Новости
Трамп поручил организовать телефонный разговор с Путиным, - CNN

Трамп заявив про підготовку зустрічі з Путіним

Новоизбранный президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп поручил своим помощникам организовать звонок с президентом России Владимиром Путиным. Это должно произойти в ближайшие дни после того, как он примет присягу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает CNN.

В сообщении говорится, что целью разговора станет обсуждение на тему личной встречи Трампа и Путина в ближайшие месяцы, чтобы попытаться завершить войну в Украине.

"Трамп, как кандидат, пообещал прекратить конфликт в течение дня после присяги. Но накануне его инаугурации мало что указывает на то, что почти трехлетняя война близится к завершению, почти наверняка, что он сломает этот обет", - говорится в сообщении.

Зато Трамп и его команда надеются быстро начать работу над планом урегулирования, который можно было бы реализовать в течение первых месяцев его президентства - в том числе путем непосредственного разговора с Путиным.

Сообщается, что представители команды национальной безопасности Трампа начали работать над телефонным разговором с Путиным еще несколько недель назад. Однако пока неизвестно окончательную дату разговора. Как только Трамп вступит в должность, официальные лица США и России смогут серьезно начать работу над организацией личной встречи. Новый президент сказал, что переговоры уже организуются, но Кремль сказал, что подождет, пока Трамп придет в должность, чтобы начать официальную подготовку. И Швейцария, и Сербия заявили, что готовы принять.

"Любые переговоры между двумя людьми будут отражать резкий отход от подхода президента Джо Байдена. Он не общался напрямую с Путиным почти три года, опасаясь, что любой разговор будет полезным для решения конфликта. Трамп видит вещи иначе. Его взгляд, описанный лицом, знакомым с его мышлением, заключается в том, что прямое общение с Путиным - это именно то, что необходимо для поиска решения для прекращения войны", - пишет CNN.

Напомним, Трамп заявил своим советникам, что намерен совершить визит в Китай после вступления в должность президента.

Читайте: Трамп настроен решительно, - Волтц назвал три ключевых вопроса для прекращения войны в Украине

Топ комментарии
+22
Рузвельт доручив організувати телефонну розмову з Гітлером.
20.01.2025 06:49 Ответить
20.01.2025 06:49 Ответить
+18
Рыжему не терпится послушать про "рюриков" и прочий бред?
20.01.2025 06:58 Ответить
20.01.2025 06:58 Ответить
+8
Надует в уши Трампу "исторический экскурс" ну и намекнет "снимай санкции".
20.01.2025 07:07 Ответить
20.01.2025 07:07 Ответить
Рузвельт доручив організувати телефонну розмову з Гітлером.
20.01.2025 06:49 Ответить
20.01.2025 06:49 Ответить
Вышел Путин на крыльцо
Почесать себе яйцо
Сунул руку-нет яйца
Так и ******* с крыльца
показать весь комментарий
20.01.2025 10:35 Ответить
УП

Олександр Мотиль (американський професор політології):

Він є "нарцисом" і в своїх очах він є месією.
Коли приглянутися до Путіна, бачимо, що в того є ті самі характеристики. Путін теж переконаний, що є спасителем, - Make Russia Great Again. Беручи до уваги особистість Трампа, його нарваність, його імпульсивність, мені важко уявити співіснування між Трампом і Путіним. Певною мірою Трамп сам собі створив пастку, коли пообіцяв, що може закінчити війну за 24 години або за сто днів.
Якби, боже борони, відбулася би якась катастрофа в Україні, то це буде неймовірно великий удар для самого Трампа.
Україна йому до великої міри байдужа.
Але розпочати свою каденцію з такої катастрофи, яка би показала, що він є слабкішим навіть за Байдена, за цього сплячого Джо Байдена, який не був спроможний нормально витягти американські війська з Афганістану, це просто неприпустимо, беручи до уваги Трампа.
Саме в цьому я бачу надію для України.
показать весь комментарий
20.01.2025 06:58 Ответить
Україні не лишається іншого вибору, як надіятись тільки на Господа Бога
показать весь комментарий
20.01.2025 10:02 Ответить
Рыжему не терпится послушать про "рюриков" и прочий бред?
показать весь комментарий
20.01.2025 06:58 Ответить
Про половців і печенігів які нападали на Русь
показать весь комментарий
20.01.2025 07:55 Ответить
Надует в уши Трампу "исторический экскурс" ну и намекнет "снимай санкции".
показать весь комментарий
20.01.2025 07:07 Ответить
Алло ! Це )(уйло ?
показать весь комментарий
20.01.2025 07:29 Ответить
Всі кацапські ТВ-помийки почнуть волати:
- Трамп став перед нашим президентом на коліна! Просить....
П.С.
А в 2017-2021 році, коли Трамп був президентом чому не просив?
Побалакали б про Крим, ДНр/ЛНР...
Чому тоді не зміг зупинити мразоту?
показать весь комментарий
20.01.2025 09:09 Ответить
Починається якась нездорова *****. Можуть нас як Ізраїль за горло взяти.
показать весь комментарий
20.01.2025 09:17 Ответить
Не та вже Америка якщо їх президент веде розмови з війсковим злочинцем та терористом.
показать весь комментарий
20.01.2025 09:27 Ответить
Да не стісняйся Тампон, давай вже встановлюй пряму лінію зі свого кабінету з твоїм хозяїном. До речі, що означає врегульована війна? Гібридну війну ми вже бачили- це коли рашисти захоплюють нашу землю а нам розказують що це зелені чоловічки нам показались. А врегульована війна це що? Регулювальника поставите? Яких слів західні обісранці тільки не придумають щоб виправдати вбивць і террористів
показать весь комментарий
20.01.2025 09:57 Ответить
Пусть подготовят рыжему список выполненных ру обещаний
И диагноз его коллеги
показать весь комментарий
20.01.2025 09:57 Ответить
Своїми заявами Трамп ще раз доказує що він можливо бізнесмен, але як політик він 3- 5-річна дитина, котра вірить всіляким небилицям від дорослих дідів
показать весь комментарий
20.01.2025 10:40 Ответить
С чего то ведь надо начинать - как раз с личных переговоров, а не через прессу
О чем и какие требования будут - непонятно

Байден также общался, через помощников - когда решали, какое оружие давать и какие ограничения наложить на применение
показать весь комментарий
20.01.2025 11:24 Ответить
 
 