Трамп заявил, что может отсрочить запрет TikTok в США на 90 дней

Трамп допустив відтермінування заборони TikTok

В субботу, 18 января, новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что он, скорее всего, "предоставит соцсети TikTok 90-дневную отсрочку от возможного запрета в стране". Он может объявить об этом в день своей инаугурации 20 января.

Об этом Трамп сказал в интервью NBC.

"90-дневное продление - это то, что, скорее всего, будет сделано, потому что это уместно. Если я решу это сделать, я, вероятно, объявлю об этом в понедельник", - сказал избранный президент США.

Как пишет агентство Reuters, согласно закону, принятому в прошлом году и который 17 января единогласно поддержал Верховный суд США, соцсеть TikTok должна будет до воскресенья, 19 января, разорвать связи со своей материнской компанией ByteDance, базирующейся в Китае. Или же соцсеть должна прекратить свою деятельность в Америке, чтобы развеять опасения, что она представляет угрозу нацбезопасности.

США опасаются, что TikTok может передавать данные Китаю

Власти США опасаются, что TikTok может передавать Китаю данные об американских пользователях.

В апреле 2024 года Конгресс США одобрил законопроект о блокировке TikTok из-за возможной угрозы национальной безопасности. В том же месяце его подписал Джо Байден.

Компании ByteDance, которой принадлежит сервис, дали 270 дней на продажу американскому владельцу. Этот срок истекает 19 января, то есть за день до инаугурации Дональда Трампа.

16 января советник Трампа по национальной безопасности Майк Волтц заявлял, что закон о блокировке TikTok "допускает" продление срока продажи сервиса до тех пор, пока сделка не будет заключена.

Ранее сообщалось, что Джо Байден не будет вводить запрет на TikTok в США, оставив решение этого вопроса следующему президенту Дональду Трампу.

+7
Верховний суд ухвалив рішення про заборону тіктоку у США. Але хто такий суд для злодія-рецидивіста Трампа.
18.01.2025 23:51 Ответить
+6
Чим завгодно готовий займатися аби тільки всі забули про війну в Україні
18.01.2025 23:51 Ответить
+2
Тобто само ніґуя не знає під яким кутом і з якою силою сеча в голову стукне

Якщо я вирішу це зробити, я, ймовірно...
19.01.2025 00:17 Ответить
Жахнєм американським Ютубом по китайському ТікТоку!! Трамп-пам-пам!!
18.01.2025 23:50 Ответить
18.01.2025 23:51 Ответить
18.01.2025 23:51 Ответить
От що 50 кілобаксів можуть зробити.
19.01.2025 00:05 Ответить
Сила Америки була в тому, що вона реальною бомбою могла спілкуватись з недоговорними. Зараз силу Америки конвертують в висери її лідерів. Це вже дно великої країни. Дядько Джо бореться тіктокерами.
19.01.2025 00:14 Ответить
а якщо тікток становить загрозу нацбезпеці? може зі сторони це виглядає смішно, але насправді може бути і не дуже. ти не користувався тіктоком,, я інколи захожу і в темах де щось про війну, про Україну, про нашу історію тьмв бидлоти кацапської, навіть через перекладчі пишуть, або сруть тупо і їх не блокують і не видаляють, а нащих блокують за відповіді або просувають теми, типа хватить воювати і таке інше, під виглядом українців, типа ми самі винуваті і таке інше і на скарги тіктток не реагує, бо адміни нашого сектора на болотах. не завадилоб любителю дебільних відосиків і цим питанням зайнятися, між іншим, і тікток піде на поступки, бо заробляє гроші.
19.01.2025 06:02 Ответить
Трампа цікавить Канада.Бітккойн,а що таке г його знає.
19.01.2025 00:16 Ответить
Трамп не цікавить Канаду, навіть за офіційним опитуванням. А за неофіційним він разом із путлером і зе-фюрером йде на узбіччя нов історії.
19.01.2025 02:29 Ответить
але має шанс залишитись в ній як той хто приб'є пуйла
показать весь комментарий
Світом правлять придурки і маньяки.Трамп,путлєр,китайський клоун,північнокорейський психпат,Мадуро і їх ще дуже і дуже багато.Всіх не перерахуєш
показать весь комментарий
19.01.2025 00:17 Ответить
Война параши в Украине и тик-ток - это проблемы одного уровня, та рыжий ********?
19.01.2025 00:32 Ответить
Тик-ток это война с китаем и поэтому для Америки важнее.
показать весь комментарий
********** США кроме войны ращьки в Украине ничем другим заниматься не должен?
показать весь комментарий
Ну, почему, может помастурбировать)))
показать весь комментарий
Рональд Рейган крутиться в гробу як дзига. Бо наступники знівелювали могутність Президента США до Тік-Ток хейтера.
показать весь комментарий
Трамп - вєлікій відТермінатор!
показать весь комментарий
Тік-тець Кадиров-улус...
показать весь комментарий
Компании ByteDance, которой принадлежит сервис, дали 270 дней на продажу американскому владельцу.

Хм....Може друзяка Трампа Нутрій (Маск) захотів до твітера прикупити ще й тік ток?
показать весь комментарий
Хто не чекаючи рішення і 90 діб одразу видалить свій акаунт в ТікТоці отримає "Дональдину 1000"
показать весь комментарий
Трамп схоже приміряє корону Верховного божества
показать весь комментарий
ТікТок спонсор інавгурації Трампа на 50 млн. баксів. Корупція у неприхованому і відвертому вигляді.
показать весь комментарий
А інавгурацію свою на 90 днів він не може відкласти?
показать весь комментарий
