Москва відкрита для діалогу зі США щодо України. Це має бути "не коротке перемир’я, а довгостроковий мир", - Путін
Вдень 20 січня 2025 року російський диктатор Володимир Путін проводить нараду з членами Радбезу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російську пропагандистську агенцію новин "РИА-Новости".
Як зазначається, він попросив главу МЗС РФ Сергія Лаврова доповісти йому про ситуацію у США.
Путін також запевнив, що Москва нібито відкрита для діалогу з новою адміністрацією США щодо "українського конфлікту" (так у РФ називають війну в Україні.- Ред.).
Окрім того, він наголосив, що метою має бути не коротке перемир'я, а довгостроковий мир на основі поваги до законних інтересів усіх народів, які проживають у цьому регіоні.
Раніше ЗМІ повідомляли, що Трамп може запропонувати РФ участь у космічній програмі в обмін на підписання мирної угоди з Україною.
Шахи: 1-й тур!
І це каже людожер?
А це ті ж "антоніни", що оргазмували від вангувань Арестовича.
Тобто, п1д@рський карлик хоче не лише постійного блокування членства України в НАТО і відмови України від усіх окупованих територій, а й також статус рашистської мови як по суті другої державної, щоб тупорилі ватники не мали вчити українську мову ніколи.
Трампісти, ви ж зрозуміли, що ви подохнете від раку?
Всі люди цього регіону бажають щоб ***** сдохло, моцква сгоріла а Сосія розвалилася на дрібні огризки. Тому мир наступить тільки після цих подій
якщо цей плюгавий прокажений чи законтачений ставитиме умови Цивілізованому Світу і Світ їх виконуватиме, то на цьому Світові можна ставити хрест..
ось тоді і настане мир в Украіні 😡
В поисках долгосрочного мира?
Вдоль границы с Украиной строй великую кацапскую стену. Китайцы технологией строительства поделяться.
А строителями буду сотни тысяч северных корейцев. И они еще будут тебе благодарны за работу и кормежку. А бродячих собак для них ты легко насобираешь на всей территории россии.
И стена выйдет тебе почти даром.
вчителя танців"мага без містики" про організацію війни в Україні. Показує пальцем на Мальтійський орден. youtube.com/live/8KPSOa_P1tQ