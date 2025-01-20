Трамп настроен решительно, - Уолтц назвал три ключевых вопроса для прекращения войны в Украине
Будущий советник по национальной безопасности новоизбранного президента США Майк Уолтц заявил, что Дональд Трамп решительно настроен добиться конца войны, которую Россия развязала против Украины.
Об этом Уолтц сказал в программе Face the Nation на канале CBS, сообщает Цензор.НЕТ.
"Конфликт должен остановиться и президент Трамп четко говорит об этом и решительно настроен это сделать",- заявил будущий советник избранного президента США.
Ведущая Маргарет Бреннан спросила Уолтца, существует ли план того, как остановить войну. В ответ он сказал, что не будет забегать вперед, однако озвучил вопросы, которые, по его мнению, являются ключевыми: кто должен быть за столом переговоров? как привести стороны за стол переговоров? какими должны быть рамки соглашения?
"Президент Трамп четко заявляет, что война должна остановиться", - сказал Уолтц отметив, что и президент Украины Владимир Зеленский говорит о готовности сотрудничать с Трампом относительно остановки войны.
Описывая ситуацию на фронте, Волтц отметил, что война в Украине "сочетает как методы ведения времен Первой мировой, так и риски эскалации войны до Третьей мировой".
Также член команды Трампа заявил, что война "расширяется", поскольку Россия привлекает войска из КНДР.
Ранее советник избранного президента США Дональда Трампа Майк Уолтц заявил, что война в Украине должна завершиться дипломатическим путем. Он считает, что сценарий, при котором Украина возвращает под свой контроль все оккупированные Россией территории, является нереалистичным.
капітуляція,
капітуляція і ще раз
капітуляція..... України !
чи нак ?
.
трамп хоче перемотати фонтануючу трубу синьою ізолентою
.
"солдат" походить від "сольдо" - дрібної монети, якими розраховувались з найманцями в середньовічній Італії
Солда́т (от https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA итал. https://ru.wiktionary.org/wiki/Soldare Soldare, https://ru.wiktionary.org/wiki/soldato soldato - нанимать, платить https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5 жалованиеhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%82#cite_note-1 [1]
вікіпедія
.
як і всі хто доїдає лайно за руснявими пропагандонами і вітчизняними інфопомийками.
Тож чому збереження суверенітету України, це капітуляція?
Кордони 91-го року озвучив Боневтік, Захід на це не підписувався. Саме тому США за 3 роки дали 31 танк, а Європа аж 6 літачків.
Це те ж саме, що і у лукашенко дали ядерну зброю - він з нею нічого зробити не може.
- Це фактичне закріплення перемоги росії в війні з Україною а також значне подальше посилення росії за рахунок загарбаних в Україні територій, людей, ресурсів, промислового та логістичного потенціалу в т.д., та, відповідно - подальше послаблення України, що робить Україну ще більш вразливою перед подальшою агресією росії.
Тобто, фактично, за таких умов, Штати грають на боці росії, хочуть вони того, чи ні. Бо фактично "легалізують", як здобутки росії в Україні, так і саму агресію росії в Україні, як теперішню, так і наступні будь-які агресивні дії як самої росії, так і будь-яких інших країн.
Подібні дії штовхають світ до ще більшої та руйнівної війни. Аби уникнути цього, росія має бути жорстко покарана.
"Подібні дії штовхають світ до ще більшої та руйнівної війни. Аби уникнути цього, росія має бути жорстко покарана."
Хто повинен карати? США і Європа? Вони не збираються цього робити, це не зулуси якісь. Їм погано стає від однієї думки, що ми хочемо бити їхніми ракетами вглиб московії.
ООН? там генеральний секретар ледь не в ноги х..лу кланяється.
"Гренландія"
"Панама"
"Канада"
А ці два дельфінів будуть рятувать. Ускоокий сі.. собі тишком.. нишком. Цікава комбінація.. обговоремо?
читай эту фразу до тех пор пока не поймешь
досить і його !
чому друга ?
вірно ! тому що Право на повстання вже прописано в Конституції
.
у них горизонт планирования на 15-30 лет вперед, как и у людей которые близки к тем, кто в реальности управляет этим миром.
в этой парадигме никто не рефлексирует что по месту происходит сегодня-завтра, если через 15 лет оно все равно прийдет куда надо.
Складывается впечатление, что концепция глобализма отодвинута на 22 век, когда интеллектуальная бойня с Китаем будет закончена, так как Китай весело оседлал глобализм беря все и давая только то, что считает нужным "назад"
Через кілька місяців він взагалі втратить цікавість до нас та залишить цю війну на європейців. Ну, нас віддасть *****.
Надо работать с тем, что есть, а не бесноваться в истерике и бесконечной зраде вперемешку с нытьём.
Хоча можливо Трамп теж не знає що він робитиме - адже реальна політика, це не передвиборчі лозунги з трибуни про 24 години.
"хто має бути за столом перемовин?" тобто, професор Соловей був правий в тому, що справжній путін здох в жовтні 2023 року ? і прігожін хотів посадити свого ставленика на трон західної монголії ?
"як привести сторони за стіл перемовин?" тобто, що пообіцяти деяким з русскіх силовиків, які геть усі замазані війною в Україні, щоб вони "змінили табір ?"
"якими мають бути рамки угоди?" як швидко ситуація в росії вийде з під контролю тих, хто погодиться зупинити цю війну ?
Волц - лицемер, как и его рыжий начальник.
Ну і закінчилася перша світова не тому, що хтось переміг. Власне, в ній програли усі головні учасники. А умови миру по закінченні були не умовами, здобутими на полі бою, а вимушеним договорняком, який просто констатував той статус кво, який склався фактично та доволі хаотично.