Трамп поручил организовать телефонный разговор с Путиным, - CNN

Новоизбранный президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп поручил своим помощникам организовать звонок с президентом России Владимиром Путиным. Это должно произойти в ближайшие дни после того, как он примет присягу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает CNN.

В сообщении говорится, что целью разговора станет обсуждение на тему личной встречи Трампа и Путина в ближайшие месяцы, чтобы попытаться завершить войну в Украине.

"Трамп, как кандидат, пообещал прекратить конфликт в течение дня после присяги. Но накануне его инаугурации мало что указывает на то, что почти трехлетняя война близится к завершению, почти наверняка, что он сломает этот обет", - говорится в сообщении.

Зато Трамп и его команда надеются быстро начать работу над планом урегулирования, который можно было бы реализовать в течение первых месяцев его президентства - в том числе путем непосредственного разговора с Путиным.

Сообщается, что представители команды национальной безопасности Трампа начали работать над телефонным разговором с Путиным еще несколько недель назад. Однако пока неизвестно окончательную дату разговора. Как только Трамп вступит в должность, официальные лица США и России смогут серьезно начать работу над организацией личной встречи. Новый президент сказал, что переговоры уже организуются, но Кремль сказал, что подождет, пока Трамп придет в должность, чтобы начать официальную подготовку. И Швейцария, и Сербия заявили, что готовы принять.

"Любые переговоры между двумя людьми будут отражать резкий отход от подхода президента Джо Байдена. Он не общался напрямую с Путиным почти три года, опасаясь, что любой разговор будет полезным для решения конфликта. Трамп видит вещи иначе. Его взгляд, описанный лицом, знакомым с его мышлением, заключается в том, что прямое общение с Путиным - это именно то, что необходимо для поиска решения для прекращения войны", - пишет CNN.

Напомним, Трамп заявил своим советникам, что намерен совершить визит в Китай после вступления в должность президента.

