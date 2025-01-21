УКР
Новини
7 493 31

РФ готова до діалогу зі США, якщо команда Трампа виявить зустрічний інтерес, - помічник Путіна Ушаков

РФ готова до діалогу зі США

У Путіна заявили, що Росія нібито готова до діалогу зі Сполученими Штатами, але наразі конкретних сигналів від Вашингтона не надходило.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на російську пропагандистську агенцію новин "РИА-Новости", про це заявив помічник російського диктатора Володимира Путіна Юрій Ушаков.

"Росія готова до діалогу зі США, якщо команда Трампа виявить зустрічний інтерес", - заявив він.

Водночас він наголосив, що поки що конкретних сигналів від Вашингтона на тему телефонної розмови лідерів не надходило.

Також читайте: Путін руйнує Росію, відмовляючись досягти мирної угоди з Україною, - Трамп

Нагадаємо, раніше Путін запевнив, що Москва нібито відкрита для діалогу з новою адміністрацією США щодо "українського конфлікту".

Автор: 

путін володимир (24686) росія (67347) США (24136)
Топ коментарі
+6
Хто "зупинив" та яку допомогу?
Це ворожка сказала чи мольфар якійсь про "уламувати"?
21.01.2025 14:38 Відповісти
21.01.2025 14:38 Відповісти
+5
Про який взаємний інтерес з вбивцями і педофілами йдеться?
21.01.2025 15:01 Відповісти
21.01.2025 15:01 Відповісти
+4
томагавк вам назустріч...
21.01.2025 14:37 Відповісти
21.01.2025 14:37 Відповісти
на коліна, пуцкін!
тобі жопа!
Диви як вимолює перемир"я.
21.01.2025 14:34 Відповісти
21.01.2025 14:34 Відповісти
томагавк вам назустріч...
21.01.2025 14:37 Відповісти
21.01.2025 14:37 Відповісти
Зараз нас будуть уламувати на умови РФ. Допомогу уже зупинили. Доля України понятна
21.01.2025 14:37 Відповісти
21.01.2025 14:37 Відповісти
Хто "зупинив" та яку допомогу?
Це ворожка сказала чи мольфар якійсь про "уламувати"?
21.01.2025 14:38 Відповісти
21.01.2025 14:38 Відповісти
Указ Трампа щодо призупинки різних видів допомог не стосується допомоги Україні.
21.01.2025 14:47 Відповісти
21.01.2025 14:47 Відповісти
Где об этом сказано? Хочу прочесть.
21.01.2025 15:21 Відповісти
21.01.2025 15:21 Відповісти
"Призупинення допомоги США іншим країнам не стосується військової підтримки України.
Це стосується лише міжнародної допомоги в межах "програм розвитку". До них входять агентства ООН, миротворчі ініціативи та захист прав людини. Військова підтримка України надається через PDA, USAI і FMF та не підпадає під указ."

А ще там: Указ Трампа про призупинення міжнародної допомоги не стосується України, - Железняк Джерело: https://censor.net/ua/n3531441
21.01.2025 15:25 Відповісти
21.01.2025 15:25 Відповісти
А планировалась какая-то помощь Украине с начала 25-го?
21.01.2025 15:36 Відповісти
21.01.2025 15:36 Відповісти
Десь біля 30 мпрд. по програмах USAI та інших на виготовлення та постачання Україні озброєнь та *********** аж до 2029 року. Дивно що ви про це не знаєте.
21.01.2025 15:43 Відповісти
21.01.2025 15:43 Відповісти
И есть какой-то график поставок или это так, размазано во времени и пространстве?
21.01.2025 16:06 Відповісти
21.01.2025 16:06 Відповісти
Если честно, то пмз*еж от слуг - так себе источник.
21.01.2025 15:38 Відповісти
21.01.2025 15:38 Відповісти
Ярослав Железняк це у вас "слуга"?
ОК.
21.01.2025 15:44 Відповісти
21.01.2025 15:44 Відповісти
Пардон, певец.
21.01.2025 16:07 Відповісти
21.01.2025 16:07 Відповісти
Навіщо щось пояснювати кацапогаварящєму з Італії?
22.01.2025 01:43 Відповісти
22.01.2025 01:43 Відповісти
пмз*еж = пиз*еж
21.01.2025 16:00 Відповісти
21.01.2025 16:00 Відповісти
Прискорено уклав договір з рушниками, а тепер дяк офісного приказа вимагає -крокуйте як до 1997 року.
21.01.2025 14:40 Відповісти
21.01.2025 14:40 Відповісти
Кацапстан стільки вазеліну для власних потреб не виробляє, щоб бути готовим до контактів з США.
21.01.2025 14:44 Відповісти
21.01.2025 14:44 Відповісти
у пукіна не зрозуміли ще, вирішувать будуть без них
21.01.2025 14:46 Відповісти
21.01.2025 14:46 Відповісти
Про який взаємний інтерес з вбивцями і педофілами йдеться?
21.01.2025 15:01 Відповісти
21.01.2025 15:01 Відповісти
Україна лише 3 тижні , як припинила транзит кацапського газу ... транзит кацапської нафти й досі триває !
21.01.2025 15:18 Відповісти
21.01.2025 15:18 Відповісти
Інтерес до повної капітуляції України? Даже для США такі умови ''вилізуть боком''.
21.01.2025 15:59 Відповісти
21.01.2025 15:59 Відповісти
Навіть
22.01.2025 03:59 Відповісти
22.01.2025 03:59 Відповісти
Кацапи відчули слабину. Нахабніють тварюки!
21.01.2025 17:01 Відповісти
21.01.2025 17:01 Відповісти
21.01.2025 20:33 Відповісти
21.01.2025 20:33 Відповісти
Хто сумнівається в тому, що ці два старі пердуни потягнуть за собою в могилу мільйони людей?
21.01.2025 21:44 Відповісти
21.01.2025 21:44 Відповісти
Вы сами виноваты в том что убедили себя, Украина это пуп земли, а она всего лишь клетка на шахматной доске, где взрослые дядьки разыгрывают геополитическую партию.
21.01.2025 23:49 Відповісти
21.01.2025 23:49 Відповісти
Пи#ди дали Українці кацапам по дорослому. Так що не смерди тут лаптями.
22.01.2025 01:45 Відповісти
22.01.2025 01:45 Відповісти
‼️Нагадаємо‼️
У ніч проти 21 серпня 1968 року радянський літак Ан-24, що ідентифікував себе як цивільний борт, запросив термінову аварійну посадку на аеродромі "Рузина" в Празі.
Після того, як чехи дозволили йому сісти, з надр "цивільного" борту ринули радянські спецназівці, які захопили диспетчерську вежу та забезпечили приземлення основної хвилі десанту. В російській літературі ця підлість стосовно "незалежної" країни досі називається "обманним маневром".
При звістці про вторгнення в кабінеті голови ЦК КПЧ Дубчека терміново зібралася Президія КПЧ. Обговорювалося прийняття заяви, яка засуджувала вторгнення. Більшість - 7 проголосувала проти, 4 - "за".Але.
Вже, о 4-й годині будівлю ЦК КПЧ було оточено радянськими військами, співробітники КДБ заарештували керівництво незалежної країни і негайно вивезли до Москви.
Водночас, усі радянські ЗМІ кричали про те, що в ЧРСР відбувається заколот "буржуазії", яким керують, природно, із Держдепу США.
Щоправда, про "печеньки" нічого не розповідали)).
Оскільки, ЧРСР мала доволі потужні збройні сили (250 тис солдатів і офіцерів при 3 тис. танках), які цілком могли розпочати бойові дії проти 500-тисячного угруповання окупантів, радянські генерали пішли на наступний крок.
На аеродром "Рузина" було запрошено нібито для переговорів найвище керівництво армії ЧРСР під гарантії недоторканності. Під чесне слово міністра оборони СРСР маршала Гречка. І,відразу, заарештовано.
Це,у комуністів, називалося "військовою хитрістю".
...Через 46 років російські генерали Богдановський, Картаполов і Євстратов дадуть гарантії безпеки українським військовим під Іловайськом, відкриють "зелений коридор", а,потім, розстріляють колони, що відходили, артилерією. Разом із двома десятками власних солдатів, які перебували в полоні в українців.
Воєнна хитрість така.
А,ще, через півроку російські військові дали "слово російського офіцера" не здійснювати ворожих дій в обмін на допуск до будівлі Донецького аеропорту для евакуації тіл своїх загиблих російських солдатів. І,знову, "воєнна хитрість": прикриваючись "чесним словом", росіяни замінували опорні конструкції будівлі, а потім підірвали її.
Можна згадати й більш ранні часи - особисте "чесне слово" Фрунзе, яке він дав офіцерам Врангеля в Криму, що, якщо ті складуть зброю, то їм забезпечать безперешкодну евакуацію - 50 тисяч військових, що повірили йому, завантажили в баржі і втопили.
А, ще, раніше, сам цар-батюшка, дав "чесне нерушиме царське слово", що не зачепить мешканців Казані, якщо ті відкриють браму перед його військам. І вирізав усіх до ноги так, що сам не міг до міста в`їхати через гору тіл.
Кажуть, нині, москва затіяла якісь таємні попередні переговори через посередників про мир.
Мир - це гарно. Але, ті, хто розмовлятимуть з кремлем, мають знати і пам`ятати історію. І, що їх "чесне слово", завжди, закінчується одним: "воєнною хитрістю"...

Вікторія Лісовенко
22.01.2025 01:46 Відповісти
22.01.2025 01:46 Відповісти
 
 