Трамп заявил, что может отсрочить запрет TikTok в США на 90 дней

В субботу, 18 января, новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что он, скорее всего, "предоставит соцсети TikTok 90-дневную отсрочку от возможного запрета в стране". Он может объявить об этом в день своей инаугурации 20 января.

Об этом Трамп сказал в интервью NBC, сообщает Цензор.НЕТ.

"90-дневное продление - это то, что, скорее всего, будет сделано, потому что это уместно. Если я решу это сделать, я, вероятно, объявлю об этом в понедельник", - сказал избранный президент США.

Как пишет агентство Reuters, согласно закону, принятому в прошлом году и который 17 января единогласно поддержал Верховный суд США, соцсеть TikTok должна будет до воскресенья, 19 января, разорвать связи со своей материнской компанией ByteDance, базирующейся в Китае. Или же соцсеть должна прекратить свою деятельность в Америке, чтобы развеять опасения, что она представляет угрозу нацбезопасности.

США опасаются, что TikTok может передавать данные Китаю

Власти США опасаются, что TikTok может передавать Китаю данные об американских пользователях.

В апреле 2024 года Конгресс США одобрил законопроект о блокировке TikTok из-за возможной угрозы национальной безопасности. В том же месяце его подписал Джо Байден.

Компании ByteDance, которой принадлежит сервис, дали 270 дней на продажу американскому владельцу. Этот срок истекает 19 января, то есть за день до инаугурации Дональда Трампа.

16 января советник Трампа по национальной безопасности Майк Волтц заявлял, что закон о блокировке TikTok "допускает" продление срока продажи сервиса до тех пор, пока сделка не будет заключена.

Ранее сообщалось, что Джо Байден не будет вводить запрет на TikTok в США, оставив решение этого вопроса следующему президенту Дональду Трампу.

