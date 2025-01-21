Путін вимагатиме значного скорочення української армії та гарантій відсутності України у НАТО, - Зеленський

Російський диктатор Володимир Путін під час потенційних переговорів вимагатиме значне скорочення української армії та гарантії відсутності України у НАТО.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, у питанні України Європа повинна мати місце за столом.

"Я говорю не лише про Україну. Це має бути стандартом. Європа заслуговує на те, щоб бути не просто стороннім спостерігачем, оскільки її лідери змушені публікувати повідомлення на "X" після того, як угода вже укладена. Європа повинна визначити умови цих угод. Нам потрібен абсолютно новий, сміливіший підхід до технологічних компаній і технологічного розвитку. Якщо ми втратимо час, Європа втратить це століття", - наголосив Зеленський.

Він зауважив, що якщо не буде сильних гарантій, Путін повернеться з армією в 10 разів більше, аніж у 2022 році.

"Для чого він повернеться - для повної окупації всіх країн, які були республіками в Радянському Союзі й потім буде робити так, як з нашим Кримом - заходити в країни ЄС, щоб там стояти хоча б трішечки щоб робити ультиматуми тим чи іншим країнам", - додав Зеленський..

