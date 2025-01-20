Трамп поручил организовать телефонный разговор с Путиным, - CNN
Новоизбранный президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп поручил своим помощникам организовать звонок с президентом России Владимиром Путиным. Это должно произойти в ближайшие дни после того, как он примет присягу.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает CNN.
В сообщении говорится, что целью разговора станет обсуждение на тему личной встречи Трампа и Путина в ближайшие месяцы, чтобы попытаться завершить войну в Украине.
"Трамп, как кандидат, пообещал прекратить конфликт в течение дня после присяги. Но накануне его инаугурации мало что указывает на то, что почти трехлетняя война близится к завершению, почти наверняка, что он сломает этот обет", - говорится в сообщении.
Зато Трамп и его команда надеются быстро начать работу над планом урегулирования, который можно было бы реализовать в течение первых месяцев его президентства - в том числе путем непосредственного разговора с Путиным.
Сообщается, что представители команды национальной безопасности Трампа начали работать над телефонным разговором с Путиным еще несколько недель назад. Однако пока неизвестно окончательную дату разговора. Как только Трамп вступит в должность, официальные лица США и России смогут серьезно начать работу над организацией личной встречи. Новый президент сказал, что переговоры уже организуются, но Кремль сказал, что подождет, пока Трамп придет в должность, чтобы начать официальную подготовку. И Швейцария, и Сербия заявили, что готовы принять.
"Любые переговоры между двумя людьми будут отражать резкий отход от подхода президента Джо Байдена. Он не общался напрямую с Путиным почти три года, опасаясь, что любой разговор будет полезным для решения конфликта. Трамп видит вещи иначе. Его взгляд, описанный лицом, знакомым с его мышлением, заключается в том, что прямое общение с Путиным - это именно то, что необходимо для поиска решения для прекращения войны", - пишет CNN.
Напомним, Трамп заявил своим советникам, что намерен совершить визит в Китай после вступления в должность президента.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Почесать себе яйцо
Сунул руку-нет яйца
Так и ******* с крыльца
Олександр Мотиль (американський професор політології):
Він є "нарцисом" і в своїх очах він є месією.
Коли приглянутися до Путіна, бачимо, що в того є ті самі характеристики. Путін теж переконаний, що є спасителем, - Make Russia Great Again. Беручи до уваги особистість Трампа, його нарваність, його імпульсивність, мені важко уявити співіснування між Трампом і Путіним. Певною мірою Трамп сам собі створив пастку, коли пообіцяв, що може закінчити війну за 24 години або за сто днів.
Якби, боже борони, відбулася би якась катастрофа в Україні, то це буде неймовірно великий удар для самого Трампа.
Україна йому до великої міри байдужа.
Але розпочати свою каденцію з такої катастрофи, яка би показала, що він є слабкішим навіть за Байдена, за цього сплячого Джо Байдена, який не був спроможний нормально витягти американські війська з Афганістану, це просто неприпустимо, беручи до уваги Трампа.
Саме в цьому я бачу надію для України.
- Трамп став перед нашим президентом на коліна! Просить....
П.С.
А в 2017-2021 році, коли Трамп був президентом чому не просив?
Побалакали б про Крим, ДНр/ЛНР...
Чому тоді не зміг зупинити мразоту?
И диагноз его коллеги
О чем и какие требования будут - непонятно
Байден также общался, через помощников - когда решали, какое оружие давать и какие ограничения наложить на применение