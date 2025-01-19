TikTok прекратил работу в США

Приложение TikTok прекратило работу в Соединенных Штатах вечером 18 января 2025 года, менее чем за два часа до того, как запрет вступил в силу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

Как отмечается, чрезвычайное отключение блокирует доступ к одному из самых популярных в мире приложений социальных сетей, которым пользовались 170 миллионов американцев.

"К сожалению, TikTok сейчас недоступен. В США принят закон о запрете TikTok. К сожалению, это означает, что вы пока не можете пользоваться TikTok", - такие сообщения появляются на экранах американцев при попытке открыть приложение.

Напомним, блокировка произошла после того, как 17 января текущего года Верховный суд поддержал запрет, принятый Конгрессом и подписанный президентом Джо Байденом в апреле. Закон запрещает американским компаниям размещать или обслуживать контент для платформы социальных медиа, принадлежащей Китаю, если она не продается покупателю из Соединенных Штатов или одному из их союзников.

Впрочем, компания TikTok предполагает, что он может вернуться вскоре - возможно, уже в понедельник.

Накануне Трамп заявил, что может отсрочить запрет TikTok в США на 90 дней.

США опасаются, что TikTok может передавать данные Китаю

Власти США опасаются, что TikTok может передавать Китаю данные об американских пользователях.

В апреле 2024 года Конгресс США одобрил законопроект о блокировании TikTok из-за возможной угрозы национальной безопасности. В том же месяце его подписал Джо Байден.

Компании ByteDance, которой принадлежит сервис, дали 270 дней на продажу американскому владельцу. Этот срок истекает 19 января, то есть за день до инаугурации Дональда Трампа.

16 января советник Трампа по национальной безопасности Майк Волтц заявлял, что закон о блокировке TikTok "допускает" продление срока продажи сервиса до тех пор, пока сделка не будет заключена.

Ранее сообщалось, что Джо Байден не будет вводить запрет на TikTok в США, оставив решение этого вопроса следующему президенту Дональду Трампу.