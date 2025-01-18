Украина не сохранится как независимое государство без поддержки США, - Меркель

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Украина не сможет оставаться независимым государством без поддержки США и НАТО.

Так, незадолго до того, как Дональд Трамп примет присягу как президент США, Меркель подчеркнула, что сегодня трансатлантическое партнерство является еще более необходимым, чем раньше.

После того, как российский диктатор Владимир Путин напал на Украину, основной принцип европейского послевоенного порядка - территориальная неприкосновенность - перестал действовать, сказала она во время выступления на приеме Христианско-демократического союза в Дюссельдорфе.

По словам Меркель, только с США и в рамках НАТО можно достичь того, "чтобы Путин не выиграл войну и чтобы Украина осталась независимым государством".

Также Меркель назвала Трампа "особым президентом", который защищает "законные интересы" США, но в многостороннем сотрудничестве не верит в "беспроигрышные ситуации", а убежден, что всегда есть победитель и проигравший.

"Мы не изменим Дональда Трампа, но мы можем реагировать на него", - сказала Меркель.

Она добавила, что для США также было бы глупо не искать союзников в Европе. "Мы также являемся сильным фактором", - сказала она.

