Трамп настроен решительно, - Уолтц назвал три ключевых вопроса для прекращения войны в Украине

Будущий советник по национальной безопасности новоизбранного президента США Майк Уолтц заявил, что Дональд Трамп решительно настроен добиться конца войны, которую Россия развязала против Украины.

Об этом Уолтц сказал в программе Face the Nation на канале CBS, сообщает Цензор.НЕТ.

"Конфликт должен остановиться и президент Трамп четко говорит об этом и решительно настроен это сделать",- заявил будущий советник избранного президента США.

Ведущая Маргарет Бреннан спросила Уолтца, существует ли план того, как остановить войну. В ответ он сказал, что не будет забегать вперед, однако озвучил вопросы, которые, по его мнению, являются ключевыми: кто должен быть за столом переговоров? как привести стороны за стол переговоров? какими должны быть рамки соглашения?

"Президент Трамп четко заявляет, что война должна остановиться", - сказал Уолтц отметив, что и президент Украины Владимир Зеленский говорит о готовности сотрудничать с Трампом относительно остановки войны.

Описывая ситуацию на фронте, Волтц отметил, что война в Украине "сочетает как методы ведения времен Первой мировой, так и риски эскалации войны до Третьей мировой".

Также член команды Трампа заявил, что война "расширяется", поскольку Россия привлекает войска из КНДР.

Ранее советник избранного президента США Дональда Трампа Майк Уолтц заявил, что война в Украине должна завершиться дипломатическим путем. Он считает, что сценарий, при котором Украина возвращает под свой контроль все оккупированные Россией территории, является нереалистичным.

