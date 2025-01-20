УКР
Москва відкрита для діалогу зі США щодо України. Це має бути "не коротке перемир’я, а довгостроковий мир", - Путін

Путін про мир в Україні

Вдень 20 січня 2025 року російський диктатор Володимир Путін проводить нараду з членами Радбезу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російську пропагандистську агенцію новин "РИА-Новости". 

Як зазначається, він попросив главу МЗС РФ Сергія Лаврова доповісти йому про ситуацію у США.

Путін також запевнив, що Москва нібито відкрита для діалогу з новою адміністрацією США щодо "українського конфлікту" (так у РФ називають війну в Україні.- Ред.).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп доручив організувати телефонну розмову з Путіним, - CNN

Окрім того, він наголосив, що метою має бути не коротке перемир'я, а довгостроковий мир на основі поваги до законних інтересів усіх народів, які проживають у цьому регіоні.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Трамп може запропонувати РФ участь у космічній програмі в обмін на підписання мирної угоди з Україною.

путін володимир США
20.01.2025 16:02
Вже був довгостроковий мир в Договорі від 1997, де країни визнали обопільно кордони. Тільки одна падла його взяла та порушила в 2014. І звати цю падлу - *****. Може хтось йому нагадає, що це про нього. І що воно зовсім не договороздатне
20.01.2025 16:03
Цинічне ***** ..... само розв'язало війну а тепер бреше про "має бути мир", тільки воно забулося додати "рюззкій мир" але то залишив на "десерт" падло.
20.01.2025 16:03
20.01.2025 16:01
путін по англійски звучить як "Poo teen", тобто "обісравшийся підросток" або можна перевести "маленький засранець"
20.01.2025 16:14
Poo tiny - мелкое дерьмо
20.01.2025 16:39
,, маленький засранец"-це занадто лагiдно...😏😠
20.01.2025 22:49
От ******...
20.01.2025 16:01
пуйло пішло першим! Але ж захід був не білих - а чорних...
Шахи: 1-й тур!
20.01.2025 16:01
"...поваги до законних інтересів усіх народів, які проживають у цьому регіоні" Джерело: https://censor.net/ua/n3531243

І це каже людожер?
20.01.2025 16:02
Американський народ проживає у цьому регіоні?
показати весь коментар
20.01.2025 16:12
20.01.2025 16:02
Или с кабзоном.
20.01.2025 17:06
Перекладаю - віддайте нам Україну. УМОВИ МОСКВИ НЕ МІНЯЛИСЬ НІ РАЗУ. Це все що треба знати
20.01.2025 16:02
Менялись.
20.01.2025 16:26
Вже був довгостроковий мир в Договорі від 1997, де країни визнали обопільно кордони. Тільки одна падла його взяла та порушила в 2014. І звати цю падлу - *****. Може хтось йому нагадає, що це про нього. І що воно зовсім не договороздатне
20.01.2025 16:03
Це - одна падла, а вся російська політична верхівка, яка сховалася за Путіна і хоче, щоб він їм зробив "конфєтку" у вигляді відродженої Російської імперії.
20.01.2025 22:12
Цинічне ***** ..... само розв'язало війну а тепер бреше про "має бути мир", тільки воно забулося додати "рюззкій мир" але то залишив на "десерт" падло.
20.01.2025 16:03
***** повинно бути знищене в любому випадку.
20.01.2025 16:05
20.01.2025 16:05
Не з нашим щастям.
20.01.2025 16:07
там таких як ***** без ***** вистачить , щось зміниться як здохнуть усі ((
20.01.2025 16:10
А тепер вгадайте, хто ті люди, які складають рейтинг Буданова - другий після Залужного.

А це ті ж "антоніни", що оргазмували від вангувань Арестовича.
20.01.2025 16:10
І кава в Ялті...
20.01.2025 16:22
просто буданов не придав значення, що рак був мєлкий, по 3. а він думав шо крупний - по 5. і то це було вчора.
20.01.2025 16:24
В 2023-му році ми вже мали пити каву в Криму, як говорив цей поважний "Голова ГУР"
20.01.2025 17:45
Мой знакомый, генерал СРВ, сказал что скоро год, как Путина рак не беспокоит. В холодильнике, на Валдае лежит. Путин (а не генрал СРВ)
20.01.2025 18:00
там еще с десяток х у й л есть пока Патрушев будет страной управлять
20.01.2025 20:47
на основі поваги до законних інтересів усіх народів, які проживають у цьому регіоні

Тобто, п1д@рський карлик хоче не лише постійного блокування членства України в НАТО і відмови України від усіх окупованих територій, а й також статус рашистської мови як по суті другої державної, щоб тупорилі ватники не мали вчити українську мову ніколи.

Трампісти, ви ж зрозуміли, що ви подохнете від раку?
20.01.2025 16:06
Спочатку здохни
20.01.2025 16:07
Геть з України, кацап нєкрасівий, і буде мир. Звісно, репарації ніхто не відміняв. Лаптєногіє будуть сплачувати десятиліттями.
20.01.2025 16:08
20.01.2025 16:08
С початку треба розбомбити москву.
20.01.2025 16:09
путін ***** і це факт. Більше нічого.
20.01.2025 16:09
Бреше як дихає. Автор казок "Ихтамнет", про кримські сили самооборони та танкистів - шахтарів і військове спорядження придбане у "Спорттоварах". Цій потворі вірити не можно
20.01.2025 16:10
Так йому і так вірив лише один на весь світ , той що мир у очку виглядав ((
20.01.2025 16:12
Не забуваємо що ***** за день до нападу сміявся і божився що не збирається нінакого нападати. Тому актуальне єдине правило, якщо ***** заговорило що хоче миру, потрібно точити шаблю
20.01.2025 16:11
Главный и единственный залог долгосрочного мира - уничтожение ***** и его режима, деимпериализация (распад) paшkи, демилитаризация (сокращение вооруженных сил, внешний контроль над ВПК и ЯО). Сохранение санкций и ареста активов до выплаты всех репараций. Это минимум.
20.01.2025 16:12
Окрім того, він наголосив, що метою має бути не коротке перемир'я, а довгостроковий мир на основі поваги до законних інтересів усіх народів, які проживають у цьому регіоні
Всі люди цього регіону бажають щоб ***** сдохло, моцква сгоріла а Сосія розвалилася на дрібні огризки. Тому мир наступить тільки після цих подій
20.01.2025 16:15
20.01.2025 17:35
20.01.2025 16:20
Здохни мерзота ,яка цинічна істота убив понад 200 тисяч українців ,зруйнувало третину України ,мілйони українців стали біженцями і ця паскуда про якийсь мир говорить ,тебе і твою фашиську росію будуть проклинати не одне поколіня українців ,гидко буде якщо Трамп погодится і буде пожимати руку цьому кривавому терористу.
20.01.2025 16:21
боюся, що даже цілувати буде....
21.01.2025 10:50
20.01.2025 16:22
20.01.2025 16:25
Ах ти ж ******* миротворець...
20.01.2025 16:26
Мир на умовах *уйла це капітуляція та знищення України. *уйло наклепає зброї набере ''мяса'' і знову нападе-для цього йому потрібен ''перекур''.
20.01.2025 16:27
А зараз, що йому заважає клепати зброю і вербувати м"ясо ? Чи може Україні, яка вже доходить до мобілізації 18-річних не потрібен "перекур " ?
20.01.2025 16:35
"На болотах" не вистачає робочих рук, закінчуються фінансові резерви, та і дурних іти на м'ясо на порядок поменшало. Якщо не додавимо зараз, то потім, з такими партнерами як у нас, втратимо країну назавжди.
20.01.2025 16:50
Казки "Арестовича" видання 2024року. Ще в 2022 році поважні експерти віщали , що скоро в ху***а закінчаться фінанси і м"ясо, а по факту доходи від продажу нафти виросли на третину, налагоджені поставки зброї та м"яса з кореї. А в Україні тільки збільшилася кількість мільйонерів чиновників та тцкунів. І головне чим "давити" будете , якщо чоловіки тікають в СЗЧ, ще до потрапляння на фронт і стоїть питання мобілізації 18-річних. Втратимо країну назавжди якщо ця бійня продовжиться і смарагдові залишаться при владі, а так є шанс врятувати хоч щось .
20.01.2025 17:37
"хоч щось" це Зеленський?
20.01.2025 19:05
Хоч щось це 80% території ,залишки енергосистеми, економіки та сподівання на повернення біженців. За зеленського,єрмака та смарагдових слуг можете не хвилюватися, в них все буде добре в будь-якому випадку.
20.01.2025 19:49
Це нам такі гарантії путін дає?
20.01.2025 20:24
Гарантії можуть дати тільки патріотично налаштована влада і боєздатна армії, але поки при владі зелені та олігархи країна приречена на знищення. Чи ви за збереження смарагдового режиму ?
20.01.2025 22:10
Все вирішують люди.
20.01.2025 22:19
Люди які сидять в окопах під дронами і кабами, а також в бомбосховищах під ракетами і шахедами хочуть негайного закінчення цієї бійні і на втрачені території їм байдуже. За продовження тільки особини які гарно заробляють на війні, будучи захищеними від її наслідків.
20.01.2025 22:50
Люди які сидять в окопах під дронами і кабами, а також в бомбосховищах під ракетами і шахедами хочуть бути у складі російської федерації?
20.01.2025 22:54
А ви їх самі запитайте. Пошукайте інтерв"ю Бутусова за січень 2024 у якому військовий розповідає, що мріє щоб йому відірвало ногу і він зміг відпочити . Запитайте мешканців Харкова,Херсону, Дніпра, Запоріжжя чи хочуть вони щоб на їх голови щодня летіли каби і ракети, запитайте жителів Кривого Рогу про пробите ракетою укриття навчального закладу. Але як кажуть, чим далі від лінії фронту тим більше патріотизму та бажання продовжувати війну, особливо якщо гарантовано не потрапляєш в окоп.
20.01.2025 23:37
А ти сам хочеш жити у російській федерації?
20.01.2025 23:45
Я хочу жити в країні без зеленої влади та олігархів, керувати якою будуть українці, а не вихідці з богообраного народу. А ти так і не відповів чи хочеш збереження зеленої влади ?
21.01.2025 00:37
вы с дивана додавливаете?
20.01.2025 20:49
Ну так більшість цих "давільщиків" або упороті нафротники або особи, які мають шкурний інтерес в продовженні війни, але в окопи вони гарантовано не потраплять.
20.01.2025 22:16
Україна для партнерів не зробила і 1% того, що партнери зробили для України, які ви невдячні. Це Україна партнер від якого тільки чути дай, дай, дай.
20.01.2025 21:43
х**ло, як завжди п**дить, але тепер робить це впевнено. Якщо в 22 були поставлені під сумнів його здатності утримати окуповані території, то тепер, дякуючи небажанню нашої перемоги нашими «партнерами» він, зробивши висновки військові і політичні висновки, деякі із яких були вдалі, добився ситуації, що він фактично не програє цю війну ніяк. Він або піде із цими окупованими територіями, або захопить ще, скориставшись дефіцитом вмотивованих людей. От і диктує умови, які йому заманеться.
20.01.2025 16:28
Нажаль.
20.01.2025 17:27
Пішов нахер. Америка не воює.
20.01.2025 16:30
Донні вже йому яйка дверима прижав?
20.01.2025 16:32
*****, щур загнаний у куток, обісцяний-обосраний, може пищати натепер будь-що будь-кому, у нього нема іншого вибору окрім традиційних понтів та сечі в очі, бо він "у сраці"..
якщо цей плюгавий прокажений чи законтачений ставитиме умови Цивілізованому Світу і Світ їх виконуватиме, то на цьому Світові можна ставити хрест..
20.01.2025 16:33
Шота похоже на предварительный договорняк и теперь разыгрывается спектакль по сценарию кремлядей.
20.01.2025 16:38
Уже говорили про пять областей. Знают что это приговор для Зеленского. Он никогда на это не пойдет.
20.01.2025 16:44
ПШНХй, кацапсіна. Where the US are you from?
20.01.2025 17:30
Насправді - договорняк вже давно відбувся і схоже Сирія і Палестина - його частини ....
20.01.2025 16:45
Брешет. Зачем им сейчас останавливаться.
20.01.2025 16:41
А кого це }бе? Коли вони рахували свої втрати і коли їх це зупиняло?
20.01.2025 17:47
Путін *****, кацап. Памʼятати про це.
20.01.2025 17:31
Поки кришка труни "ботоксної потвори" відкрита, миру в Україні, нажаль, не буде.
20.01.2025 16:45
20.01.2025 17:04
мир это победа
20.01.2025 17:08
Коли не стане ху@ла і його виродків в живих ,
ось тоді і настане мир в Украіні 😡

20.01.2025 17:19
і настане рузьге мір ...

20.01.2025 17:28
Мир з *********? Уявляю....
20.01.2025 17:29
Окрім того, він наголосив, що метою має бути не коротке перемир'я, а довгостроковий мир на основі поваги до законних інтересів усіх народів, які проживають у цьому регіоні.для чого ж рашистський кровожадний пес по відомій світовій кличці "куйло" перестав поважати інтереси українського дому,української держави і прийшов вбивати українців ,та руйнувати Україну навязуючи свої окупаційно рашистські інтереси...негідники і покидьки в порівнянні з цією рашистською потворою-ангели....( щось смердить давнішими домовленостями "американського карася"котрий давно висить на гачку рашистського куйла про капітуляцію України,згідно оманських домовленостей???)
20.01.2025 17:31
Що, по-хуйловськи, означае законнi iнтереси вбивати людей в Украiни? Як що Трумп погодится хоча в з одной вимогой Трупiна, то вiн труп.
20.01.2025 17:35
иди ***** *************** свинособака!
20.01.2025 18:14
Ти диви як заспівало.
20.01.2025 18:15
20.01.2025 18:35
Шоб ти здох, гнида... гори в пеклі
20.01.2025 18:54
у Хйла и мазюка даже есть "большой договор о дружбе" и еще о чем-то, только на аглицкий перевести.
20.01.2025 18:57
А какого гера ты в 2014 году поперся в Крым?
В поисках долгосрочного мира?
20.01.2025 18:59
зеленський готується до виборів ...тому все що обіцяв в омані та стамбулі ,воно 🤡 підпише ,після виборів ,якшо виберуть ... а на сьогодні в нього нема легетимного права
20.01.2025 19:01
пуйло, возвращайся к границам 1991 года.
Вдоль границы с Украиной строй великую кацапскую стену. Китайцы технологией строительства поделяться.
А строителями буду сотни тысяч северных корейцев. И они еще будут тебе благодарны за работу и кормежку. А бродячих собак для них ты легко насобираешь на всей территории россии.
И стена выйдет тебе почти даром.
20.01.2025 19:07
"Війна в Україні" - так у рф називають російсько-українську війну.
20.01.2025 19:51
Ця ботоксна ****** в перший день Трампа заспівала відразу про довгостроковий мир(!!!) перед цим вбивши тисячі і тисячі людей, мільйони біженців , знищивши міста і села і українську природу. І тепер йому мир, бо щось забздів. І на цьому це "насєкомоє" хоче , щоб все для нього закінчилось? Воно має здохнути в страшних муках і в пеклі , щоб мучилося вічно
20.01.2025 21:03
репресії киримли і заміщення їх матьорими кацапами, це, по *****, повага до народу...
20.01.2025 21:41
Сподіваюсь припинення вогню буде якнайшвидше, а потім мир.
20.01.2025 21:45
А в НАТО вступати будемо?
20.01.2025 22:25
Ось поза вчителя танців "мага без містики" про організацію війни в Україні. Показує пальцем на Мальтійський орден. youtube.com/live/8KPSOa_P1tQ
20.01.2025 22:28
Путін грає на полі Президента України. Лексика та сама, але сутність гнила. "Разводяк Путіна" вступає в кульмінаційну фазу.
20.01.2025 23:44
НУ-НУ ПРОБЛЕМУ СТАНУ ВІЙНИ ЦЯ НЕДОІСТОТА ВИСОСЕ З ПАЛЬЦЯ... СТАЛІН А ПОТІМ ГІТЛЕР НАВЧИЛИ ЦЬОГО ШИЗОФРЕНІКА РОЗПОЧИНАТИ ВІЙНИ
21.01.2025 05:08
Що, курва,ресурси закінчуються. ? Київ за три дні. Миру захотів? Твій Зеленьській тобі не допоможе. Ти і його здаш, як склотару.
21.01.2025 08:27
 
 