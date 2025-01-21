УКР
Путін вимагатиме значного скорочення української армії та гарантій відсутності України у НАТО, - Зеленський

Зеленський про переговори із Росією

Російський диктатор Володимир Путін під час потенційних переговорів вимагатиме значне скорочення української армії та гарантії відсутності України у НАТО.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, у питанні України Європа повинна мати місце за столом.

"Я говорю не лише про Україну. Це має бути стандартом. Європа заслуговує на те, щоб бути не просто стороннім спостерігачем, оскільки її лідери змушені публікувати повідомлення на "X" після того, як угода вже укладена. Європа повинна визначити умови цих угод. Нам потрібен абсолютно новий, сміливіший підхід до технологічних компаній і технологічного розвитку. Якщо ми втратимо час, Європа втратить це століття", - наголосив Зеленський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ми хочемо закінчити війну в цьому році, але не просто швидко, а справедливо, - Зеленський

Він зауважив, що якщо не буде сильних гарантій, Путін повернеться з армією в 10 разів більше, аніж у 2022 році. 

"Для чого він повернеться - для повної окупації всіх країн, які були республіками в Радянському Союзі й потім буде робити так, як з нашим Кримом - заходити в країни ЄС, щоб там стояти хоча б трішечки щоб робити ультиматуми тим чи іншим країнам", - додав Зеленський..

Раніше президент Володимир Зеленський назвав країни, які поки що виступають проти вступу України до НАТО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ готова до діалогу зі США, якщо команда Трампа виявить зустрічний інтерес, - помічник Путіна Ушаков

Зеленський Володимир (25267) путін володимир (24686) членство в НАТО (1766) переговори з Росією (1421)
+7
Україна змушена мати смльну армію, бо поруч божевільне московитське держутворення, яке розвивається як ракова пухлина і хоче нас теж знищити.
показати весь коментар
21.01.2025 16:42 Відповісти
+3
Комусь цікаво що там белькоче плешиве убожество ?
показати весь коментар
21.01.2025 16:41 Відповісти
+3
В нас території окуповані з 2014 року - про який всуп до НАТО нам весь час брешуть ?!
показати весь коментар
21.01.2025 16:42 Відповісти
Комусь цікаво що там белькоче плешиве убожество ?
показати весь коментар
21.01.2025 16:41 Відповісти
І? Рашисти без проблем захопили у 2022 році 2 наші АЕС. Одну їм довелося залишити, інша досі під їх контролем.
показати весь коментар
21.01.2025 16:54 Відповісти
Якщо тупий - то не здатен вдстояти свої аргументи і здатне тільки на те, щоб опонента ****** лайном. Чисто по-кацапські.
показати весь коментар
21.01.2025 17:36 Відповісти
В нас території окуповані з 2014 року - про який всуп до НАТО нам весь час брешуть ?!
показати весь коментар
21.01.2025 16:42 Відповісти
У нас Зеленський, тому про це рано говорити.
показати весь коментар
21.01.2025 16:52 Відповісти
Куча країн в НАТО з окупованими частинами територій, проблема немає в принципі.
показати весь коментар
21.01.2025 21:21 Відповісти
Україна змушена мати смльну армію, бо поруч божевільне московитське держутворення, яке розвивається як ракова пухлина і хоче нас теж знищити.
показати весь коментар
21.01.2025 16:42 Відповісти
ці хлопці у владі чи дотичні до неї пропагандисти часто за приклад беруть армію ізраїля..а там таке:
активні службовці 169 500 осіб
резерв 465 000 осіб
-----------------------
тобто, оперуючи цифрами, армію можна тримати однієї обумовленої кількості, а ще резерв і щорічний призов в учбові частини, наприклад, нацвардії, для злагодження та навиків...і формування різних резервів...
допоміжні служби, де зазвичай матиме місце корупція, будуть поза активною частиною армії...
показати весь коментар
21.01.2025 17:12 Відповісти
Вміє читати думки! Навіть будучи на відстані від Оману до рашки....
показати весь коментар
21.01.2025 16:43 Відповісти
Ну він же знає про що домовлявся в Омані чи його арахамії-подоляки у Стамбулі.
показати весь коментар
21.01.2025 17:51 Відповісти
Знає, падло.....
показати весь коментар
21.01.2025 18:34 Відповісти
Та ти шо ?! оце новина ... ти ж у Стамбулі ,знав про це перший ...мудило 🤡
показати весь коментар
21.01.2025 16:50 Відповісти
Якби про це не говорив Зеленський , то ніхто би не знав
показати весь коментар
21.01.2025 16:50 Відповісти
Вовачка не здатен формувати і відстоювати інтереси України, його цікавлять лише власні
показати весь коментар
21.01.2025 16:52 Відповісти
Дякуємо Арахамці і Дєрмаку (якого не обирав народ) за свої підписи на угоді в Стамбулі
показати весь коментар
21.01.2025 16:54 Відповісти
НІКОЛИ, так х..лу і передай
показати весь коментар
21.01.2025 16:56 Відповісти
То есть то, что было на 24.02.2022- 220к ВСУ (реально 160к) и никакой НАТы даже в перспективе...
показати весь коментар
21.01.2025 16:56 Відповісти
***** вимагатиме цього, бо ти та твої представники в березні 2022 парафували (поставили попередні візи) Стамбульські домовленості, де йдеться саме про нейтральний статус України та про скорочення ЗСУ, про обмеження України в зброї. Тобто ти, курва ЗЕлена був готовий підписати Стамбульський договорняк, фактично капітуляцію України. І, якби не ЗСУ, які в кінці березня 2022 розпочали контрнаступ та вигнали кацапів з Київщини, то ми були б вже зараз, як лукашенківська Бєларусія. ***** вже неодноразово казав, що готовий підписати Стамбульський договорняк, який за спиною українців ти, гидота, готував з москалями.
показати весь коментар
21.01.2025 17:03 Відповісти
***** вже підготовлює грунт для наступного наступу. А ідіоти вірять в якийсь довготривалий мир.
показати весь коментар
21.01.2025 17:29 Відповісти
А нам треба одне, відсутність ху....лостану на мапі світу
показати весь коментар
21.01.2025 17:44 Відповісти
Путлер то буде пропонувати різну херню, бо він маньяк, але чи не зголосятся з ним ті "наші" переговорники-капітулянти, що їздили в Стамбул у 22 році?
показати весь коментар
21.01.2025 19:15 Відповісти
Можно согласиться на эти условия. Но...
1. Только после того, как все оккупанты покинут территорию Украины
2. РФ возмести все потери, репарации и восстановление разрушенного.
3. Выдача вех участников "сво" Украине.
Ну и сократить армию в 5 раз... почему нет? Если РФ сократит свою армию в 20 раз и откажется от ядерного оружия.
показати весь коментар
21.01.2025 19:45 Відповісти
Згадав текст капітуляції, який збирався підписати в 2022.
показати весь коментар
21.01.2025 19:55 Відповісти
 
 