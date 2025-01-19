РУС
TikTok прекратил работу в США

У США заблокували TikTok

Приложение TikTok прекратило работу в Соединенных Штатах вечером 18 января 2025 года, менее чем за два часа до того, как запрет вступил в силу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

Как отмечается, чрезвычайное отключение блокирует доступ к одному из самых популярных в мире приложений социальных сетей, которым пользовались 170 миллионов американцев.

"К сожалению, TikTok сейчас недоступен. В США принят закон о запрете TikTok. К сожалению, это означает, что вы пока не можете пользоваться TikTok", - такие сообщения появляются на экранах американцев при попытке открыть приложение.

Напомним, блокировка произошла после того, как 17 января текущего года Верховный суд поддержал запрет, принятый Конгрессом и подписанный президентом Джо Байденом в апреле. Закон запрещает американским компаниям размещать или обслуживать контент для платформы социальных медиа, принадлежащей Китаю, если она не продается покупателю из Соединенных Штатов или одному из их союзников.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден не будет блокировать TikTok в США, оставит этот вопрос Трампу, - AP

Впрочем, компания TikTok предполагает, что он может вернуться вскоре - возможно, уже в понедельник.

Накануне Трамп заявил, что может отсрочить запрет TikTok в США на 90 дней.

США опасаются, что TikTok может передавать данные Китаю

Власти США опасаются, что TikTok может передавать Китаю данные об американских пользователях.

В апреле 2024 года Конгресс США одобрил законопроект о блокировании TikTok из-за возможной угрозы национальной безопасности. В том же месяце его подписал Джо Байден.

Компании ByteDance, которой принадлежит сервис, дали 270 дней на продажу американскому владельцу. Этот срок истекает 19 января, то есть за день до инаугурации Дональда Трампа.

16 января советник Трампа по национальной безопасности Майк Волтц заявлял, что закон о блокировке TikTok "допускает" продление срока продажи сервиса до тех пор, пока сделка не будет заключена.

Ранее сообщалось, что Джо Байден не будет вводить запрет на TikTok в США, оставив решение этого вопроса следующему президенту Дональду Трампу.

+68
Як би так зробити, щоб ця срань і у нас припинила роботу?
19.01.2025 08:11 Ответить
+48
Ви дізнаєтесь новини із тік-току? Тоді мені жаль вас, відверто.
19.01.2025 08:27 Ответить
+41
Познайомився з тік током рік тому. Був шокований надзвичайно низьким інтелектуальним рівнем більшості відео. Це справжній офіс для кретинів. Звичайно, існує і годний контент, але розгрібати ту всю кучу лайна в пошуках чогось корисного, не рекомендува в би. Правильно що заборонили.
19.01.2025 08:34 Ответить
Я кажу не за мобільні прилади. Вони виробляють обладнання для трасляційних вишок. В Європі їм немає конкуренції. А Америка обачливо зупинила співпрацю, щоб їхні вишки не мали обладнання від хуавея
19.01.2025 09:02 Ответить
У меня х) (йвей на смарте, с 9-ой,рулит вовсю с 2022,оптимизация с 3300+/- аккумом на уровне, до 11 ч видео...
19.01.2025 09:18 Ответить
Звичайно ж, славетна "оптимізація" ******. На їх смартфоні з ******ним же процесором Kirin та на модифікованому клоні Android під назвою HarmonyOS з її сумновідомими алгоритмами придушення додатків, що працюють у фоні. Коли з Вайбера не приходять сповіщення, бо додаток примусово вивантажився з оперативки самою системою.
19.01.2025 09:35 Ответить
Ну не знаю, з Кirin 710 на Вайбері все чудово...
19.01.2025 13:45 Ответить
...в мене ще хуайвей смарт плюс з нормальним відром без гармонії..
19.01.2025 13:52 Ответить
Щоб розкрутити бренд потрібен час і купа грошей-а щоб заборонити всього один закон.
19.01.2025 09:40 Ответить
Навіть не пробував встановити цю приблуду тільки із-за її назви.
19.01.2025 09:02 Ответить
Тік ток - соцмережа для малолетніх ідіотів..ну ще для кадирова..
19.01.2025 09:03 Ответить
А ви бачили скільки в тікток сюжетів від наших воїнів ? Якщо ви лакаєте кадирова то вам його і підтягує. Ви бачили скільки там відео з нашими полоненими?
Люба соцмережа люба , це помийна яма .
19.01.2025 09:17 Ответить
В яких соцмережах наші спецслужби виявляють найбільшу кількість злодіїв, що скоювали злочини проти України за вказівками кураторів саме через ці соцмережі?
В яких соцмережах найбільше дебільного контенту, наслідування якому несе ризик для життя людей?
19.01.2025 10:32 Ответить
Люба соцмережа це помийна яма . Тільки треба макітрою трошки думати в ній та й усе
19.01.2025 16:03 Ответить
Вибори 2019 показали який відсоток населення у нас вміють і хочуть думати макітрою.
19.01.2025 16:15 Ответить
Напевно телевізор краще ))
19.01.2025 12:57 Ответить
Добра демократія, держава лізе в приватне життя свого народу, одні блокують телеграм, інші твітер, треті тік-ток, а четверті все разом. Мені якось всеодно, не використовую жодного з цих сервісів але як це? Давайте заборонемо цуко та сіль всеодно шкідливо.
19.01.2025 09:16 Ответить
Це все шпигунські мережі. А цукор та сіль просто тихо вас вбивають.
19.01.2025 09:35 Ответить
Звісно шпигунам ну дуже потрібні дані тих, хто знімає тварин. Типу Гугль не збирає інформацію чи Віндовс
19.01.2025 12:59 Ответить
Я эту помойку даже не устанавливал в телефоне и знакомым сказал что бы не присылали эту бредовуху.
19.01.2025 09:16 Ответить
Занадто багато китаю по світу. ЗАНАДТО.
19.01.2025 09:18 Ответить
Ото ломка там почнеться.
19.01.2025 09:18 Ответить
Спершу виття
19.01.2025 10:27 Ответить
Хитродупі кЄтайці вигадали ідеальний засіб для дебілізіціі населення інших країн і у них це вийшло.
Ця заборона довго не протримається, Трамп її відмінить та дасть наказ Маскалю купити цю мережу, яку він у свою чергу назве ХХ. У нього з Х-ми якісь дуже міцні стосунки, може він у дитинстві порнухи передивився під подібними назвами з ХХХ.
19.01.2025 09:33 Ответить
Через використання іксів, де треба і не треба, в т.ч. в назвах брендів і торгових марок, впізнаєш горлопана-пустобреха. Яким таварісчь Маскін насправді є.
19.01.2025 10:05 Ответить
Facebook, Google, Instagram не передає дані спецслужбам, а от тікток єта другою, ви просто нє панімаєтє...
19.01.2025 09:54 Ответить
Ну так вони передають дані своїм спецслужбам а тік ток ворожим
19.01.2025 10:32 Ответить
Тобто якщо треба, то можна поставити конституцію на паузу. америка такий самий концлагерь як і китай, мільйони бездомних та наркоманів тому підтвердження... Але звичайно вони мають всі права, право вільно бомжувати та померти на вулиці як вільна людина, не те що люди в комуняцькому китаї
19.01.2025 14:48 Ответить
Знаєш в чому парадокс? Якщо б ти мав можливість виїхати, то виїхав би до США, а не Китаю. Совок ти...
19.01.2025 14:54 Ответить
В мене якраз є можливість, і грін карту в сша по роботі зробити, і в канаді отримати постійне резиденство... Мені більше Франція подобається
19.01.2025 15:29 Ответить
я б ніколи не виїхав ні до сша, ні до китаю
19.01.2025 16:45 Ответить
Козломордый, научился в гугельтранслейт?
19.01.2025 16:23 Ответить
Ой, правда?
19.01.2025 17:53 Ответить
Це найбільш ганебна подія за останні 200 років. RIP свобода слова та Конституція США.
19.01.2025 10:19 Ответить
свобода слова - это не вседозволенность
19.01.2025 10:46 Ответить
свобода слова - це саме вседозволенность! Точніше, це свобода висловлювати, росповсюджувати та отримувати будь яку інформацію. Звичайно є і виключення. Грубо кажучі, воно одне: за винятком надання злочинних наказів. (Є ще авторське право та секретність, але то вже зовсім просто.)
19.01.2025 22:16 Ответить
Де комуняцький Китай а де свобода слова?
19.01.2025 13:30 Ответить
В Україні теж давно пора заборонити ворожі додатки Телеграм та Тік-Ток! Притомні люди і так ними не користуються, але,на жаль, таких мало...
19.01.2025 10:19 Ответить
У телеграма власник JP Morgan уже декілька років, ще відколи їх присадили із запуском власної валюти, тому їх і запускають тепер на американський ринок.
19.01.2025 10:44 Ответить
З комп'ютером почав працювати з 1998 року. В той час і Internet почав прокладати шлях на теренах України... Люди бажали спілкування в мережі. Зрозуміло - з'явилася електронна адреса. Був користувачем ICQ. Цього вистачало. Но ось з'явилися "Одноклассники". Вони мені не були потрібні, кому я потрібен й так мене знайдуть. Потім усі почали фанатіти від "ВКонтакте", десь там був Facebook. Завдяки Інтернету можна було побачити, скільки ідіотів нас оточує. Потім Instagram зробив ранжування особливо "видатних". І ось TikTok виявив глибоко законспірованих, але відбитих на усю голову ідіотів. До чого це я? Хоч мені вже і пішов п'ятий десяток, я не стара людина. Я використовую нові технології - як гаджети, які з'являються, так і інтернет. Але за десь двадцять років соціальних мереж у мене так і не з'явилося аккаунтів у них. І знаєте, якось я живу. Маю доступ до новин, інформації, розважального контенту. Для роботи вистачає Viber і WhatsApp. Але ж скільки інформаційного сміття нас оточує! Навіть в робочих групах іноді деякі колеги надсилають якусь *****. Це не нормально, коли смартфон постійно повинен повідомляти про надходження відео, де один тиктокер "прибиває цвяхом куряче гімно до дошки".
19.01.2025 10:38 Ответить
Я теж з Вашої епохи (тільки з комп'ютером почав працювати з 1992-го). Правда, не маю ані вайбера, ані воцапа Як, власне, і "смартфона".
19.01.2025 11:45 Ответить
У монастирях є інтернет ? Нащо себе обмежувати ? На смартах є купа налаштувань. Можна залишити лиш те, що необхідно.

Так, кнопочний відслідкувати важче.
19.01.2025 12:12 Ответить
Справа не в *смарті*, а в голові. Взагалі, штука корисна. За послуги, наприклад, заплатити.
19.01.2025 13:24 Ответить
Ще б у нас заборонили, просто мотивація інша була у американців та зробили вірно. Шортси тобто зміна картинки з великою частотою приводить до хвороби, яку тепер називають "цифрова амнезія"
19.01.2025 10:40 Ответить
ой лишенько! горе то яке , а як що серйозно то заборонене стає більш привабливим
19.01.2025 10:44 Ответить
Тільки не тим, хто буде сплачувати штраф за те, що не заборонить завантаження забороненого контенту.
19.01.2025 11:00 Ответить
Чого ще чекати від цієї неадекватної адміністрації. За день до того як стати безробітними.
19.01.2025 10:49 Ответить
На ютубі є також шортс відео і в інстаграмі.Там відосики практично одинакові.А багато американців, заробляли гроші в тік-ток.Навіть була велика підтримка за Гарріс,коли виборча кампанія була.
19.01.2025 11:19 Ответить
Є засоби масової інформації , а є засоби масової дебілізації , оце якраз про тікток . Бо інформації насправді там - 0 , зате ідіотського контенту повно . Я вже мовчу про його безпекову сторону .
По суті всі соцмережі є злом але тікток є мабуть найбільшим . Різні аферюги за допомогою тіктоку в прямому сенсі - зомбують молодь , відомо що левова частка злочинів , непристойних вчинків і самогубств скоюється під впливом тіктоку . Він вже навіть почав - прямо впливати на вибори ( яскравий приклад - Румунії ) .
З цим безумовно щось треба робити .
Як треба щось робити і з Маском . Я розумію що Х це його власність , але ж все було б нічого якби він сам його і читав . А його читають десятки млн людей щодня , і він використовує ту свою Х-ню як агітаційний майданчик - для просування власних схиблених наративів .!
Добре хоч що соцмереж не було в часи доктора Геббельса . Бо то був би взагалі - пц .
19.01.2025 11:29 Ответить
Хочете перетворити Захід на КНДР? Ні, дякую.
19.01.2025 12:04 Ответить
Ні . Просто не хочу щоб новітні " Геббельси" , за допомогою соцмереж перетворювали суспільство людей у - стадо свиней .!
Не дякуйте .
19.01.2025 12:13 Ответить
В цілому, все вірно. Але це можливість для мас викласти свої сюжети, проявити творчість. Добре що ******* техніка дозволяє знімати мало не увесь день і ніч. Тому він такий популярний, насправді.

А що там китайці "зашили" Бох його знає. І Конгрес США.
19.01.2025 12:19 Ответить
В більшості - те що викладають у тікток , то не творчість . Ну так , є там і нормальний контент , але більшість його - звичайні тупі і безглузді відеоролики , для поржать і попрікаливацца .
Користі від них ніякої не бачу . Зла більше .
19.01.2025 12:39 Ответить
Учасники бачать. Як вважають чи думають.

Сюжет - водій помиляється, вантажівка перекидається. Не смішно.
Пересічний глядач буде Як таке можливо ??
19.01.2025 15:17 Ответить
Якщо в людей немає мізків, їх що завгодно на свиней перетворить. Приклад - марахвон. Повне оскотинювання бидла, без усіляких тік-токів. Поки охлос не навчиться фільтрувати інформацію і критично мислити (а повинен вчитися), він залишиться тупим охлосом. І результатами будуть катастрофи рівня 19 року. до повного знищення держави.
Вчити охлос треба, але це не вигідно елітам, бо чим тупіше бидло, тим для них краще.
19.01.2025 12:29 Ответить
Охлос ніколи не навчиться . У більшості людей мізків немає , і так було завжди , в усі часи . От саме щоб управляти такими людьми - і створюються тіктоки і марафони . Тому я за жорсткий суспільний контроль над подібними " змі " .
19.01.2025 12:45 Ответить
Соціальні мережі і відеохостинг це лише спосіб комунікації. За часів СРСР і в ******** КНДР людей свинями робили/роблять і без соціальних мереж. Не подобається - людина просто не користується
19.01.2025 12:40 Ответить
Ви впевнені .? Ви ніколи не чули про корейські змі ? І не пам'ятаєте - змі совєцькі ?? Ви щасливчик .
Це ви може не користуєтесь , та я , бо нам там не цікаво ,, а молодь туди тягне як магнітом . Саме під них тіктоки і створюються .
Раніше жили без тіктоку , і ніхто не казав що в Україні як у КНДР ,, а тепер ледве що і зразу - а ви що хочете щоб в нас було як в КНДР . !!
19.01.2025 13:00 Ответить
Пам'ятаю про совєцькі ЗМІ. Тому і написав. Мені ще газету батьки виписували "Піонерська правда", був урок "Політінформація", де треба було з вумним виглядом розповідати, як М. С. Горбачов поїхав з візитом до Штатів тощо. Ну тягне і тягне молодь. В різному віці різні захоплення
19.01.2025 13:06 Ответить
Я не розумію такі їхні захоплення . Може ви бачили популярне відео з тіктоку , на якому молода людина підходить ззаду до літньої людини , і з усієї сили б'є її ногою в спину !? Це в них ( у молоді ) зараз такий тіпа - челендж ,, все це набирає безліч лайків , і 0 осуду . Це нормально ?
І ніхто нічого не видаляє , ніяких банів тим хто це викладає . І тому все це продовжується далі , зростаючи в геометричній прогресії . Вже є відео де дівчина років 15 з усієї дурі б'є ногою в спину брата років 3 х . І все заради переглядів і лайків в тіктоку .
І таким контентом тікток завалений . Що це якщо не дебілізація молоді .?
19.01.2025 13:34 Ответить
Ну такі і я не розумію. Тік-Током не користуюся. Але я про захоплення самою мережею. Це перебор, звичайно. Але пам'ятаю на початку нульових був фільм, називався "Придурки". Компанія хлопців знімали свої дурощі: наприклад, іде потяг або електричка, а хтось з них без трусів стрибає біля вікон потягу ну і таке інше. Але щось мені здається, що правила спільноті Тік Ток забороняють такий контент. Мабуть проблема в модерації. Це ж не "чорний інтернет" і не Тор браузер
19.01.2025 13:49 Ответить
Можна сподіватись, що з часом люде "перехворіють" соцмережами.
19.01.2025 12:14 Ответить
Сумніваюсь . Твердо переконаний - зло не знищити за допомогою дипломатії ,, його треба давити силою , і бажано ще в зародку . Як задавили силою геббельсівську пропаганду , знищивши фізично її вдохновітєля , і майже зразу все налагодилось ,, і німці прозріли , і свєрхраса зникла , і все інше .
Добро має бути з кулаками ( с ) . Обов'язково .
19.01.2025 12:28 Ответить
Сподіваюся люди перехворіють телебаченням. Вже майже перехворіли. Бо у мене крім пенсіонерів "ящик" ніхто не дивиться
19.01.2025 13:08 Ответить
Телебачення не може конкурувати з інтернетом , тому й зникає . Але пенсіонери на інтернеті не надто розуміються ( де , що і як шукати ) тому їм ближче простенький телевізор .
19.01.2025 13:23 Ответить
Саме так. Да і стосовно ТБ - не має можливості підлаштовуватися під час трансляції потрібної програми
19.01.2025 13:30 Ответить
А в Україні?
19.01.2025 12:15 Ответить
А в Європі ?
19.01.2025 12:59 Ответить
Може іноді треба бути шустрішими нащадкам трипольців , які вижили 10 тис років ???? Долой із ВР НЕ УКРАЇНЦІВ
✔️

Необхідно розглянути можливість заборони TikTok в Європі. Це - зброя впливу, - МЗС Естонії

https://images.cnscdn.com/4/5/8/d/458dda83ceabdaefb9c5f13abb9920f0/original.jpg Джерело: https://censor.net/ua/n3531083
19.01.2025 15:33 Ответить
Взагалі проти заборони будь чого (крім марахвона - ото вже кончена смердюча помийка, яка жере наші гроші). Або люди починають вчитися фільтрувати інформацію і розвиватися, або хай ці тупорилі примати вимирають в ході еволюції. Природній добір.
19.01.2025 12:31 Ответить
Найбільше до ходу т.зв. "еволюції" пристосовані "тупорилі примати". Нажаль.
19.01.2025 13:03 Ответить
Ви дуже переоцінюєте здібності людей. Тікток це інструмент впливу Китаю, який є великим другом росії.
19.01.2025 13:33 Ответить
другом росії!? с такими друзяками ворогів не треба
19.01.2025 14:26 Ответить
доречі! так само як ї американці великі друзі України
19.01.2025 14:27 Ответить
Скоро на марахвоні будуть ідеї про заборону ТТ . Банкова вже спустила своїх ***** в коментарях.🤣🤣🤣🤣 Клавіатури горять 🤣🤣🤣
19.01.2025 16:11 Ответить
