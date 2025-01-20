УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10322 відвідувача онлайн
Новини
5 684 15

Трамп доручив організувати телефонну розмову з Путіним, - CNN

Трамп заявив про підготовку зустрічі з Путіним

Новообраний президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп доручив своїм помічникам організувати дзвінок із президентом Росії Володимиром Путіним. Це має відбутися у найближчі дні після того, як він складе присягу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє CNN.

У повідомленні йдеться, що метою розмови стане обговорення на тему особистої зустрічі Трампа та Путіна у найближчі місяці, щоб спробувати завершити війну в Україні.

"Трамп, як кандидат, пообіцяв припинити конфлікт протягом дня після присяги. Але напередодні його інавгурації мало що вказує на те, що майже трирічна війна наближається до завершення, майже напевно, що зламається ця обітниця", – йдеться у повідомленні.

Натомість Трамп і його команда сподіваються швидко розпочати роботу над планом врегулювання, який можна було б реалізувати протягом перших місяців його президентства – у тому числі шляхом безпосередньої розмови з Путіним.

Повідомляється, що представники команди національної безпеки Трампа почали працювати над телефонною розмовою з Путіним ще кілька тижнів тому. Однак поки невідомо остаточну дату розмови. Як тільки Трамп вступить на посаду, офіційні особи США та Росії зможуть серйозно почати роботу над організацією особистої зустрічі. Новий президент сказав, що переговори вже організовуються, але Кремль сказав, що почекає, поки Трамп прийде на посаду, щоб розпочати офіційну підготовку. І Швейцарія, і Сербія заявили, що готові прийняти.

"Будь-які переговори між двома людьми відображатимуть різкий відхід від підходу президента Джо Байдена. Він не спілкувався безпосередньо з Путіним майже три роки, побоюючись, що будь-яка розмова буде корисною для вирішення конфлікту. Трамп бачить речі інакше. Його погляд, описаний особою, знайомою з його мисленням, полягає в тому, що пряме спілкування з Путіним – це саме те, що необхідно для пошуку рішення для припинення війни", – пише CNN.

Нагадаємо, Трамп заявив своїм радникам, що має намір здійснити візит до Китаю після вступу на посаду президента.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп налаштований рішуче, - Волтц назвав три ключові питання для припинення війни в Україні

Автор: 

путін володимир (24686) росія (67347) США (24136) Трамп Дональд (7001)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+22
Рузвельт доручив організувати телефонну розмову з Гітлером.
показати весь коментар
20.01.2025 06:49 Відповісти
+18
Рыжему не терпится послушать про "рюриков" и прочий бред?
показати весь коментар
20.01.2025 06:58 Відповісти
+8
Надует в уши Трампу "исторический экскурс" ну и намекнет "снимай санкции".
показати весь коментар
20.01.2025 07:07 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Рузвельт доручив організувати телефонну розмову з Гітлером.
показати весь коментар
20.01.2025 06:49 Відповісти
Вышел Путин на крыльцо
Почесать себе яйцо
Сунул руку-нет яйца
Так и ******* с крыльца
показати весь коментар
20.01.2025 10:35 Відповісти
УП

Олександр Мотиль (американський професор політології):

Він є "нарцисом" і в своїх очах він є месією.
Коли приглянутися до Путіна, бачимо, що в того є ті самі характеристики. Путін теж переконаний, що є спасителем, - Make Russia Great Again. Беручи до уваги особистість Трампа, його нарваність, його імпульсивність, мені важко уявити співіснування між Трампом і Путіним. Певною мірою Трамп сам собі створив пастку, коли пообіцяв, що може закінчити війну за 24 години або за сто днів.
Якби, боже борони, відбулася би якась катастрофа в Україні, то це буде неймовірно великий удар для самого Трампа.
Україна йому до великої міри байдужа.
Але розпочати свою каденцію з такої катастрофи, яка би показала, що він є слабкішим навіть за Байдена, за цього сплячого Джо Байдена, який не був спроможний нормально витягти американські війська з Афганістану, це просто неприпустимо, беручи до уваги Трампа.
Саме в цьому я бачу надію для України.
показати весь коментар
20.01.2025 06:58 Відповісти
Україні не лишається іншого вибору, як надіятись тільки на Господа Бога
показати весь коментар
20.01.2025 10:02 Відповісти
Рыжему не терпится послушать про "рюриков" и прочий бред?
показати весь коментар
20.01.2025 06:58 Відповісти
Про половців і печенігів які нападали на Русь
показати весь коментар
20.01.2025 07:55 Відповісти
Надует в уши Трампу "исторический экскурс" ну и намекнет "снимай санкции".
показати весь коментар
20.01.2025 07:07 Відповісти
Алло ! Це )(уйло ?
показати весь коментар
20.01.2025 07:29 Відповісти
Всі кацапські ТВ-помийки почнуть волати:
- Трамп став перед нашим президентом на коліна! Просить....
П.С.
А в 2017-2021 році, коли Трамп був президентом чому не просив?
Побалакали б про Крим, ДНр/ЛНР...
Чому тоді не зміг зупинити мразоту?
показати весь коментар
20.01.2025 09:09 Відповісти
Починається якась нездорова *****. Можуть нас як Ізраїль за горло взяти.
показати весь коментар
20.01.2025 09:17 Відповісти
Не та вже Америка якщо їх президент веде розмови з війсковим злочинцем та терористом.
показати весь коментар
20.01.2025 09:27 Відповісти
Да не стісняйся Тампон, давай вже встановлюй пряму лінію зі свого кабінету з твоїм хозяїном. До речі, що означає врегульована війна? Гібридну війну ми вже бачили- це коли рашисти захоплюють нашу землю а нам розказують що це зелені чоловічки нам показались. А врегульована війна це що? Регулювальника поставите? Яких слів західні обісранці тільки не придумають щоб виправдати вбивць і террористів
показати весь коментар
20.01.2025 09:57 Відповісти
Пусть подготовят рыжему список выполненных ру обещаний
И диагноз его коллеги
показати весь коментар
20.01.2025 09:57 Відповісти
Своїми заявами Трамп ще раз доказує що він можливо бізнесмен, але як політик він 3- 5-річна дитина, котра вірить всіляким небилицям від дорослих дідів
показати весь коментар
20.01.2025 10:40 Відповісти
С чего то ведь надо начинать - как раз с личных переговоров, а не через прессу
О чем и какие требования будут - непонятно

Байден также общался, через помощников - когда решали, какое оружие давать и какие ограничения наложить на применение
показати весь коментар
20.01.2025 11:24 Відповісти
 
 