TikTok возобновил свою работу в США после заявления Трампа о намерении отсрочить блокировку соцсети

Соцсеть TikTok начинает возобновлять свою работу в США после того, как новоизбранный президент Дональд Трамп заявил, что отсрочит блокировку этой платформы.

Об этом пишет CNN, информирует Цензор.НЕТ.

Соцсеть не работала в США в течение 12 часов. В TikTok заявили, что платформа снова стала доступной для более 170 млн американцев.

"Мы благодарим президента Трампа за то, что он предоставил необходимую ясность и заверил наших поставщиков услуг, что они не будут наказаны, предоставляя TikTok более 170 миллионам американцев и позволяя процветать более чем 7 миллионам малых предприятий. Это решительная позиция в поддержку Первой поправки и против произвольной цензуры. Мы будем работать с президентом Трампом над долгосрочным решением, которое сохранит TikTok в Соединенных Штатах",- говорится в заявлении соцсети.

Трамп пообещал отсрочить блокировку TikTok

Перед этим в воскресенье, 19 января, избранный президент США Дональд Трамп пообещал отсрочить блокировку платформы TikTok.

По словам политика, сразу же после своей инаугурации 20 января он издаст распоряжение, которым отсрочит запрет TikTok, чтобы "заключить соглашение по защите нашей национальной безопасности".

Также Трамп заявил, что хочет, чтобы платформа на 50% принадлежала американским инвесторам.

"Я бы хотел, чтобы США имели 50% собственности в совместной компании. Таким образом мы спасем TikTok, обеспечим, что он в хороших руках и позволим ему развиваться",- заявил республиканец.

Напомним, что вечером 18 января приложение TikTok прекратило работу в Соединенных Штатах, менее чем за два часа до того, как запрет вступил в силу.

США опасаются, что TikTok может передавать данные Китаю

Власти США опасаются, что TikTok может передавать Китаю данные об американских пользователях.

В апреле 2024 года Конгресс США одобрил законопроект о блокировке TikTok из-за возможной угрозы национальной безопасности. В том же месяце его подписал Джо Байден.

Компании ByteDance, которой принадлежит сервис, дали 270 дней на продажу американскому владельцу. Этот срок истекает 19 января, то есть за день до инаугурации Дональда Трампа.

16 января советник Трампа по национальной безопасности Майк Волтц заявлял, что закон о блокировке TikTok "допускает" продление срока продажи сервиса до тех пор, пока сделка не будет заключена.

Ранее сообщалось, что Джо Байден не будет вводить запрет на TikTok в США, оставив решение этого вопроса следующему президенту Дональду Трампу.

