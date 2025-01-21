РФ готова до діалогу зі США, якщо команда Трампа виявить зустрічний інтерес, - помічник Путіна Ушаков

У Путіна заявили, що Росія нібито готова до діалогу зі Сполученими Штатами, але наразі конкретних сигналів від Вашингтона не надходило.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на російську пропагандистську агенцію новин "РИА-Новости", про це заявив помічник російського диктатора Володимира Путіна Юрій Ушаков.

"Росія готова до діалогу зі США, якщо команда Трампа виявить зустрічний інтерес", - заявив він.

Водночас він наголосив, що поки що конкретних сигналів від Вашингтона на тему телефонної розмови лідерів не надходило.

Нагадаємо, раніше Путін запевнив, що Москва нібито відкрита для діалогу з новою адміністрацією США щодо "українського конфлікту".