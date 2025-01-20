РУС
Новости
29 749 98

Трамп настроен решительно, - Уолтц назвал три ключевых вопроса для прекращения войны в Украине

Будущий советник по национальной безопасности новоизбранного президента США Майк Уолтц заявил, что Дональд Трамп решительно настроен добиться конца войны, которую Россия развязала против Украины.

Об этом  Уолтц сказал в программе Face the Nation на канале CBS, сообщает Цензор.НЕТ.

"Конфликт должен остановиться и президент Трамп четко говорит об этом и решительно настроен это сделать",- заявил будущий советник избранного президента США.

Ведущая Маргарет Бреннан спросила  Уолтца, существует ли план того, как остановить войну. В ответ он сказал, что не будет забегать вперед, однако озвучил вопросы, которые, по его мнению, являются ключевыми: кто должен быть за столом переговоров? как привести стороны за стол переговоров? какими должны быть рамки соглашения?

"Президент Трамп четко заявляет, что война должна остановиться", - сказал  Уолтц отметив, что и президент Украины Владимир Зеленский говорит о готовности сотрудничать с Трампом относительно остановки войны.

Описывая ситуацию на фронте, Волтц отметил, что война в Украине "сочетает как методы ведения времен Первой мировой, так и риски эскалации войны до Третьей мировой".

Также член команды Трампа заявил, что война "расширяется", поскольку Россия привлекает войска из КНДР.

Ранее советник избранного президента США Дональда Трампа Майк  Уолтц заявил, что война в Украине должна завершиться дипломатическим путем. Он считает, что сценарий, при котором Украина возвращает под свой контроль все оккупированные Россией территории, является нереалистичным.

Автор: 

США (27763) Трамп Дональд (6465) война в Украине (5794) Майк Уолтц (92)
Топ комментарии
+31
Портніков гарно сказав:

трамп хоче перемотати фонтануючу трубу синьою ізолентою

.
показать весь комментарий
20.01.2025 00:16 Ответить
+21
У якому привокзальному сортирі йому втюхали ці "ключові" питання? Першим номером, згідно з міжнародним правом, мала б бути недоторканність суверенних кордонів, визнаних світовою спільнотою. Таке враження, що Волтц отримав освіту в Рязані, на пару з Трампом.
показать весь комментарий
20.01.2025 00:35 Ответить
+17
Портников не винуватий в тому що ти неосвічений. В епоху феодалізму основною функцією знаті була військова служба своєму сюзерену. І воювали вони в середньовіччі теж персонально в якості лицарів. Селян на війну ніхто не тягнув зазвичай і піхота була найманою.
показать весь комментарий
20.01.2025 01:22 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
DW

Плани Трампа на другий термін у Білому домі описують як програму "максимального руйнування", яка в кінцевому підсумку призведе до "перегляду конституційного ладу - максимальної концентрації влади в руках президента на шкоду Конгресу і федеральним землям".

«Базові демократичні принципи та система стримувань і противаг будуть суттєво підірвані, законодавча влада, правоохоронні органи та ЗМІ втратять свою незалежність і будуть використовуватися як політичний інструмент. Центральне місце в зусиллях Трампа з реалізації своїх планів займає судова система, особливо Верховний суд США. Контроль над Міністерством юстиції та ФБР є ключовим для досягнення політичних та особистих цілей Трампа.
показать весь комментарий
20.01.2025 00:06 Ответить
«Питання в тому, що таке кінець війни? Для нас же ж це одне, а для Трампа - це деескалація. А після деескалації є ризик в тому, що Трамп втратить інтерес до цього і скаже: я ж досяг своєї мети, я ж сказав, що ми припинимо активні бойові дії. А там розбирайтеся, як хочете. Ну, звичайно, це спрощення, але щось на кшталт такого може бути. Пауза і завершення війни - це, як кажуть в Одесі, дві великі різниці».
показать весь комментарий
20.01.2025 00:11 Ответить
DW (Deutsche Welle) - німецька державна міжнародна телекомпанія, що фінансується з федерального податкового бюджету Німеччини. Сервіс доступний на 32 мовах. DW публікує регулярно оновлювані статті на своєму сайті новин.
DW веде мовлення з 1953 року.
показать весь комментарий
20.01.2025 04:11 Ответить
І всього цього достатньо , щоб бути певними: не брешуть?!
показать весь комментарий
20.01.2025 06:51 Ответить
Цього достатньо, щоби вважати тебе тупорилим трампістом. Тебе Ілларіонов покусав? Табах? Солоні? Чи всі ці придурки одразу?
показать весь комментарий
20.01.2025 09:52 Ответить
Як раз зараз із задоволенням дивлюсь іннагурацію та слухаю 47го. Вітаю вас, пане Максиміліан із цією подією. Прослухайте та порозумнійте, або ідіть пасти свиней із друзями вашого рівня.
показать весь комментарий
20.01.2025 19:29 Ответить
А мені насрати, що там меле рудий. Я на Гаваях відпочиваю
показать весь комментарий
21.01.2025 09:01 Ответить
Будьте обережні, акули ********** їсти обісраних
показать весь комментарий
21.01.2025 16:15 Ответить
Так я ж і кажу, що акули з'їдять Трампа. У тому числі завдяки мені
показать весь комментарий
21.01.2025 21:30 Ответить
Ні, акули зїдять бо срали ви, а Трамп вже працює, йому не до Гаваїв
показать весь комментарий
22.01.2025 00:57 Ответить
Вперше чую, що цей клоун колись працює Як на мене він тільки валяє дурня. А щодо акул, то вони їстимуть його, бо я на нього насрав, тож це саме він у лайні
показать весь комментарий
22.01.2025 08:57 Ответить
II Світова Війна, грудень-січень 1941 року, німці під Москвою. Ф.Д.Рузвельт хоче зустрітись з Гітлером, Сталіном і поговорити про закінчення війни...? Перший пункт угоди, перестати стріляти і миритись по лінії фронту? Про загарбані території треба забути і змиритись, бо Рейх могутній, багато пушок , танків, літаків , велика культура, історія і вони ж взяли Париж...?! Якщо Союз не піде на умови сдєлкі США перестануть допомагати по Ленд-лізу...!? Кінець Війні, я приніс Світу і Америці обіцяне-МИР?!?
показать весь комментарий
20.01.2025 07:30 Ответить
II Світова Війна, грудень-січень 1941 року, німці під Москвою. Ф. Д. Рузвельт хоче зустрітись з Гітлером, Сталіном і поговорити про закінчення війни...? Перший пункт угоди, перестати стріляти і миритись по лінії фронту? Про загарбані території треба забути і змиритись, бо Рейх могутній, багато пушок , танків, літаків , велика культура, історія і вони ж взяли Париж...?! Якщо Союз не піде на умови сдєлкі США перестануть допомагати по Ленд-лізу...!? Кінець Війні, я приніс Світу і Америці обіцяне-МИР?!?
показать весь комментарий
20.01.2025 15:49 Ответить
Люблю слухати канадців з німцями які вказують як нам жити. Ви, для початку, підніміть продуктивність своєї праці до американського рівня. Я розумію, задачка із зірочкою, але так авторитет і заробляється.
показать весь комментарий
20.01.2025 14:04 Ответить
Трамп налаштований рішуче, - Волтц назвав три ключові питання для припинення війни в Україні:

капітуляція,
капітуляція і ще раз
капітуляція..... України !

чи нак ?

.
показать весь комментарий
20.01.2025 00:14 Ответить
Портніков гарно сказав:

трамп хоче перемотати фонтануючу трубу синьою ізолентою

.
показать весь комментарий
20.01.2025 00:16 Ответить
Портников не винуватий в тому що ти неосвічений. В епоху феодалізму основною функцією знаті була військова служба своєму сюзерену. І воювали вони в середньовіччі теж персонально в якості лицарів. Селян на війну ніхто не тягнув зазвичай і піхота була найманою.
показать весь комментарий
20.01.2025 01:22 Ответить
книжки читай !

"солдат" походить від "сольдо" - дрібної монети, якими розраховувались з найманцями в середньовічній Італії

Солда́т (от https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA итал. https://ru.wiktionary.org/wiki/Soldare Soldare, https://ru.wiktionary.org/wiki/soldato soldato - нанимать, платить https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5 жалованиеhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%82#cite_note-1 [1]
вікіпедія

.
показать весь комментарий
20.01.2025 02:21 Ответить
Ніхто не винуватий,що ти двозвивиний дятел.
показать весь комментарий
20.01.2025 03:42 Ответить
Коли людина говорить о ком-то,то в першу чергу вона розповідає про себе.
показать весь комментарий
20.01.2025 12:36 Ответить
скажи честно, ты тупой?
показать весь комментарий
20.01.2025 07:09 Ответить
скажу чесно - ти тупий.
як і всі хто доїдає лайно за руснявими пропагандонами і вітчизняними інфопомийками.
показать весь комментарий
24.01.2025 17:32 Ответить
У його палкій промові головне не те, хто воював у часи феодалізму. Головне-розподіл на who is who та що із цього слідує. "Ні,мої любі, це демократична держава. В демократичній державі воюють прості люди, а не аристократи (Українські "еліти"). За бажання бути рівними із кимось треба платити, в тому числі власним життям"
показать весь комментарий
20.01.2025 07:06 Ответить
Хто ж тобі винуватий, як що ти оту шоблу негідників за еліту тримаєш.
показать весь комментарий
20.01.2025 08:36 Ответить
Ну от що за звичка тикати незнайомій людині в соцмережах? Але то таке, ваше недовиховання-проблема ваших батьків. Перечитайте мій коментар:еліти в лапках, для тих, хто не розуміє сарказму або зовсім тупий. А у вас іще проблеми із зором присутні. Співчуваю
показать весь комментарий
20.01.2025 19:34 Ответить
чушь
показать весь комментарий
20.01.2025 13:55 Ответить
показать весь комментарий
20.01.2025 01:20 Ответить
Від Абдристовича теж мудрий нарід попервах "млів".
показать весь комментарий
20.01.2025 09:37 Ответить
Білий Дім ж остаточно озвучив стратегічне завдання за всі ці роки - збереження суверенітету України, а про визволення окупованих територій навіть і не сподівались.
Тож чому збереження суверенітету України, це капітуляція?
Кордони 91-го року озвучив Боневтік, Захід на це не підписувався. Саме тому США за 3 роки дали 31 танк, а Європа аж 6 літачків.
показать весь комментарий
20.01.2025 00:58 Ответить
Підписувався. В Будапешті. Правда, є нюанси.
показать весь комментарий
20.01.2025 01:15 Ответить
Ну якщо це документ, то чому тоді його не ратифікували, як цього вимагає міжнародне законодаство? Віслюк Кучма просто все подарував, мовляв у нас немає на це грошей, щоб утримувати та обслуговувати, а центри управління ракетами всеодно знаходяться в росії.
Це те ж саме, що і у лукашенко дали ядерну зброю - він з нею нічого зробити не може.
показать весь комментарий
20.01.2025 20:06 Ответить
А що зберігати?
показать весь комментарий
20.01.2025 06:33 Ответить
генофонд
показать весь комментарий
20.01.2025 07:10 Ответить
Ну піди здай свій генофонд і йди воювати. Чому за бугром сидиш?
показать весь комментарий
21.01.2025 11:23 Ответить
Фактичне закріплення за росією окупованих нею територій України внаслідок перемовин - це зовсім не про суверенітет України.
- Це фактичне закріплення перемоги росії в війні з Україною а також значне подальше посилення росії за рахунок загарбаних в Україні територій, людей, ресурсів, промислового та логістичного потенціалу в т.д., та, відповідно - подальше послаблення України, що робить Україну ще більш вразливою перед подальшою агресією росії.
Тобто, фактично, за таких умов, Штати грають на боці росії, хочуть вони того, чи ні. Бо фактично "легалізують", як здобутки росії в Україні, так і саму агресію росії в Україні, як теперішню, так і наступні будь-які агресивні дії як самої росії, так і будь-яких інших країн.
Подібні дії штовхають світ до ще більшої та руйнівної війни. Аби уникнути цього, росія має бути жорстко покарана.
показать весь комментарий
20.01.2025 09:14 Ответить
Вивчайте історію війни СРСР-Фінляндія. Там історія подає це як війна за незалежність та фінський суверенітет, хоча фіни багато втратили. У нас же пропаганда зробила з кордонів 91-го року граблі, з яких не знає як зістрибнути, бо за 3 роки інформаційної накачки все інше це ганьба і поразка.

"Подібні дії штовхають світ до ще більшої та руйнівної війни. Аби уникнути цього, росія має бути жорстко покарана."
Хто повинен карати? США і Європа? Вони не збираються цього робити, це не зулуси якісь. Їм погано стає від однієї думки, що ми хочемо бити їхніми ракетами вглиб московії.
ООН? там генеральний секретар ледь не в ноги х..лу кланяється.
показать весь комментарий
20.01.2025 20:03 Ответить
А що там з Югославією сталось? Не пам'ятаєте?
показать весь комментарий
21.01.2025 11:21 Ответить
А нагадайте який ядерний потенціал мала Югославія чи може якусь біологічлну зброю? Чи може Ірак чи Лівія? От північна Корея має зброю і всім стало похрін на права місцевих людей, на трудові лагеря, політичні страти. А потім можна порівняти потенціал росії та Кореї.
показать весь комментарий
21.01.2025 16:24 Ответить
і тінь імпічменту, вже третій раз виходить до "трамбона" з тіні....
показать весь комментарий
20.01.2025 00:27 Ответить
а він ще в Овальний кабінет навіть не зайшов.... пічаль
показать весь комментарий
20.01.2025 00:49 Ответить
"тінь" без печалі,слухає уважно,про що цей рижий вже давно "свистить" .
показать весь комментарий
20.01.2025 00:53 Ответить
він вже насвистів на три іменні палати в швейцарському психічєскому санаторії:

"Гренландія"
"Панама"
"Канада"
показать весь комментарий
20.01.2025 00:58 Ответить
Дві валізи з червоною кнопкою.. Занадто. Єрдогану діду сирію хай окучує..
А ці два дельфінів будуть рятувать. Ускоокий сі.. собі тишком.. нишком. Цікава комбінація.. обговоремо?
показать весь комментарий
20.01.2025 00:32 Ответить
поки вони не розвалять росію - нічого не буде. Всі ті угоди до лампочки. Сша нічого не вартує це зробити і ніколи не було проблемою. Бажання немає, а ось це проблема для нас.
показать весь комментарий
20.01.2025 00:33 Ответить
Але.. у каців ядерка.. і розваляться.. куди піде.. 🍩 пончик КНДР. Іран.. і т.д. ща діди сидять думають. Тому і бояться каців у..бать. бо то буде біда.. і показано.. магате..ООН.. і інше.. Ви зрозуміли. Ось і вирішують.. як красіво на...їб.ть.
показать весь комментарий
20.01.2025 00:39 Ответить
ядерку крєстьянє в металолом здадуть
показать весь комментарий
20.01.2025 00:50 Ответить
Да не свисти. Гіршої біди чим зараз не буде. А ядерку ***** вже давно роздає всім терористам і диктаторам по всьому світу. Ти тільки представ що буде якщо ***** здадуть Україні. Йому ж від безнаказаності зовсім кришу зірве.
показать весь комментарий
20.01.2025 00:51 Ответить
Отут панове ви в корінь дивитесь я б засвистів.. наслідки відчуваєте.. це не гранату на подвір'ї кинути...
показать весь комментарий
20.01.2025 01:01 Ответить
давно пора кинути кое кому
показать весь комментарий
20.01.2025 05:00 Ответить
піде, куди у нас пішля ядерка після розвалу совка. Тоді піндоси хоробрі були. Хай згадують. Їм не звикати най*бувати
показать весь комментарий
20.01.2025 23:18 Ответить
У якому привокзальному сортирі йому втюхали ці "ключові" питання? Першим номером, згідно з міжнародним правом, мала б бути недоторканність суверенних кордонів, визнаних світовою спільнотою. Таке враження, що Волтц отримав освіту в Рязані, на пару з Трампом.
показать весь комментарий
20.01.2025 00:35 Ответить
Згоден.
показать весь комментарий
20.01.2025 01:38 Ответить
так никто в мире не может заставить россию что-то делать кроме Китая.
читай эту фразу до тех пор пока не поймешь
показать весь комментарий
20.01.2025 07:11 Ответить
Обьединенный Запад запросто, но обьединился он недостаточно
показать весь комментарий
20.01.2025 10:37 Ответить
немецкие и французские корпорации в особенности хотят с россией торговать потому что там легко можно договориться и не надо конкурировать с корпорациями из США, Японии, Британии. Порешал взяткой или через верха и все - на выходе плюс пару процентов к ВВП Германии, ни битый, ни мятый, ни клятый.
показать весь комментарий
20.01.2025 18:24 Ответить
Що це за мокшанська говірка болгарського суржику? Від ростовського обозу відстав, буряте калічний? Буває. Біжи, млинціа з лопати поїж, поки не охололо. ))
показать весь комментарий
20.01.2025 22:24 Ответить
так никто в мире не может заставить китай что-то делать
показать весь комментарий
20.01.2025 23:20 Ответить
ну в первую каденцию Трамп заставил Китай брать нефть и газ из Штатов. все зависит от завзяття та натхнення президента сша
показать весь комментарий
20.01.2025 23:34 Ответить
Зупинити війну коли ворог захопив Україну? А як зупинити президенство ідіота Трампа і його хунти?
показать весь комментарий
20.01.2025 00:48 Ответить
у нас свій Ідіот !

досить і його !
показать весь комментарий
20.01.2025 00:59 Ответить
Ох і попʼє цей рудий скамер кровушки у світі своїми недолугими ініціативами. Його подружка Ілона, та взагалі берега попутала і кукуха там вигніздилася
показать весь комментарий
20.01.2025 01:04 Ответить
От такі "гойдалки" очікують всю планету протягом каденції Трампа. Ну от що тут зробиш? Американські ред неки обрали собі лідера, а у лідера в голові "зайці скачуть" і що він вчудить важко навіть уявити. Але є державний апарат США і там серйозні дяді швидко нагадають Трампу про його обовязки та обмеження. Америка не абсолютна монархія, а в Конституції США є стаття про право на озброєне повстання проти диктатури... Побачимо.
показать весь комментарий
20.01.2025 01:17 Ответить
Друга поправка до Конституції США (англ. Second Amendment to the United States Constitution) набрала чинності 15 грудня 1791 року й була частиною Білля про права. Вона гарантує право громадян на вільне зберігання та носіння вогнепальної зброї.

чому друга ?
вірно ! тому що Право на повстання вже прописано в Конституції

.
показать весь комментарий
20.01.2025 01:42 Ответить
У Трампа президентский иммунитет. Он может убить и съесть человека в прямом эфире и дальше провального импичмента дело не пойдет.
показать весь комментарий
20.01.2025 07:13 Ответить
Формально він має імунітет, але показово скоєний злочин виведе на вулиці мільйони озброєних американців. Впевнений що такого людожера знищили б негайно.
показать весь комментарий
20.01.2025 15:36 Ответить
так вы же америку не знаете - там оружие как раз в основном у его прыбичникыв. Будут волать что то все ИИ видео и трамп невиновен.
показать весь комментарий
20.01.2025 18:21 Ответить
Трохи знаю. Бував там декілька разів. В мене там дочка від першого шлюбу і внуку вже 21 рік виповнився.
показать весь комментарий
20.01.2025 18:38 Ответить
Стосовно республіканців то прихід Трампа для них є тимчасовою тактичною перемогою, але стратегічною поразкою на довгі роки.
показать весь комментарий
20.01.2025 18:40 Ответить
их избиратели быдло с 3мя классами церковно приходской школы и пару месяцев трейд школы. что им на фокс ньюз расскажут - в то они слепо и поверят
показать весь комментарий
20.01.2025 20:56 Ответить
Керівництво Республіканської партії це консерватори з гарною освітою і "старими грошима". Це ж не якісь там нуворіші типу Маски та інтернет-шахраїв. Вони мали б усвідомлювати наслідки репутаційних втрат які вони понесуть завдяки Трампу...
показать весь комментарий
20.01.2025 21:15 Ответить
да
у них горизонт планирования на 15-30 лет вперед, как и у людей которые близки к тем, кто в реальности управляет этим миром.
в этой парадигме никто не рефлексирует что по месту происходит сегодня-завтра, если через 15 лет оно все равно прийдет куда надо.

Складывается впечатление, что концепция глобализма отодвинута на 22 век, когда интеллектуальная бойня с Китаем будет закончена, так как Китай весело оседлал глобализм беря все и давая только то, что считает нужным "назад"
показать весь комментарий
20.01.2025 21:23 Ответить
***** відмінив глобалізм проголосивши "КримНаш". Тепер Трапм проголосив "ПанамаНаш", Американська Затока Наш, "ГренландіяНаш", а Сі харчить "ТайваньНаш", Ердоган волає "СиріяНаш", Ізраїль "Голландські висотиНаш". Таліби ще щось там захочуть до Афгану приєднати, Пакістан з Іраном теж мріють про "територіальні надбання"... І всю цю ***** почало ***** з пітерської підворітні...
показать весь комментарий
20.01.2025 21:33 Ответить
Чим ви можете довести цей ваш коментар про здатність обраного президента Трампа на безкарний канібалізм?
показать весь комментарий
20.01.2025 18:05 Ответить
Звичайно, що припинить, як у Ізраїлі припинив, так і у нас припинить. Дасть час хамасу та ***** ще краще підготуватись до наступних війн.
Через кілька місяців він взагалі втратить цікавість до нас та залишить цю війну на європейців. Ну, нас віддасть *****.
показать весь комментарий
20.01.2025 02:11 Ответить
Війна! Раз-два , зупинись!
показать весь комментарий
20.01.2025 02:22 Ответить
Скоро увидим на что способен Трамп...
Надо работать с тем, что есть, а не бесноваться в истерике и бесконечной зраде вперемешку с нытьём.
показать весь комментарий
20.01.2025 02:36 Ответить
мову вивчи для початку
показать весь комментарий
20.01.2025 05:01 Ответить
Схоже що навіть найближчі соратники Трампа не мають уяви, що він робитиме, але потрібно ж щось казати журналістам? Тому відкривають рота з якого вилітає набір слів, в якому взагалі 0 конкретики, і зовсім трохи сенсу.
Хоча можливо Трамп теж не знає що він робитиме - адже реальна політика, це не передвиборчі лозунги з трибуни про 24 години.
показать весь комментарий
20.01.2025 02:37 Ответить
Це мабуть приходиться розуміти так : "США робили все щоб Україна воювала методами Першої Світової війни, але росія все ще може перетворити її на Третю Світову війну".

"хто має бути за столом перемовин?" тобто, професор Соловей був правий в тому, що справжній путін здох в жовтні 2023 року ? і прігожін хотів посадити свого ставленика на трон західної монголії ?

"як привести сторони за стіл перемовин?" тобто, що пообіцяти деяким з русскіх силовиків, які геть усі замазані війною в Україні, щоб вони "змінили табір ?"

"якими мають бути рамки угоди?" як швидко ситуація в росії вийде з під контролю тих, хто погодиться зупинити цю війну ?
показать весь комментарий
20.01.2025 06:13 Ответить
Сама формулировка "конфлікт має зупинитись" является классической подменой понятий, чтобы уравнять стороны, жертву и агрессора.
Волц - лицемер, как и его рыжий начальник.
показать весь комментарий
20.01.2025 06:47 Ответить
Просто "зупинити" це схоже як один молодий, прости господи, політик виграв вибори під лозунгом що треба просто перестать стрелять. Так от. Якщо Україну змусять перестать стрелять - то москалі не перестануть
показать весь комментарий
20.01.2025 07:43 Ответить
Адміністрація попередника теж була рішучою, жаль більше на словах…
показать весь комментарий
20.01.2025 08:57 Ответить
Всі ці придурки-трампісти не хочуть помічати очевидного: путін срав на Трампа на усі його плани припинення війни
показать весь комментарий
20.01.2025 09:54 Ответить
Одразу видно рівень нових американських керівників. Що в цій війні від 1-ї світової! КАБи, РЕБи, БПЛА?
показать весь комментарий
20.01.2025 14:21 Ответить
Якраз тут аналітики праві. В цій війні навдивовижу багато аналогій з першою світовою. Та війна почалася через намагання країн учасниць контролювати або стратегічні елементи світових торгових шляхів, як Босфор, або поклади стратегічних копалень, або претензії на чужі території. І фактично жодна з країн декларованої мети не досягла. Зате усі країни наприкінець війни отримали стратегічний тупік та неймовірне соціальне напруження.
Ну і закінчилася перша світова не тому, що хтось переміг. Власне, в ній програли усі головні учасники. А умови миру по закінченні були не умовами, здобутими на полі бою, а вимушеним договорняком, який просто констатував той статус кво, який склався фактично та доволі хаотично.
показать весь комментарий
20.01.2025 18:48 Ответить
Байден визнавав х....агресором, а Рудий вже визначився набагато раніше - х....правий, Україна винна в розпалюванні. І ні хрена робити не буде.
показать весь комментарий
20.01.2025 15:27 Ответить
Пiду схрон пiдiл'ю, олiйкою!
показать весь комментарий
20.01.2025 16:00 Ответить
 
 