TikTok прекратил работу в США
Приложение TikTok прекратило работу в Соединенных Штатах вечером 18 января 2025 года, менее чем за два часа до того, как запрет вступил в силу.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.
Как отмечается, чрезвычайное отключение блокирует доступ к одному из самых популярных в мире приложений социальных сетей, которым пользовались 170 миллионов американцев.
"К сожалению, TikTok сейчас недоступен. В США принят закон о запрете TikTok. К сожалению, это означает, что вы пока не можете пользоваться TikTok", - такие сообщения появляются на экранах американцев при попытке открыть приложение.
Напомним, блокировка произошла после того, как 17 января текущего года Верховный суд поддержал запрет, принятый Конгрессом и подписанный президентом Джо Байденом в апреле. Закон запрещает американским компаниям размещать или обслуживать контент для платформы социальных медиа, принадлежащей Китаю, если она не продается покупателю из Соединенных Штатов или одному из их союзников.
Впрочем, компания TikTok предполагает, что он может вернуться вскоре - возможно, уже в понедельник.
Накануне Трамп заявил, что может отсрочить запрет TikTok в США на 90 дней.
США опасаются, что TikTok может передавать данные Китаю
Власти США опасаются, что TikTok может передавать Китаю данные об американских пользователях.
В апреле 2024 года Конгресс США одобрил законопроект о блокировании TikTok из-за возможной угрозы национальной безопасности. В том же месяце его подписал Джо Байден.
Компании ByteDance, которой принадлежит сервис, дали 270 дней на продажу американскому владельцу. Этот срок истекает 19 января, то есть за день до инаугурации Дональда Трампа.
16 января советник Трампа по национальной безопасности Майк Волтц заявлял, что закон о блокировке TikTok "допускает" продление срока продажи сервиса до тех пор, пока сделка не будет заключена.
Ранее сообщалось, что Джо Байден не будет вводить запрет на TikTok в США, оставив решение этого вопроса следующему президенту Дональду Трампу.
Люба соцмережа люба , це помийна яма .
В яких соцмережах найбільше дебільного контенту, наслідування якому несе ризик для життя людей?
Ця заборона довго не протримається, Трамп її відмінить та дасть наказ Маскалю купити цю мережу, яку він у свою чергу назве ХХ. У нього з Х-ми якісь дуже міцні стосунки, може він у дитинстві порнухи передивився під подібними назвами з ХХХ.
Так, кнопочний відслідкувати важче.
По суті всі соцмережі є злом але тікток є мабуть найбільшим . Різні аферюги за допомогою тіктоку в прямому сенсі - зомбують молодь , відомо що левова частка злочинів , непристойних вчинків і самогубств скоюється під впливом тіктоку . Він вже навіть почав - прямо впливати на вибори ( яскравий приклад - Румунії ) .
З цим безумовно щось треба робити .
Як треба щось робити і з Маском . Я розумію що Х це його власність , але ж все було б нічого якби він сам його і читав . А його читають десятки млн людей щодня , і він використовує ту свою Х-ню як агітаційний майданчик - для просування власних схиблених наративів .!
Добре хоч що соцмереж не було в часи доктора Геббельса . Бо то був би взагалі - пц .
Не дякуйте .
А що там китайці "зашили" Бох його знає. І Конгрес США.
Користі від них ніякої не бачу . Зла більше .
Сюжет - водій помиляється, вантажівка перекидається. Не смішно.
Пересічний глядач буде Як таке можливо ??
Вчити охлос треба, але це не вигідно елітам, бо чим тупіше бидло, тим для них краще.
Це ви може не користуєтесь , та я , бо нам там не цікаво ,, а молодь туди тягне як магнітом . Саме під них тіктоки і створюються .
Раніше жили без тіктоку , і ніхто не казав що в Україні як у КНДР ,, а тепер ледве що і зразу - а ви що хочете щоб в нас було як в КНДР . !!
І ніхто нічого не видаляє , ніяких банів тим хто це викладає . І тому все це продовжується далі , зростаючи в геометричній прогресії . Вже є відео де дівчина років 15 з усієї дурі б'є ногою в спину брата років 3 х . І все заради переглядів і лайків в тіктоку .
І таким контентом тікток завалений . Що це якщо не дебілізація молоді .?
Добро має бути з кулаками ( с ) . Обов'язково .
✔️
