Трамп доручив організувати телефонну розмову з Путіним, - CNN

Новообраний президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп доручив своїм помічникам організувати дзвінок із президентом Росії Володимиром Путіним. Це має відбутися у найближчі дні після того, як він складе присягу.

У повідомленні йдеться, що метою розмови стане обговорення на тему особистої зустрічі Трампа та Путіна у найближчі місяці, щоб спробувати завершити війну в Україні.

"Трамп, як кандидат, пообіцяв припинити конфлікт протягом дня після присяги. Але напередодні його інавгурації мало що вказує на те, що майже трирічна війна наближається до завершення, майже напевно, що зламається ця обітниця", – йдеться у повідомленні.

Натомість Трамп і його команда сподіваються швидко розпочати роботу над планом врегулювання, який можна було б реалізувати протягом перших місяців його президентства – у тому числі шляхом безпосередньої розмови з Путіним.

Повідомляється, що представники команди національної безпеки Трампа почали працювати над телефонною розмовою з Путіним ще кілька тижнів тому. Однак поки невідомо остаточну дату розмови. Як тільки Трамп вступить на посаду, офіційні особи США та Росії зможуть серйозно почати роботу над організацією особистої зустрічі. Новий президент сказав, що переговори вже організовуються, але Кремль сказав, що почекає, поки Трамп прийде на посаду, щоб розпочати офіційну підготовку. І Швейцарія, і Сербія заявили, що готові прийняти.

"Будь-які переговори між двома людьми відображатимуть різкий відхід від підходу президента Джо Байдена. Він не спілкувався безпосередньо з Путіним майже три роки, побоюючись, що будь-яка розмова буде корисною для вирішення конфлікту. Трамп бачить речі інакше. Його погляд, описаний особою, знайомою з його мисленням, полягає в тому, що пряме спілкування з Путіним – це саме те, що необхідно для пошуку рішення для припинення війни", – пише CNN.

