TikTok возобновил свою работу в США после заявления Трампа о намерении отсрочить блокировку соцсети

TikTok знову працює у США

Соцсеть TikTok начинает возобновлять свою работу в США после того, как новоизбранный президент Дональд Трамп заявил, что отсрочит блокировку этой платформы.

Об этом пишет CNN, информирует Цензор.НЕТ.

Соцсеть не работала в США в течение 12 часов. В TikTok заявили, что платформа снова стала доступной для более 170 млн американцев.

"Мы благодарим президента Трампа за то, что он предоставил необходимую ясность и заверил наших поставщиков услуг, что они не будут наказаны, предоставляя TikTok более 170 миллионам американцев и позволяя процветать более чем 7 миллионам малых предприятий. Это решительная позиция в поддержку Первой поправки и против произвольной цензуры. Мы будем работать с президентом Трампом над долгосрочным решением, которое сохранит TikTok в Соединенных Штатах",- говорится в заявлении соцсети.

Трамп пообещал отсрочить блокировку TikTok

Перед этим в воскресенье, 19 января, избранный президент США Дональд Трамп пообещал отсрочить блокировку платформы TikTok.

По словам политика, сразу же после своей инаугурации 20 января он издаст распоряжение, которым отсрочит запрет TikTok, чтобы "заключить соглашение по защите нашей национальной безопасности".

допис Трампа про тік ток

Также Трамп заявил, что хочет, чтобы платформа на 50% принадлежала американским инвесторам.

"Я бы хотел, чтобы США имели 50% собственности в совместной компании. Таким образом мы спасем TikTok, обеспечим, что он в хороших руках и позволим ему развиваться",- заявил республиканец.

Напомним, что вечером 18 января приложение TikTok прекратило работу в Соединенных Штатах, менее чем за два часа до того, как запрет вступил в силу.

США опасаются, что TikTok может передавать данные Китаю

Власти США опасаются, что TikTok может передавать Китаю данные об американских пользователях.

В апреле 2024 года Конгресс США одобрил законопроект о блокировке TikTok из-за возможной угрозы национальной безопасности. В том же месяце его подписал Джо Байден.

Компании ByteDance, которой принадлежит сервис, дали 270 дней на продажу американскому владельцу. Этот срок истекает 19 января, то есть за день до инаугурации Дональда Трампа.

16 января советник Трампа по национальной безопасности Майк Волтц заявлял, что закон о блокировке TikTok "допускает" продление срока продажи сервиса до тех пор, пока сделка не будет заключена.

Ранее сообщалось, что Джо Байден не будет вводить запрет на TikTok в США, оставив решение этого вопроса следующему президенту Дональду Трампу.

+9
я думаю, що трампомаски за 3 місяці стільки "натворять", що далі накат перетвориться у "відкат хвилі" після удар об берег і зворотня хвиля накриє всіх.... І не тільки на тому континенті...
19.01.2025 20:48 Ответить
+8
make tiktok great again!
19.01.2025 20:41 Ответить
+7
Трамп завтра буде "давати жару" - світу потрібно приготуватися .... І не панікувати!!! 2-3 місяці буде "накат"!!!
19.01.2025 20:37 Ответить
ну і хто клоун ?
19.01.2025 20:35 Ответить
Трамп завтра буде "давати жару" - світу потрібно приготуватися .... І не панікувати!!! 2-3 місяці буде "накат"!!!
19.01.2025 20:37 Ответить
чотири роки буде нестриманий накат, ховайся в жито!
це, його останні політичні роки! це, майже, останні роки його існування.
так шо, на наш вік випало багато чого та приходиться зараз.
ми проживаємо щасливе життя, у нас кожного дня зміни.
19.01.2025 20:44 Ответить
я думаю, що трампомаски за 3 місяці стільки "натворять", що далі накат перетвориться у "відкат хвилі" після удар об берег і зворотня хвиля накриє всіх.... І не тільки на тому континенті...
19.01.2025 20:48 Ответить
Мені здається ,що в переді роки всевладдя сил зла ,або сатани,і цей період пройдуть самі стійкі .а потім буде знову період рівноваги. Бажаю всім максимальної стійкості і витривалості.
19.01.2025 23:06 Ответить
чотири роки буде дурдом в білому домі .
19.01.2025 20:47 Ответить
трампушка вже показав які він накати може робити при штурмі капітолія.. він як і всі напищені нарци, сміливі лише тільки на словах, а на ділі - ні. тому він і благоволіє перед психопатами типу х-ла
показать весь комментарий
Не довго китаиози були в ауті
19.01.2025 20:40 Ответить
Если Трамп собирается с Китаем вести экономическую войну с Китаем шантажируя СИ Тик-Током то Трамп проиграет
19.01.2025 20:40 Ответить
Заспокойтесь. Не буде Тампон ніяку війну з Китаєм вести. Скоріше він буде у Китая смоктати, смоктати і ще раз смоктати і говорити при цьому що він так робить Америку сильною. До тогож на Китайські товари і виробництва вся Америка заточена. Якщо Тампон оголосить Китаю якусь війну то в США буде взрив цін і інфляції. Тампон скоріше буде кошмарити маленькі слабі держави даже якщо вони союзники США і роздує велику пропагандистську машину що він зробив америку сильнішою. Короче Тампон це ***** №2
19.01.2025 21:08 Ответить
"комплекс Бога" - річ небезпечна.. у тому числі і для самого "бога"..
19.01.2025 20:41 Ответить
make tiktok great again!
19.01.2025 20:41 Ответить
ноу сер...! Тік-ток перетвориться в трамп-ток, або трамп-шпок....
19.01.2025 21:02 Ответить
А він шо, таким був?
19.01.2025 21:13 Ответить
трампакс вважає що був, інакше нащо за нього впрягатися
19.01.2025 22:04 Ответить
19.01.2025 20:43 Ответить
Йо@@пта!.. 🤣 не можна так людей лякати!! 🤣🤣🤣
19.01.2025 20:52 Ответить
Тампон ще не ставши президентом вже став навкарачки і відробляє перед своїм хозяїном Сі
19.01.2025 21:01 Ответить
19.01.2025 21:03 Ответить
Хух, мля... А то я вже нЄрвнічать почав та чуть не напився...
19.01.2025 21:10 Ответить
Сцикло. Тобто, тупий контент тіктоку його не шокує. Головне - просто насрати китайцям.
19.01.2025 21:10 Ответить
А чим тупий контент ТікТоку, відрізняється від тупого контенту ютубу, чи тупого контенту що був до появи інтернету?
19.01.2025 21:47 Ответить
Все те саме, тілько тікток-апп на додачу ще й якісь дані незрозуміло куди може слати.

А може і не слати.
19.01.2025 21:54 Ответить
tiktok app privacy policy:

"We collect certain information about the device you use to access the Platform, such as your IP address, user agent, mobile carrier, time zone settings, identifiers for advertising purposes, model of your device, the device system, network type, device IDs, your screen resolution and operating system, app and file names and types, keystroke patterns or rhythms, battery state, audio settings and connected audio devices. Where you log-in from multiple devices, we will be able to use your profile information to identify your activity across devices. We may also associate you with information collected from devices other than those you use to log-in to the Platform."

Все це шлеться на китайські сервери. Цю потвору у цивілізованому світі ще кілька років тому слід було б заборонити.
19.01.2025 21:57 Ответить
І ТікТок, і ютуб і Гугл і консьержка баба Галя.

Нічого він не може слати. А по друге які саме дані?
20.01.2025 08:38 Ответить
Та нічим. Ну з чогось же треба починати.
20.01.2025 06:37 Ответить
Починати вивчати як працює інтернет?
20.01.2025 10:04 Ответить
Не проблема. При бажанні ні впн, ні прокся не допоможе.
21.01.2025 11:18 Ответить
Цар хороший
папєрєдніки погані!
19.01.2025 21:14 Ответить
ТикТок больше боится американцев чем американских властей. Американцы легко могут найти или придумать замену если кто-то начнет выпендриваться. ТикТок единственный не американский продукт которым пользуются американцы. И не надо ставить равенство между ТикТоком и Китаем. Это озападненные бизнесмены, в менеджменте много западных людей.
19.01.2025 21:39 Ответить
Тут треба звернути увагу на його мотивацію, причину, обгрунтування. Отже, ти проти заборони тік ток. Чому? Тобі заплатили? Залякали? Чи маєш якійсь Хитрий План? Щось наразі не зрозуміло.
19.01.2025 21:46 Ответить
Тому що нічого заборона ТікТоку не вирішить. Це розуміють все хоть трохи притомні люди.
19.01.2025 21:48 Ответить
Я не фахівець на Ай-Ті, не буду сперечатися, але ж йдеться про інше. Це Вам ран Трамп особисто сказав? Бо написано щось про якісь 50 відсотків контролю, про те що він, красивий, дозволить, бачте. Бо добрий, так? Чи йому таки заплатили? Чи якісь архивні відео, з московського готелю? Чому я маю Вам віріти? Де це написано?
19.01.2025 21:55 Ответить
Тому що це правда. Нічого заборона тік тока не змінить. Кацапи вже заборонили ютуб, і в кацапів тепер навіть бабки вивчили що таке впн.
В США до речі на фоні блокування тік тока американці стали масово скачувати його китайський аналог.
20.01.2025 08:40 Ответить
Вас питали інше: Вам це особисто Трамп сказав? Бо читаємо лише: "я дозволив, бо я Цар", все як на болотах, без хоч якогось пояснення. Отже, Суд заборонив (бо судді нічого не розуміють та не знають - із кім проконсольтуватися фахово), а Цар дозволив, щоб показати всім: він є вищий за Суд. Демонстративно. Ось в чому справа, що мене напружує.
20.01.2025 08:50 Ответить
Щось Америка по дурі вже Україну нагадує...
19.01.2025 21:57 Ответить
Верховний суд Трампу не авторитет. Новоспечений американський диктатор почав рулити. Так буде в усьому. Навіть лячно уявити, що цей придурок буде робити з нами та нашими землями, які тимчасово в окупації.
19.01.2025 22:16 Ответить
Що там він може робити? Віддасть пуйлу разом зі всіма іншими нашими землями, польщею, балтією, румунією, угорщиною, болгарією, чехією і прочая і прочая. Тільки казахів не віддасть, бо то китай.
19.01.2025 23:01 Ответить
Ну, хто б сумнівався. Цей новий рудий віник буде замітати по-новому. Готуйтеся.
19.01.2025 22:13 Ответить
вклався в 24 години
19.01.2025 22:17 Ответить
Більшість українців не розуміють, що свобода слова абсолютна і не може обмежуватись. Цензура призводить до диктатури. А ще, до поразки у війні. Привіт марахфону та усім популярним україномовним блогерам. Вони разом добрехалися до поточного стану, а викрити їх брехнюне вдалося через цензуру та захоплення усіх ЗМІ.
19.01.2025 22:31 Ответить
трампон звичайний рекетір
20.01.2025 00:36 Ответить
Тік ток збирає і передає комунякам китаю данні про американців-100%
А якщо тікток на 50% буде належити друзям трампона
то комунякам буде передавати 50% данних про американців???
95 квартал!!!
20.01.2025 00:42 Ответить
Та ті самі америкосовськи "тіктокери-мільйонники" заробляють на ньому мільйони - будуть ділитися з трампой і той їм дозволить "тіктокіться" ще більше - "допоможемо кітаю стати сильнішим".
20.01.2025 02:25 Ответить
 
 