найближчим часом, то 36,1% серед тих, хто визначився та піде на вибори, підтримали б Валерія Залужного, а 24,3% - чинного главу держави Володимира Зеленського.

А якби до другого туру пройшли Залужний та Зеленський, то ексголовкома ЗСУ готові підтримати 68,4% громадян, а 31,6% - чинного президента.

Всього було опитано 2 тис. респондентів. Вибірка дослідження наближена до репрезентативної на рівні всієї країни за показниками віку (старші 18 років), статі, типу поселення (місто/село) та поділу на області.

Опитування не проводилось в АР Крим, на території Луганської області, на тимчасово окупованих територіях та на територіях, де проходять активні бойові дії (значна частина Донецької, Херсонської, Запорізької та Харківської областей).

Статистична похибка вибірки (довірчий інтервал): +/- 2,6%.

Лякає статистика! 31,6% ще не наржалися. Дуже багато.
21.01.2025 16:10
+22
Artmind- звичайно що ні. Партія Порошенко називалась "Солідарна Україна", потім був ребрендінг на "Європейську Солідарність". Вам пора обзавестись новою методичкою. Зі старою вив виглядаєте кумедно.
21.01.2025 16:20
+20
Українці такі супер-добрі і мають таку супер-коротку пам'ять. Інакше Зеленський не те що не балотувався би на якийсь там другий термін, а давно сидів би вже в тюрмі за статею державна зрада. Зеленський - вовк у дірявій овечій шкірці.
21.01.2025 16:08
Зелену банду геть!
21.01.2025 18:22
Чи думав я колись, що доживу до часів, коли порівнюватимуть постать генерала і якусь нікчему, дятла, гімно, яке прилипло до колеса історії завдяки масовому дебілизму населення.
21.01.2025 18:25
Було 73%, стало 68%... розумний нарід, що тут скажеш. Залужний навіть не представив свою програму чи команду, а вже 68% за нього голосувати будуть... а може він не проти, щоб 5-6 ефективних менеджерів і йому помагали, може його цілком влаштовує чина судова система і прокуратура - то чим він краще тоді за боневтіка чи порооха?
21.01.2025 18:29
А може бути це, а може бути і оце, а може ви краще не будете вигадувати дурниць?
22.01.2025 04:30
Я не вигадую, а пояснюю, чого Україна приречена з таким підходом до виборів - люди готові голосувати за людину, не задаючи навіть елементаного питання - а як ця людина планує керувати державою, яка в неї програма і як вона збирається її реалізувати.
Коли були вибори президента в 2010, був сюжет в новинах де журналісти запитали одну бабуську - чого вона голосувала за яника? Відповідь була: "бо красивий мужчина".
Сьогодні підхід до вибору кандидата в перзидента в українців, на жаль, не змінився - про кого більше розказують ЗМІ - за того й проголосують.
22.01.2025 12:18
Я все-таки сподіваюся, що після останніх виборів українці все-таки подумають перш ніж голосувати, наприклад, за Притулу чи Арестовича.
Хоча історія вчить тому що ніkого вона не вчить.
За дурниці -пробачте- ми всі зараз стали агресивніше реагувати на пости інших людей.
22.01.2025 20:54
Залужный, заливай побольше вранья 31%, больше мочи дуракам в уши и на выборах 100% обеспечено
21.01.2025 18:34
Навіщо дурите нарід пригудовані соціологи? Зеленський програв би всім і Порошенку, і Залужному, і Яценюку чи іншим,Тимошенко чи представнику "Свободи". І це навіть в тому випадку, коли він буде використовувати адмінресурс. Де в нього взялися якісь рейтинги? Звідки? За що?
показати весь коментар
а опитування проводила агенція риги разумкова, як же себе не виставити на 4 місце?
21.01.2025 18:47
потрібно голосувати за того кого підтримає Трамп (не за 2.3.4)
21.01.2025 18:48
за такий "злочин" - послом на Марс...
21.01.2025 18:51
Та ви що - таке покарання! Там уже Маск сидітиме під американським прапором, куди бідолашному генералові подітися?
22.01.2025 20:58
Маніпулюють людьми як хочуть!
21.01.2025 18:58
Та це чмо і 20% не набере.
21.01.2025 19:01
За хєрограя проголосували б, очевидно, тільки ті, кого називають "ядро електорату". В хєрограя це його віряни, які в нього сліпо вірять, поки він в телевізорі. Таких - 24% населення. Рівно те ж саме було і в кучми, і в косатої, і в янучарина, і в порошка. Логіки в діях цієї категорії населення - нуль. Просто промитий мозок. Поки об'єкт поклоніння в телевізорі (своїм образом тригеритиме вшиту в психіку програму поклоніння) - вони будуть за нього.

Ще є поняття "артирейтингу". Він, очевидно, в хєрограя 75% зараз.
21.01.2025 19:19
на мою думку без лідорів обійдемось цього разу-що не бачите що система наша дуже вразлива що якись гадьониш зробив нас та зробив в Україні 32-33 рік на біс як робили його пращури -всі мають мати право на зброю-всі клятвозрадники мають бути покарані без терміну та політична модель має бути змінена щоб всякий непотреб не зміг нічого зробити-треба обговорювати це а не кістки яки закидують подоляцкі та орківськи тролі
21.01.2025 19:35
Рейтинг скомороха реальний: всі силовики, всі чиновники, судді, прокуоори, 14 бригад військових в тилу, мажори, всі відкуплені і родини всіх цих "патріотів" - це електорат зеленого чмоні. Як це не дивно, але більшість "патріотів" за кордоном теж електорат Потужного. Плюс психічно хворі і упороті телемарафонці - адепти Членограя
21.01.2025 19:38
Ото знайшли забавку!
Вибори в них. І це ж гарантовано ті ж олігофрени проплатили, що в пабєду вєрят та за 2÷3 тижні на кордони 1991го вийдуть.
Бабло крутиться, вибори мутяться! Пір на крові.
21.01.2025 19:44
Не так давно на цензорі реготали над ним та вихвалялись один поперед одним в здатності гостромовності. Невже в Україні деградація мізків? Найкращі гинуть і далі будуть гинути, якщо в президенті підуть такіж як раніше. https://www.youtube.com/watch?v=W3aFRFCWaqE
21.01.2025 19:47
Лідори уже непройдуть, нехай малюють собі рейтинги які хочуть.
21.01.2025 20:14
Тому потужний і відправив Залужного подалі
21.01.2025 20:32
Буде один тур і крапка, хай і не мріють с.ки.
21.01.2025 20:39
Какой залужный,Порошенко следующий президент Украины.
21.01.2025 20:51
Не оберуть Порошенка, йому зараз уже нові кримінальні справи пришили, і торгівля з росією та державну зраду приплели туди.
Сподіваюся, що оберуть військового з гарною репутацією, а не шепочучого популіста Арестовича.
22.01.2025 21:05
хорошая тема, на неё все агрятся.
21.01.2025 21:11
нахзелю з його шайкою бо будуть гайки...
21.01.2025 21:24
Ті хто думає про вибори та рейтинг справжній дурень. Путін не для того зараз вкладає в виробництво зброї десятки мільярдів доларів щоб закінчити війну. Поки Путін не завоює всю Україну він не зупиниться.
21.01.2025 21:33
Правильно - поки не здохне.
21.01.2025 23:14
"мудрий нарІд" залишається невиправним: янукОвоч був, ПОП "кадилом" просвітив, ЗЕ причинним місцем увертюру виконав. Залишився ще неспроможний служити "генерал" - всіх посЛАВ із лАндонІВ. "велИчна" креатура яка, під час війни, однією рукою у кІдалова дисертації строчить та захищає, а іншою мУрмУрали пишить акі цесарь! Ну а яким ВОНО місцем виконувало свої "генеральські" обов'язки, залишається "за кадром".... А чАВО, ВОНО ж кІдалову пропонувало новий статут ЗСУ зварганити, то і презиком може щось наварганити. Який ЄС, якА нАтА з таким "мудрим нарІдом"?! Їм там фіцЯ з д'Олбаном вистачає...
21.01.2025 21:36
порошенко програв 3:1, зеленський програє 5:1, наступний програє 7:1.
21.01.2025 21:39
В другому турі зе програє і псу патрону.
21.01.2025 22:05
Так какие выборы для Зеленского могут быть ? Он ведь обещался что идёт только на ОДИН термин. Он ведь не балабол , за базар отвечает ?
21.01.2025 22:36
Вибори в Україні вже скоро? 20 січня у Вашингтоні помітили голову партії «Батьківщина» Юлію Тимошенку.
21.01.2025 22:38
Свідкі старої блRді ще ворушаться.
21.01.2025 23:15
Сам ти підар фсбешний.
26.01.2025 15:07
Чи випадково, панове, що на згадку про стару брехливу блRдь, котра підхехекувала ×уйлу, першими відгукуються дрібні тупі підблRдючники. )))
27.01.2025 01:43
Платні "соцагенції" програмують вибирати тільки з тих, за кого вони хочуть/їм платять.

Крім зеленського і залужного в списку рейтингу разумков, гончаренко, порошенко. Вони б ще шмигаля і ахметова помістили туди. Та навіть Безугла краща за їх всіх. А взагалі я за те, щоб балотуватись мали право тільки ті, хто особисто воював і пішов добровольцем, бо саме вони і є аристократія, еліта
22.01.2025 00:34
Какой Разумков, какой Зеленский? Что за манипуляция, это же друзяки регианалов
22.01.2025 03:59
ПР оприлюднила чергову маячню.
Ню- ню.
26.01.2025 15:08
