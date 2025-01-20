Москва відкрита для діалогу зі США щодо України. Це має бути "не коротке перемир’я, а довгостроковий мир", - Путін

Вдень 20 січня 2025 року російський диктатор Володимир Путін проводить нараду з членами Радбезу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російську пропагандистську агенцію новин "РИА-Новости".

Як зазначається, він попросив главу МЗС РФ Сергія Лаврова доповісти йому про ситуацію у США.

Путін також запевнив, що Москва нібито відкрита для діалогу з новою адміністрацією США щодо "українського конфлікту" (так у РФ називають війну в Україні.- Ред.).

Окрім того, він наголосив, що метою має бути не коротке перемир'я, а довгостроковий мир на основі поваги до законних інтересів усіх народів, які проживають у цьому регіоні.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Трамп може запропонувати РФ участь у космічній програмі в обмін на підписання мирної угоди з Україною.